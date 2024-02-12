Раді представити вам MGID Ads 2.0 — найкращий інструмент для успішного запуску рекламних кампаній. Наша оновлена платформа зі свіжим дизайном і цілим спектром нових потужних функцій допоможе вам досягти надзвичайних результатів і максимального потенціалу в рекламі.

Можливість глибше розуміти результати з MGID Ads 2.0

MGID Ads 2.0 забезпечує не тільки розширену статистику, велику кількість налаштувань і звітність про результати, а й пропонує можливість персоналізованих звітів, які допоможуть вам ефективно аналізувати дані. Крім того, наші технології з використанням ШІ, створені спеціально, щоб підвищувати ефективність реклами та залучати більше користувачів, допоможуть вам досягти максимального рівня рентабельності.

Елегантний, інтуїтивно зрозумілий дизайн

Оновлений дизайн нашої платформи включає сучасний, зручний інтерфейс, який блискавично та якісно реагує на ваші запити. Яка б тема не була вам більше до вподоби, темна чи світла, MGID Ads 2.0 пропонує параметри персоналізації для зручності взаємодії з сайтом.

Налаштовувати кампанії тепер ще простіше

Налаштовуйте кампанії за допомогою нашого спрощеного процесу — тепер вдвічі швидше й інтуїтивніше, ніж будь-коли раніше. Крім того, MGID Ads 2.0 включає оптимізовані поля та спрощені параметри таргетингу, додатково полегшуючи налаштування кампанії. Радимо скористатися нашою рекомендованою функцією розрахунку рекомендованої ціни за клік (CPC) в розділі «Бюджет і графік» для покращеного управління кампаніями.

Максимальний творчий потенціал

Розкрийте максимальний потенціал рекламних матеріалів за допомогою нашого ефективного процесу роботи. Запускайте 100 креативів одночасно, використовуючи додаткові текстові поля, щоб додати переконливі описи та кнопки заклику до дії. Обирайте гнучкі параметри вибору зображень, зокрема вбудовані інструменти ШІ, стокові галереї, завантаження з комп'ютера чи за посиланням, і візуалізуйте матеріали в різних розмірах і форматах, щоб забезпечити оптимальне відображення. Функція генерування зображень за допомогою ШІ від MGID допоможе вам створити унікальні рекламні матеріали, які якнайкраще підходять вашому бренду й ідеї, яку ви хочете донести. Завдяки простим запитам та інтуїтивно зрозумілим підказкам, що супроводжуватимуть вас у процесі, ви зможете нескінченно генерувати зображення, поки не будете задоволені результатом.

Оптимізація на основі даних

Оптимізуйте кампанію за допомогою даних та отримайте повне уявлення про результативність кампанії за допомогою нашого розширеного діапазону доступних показників — їх вже не 9, а 27. Налаштуйте свій дешборд, обравши найважливіші для вас показники, щоб дешборд відповідав вашим особистим рекламним цілям.

За допомогою MGID Ads 2.0 ми прагнемо надати вам інструменти та функції, необхідні для досягнення успіху у ваших рекламних починаннях. Зазирніть у майбутнє управління рекламними кампаніями вже сьогодні за допомогою MGID Ads 2.0.