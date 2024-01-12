Нативна реклама значно зросла завдяки феномену банерної сліпоти. Користувачі, змучені безкінечними рекламними банерами, зазвичай не помічають або ігнорують їх. Ця зміна спонукає маркетологів переглянути розподіл бюджету на рекламу та дослідити ефективніші шляхи.

Огляд сфери нативної реклами виявляє загострення конкуренції. Якщо ви вже користуєтеся нативною рекламою, ви маєте певну перевагу. Однак це підвищує ставки, вимагаючи глибокого розуміння останніх тенденцій, що формують еволюцію нативної реклами.

У цьому ретроспективному та перспективному погляді ми розгадаємо минуле, щоб зрозуміти сьогодення та зазирнути в майбутнє трендів нативної реклами. Будьте готові розкрити секрети та виклики, які сформували нативну рекламу, розшифровуючи «те, що було», щоб висвітлити «те, що є зараз» у цій захоплюючій еволюції.

Основні тенденції нативної реклами, які не можна ігнорувати

Останні тенденції нативної реклами обумовлюють дві ключові сили: прагнення до залучення та важливість конфіденційності. Будьте готові — конкуренція посилюється, вимагаючи від рекламодавців не лише привертати увагу аудиторії, а й оволодіти мистецтвом утримання. І ось золоте правило — робіть усе, поважаючи конфіденційність користувачів. Нікому не подобається сталкер, будь то людина чи бот. Отже, щоб створити безпомилкові стратегії, які мають вплив, пристебніться та зануртеся в головні галузеві тенденції нативної реклами, які вам потрібно знати.

Тенденція №1. Від таргетингу на основі файлів cookie до майбутнього без файлів cookie

Як це було раніше: ера файлів cookie

У період розквіту таргетингу на основі файлів cookie веб-сайти використовували файли cookie як пакети даних для зберігання особистої інформації користувачів, уподобань і дій під час веб-перегляду. Ці файли cookie були по суті текстовими файлами, що містять ідентифікатори, які дозволяли сайтам розпізнавати відвідувачів, що повертаються, і збирати інформацію про їхню поведінку. Основна мета полягала в тому, щоб покращити взаємодію з користувачем шляхом надання персоналізованого контенту та цільової реклами на основі накопичених даних.

Однак ця практика викликала значні проблеми щодо конфіденційності. Користувачі опинилися під постійним наглядом, їх онлайн-діяльність ретельно відстежувалася та використовувалася для цільової реклами. Такий підхід не лише порушував конфіденційність користувачів, але й призвів до таких проблем, як втома від реклами, коли користувачів засипали повторюваною та іноді нерелевантною рекламою. Крім того, широке використання файлів cookie викликало занепокоєння щодо витоку даних, несанкціонованого доступу та загальної безпеки особистої інформації.

Як це буде: перехід до таргетингу без файлів cookie

У переході до ландшафту таргетингу без файлів cookie термін «cookieless» стає ключовим поняттям. Це означає можливість відстежувати інформацію користувача, не покладаючись на традиційні файли cookie. Натомість механізми відстеження перейдуть на:

Відстеження на стороні сервера. Система відстеження генеруватиме унікальний ідентифікатор для користувачів на основі різних характеристик пристрою, таких як операційна система, налаштування мови тощо. Цей підхід на стороні сервера спрямований на досягнення методу ідентифікації користувача, який більш враховує конфіденційність.

Система відстеження генеруватиме унікальний ідентифікатор для користувачів на основі різних характеристик пристрою, таких як операційна система, налаштування мови тощо. Цей підхід на стороні сервера спрямований на досягнення методу ідентифікації користувача, який більш враховує конфіденційність. Відстеження IP-адрес. Відстеження активності користувачів буде зосереджено на використанні IP-адрес. Пов’язуючи поведінку користувача з його IP-адресою, веб-сайти можуть відстежувати дії без розгортання файлів cookie. Важливо, що цей метод підтримує певний рівень анонімності користувача, особливо тому, що багато домашніх мереж використовують динамічну IP-адресацію, де IP-адреса змінюється випадковим чином.

Навігація в майбутньому без файлів cookie: революція з повагою до конфіденційності

Чому рекламодавці переходять до майбутнього без файлів cookie? Ну, уявіть, якби хтось з’явився на вашому порозі з проханням задокументувати кожну деталь вашого життя – швидше за все, ви грюкнули б дверима. Так само користувачі все частіше неохоче дають дозвіл на збір великих даних. Ніхто не хоче, щоб випадковий сайт, який вони відвідали, щоб знайти цікаві анекдоти про піщанок, стежив за ними у величезній мережі.

