MGID, глобальна рекламна платформа, запустила новий дешборд для MGID Ads, набору інструментів для самостійного планування та проведення рекламних кампаній. Нова платформа пропонує користувачам новий, більш потужний інтуїтивний інтерфейс, який відображає численні функції, що працюють на базі штучного інтелекту, подвоюючи швидкість налаштування кампаній.

Користувачі зможуть ознайомитися з MGID Ads за допомогою інформативних підказок, що супроводжуватимуть увесь процес створення кампанії, від розробки креативів до розміщення реклами, а також використовувати широкий спектр аналітики даних для максимальної продуктивності разом із функцією розрахунку CPC, покроковим налаштуванням відстеження та автоматичним створенням креативів на базі штучного інтелекту.

На новому дешборді збільшено кількість метрик кампаній з 9 до 27, і тепер можна запускати одночасно 100 креативів за той час, який раніше був потрібний для запуску одного. Асинхронна перевірка також миттєво сповіщає користувачів про можливі помилки з докладним описом способів їх вирішення.

«Рекламодавці завжди мають більше роботи, ніж людей, які можуть це зробити, тому ми оновили MGID Ads, щоб максимально спростити роботу з нативною рекламою», — сказав Метью Вілла, керівник відділу продажів MGID у США.