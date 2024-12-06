Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив означає більшу залученість та кращі результати. Для паблішерів це збереження довіри аудиторії, одночасно надаючи їй цінність.

MGID знаходить ідеальний баланс завдяки своєму підходу «спочатку якість», створюючи рекламу, яка виділяється, поважаючи платформу та її аудиторію. Орієнтуючись на дієві креативи, MGID уникає масового виробництва одноманітних креативів, забезпечуючи результати без компромісів.

Отже, як MGID це робить? Давайте розберемося.

Чому якість реклами важлива для паблішерів і рекламодавців

Використання погано розроблених оголошень може здаватися легким способом заощадити час і ресурси, але це має серйозні наслідки. Паблішери, які не приділяють уваги якості креативів, ризикують погіршити користувацький досвід, що зрештою шкодить репутації та призводить до втрати аудиторії.

Рекламодавці також страждають. Загальні та одноманітні креативи не привертають уваги і не доносять чітке повідомлення, що зменшує залучення та марнує рекламний бюджет. Хоча створення великої кількості оголошень може бути швидшим, брак оригінальності та релевантності значно шкодить ефективності кампаній.

Рішення полягає в інтегрованому підході, який включає модерацію, відповідність політикам і ретельний дизайн креативів. При правильному підході досягаються:

відповідність редакційним стандартам преміальних паблішерів зі збереженням довіри;

природна інтеграція оголошень у веб-сторінки із забезпеченням відчуття, що реклама є природною частиною перегляду;

візуально привабливі креативи, які поважають очікування аудиторії;

забезпечення цінності через реальне залучення замість використання клікбейтних заголовків;

універсальні формати, такі як статичні зображення, GIF і відео, для різних цілей кампаній.

Віддаючи пріоритет якості та збалансованості, цей підхід задовольняє потреби як паблішерів, так і рекламодавців, створюючи кращий досвід для всіх.

Концепція креативності та відповідності MGID

Якість реклами — це не дизайн, а довіра, безпека та релевантність. Ось чому MGID дотримується суворого процесу модерації, щоб гарантувати відповідність кожного креативу високим стандартам. Цей процес спрямований на підтримку балансу між творчістю та відповідністю, забезпечуючи безпечний і привабливий досвід для користувачів, захищаючи репутацію паблішерів та забезпечуючи результати для рекламодавців.

Система модерації MGID працює через комплексну структуру, яка оцінює кожен аспект оголошення. Кожне оголошення перевіряється на точність, відповідність політиці та узгодженість між його візуальними елементами та повідомленнями. Ця багаторівнева перевірка допомагає відсіяти потенційні ризики, як-от оманливий вміст, невідповідні зображення чи проблеми з безпекою.

Мета полягає в підтримці тонкого балансу між дозволом на творчість і забезпеченням високої якості, релевантності та відповідності реклами. Виконуючи ці дії, MGID створює оголошення, які:

захищають користувачів від шкідливого або руйнівного досвіду;

створюють довіру між паблішерами, рекламодавцями та їх аудиторією;

заохочують творчу свободу, уникаючи вмісту, який може зашкодити репутації.

Роль ШІ у створенні креативів

ШІ змінює світ реклами, пропонуючи інноваційні інструменти, які покращують як творчий процес, так і ефективність реклами. Однією з ключових переваг штучного інтелекту є те, що він усуває ризик порушення авторських прав, оскільки контент, створений штучним інтелектом, забезпечує оригінальність кожного нового зображення. Це відкриває двері для нескінченних творчих можливостей, дозволяючи рекламодавцям експериментувати та адаптуватися до мінливих тенденцій, сезонів та цільових ринків.

Штучний інтелект також відіграє вирішальну роль у локалізації вмісту для різних регіонів і аудиторій. Наприклад, модель MGID image-to-image може взяти один креатив і створити варіанти, оптимізовані для певних місць або демографічних груп. Крім того, ШІ спрощує A/B-тестування, дозволяючи рекламодавцям швидко експериментувати з різними оголошеннями та визначати, що найкраще підходить їхній аудиторії.

Ось деякі з основних інструментів ШІ, які MGID використовує для покращення творчого розвитку:

Генеративний ШІ для перетворення тексту на зображення (Text-to-Image). Цей інноваційний інструмент поєднує текстові підказки із захопливими зображеннями, дозволяючи рекламодавцям легко втілити свої задуми в життя. Завдяки різноманітним варіантам налаштування — включно з емоціями, ракурсами, умовами освітлення та стилями — ця функція дає змогу створювати унікальні, ефективні зображення, які привертають увагу аудиторії та сприяють взаємодії з нею.

Цей інноваційний інструмент поєднує текстові підказки із захопливими зображеннями, дозволяючи рекламодавцям легко втілити свої задуми в життя. Завдяки різноманітним варіантам налаштування — включно з емоціями, ракурсами, умовами освітлення та стилями — ця функція дає змогу створювати унікальні, ефективні зображення, які привертають увагу аудиторії та сприяють взаємодії з нею. Генеративний ШІ для перетворення зображення на зображення (Image-to-Image).* Новаторський інструмент, створений, щоб повністю змінити форми роботи з зображеннями й перетворити ваші ідеї на захопливі зображення, відкриваючи нескінченний доступ до творчих можливостей. За допомогою нових стилів, текстур та елементів можна створити приголомшливу рекламу, яка неодмінно приверне увагу.

