Через ШІ користувачі отримують відповіді на свої запитання ще до того, як потрапляють на сторінку паблішера. Тож тепер паблішерам потрібно вирішити, куди інвестувати, окрім пошукового трафіку.

Роками все працювало досить просто: паблішери створювали контент, пошукові системи приводили трафік, а ці відвідування приносили дохід. ШІ-пошук непомітно змінює цю модель, даючи користувачам відповідь ще до того, як у них виникає потреба перейти на сайт.

Паблішери не можуть контролювати кожен втрачений перехід. Проте вони можуть контролювати те, що відбувається на їхніх власних ресурсах, і те, наскільки ефективно вони монетизують увагу аудиторії. Саме тому відео стає дедалі важливішим пріоритетом. Воно створює преміальний рекламний інвентар, відкриває нові формати для рекламних кампаній і відповідає тому, як аудиторія дедалі частіше споживає контент.

Відео займає дедалі більшу частку в структурі доходів

Паблішери експериментують із відео вже багато років, і результати не завжди були однозначними. Дороге виробництво, незручні плеєри та інші подібні проблеми не надто сприяли переконливій бізнес-моделі. Більшість паблішерів спробували, раз чи двічі обпеклися й тихо посунули відео нижче у списку пріоритетів.

Змінилася насамперед економіка цього формату. За прогнозами, у 2026 році глобальні витрати на цифрову відеорекламу сягнуть $236 млрд. Попит рекламодавців зміщується в бік відео, а YouTube Shorts, TikTok і Reels привчили аудиторію дивитися короткі відео швидко й регулярно протягом дня.

Для паблішерів зміни у відеорекламі особливо помітні у трьох напрямах:

Виробництво: короткі відео більше не потребують бюджетів телевізійного масштабу.

короткі відео більше не потребують бюджетів телевізійного масштабу. Інвентар: відео дає паблішерам преміальний формат, який можна монетизувати поряд із дисплейною та нативною рекламою.

відео дає паблішерам преміальний формат, який можна монетизувати поряд із дисплейною та нативною рекламою. Кампанії: бренди отримують більше можливостей для демонстрації продуктів, сторітелінгу та спонсорських інтеграцій.

Усе це пояснює, чому відео дедалі частіше стає для паблішерів окремим джерелом доходу, особливо коли вони шукають альтернативи традиційним моделям монетизації.

Короткі відео змінили економіку формату

Паблішерам не потрібно перетворювати свої головні сторінки на TikTok. Але це не означає, що аудиторія залишить свої TikTok-звички за межами їхніх сайтів.

Сьогодні люди очікують коротких відео без зайвих вступів, які зручно дивитися на мобільних пристроях і які не потребують багато часу. За даними Media.net, дев’ять із десяти споживачів у США готові дивитися короткі вертикальні відео на сайтах паблішерів, а вертикальні ролики тривалістю до 60 секунд демонструють у 2,5 раза вищий рівень залученості порівняно зі стандартними форматами.

Для паблішерів короткі відео усувають одну з головних перешкод цього формату. З огляду на інтерес аудиторії до короткого контенту створення відеореклами більше не обов’язково має перетворюватися на масштабний продакшн. Наприклад, на основі готової статті можна створити 40-секундний ролик із поясненням теми або взяти кілька влучних фрагментів з інтерв’ю з експертом — і отримати абсолютно новий відеоінвентар.

ШІ ще більше спрощує цей процес, даючи змогу перетворювати один і той самий матеріал на кілька різних форматів. Докладніше ми розглядали цей підхід у нашому матеріалі про рідкий контент: одна історія стає основою для кількох форматів контенту, а отже, створює більше можливостей для монетизації.

Однак більше відео не означає автоматично більше цінності. Відео виправдовує себе тоді, коли дає те, чого не може дати стаття: показує продукт у дії, наочно пояснює складну ідею або дає аудиторії змогу побачити й почути експерта. Якщо ж 45-секундний ролик просто переказує глядачеві статтю, вітаємо — ви щойно винайшли повільнішу версію статті.