Проте подорож до майбутнього без файлів cookie полягає не лише в тому, щоб бути менш схожим на онлайн-детектива. Це відповідь на розвиток практики браузера; такі веб-переглядачі, як Mozilla Firefox і Apple Safari, вже за умовчанням вимикають сторонні файли cookie. Google готовий завершити цей процес, повністю відмовившись від сторонніх файлів cookie до середини 2024 року.

Але не бійтеся, поважати конфіденційність користувачів не означає вирушати в невідоме. За допомогою розумних обхідних шляхів рекламодавці можуть використовувати інструменти, які відстежують важливі показники:

Відстеження подій. Слідкуйте за кліками та переглядами на вашому сайті, надаючи статистику без порушення конфіденційності користувачів.

Слідкуйте за кліками та переглядами на вашому сайті, надаючи статистику без порушення конфіденційності користувачів. Відстеження API. Безперешкодно відстежуйте взаємодію користувачів на сторонніх платформах, покращуючи ваше розуміння поведінки аудиторії.

Безперешкодно відстежуйте взаємодію користувачів на сторонніх платформах, покращуючи ваше розуміння поведінки аудиторії. Аналіз журналів сервера. Зануртеся в велику кількість інформації, яка реєструється, коли хтось намагається отримати доступ до вашого сайту, пропонуючи цінну інформацію без шкоди для конфіденційності користувача.

Отже, поки цифрова сфера прощається з файлами cookie, рекламодавці, озброєні повагою до конфіденційності користувачів і розумними альтернативами відстеження, готові досконало провести цю революцію. Майбутнє буде без файлів cookie, але це також майбутнє, де конфіденційність і персоналізований досвід гармонійно співіснують.

Тенденція №2. Від статичної медійної реклами до реклами в форматі Rich Media

Як це було раніше: ера статичних медійних оголошень

Статичні медійні оголошення, що характеризуються фіксованою графікою або зображеннями без інтерактивних функцій, були стандартом реклами на початку цифрового маркетингу. Ці оголошення спочатку служили своїй меті, забезпечуючи брендам простий спосіб демонстрації продуктів або передачі повідомлень.

Однак з часом статичні медійні оголошення почали стикатися з проблемами. Відсутність інтерактивності робить їх сприйнятливими до банерної сліпоти, явища, коли користувачі підсвідомо ігнорують медійну рекламу через її повторювану та нецікаву природу. Це зниження ефективності спонукало рекламодавців шукати більш інноваційні рішення, які привертають увагу.

Як це буде: впровадження реклами у форматі Rich Media

На відміну від статичної реклами минулого, реклама у форматі Rich Media поєднує текст, відео, зображення, анімацію та інші елементи для створення інтерактивних кампаній, які захоплюють аудиторію. У нинішній ситуації мультимедіа вже активно використовуються, пропонуючи рекламодавцям універсальний набір інструментів для боротьби з втомою від реклами та відновлення уваги користувачів. Минулорічна стаття про рекламу у форматі Rich Media підкреслила її ефективність у подоланні банерної сліпоти та відновленні інтересу аудиторії. Rich Media кампанії використовують різні формати, виділяють три основні типи:

Розділювачі. Інтерактивний елемент, який дозволяє користувачам ковзати вліво або вправо, підкреслюючи трансформації продукту (сценарії до/після).

Інтерактивний елемент, який дозволяє користувачам ковзати вліво або вправо, підкреслюючи трансформації продукту (сценарії до/після). Фліп-паралакс. Користувачі мають дві сторони і можуть відкрити будь-яку з них, що викликає цікавість і заохочує більше кліків.

Користувачі мають дві сторони і можуть відкрити будь-яку з них, що викликає цікавість і заохочує більше кліків. 360 video box. Користувачі можуть натиснути на рекламу та досліджувати продукт під будь-яким кутом. Це ідеально підходить для детального огляду таких продуктів, як, наприклад, автомобілі.

Удосконалення нативної реклами за допомогою Rich Media оголошень: руйнуємо форму

Експерименти з Rich Media не обмежуються рекламними банерами; це також змінює правила для нативної реклами. Нативна реклама, відома своєю адаптивністю до різних форматів, органічно вписується в сайт паблішера, дотримуючись основного правила нативної інтеграції.

