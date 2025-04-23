У нас чудові новини для партнерів, які працюють у режимі self-serve. Оновлений дашборд для паблішерів став ще потужнішим завдяки останньому оновленню MGID — інтерфейсу створення віджетів. Тепер ви можете створювати та керувати віджетами прямо у дашборді — швидше, зручніше й інтуїтивно зрозуміло.

Це важливий крок до повноцінної функціональності оновленої платформи. Оновлення стосується не лише доступності, а й зручності, дизайну та продуктивності. Читайте далі, щоб дізнатися, що змінилося та як отримати максимум від нового інтерфейсу.

Що нового в інтерфейсі створення віджетів

MGID повністю переосмислив процес створення віджетів, зробивши його простішим, зрозумілішим і оптимізованим для мобільних пристроїв. Основні зміни:

Покроковий процес налаштування: ви завжди знаєте, що робити далі.

ви завжди знаєте, що робити далі. Детальні описи форматів: обирайте тип віджета, який найкраще відповідає вашій стратегії монетизації.

Мобільна оптимізація: працюйте зі смартфона чи переглядайте, як виглядатиме віджет на мобільних пристроях — усе працює без збоїв.

працюйте зі смартфона чи переглядайте, як виглядатиме віджет на мобільних пристроях — усе працює без збоїв. Оновлений попередній перегляд: бачите, як виглядатиме віджет ще до його запуску.

Це оновлення завершує перелік основних функцій нового дашборда, роблячи його універсальною платформою для паблішерів, які хочуть мати повний контроль, просте керування та більше можливостей для заробітку.

Потрібне нагадування? Основні формати віджетів MGID

Плануєте розміщення або тестуєте нові стратегії монетизації? Ось короткий огляд основних типів віджетів:

Smart Widget: адаптивне розміщення з нескінченним скролом для максимального доходу.

адаптивне розміщення з нескінченним скролом для максимального доходу. Under Article Widget: ідеальний одразу після контенту, особливо у довгих статтях.

ідеальний одразу після контенту, особливо у довгих статтях. In-Article Widgets (Impact, Main, Carousel): для рівномірного залучення користувачів протягом усього читання.

для рівномірного залучення користувачів протягом усього читання. Header Widget: видимість на початку сторінки — добре працює для брендингу чи повторного залучення.

Поради з розміщення для максимальної монетизації

Найефективніші зони розміщення

Під статтею (Smart або Under Article Widget)

Це ваш головний інструмент заробітку — не ігноруйте його!

Обирайте формати з максимальною кількістю креативів — Smart Widget із нескінченним скролом буде найкращим вибором.

— Smart Widget із нескінченним скролом буде найкращим вибором. Розміщуйте одразу після статті , перед коментарями чи блоками типу Internal Exchange.

, перед коментарями чи блоками типу Internal Exchange. Використовуйте більші формати креативів — вони краще привертають увагу.

— вони краще привертають увагу. Слідкуйте за показником видимості. Якщо він низький — наприклад, через довгі статті — додайте кнопку «Читати далі».

Всередині статті (Impact, Main, Carousel)

Чудово підходить для довгих текстів — зберігає зацікавлення протягом усього читання.

Формати Impact і Main найефективніші.

найефективніші. Маєте лонгріди? Розміщуйте кілька in-article віджетів упродовж тексту.

У хедері

Видимість на самому початку — важливо, якщо все зроблено правильно.

Розміщуйте поблизу початку сторінки , але не в самій верхній частині. Користувачі часто її швидко прокручують.

, але не в самій верхній частині. Користувачі часто її швидко прокручують. Якщо використовуєте «липкі» формати, перевірте, що віджет повністю видно на всіх пристроях.

Як ефективно використовувати віджети: перевірені поради

Перевіряйте вигляд на різних пристроях і з різних джерел

Тестуйте віджети на десктопах і мобільних пристроях .

. Перевіряйте через Google Search, Facebook, прямі переходи та сторонні - джерела — деякі з них можуть впливати на вигляд або поведінку віджета.

— деякі з них можуть впливати на вигляд або поведінку віджета. Неправильне відображення може суттєво знизити CTR і зіпсувати досвід користувача.

Продумуйте розміщення: інтервали, структура, логіка

Між віджетами має бути принаймні один абзац тексту , інакше CTR знижується.

, інакше CTR знижується. Не ставте віджет одразу після головного зображення — користувачі часто його «прокручують». Краще після тіла тексту.

— користувачі часто його «прокручують». Краще після тіла тексту. Кожна стаття має містити хоча б один віджет, інакше ви втрачаєте трафік.

Використовуйте окремі коди для кожного віджета

Навіть якщо формат однаковий, створюйте окремі віджети з унікальними кодами.

з унікальними кодами. Це полегшить аналітику, керування та уникнення технічних помилок.

Трафік має значення

Залучайте реальних зацікавлених користувачів .

. Боти, неякісний трафік чи агресивна реклама можуть дати показники, але не дохід.

Використовуйте вдалі й політично коректні заголовки

Варіанти типу «Вам може сподобатись», «Рекомендуємо», «Цікаві матеріали» привертають увагу.

Уникайте прямих закликів на кшталт «Клікни», «Натисни двічі» — це порушення політик і може призвести до обмежень.

Готові спробувати?

Перейдіть у дашборд MGID та протестуйте новий інтерфейс створення віджетів уже сьогодні. Він швидший, зручніший і створений, щоб допомогти вам заробляти більше з кожного візиту.