Тому, плануючи створити відео на основі готового контенту, паблішерам варто поставити собі одне запитання: «Чи зробить відео саме цей матеріал кориснішим, цікавішим для перегляду або ціннішим з погляду монетизації?» Якщо ні, статті краще залишитися статтею.

Чому рекламодавці готові платити більше за увагу до відео

Відеореклама й медійний банер можуть з’являтися на одній сторінці, але цінність такого контакту з аудиторією суттєво відрізняється.

Відео сильніше залучає увагу, поєднуючи зображення, звук, рух і сюжет в одному форматі. Якщо користувач вирішує дивитися відео, бренд отримує значно більше можливостей донести своє повідомлення, ніж у випадку зі статичним оголошенням, яке конкурує за увагу з іншими елементами сторінки.

Це підтверджують і ціни. Наприклад, за даними Digiday, Time отримує за вертикальну відеорекламу CPM на 25–40% вищий, ніж за стандартну медійну рекламу.

Втім, сам по собі відеоплеєр не перетворює рекламний інвентар за $5 на інвентар за $15. Вищу ціну ще потрібно виправдати.

То що насправді робить відеоінвентар ціннішим?

Увага замість простого показу

Відео, яке користувачі справді дивляться, дає рекламодавцю значно більше, ніж показ оголошення десь у нижній частині сторінки. Банер може завантажитися й залишитися непоміченим за пів секунди. Відео ж потребує більшої уваги з боку користувача. Частка повних переглядів, тривалість перегляду та взаємодії дають рекламодавцю чіткіший сигнал: людина справді звернула увагу на контент, а не просто проскролила його.

Більше можливостей для нативних кампаній

Відео дає паблішерам більше простору для інтеграції брендів у контент.

Уявімо технологічний сайт, який робить огляд нового ноутбука. Медійна реклама може розмістити бренд поруч із цим оглядом. Відео дозволяє показати екран, порти, розмір пристрою та його роботу в реальних умовах, а сам матеріал можна доповнити спонсорською або нативною інтеграцією.

Рекламодавець платить уже не просто за присутність поруч із контентом. Бренд може стати частиною самого контентного досвіду.

Обмежена пропозиція

Місця для медійної реклами можна створити практично на будь-якій сторінці. З якісним відеоінвентарем усе складніше. Його обмежена пропозиція разом із попитом рекламодавців дає паблішерам більше можливостей продавати такі розміщення дорожче.

Що з цього варто взяти паблішерам? Будуйте відеорекламу навколо того, за що рекламодавці справді готові платити більше: залученого перегляду, релевантного редакційного контексту та ширших можливостей для сторітелінгу. На практиці це часто означає поєднання коротких відео з нативними розміщеннями, спонсорськими інтеграціями або пов’язаним контентом, а не однакову монетизацію кожного відеопоказу.

Найцінніша відеоаудиторія — та, яку не потрібно «орендувати»

Паблішер може набирати сотні тисяч переглядів у TikTok, YouTube чи Instagram і при цьому мати напрочуд мало можливостей заробляти на цій аудиторії поза межами правил самої платформи.

Це не означає, що інвестувати у відео для соцмереж не варто. Його головна цінність — у дистрибуції та охопленні.

На власних ресурсах паблішер контролює значно більше: де з’явиться відео, що користувач побачить після нього, як буде інтегрована реклама та які сигнали про аудиторію можна збирати й використовувати. Такий прямий контакт з аудиторією має і комерційну цінність. Власні дані допомагають зробити рекламний інвентар релевантнішим для рекламодавців і створювати дорожчі прямі та програматик-угоди.

Наприклад, кулінарний сайт публікує в соцмережах 30-секундний рецепт і отримує 500 000 переглядів. Для охоплення це чудовий результат. Але якщо паблішер розміщує такі короткі відеорецепти у відповідних статтях на власному сайті та пропонує користувачу наступне відео, він уже може:

продавати відеоінвентар у релевантному кулінарному контексті;

створити спонсорську серію для бренду кухонних товарів або продуктового ритейлера;

рекомендувати наступне відео після завершення першого;

бачити, які теми насправді цікавлять його аудиторію;

використовувати ці сигнали для майбутнього контенту та рекламних пропозицій.