Генеративний ШІ для заголовків і описів рекламних оголошень. Найкраще рішення для створення привабливих, ефектних рекламних текстів тепер доступне. Використовуючи найсучасніші алгоритми ШІ, цей інструмент створює цікаві заголовки й описи рекламних оголошень, які відгукнуться цільовій аудиторії, сприяючи вищій залученості та конверсіям.

Найкраще рішення для створення привабливих, ефектних рекламних текстів тепер доступне. Використовуючи найсучасніші алгоритми ШІ, цей інструмент створює цікаві заголовки й описи рекламних оголошень, які відгукнуться цільовій аудиторії, сприяючи вищій залученості та конверсіям. Передбачення ефективності за допомогою штучного інтелекту. Цей інструмент передбачає ефективність рекламних матеріалів, аналізуючи налаштування кампанії та елементи дизайну. Це допомагає рекламодавцям приймати рішення на основі даних, оптимізуючи оголошення для кращого залучення та конверсій.

Штучний інтелект не лише забезпечує якість креативів, а й відіграє важливу роль у підтримці відповідності стандартам і підвищенні ефективності. Автоматизуючи певні аспекти творчого процесу, ШІ зменшує ймовірність помилок або порушень, забезпечуючи дотримання стандартів галузі.

Але AI може зробити більше. Наприклад, інструменти MGID допомагають боротися з «вигорянням» креативів — поширеною проблемою рекламодавців, яким складно встигати за потребою у свіжому контенті. У панелі керування MGID Ads ви можете відстежувати кампанії на предмет ознак втоми, зберігаючи їхню динамічність і високу ефективність.

Як це працює? CTR Guard відстежує зниження ефективності реклами та повідомляє рекламодавцям про слабкі креативи. Якщо CTR креативу зменшується на 15% протягом трьох днів, система позначає це і створює три нові альтернативи. Ці нові креативи, з оновленими заголовками, автоматично додаються в панель керування та надсилаються рекламодавцю, готові до запуску.

Цей проактивний підхід допомагає підтримувати високі показники CTR, підвищувати ROI та гарантувати, що кампанії залишаються актуальними без постійного ручного втручання.

Кейс: швидка локалізація для максимального впливу

Адаптація креативів для різних регіонів та аудиторій є ключовим фактором успіху рекламних кампаній. Локалізація реклами дозволяє забезпечити її релевантність цільовій аудиторії, враховуючи культурні відмінності, мову та уподобання. Чим швидше цей процес можна виконати, тим ефективнішою стає кампанія.

Як ми вже згадували, модель MGID image-to-image може взяти один креатив і створити кілька варіацій, адаптованих до певних локацій або демографічних груп. Це значно спрощує швидке створення релевантних оголошень, які відгукуються людям у різних регіонах, без необхідності у великих затратах часу на ручну роботу.

Розгляньмо приклад, який демонструє, як наш ШІ може перетворити один креатив у версії, оптимізовані для різних ринків, допомагаючи брендам ефективніше охоплювати глобальну аудиторію.

Трансформація застарілих креативів у нові залучаючі оголошення

Завдяки масштабному тестуванню та експериментам MGID демонструє, як перетворювати застарілі, надмірно використовувані креативні стратегії, які часто зустрічаються в партнерськму маркетингу, у свіжі й привабливі оголошення, що приносять вражаючі результати. Наш підхід передбачає тестування та доопрацювання креативів, щоб гарантувати їхню не лише візуальну привабливість, а й високу ефективність у стимулюванні конверсій. У багатьох випадках такі оновлені оголошення перевершують традиційні аналоги.

Розгляньмо приклади з показниками CTR та CR.

Та ж концепція, але новий візуал: сила експериментів

Іноді справа не в зміні концепції, а в переосмисленні її подачі. Завдяки експериментам із різними візуальними елементами можна створити свіжі та резонуючі оголошення, які краще встановлюють контакт із вашою аудиторією.

Висновок: якість, що забезпечує результати

Зі зростанням вибагливості користувачів важливість якості оголошень для всіх сторін — рекламодавців, паблішерів і аудиторій — як ніколи висока. Високоякісні креативи — це не лише про естетику чи відповідність нормам. Вони також призводять до кращої залученості та результативності. Насправді добре продумане оголошення часто перевершує те, яке базується на хитрощах або низькоякісному дизайні.

У MGID ми поєднуємо процеси та інструменти, щоб забезпечувати створення високоякісних креативів швидше й ефективніше. Інтегруючи дизайн із модерацією, відповідністю стандартам і інструментами на основі штучного інтелекту, ми зберігаємо баланс між якістю та продуктивністю. Завдяки цьому підходу ми не лише задовольняємо потреби наших клієнтів, але й допомагаємо їм перевершувати очікування — забезпечуючи більше кліків, кращі конверсії та вищий ROI.