Диверсифікація потоків доходу має ключове значення для розвитку успішного та прибуткового бізнесу. Традиційні магазини електронної комерції часто звертаються до нових лінійок продуктів, у той час як індустрія відеоігор покладається на мікротранзакції, щоб отримати більше грошей від своїх клієнтів, які вже платять.

З іншого боку, паблішери та стрімінг сервіси зазвичай використовують модель підписки, коли їм потрібен додатковий дохід. Однак перехід на модель цифрової підписки вимагає набагато більшого планування, ніж просто показ реклами на сайті. Ось чому 58% паблішерів, які покладаються на модель підписки, кажуть, що їм доводиться вдаватися до інших засобів збільшення доходу.

Всі доступні дані свідчать про те, що поєднання реклами та моделі підписки це найбільш рентабельний шлях. Перш ніж обмежити безкоштовний доступ для своєї аудиторії, прочитайте далі, щоб дізнатися, як правильно використовувати модель підписки у якості джерела доходу.

Підписка як бізнес-модель

Це зовсім не секрет, що підписки втомлюють читачів не менше, ніж яскрава та нав'язлива реклама. Це корисна бізнес-модель, яка може принести добрий дохід, але тільки якщо брати до уваги досвід користувача.

Згідно з даними досліджень, досвід користувача погіршується, коли контент блокується платним доступом разом з усім цінним трафіком.

Теоретично, підписка — це чудова довгострокова стратегія, яка винагороджує паблішерів за якість, а не за кількість контенту. Лояльні читачі залишаються з вами завдяки високій якості контенту та, можливо, одному-двом унікальним перевагам. Насправді користувачі вважають неприйнятним, що скрізь потрібно платити за підписку, особливо з такою кількістю високоякісних безкоштовних джерел контенту по всьому Інтернету.

Це не означає, що підписки непопулярні чи неефективні як бізнес-модель. Просто справа в тому, що підписку найкраще показувати разом з нативною рекламою, яка відповідатиме дизайну та контенту сторінки. Підписка сама по собі є дуже ризикованою бізнес-моделлю, і може привести ваших клієнтів у люблячі обійми ваших конкурентів, якщо тільки у вас немає справді крутих та унікальних переваг.

Гібридна монетизація - найбільш оптимальний варіант. Таким чином, ви не втратите більшу частину своєї аудиторії, проте у ваших найлояльніших користувачів буде можливість висловити свою подяку та повагу до вашого бренду. Однак тут є кілька складнощів.

Складнощі

Перша проблема, яку найпростіше вирішити за допомогою гібридної моделі монетизації, – це втома від підписок. Втома від підписок це розчарування, яке відчуває читач, коли натикається на ще один платний ресурс.

Платний доступ – це велика перешкода між користувачем та контентом. Найчастіше відвідувачі сайту не можуть прочитати більше одного абзацу на сторінці, не заплативши за передплату. Це марна трата часу для користувача та удар по відвідуваності веб-сайту для паблішера. У такому разі ніхто не виграє.

Ще одна проблема полягає в тому, що в цей період зростання популярності моделі підписки паблішерів чекає досить повільне залучення клієнтів. Аутлети, які одними з перших створили платний доступ, зараз мають масове надходження передплатників. Те саме стосується регіональних та глобальних видань або паблішерів з існуючою базою передплатників на друковані видання. Якщо ваш веб-сайт не відповідає жодній із цих вимог, вам потрібно придумати спосіб підвищити коефіцієнт конверсії читачів.

Модель підписки загалом сприймається несприятливо. Навіть якщо ваш контент того вартий, один тільки факт платної підписки вб'є клин між вами та потенційними користувачами ще до того, як ви справите перше враження. Іншими словами, перше враження про ваш сайт буде диктуватися платним доступом до контенту, і воно не буде добрим.

Як зробити так, щоб це працювало

Можна зробити платний доступ до інформації більш привабливим для клієнтів – для цього використовуються мости реєстрації. Попросіть вашого анонімного відвідувача зареєструватися на вашому веб-сайті без будь-якої оплати. Зареєстровані користувачі з більшою ймовірністю стануть платними клієнтами пізніше, якщо їм сподобається те, що вони побачать. Вони вже ближче до конверсії, ніж інші, і це підтверджується тим, що вони витратили багато часу, щоб заповнити необхідну інформацію для реєстрації.

Було доведено, що індивідуалізований меседж збільшує взаємодію з користувачами та спонукає їх до дії: чи то передплата на інформаційний бюлетень, чи оплата підписки. Дані першої сторони забезпечують більш детальну персоналізацію контенту та самої підписки, і немає нічого кращого для ефективної взаємодії з користувачем.

Ще один перевірений спосіб змусити ваших відвідувачів підписатися - блокувати якнайбільше ексклюзивного контенту за платним доступом. Хоча це може здатися нелогічним, це працює, якщо ви надаєте достатню кількість безкоштовного контенту. Ексклюзивним контентом може бути будь-що, від преміальних інформаційних бюлетенів до можливості отримувати доступ до контенту раніше за тих, хто на вас не підписаний.

Не забувайте про святкові знижки! Скориставшись святковим сезоном та зробивши знижку на підписку, ви зможете спонукати користувачів купити підписку зі знижкою.

Інші знижки працюють так само добре, наприклад, об'єднання вашої підписки в пакет з іншими продуктами або послугами, які не обов'язково мають належати вам. І тут у нагоді стануть партнерські відносини з іншими веб-сайтами та компаніями.

Якщо ви шукаєте більш сучасне та нестандартне рішення, можливо, підхід журналу Economist надихне вас. Їх додаток на основі підписки надає платним читачам додаткові функції, найцікавіші моменти подкастів і навіть вікторини та ігри у певні дні тижня.

Висновки

Просто запхати підписки в горлянку вашим користувачам не вдасться. Ми граємо у вищій лізі, і тут немає місця агресивним, нав'язливим бізнес-моделям. Трішки планування та гібридна монетизація у правильній пропорції, бажано у поєднанні з нативною рекламою, допоможе вам отримувати прибуток від читачів, а також отримувати потоки доходу від реклами.