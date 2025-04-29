Наша серія оновлень продуктів продовжується — і ми готові показати нові покращення на нашій платформі. Ця версія містить кілька важливих змін, які спрямовані на покращення продуктивності, зручності та контролю як для паблішерів, так і для рекламодавців. Представляємо огляд свіжих оновлень у MGID.

Для паблішерів

Новий конструктор віджетів: краще налаштування, більше контролю

MGID представив повністю оновлений інтерфейс створення віджетів в новому Дешборді паблішера, завдяки якому процес налаштування віджетів став швидшим, зрозумілішим та інтуїтивнішим. Цей реліз — ключовий етап у розвитку самообслуговування на платформі, який дає паблішерам можливість повністю контролювати управління віджетами і їх монетизацію.

Новий інтерфейс включає кілька важливих покращень:

Покрокове налаштування забезпечує безперебійний процес роботи, зрозуміліший на кожному етапі;

забезпечує безперебійний процес роботи, зрозуміліший на кожному етапі; Покращені описи форматів допомагають паблішерам обирати найефективніші типи віджетів для досягнення їхніх цілей монетизації;

допомагають паблішерам обирати найефективніші типи віджетів для досягнення їхніх цілей монетизації; Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої спрощує створення та попередній перегляд віджетів на мобільних пристроях;

спрощує створення та попередній перегляд віджетів на мобільних пристроях; Покращений попередній перегляд віджетів забезпечує реалістичне уявлення про те, як віджети виглядатимуть після публікації.

Завдяки цьому оновленню паблішери тепер можуть створювати всі ключові типи віджетів — зокрема, Smart-віджети, Under Article (під публікацією), In-Article (в публікації) та Header (в заголовку) — і керувати ними просто з нового дешборду. Цей простий конструктор у поєднанні з рекомендаціями щодо розміщення на основі ефективності та гнучкими можливостями налаштування формату спрощує експериментування й підвищує потенціал доходу.

Формат Swipe Up: високоякісна альтернатива закріпленим панелям

Паблішери тепер мають доступ до Swipe Up — нового формату монетизації, який має замінити традиційну закріплену панель динамічнішим, цікавішим для користувача варіантом. Swipe Up активується після взаємодії з користувачем (наприклад, після прокручування) і являє собою закріплений елемент, який розгортається в iframe з прокруткою, що займає 85% екрана та містить віджети MGID.

Доступні дві версії:

Поєднання: у цьому варіанті віджет у публікації (для зацікавлення) поєднується зі Smart-віджетом (для монетизації та отримання додаткового контенту);

у цьому варіанті віджет у публікації (для зацікавлення) поєднується зі Smart-віджетом (для монетизації та отримання додаткового контенту); Стандартна: містить лише Smart-віджет для більш спрощеного використання.

Цей формат максимізує потенціал доходу від закріплених місць розміщення. З коефіцієнтом видимості понад 80% Swipe Up підтримує преміальний попит CPM, зокрема Programmatic, PMP Deals i MCM, а також показує значно кращі результати. Під час A/B-тестування паблішери спостерігали:

Збільшення RPM на 11% (від 1,53 до 1,69);

Збільшення vRPM на 15% (від 1,64 до 1,89);

Збільшення доходу на 30%;

Збільшення маржі на 31%.

Swipe Up — раціональніший спосіб монетизації, який не шкодить зручності користування ресурсом. Він вже доступний вибраним партнерам.

Scroll Ads: збільшення видимості та доходу від розміщення реклами під публікаціями

MGID запустив Scroll Ads — вдосконалення для Smart-віджетів та віджетів під публікаціями, створене для значного підвищення видимості реклами та інтересу користувачів. Цей формат передбачає закріплену рекламну панель, яка з'являється, коли користувачі починають прокручувати контент, що дозволяє показувати рекламу на більш ранньому моменті читання.

Ключові переваги:

Більша видимість: оскільки реклама з'являється раніше під час прокрутки, зростання кількості переглядів складає до 167%.

оскільки реклама з'являється раніше під час прокрутки, зростання кількості переглядів складає до 167%. Покращення взаємодії: зростання коефіцієнта переходів за посиланнями може складати до 25% завдяки більш ранній демонстрації реклами та підвищенню уваги користувачів.

зростання коефіцієнта переходів за посиланнями може складати до 25% завдяки більш ранній демонстрації реклами та підвищенню уваги користувачів. Підвищення доходу: зростання заробітку від віджета може скласти до 30% завдяки більшій ефективності реклами.

На ранніх етапах використання Scroll Ads вже демонструє вагомі результати, пропонуючи паблішерам можливість максимізувати видимість і дохід від розміщення реклами.

Для рекламодавців

Просте відстеження конверсій для рекламодавців Shopify

MGID розширив свою функцію Native Integration (нативна інтеграція) і тепер надає безпосередню підтримку Shopify — тому рекламодавцям у сфері електронної комерції тепер просто, як ніколи, відстежувати конверсії, не використовуючи сторонні інструменти. Завдяки цьому оновленню власники магазинів Shopify зможуть підключати свій магазин до MGID Ads всього за кілька кліків — і не потрібно буде нічого кодувати вручну чи налаштовувати зовнішні платформи.