Різниця в тому, хто контролює все, що відбувається після того, як користувач натиснув кнопку відтворення.

Три запитання перед інвестиціями

Перш ніж вкладати значні ресурси в новий відеоформат, варто відповісти на три запитання:

Де відбудеться наступний перегляд? Якщо після кожного відео користувач повертається у стрічку, його подальший шлях контролює платформа. Чи можна продавати це відео інакше? Якщо воно просто потрапляє в той самий програматик-пул, що й решта рекламного інвентарю, значна частина потенціалу для дорожчої монетизації втрачається. Що ми дізнаємося з перегляду? Теми, які дивиться аудиторія, частка повних переглядів і повторні перегляди можуть стати цінними first-party сигналами. Якщо паблішер не отримує цих даних, він втрачає важливу частину цінності.

Відмовлятися від відео в соціальних мережах точно не потрібно. Вони залишаються потужними каналами для залучення нової аудиторії. Але ефективніша стратегія — використовувати соцмережі як точку входу у власний відеоконтент, а не будувати всю відеостратегію виключно всередині чужих платформ.

Як протестувати відео перед масштабуванням

На папері потенціал відео може виглядати переконливо. Але чи спрацює воно на практиці, залежить від аудиторії, контенту та моделі монетизації конкретного паблішера. Перш ніж збільшувати витрати на продакшн у надії на зростання залученості, варто провести кілька сфокусованих тестів.

Починайте там, де відео справді потрібне

Огляди продуктів, інструкції, інтерв’ю, спортивні моменти та візуальні пояснення природно підходять для відеоформату. Саме з таких розділів варто починати, додаючи відео там, де воно справді допомагає краще розкрити тему.

Тестуйте розміщення та формат

Місце розміщення може бути не менш важливим, ніж саме відео. Порівнюйте ролики, вбудовані в релевантні статті, з окремими відеострічками або блоками рекомендацій. Тестуйте вертикальний і горизонтальний формати та різну тривалість. Навіть чудове відео може залишитися без переглядів, якщо заховати його в самому низу сторінки.

📚 Місце розміщення відео може бути не менш важливим, ніж сам контент. Дізнайтеся, як працює instream-реклама , де вона з’являється та коли її варто використовувати, щоб краще зрозуміти один із ключових форматів, доступних паблішерам у MGID.

Вимірюйте не лише перегляди, а й гроші

Перегляди важливі, але це лише початок. Відстежуйте тривалість перегляду, частку повних переглядів, CPM відеореклами, дохід на сесію та подальші дії аудиторії. Найважливіше — порівнювати ці сесії зі схожими сторінками без відео. Якщо кількість переглядів зростає, а дохід на сесію, глибина перегляду сайту чи частота повернення користувачів майже не змінюються, можливо, відео створило більше активності, але не більше цінності.

Мета — знайти ті поєднання контенту, розміщення та формату, за яких аудиторія сама обирає дивитися відео, а рекламодавці готові платити більше за цю увагу.

Коли паблішер розуміє, де саме виникає така цінність, масштабування перестає бути ставкою навмання і стає обґрунтованою інвестицією.

Відео має заслужити своє місце

Відео не замінить статті, та й не повинно. Його сила в тому, що воно може створювати цінність, яку складніше отримати від інших форматів: сильніше утримувати увагу, підвищувати цінність рекламного інвентарю або допомагати краще розповідати історії.

Тому головне завдання — зрозуміти, де саме відео справді змінює економіку контенту паблішера.

Найбільше від відео, ймовірно, отримають не ті паблішери, які створюють його найбільше. А ті, хто розуміє, де їхня аудиторія справді хоче дивитися відео, за що рекламодавці готові платити більше та де ці дві речі перетинаються.