Чому це важливо:

Налаштування одним кліком: позбавляє потреби в Google Tag Manager або жорстко прописаних скриптах

позбавляє потреби в Google Tag Manager або жорстко прописаних скриптах Точне відстеження конверсій: фіксує ключові події, такі як перегляди товарів, додавання до кошика, оформлення замовлення та покупки

фіксує ключові події, такі як перегляди товарів, додавання до кошика, оформлення замовлення та покупки Обхід обмежень Shopify: надає повні дані, навіть якщо UTM-теґи або сторонні пікселі обмежені

надає повні дані, навіть якщо UTM-теґи або сторонні пікселі обмежені Спрощений робочий процес: дозволяє рекламодавцям керувати відстеженням безпосередньо на дешборді MGID

Незалежно від того, чи запускаєте ви єдину кампанію, чи масштабуєтеся на кілька магазинів, нативна інтеграція Shopify спрощує відстеження й дає вам необхідну інформацію, щоб оптимізувати результативність і стимулювати збільшення продажів.

CTR Guard: захист проти втоми від реклами на базі ШІ

Втома від реклами — справжній виклик. Коли користувачі постійно бачать ті самі креативи, вони менше з ним взаємодіють — а отже, для вас знижується окупність реклами. Щоб розв'язати цю проблему, ми запустили CTR Guard — інструмент на базі ШІ, який моніторить результативність кампанії, відстежує «вигорання» креативів й автоматично генерує свіжі креативи, щоб ваші кампанії не втрачали позицій.

Що робить CTR Guard цінним:

Проактивне виявлення вигорання : CTR Guard спрацьовує, коли vCTR падає на 15% або більше протягом трьох днів;

: CTR Guard спрацьовує, коли vCTR падає на 15% або більше протягом трьох днів; Креативи, створені за допомогою ШІ: CTR Guard створює до трьох нових версій для кожного неефективного оголошення;

CTR Guard створює до трьох нових версій для кожного неефективного оголошення; Гнучке керування: CTR Guard дає рекламодавцям можливість контролювати креативи особисто або налаштувати автозапуск, щоб все оновлювалося без їхньої участі;

CTR Guard дає рекламодавцям можливість контролювати креативи особисто або налаштувати автозапуск, щоб все оновлювалося без їхньої участі; Розумні обмеження: в CTR Guard можна встановити ціну за клік, бюджет і обмеження кліків для кожного креативу на базі ШІ;

в CTR Guard можна встановити ціну за клік, бюджет і обмеження кліків для кожного креативу на базі ШІ; Вбудована логіка паузи: CTR Guard автоматично призупиняє генерування креативів, якщо нові оголошення не запускаються, щоб уникнути спаму.

CTR Guard, доступний для рекламних кампаній для товарів і кампаній у стрічці пошуку, допомагає рекламодавцям зекономити час, зменшити обсяг ручної роботи й забезпечити актуальність рекламних матеріалів — водночас максимально збільшуючи ефективність кампанії через оптимізацію на базі ШІ в реальному часі.

Delivery Indicators: дані в режимі реального часу для раціональнішого розподілу бюджету

У MGID з'явилася функція Delivery Indicators — показники показу реклами. Вона допомагає рекламодавцям відстежувати, наскільки добре просуваються їхні кампанії в контексті відповідно до графіка та бюджету. Замість того, щоб порівнювати витрати і графік вручну, рекламодавці тепер отримують чіткий візуальний статус, який оновлюється в режимі реального часу й показує, чи ефективно працює кампанія, чи ризикує бути невдалою.

Чому це важливо?

Ясність з першого погляду щодо темпу кампаній за допомогою простих індикаторів, позначених кольором (🟢 Все за графіком, 🟡 Трохи відстає, 🟠 Потребує уваги, 🔴 Сильно відстає);

щодо темпу кампаній за допомогою простих індикаторів, позначених кольором (🟢 Все за графіком, 🟡 Трохи відстає, 🟠 Потребує уваги, 🔴 Сильно відстає); Раціональніше використання бюджету — за допомогою раннього виявлення розбіжностей і коригування ставок, бюджетів або таргетингу до того, як постраждає ефективність;

— за допомогою раннього виявлення розбіжностей і коригування ставок, бюджетів або таргетингу до того, як постраждає ефективність; Економія часу — оскільки не потрібно нічого перевіряти вручну чи створювати складні звіти;

— оскільки не потрібно нічого перевіряти вручну чи створювати складні звіти; Послідовний моніторинг усіх кампаній зі стандартизованою логікою для агентств та внутрішніх команд.

Завдяки функції Delivery Indicators рекламодавці можуть швидше ухвалювати рішення на основі даних, уникати поспіху в останню хвилину й використовувати бюджети ефективно — що особливо цінно для обмежених у часі кампаній, орієнтованих на конкретні цілі.

Висновок

Усі ці оновлення створені для того, щоб спростити вам життя, зекономити час, покращити ефективність і забезпечити вам повний контроль над рекламним процесом. Незалежно від того, що вас цікавить — збільшити дохід чи налаштувати безперебійну роботу кампаній — наші нові функції допоможуть вам досягти цих цілей і зменшать щоденне навантаження.

Зайдіть на дешборд MGID й ознайомтеся з новими функціями — вони вас приємно здивують.