Нативна реклама, доповнена мультимедіа, представляє інтерактивний поворот, який виходить за рамки пасивного перегляду. Кліків нативної реклами стає більше; це перетворюється на захоплюючий досвід, заохочуючи користувачів виконувати значущі дії.

Отже, вийдіть за межі традиційного та дослідіть динамічну сферу Rich Media в нативній рекламі. Йдеться не лише про те, щоб привернути увагу; мова йде про надихаючу взаємодію та стимулювання вражаючих відгуків вашої аудиторії.

Тенденція №3. Від бібліотек стокових фотографій до оголошень, створених штучним інтелектом

Як це було раніше: одноманітні багаторазові фото

До ери рекламних матеріалів, створених штучним інтелектом, рекламодавці користувалися класичними методами. Вони шукали зображення в бібліотеках фотографій, брали участь у індивідуальних фотосесіях, найнявши фотографів або співпрацюючи з графічними дизайнерами, щоб створювати візуально привабливий контент. Ці традиційні методи вимагали значного часу, зусиль і фінансових вкладень.

Впровадження штучного інтелекту в рекламу стало сигналом про зміну парадигми, що дало рекламодавцям можливість використовувати технології для створення творчих можливостей. Інструменти на базі штучного інтелекту аналізували дані, прогнозували тенденції та створювали зображення, відео або цілі рекламні кампанії, оптимізуючи творчий процес і відкриваючи нові можливості для динамічного та персоналізованого контенту.

Як це буде: використання ШІ для рекламних оголошень

Створені штучним інтелектом креативи набули широкого поширення і продовжуватимуть поширюватися завдяки своїй універсальності та ефективності. Привабливість полягає в інструментах штучного інтелекту, які пропонують формати реклами, елементи або відео, оптимізуючи творчий процес і позбавляючи рекламодавців необхідності починати з нуля. ШІ революціонізує створення реклами кількома вражаючими способами:

Налаштування масштабування. AI визначає елементи, історично привабливі для певної демографічної групи, і масштабує оголошення, щоб привернути увагу до цих елементів, забезпечуючи персоналізоване залучення.

AI визначає елементи, історично привабливі для певної демографічної групи, і масштабує оголошення, щоб привернути увагу до цих елементів, забезпечуючи персоналізоване залучення. Ітераційна оптимізація. Окрім традиційного спліт-тестування, штучний інтелект перевіряє кілька версій оголошень, аналізуючи дані, щоб визначити найефективніші кольори, елементи та комбінації, ітеративно вдосконалюючи оголошення.

Окрім традиційного спліт-тестування, штучний інтелект перевіряє кілька версій оголошень, аналізуючи дані, щоб визначити найефективніші кольори, елементи та комбінації, ітеративно вдосконалюючи оголошення. Моніторинг у режимі реального часу. Надаючи точну статистику в режимі реального часу, штучний інтелект дає змогу рекламодавцям миттєво коригувати, налаштовувати оголошення на основі даних про ефективність і миттєво вилучати з ротації малоефективні оголошення, підвищуючи загальну ефективність кампанії.

Вільна творчість, керована штучним інтелектом: функція створення зображень MGID

MGID був в авангарді використання штучного інтелекту для революції в рекламних креативах, досягнувши надзвичайного успіху завдяки його інтеграції в платформу. Наша функція створення зображень ШІ пропонує величезну кількість можливостей для створення унікальних і привабливих креативів. Навіть не маючи попереднього досвіду, ви можете розібратися у простому спадному меню, повному різноманітних прикладів підказок. Створені для того, щоб надихнути та підштовхнути до творчості, ці підказки можна використовувати як є або налаштувати відповідно до конкретних бачень.

Інтуїтивно зрозумілий характер цієї функції забезпечує користувачам доступ до широкого спектру підказок, точно налаштованих відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Тепер користувачі можуть без особливих зусиль генерувати підказки для певних фільтрів, ще більше вдосконалюючи творчий процес. Відданість MGID творчості, керованій штучним інтелектом, відкриває рекламодавцям сферу безмежних можливостей, сприяючи бездоганному та натхненному створенню реклами.

Тренд №4. Від інформаційних відео до потужності відеореклами

Як це було раніше: еволюція відео в Інтернеті

На початку існування Інтернету відео в основному виконувало інформаційну роль. Їх використовували для обміну знаннями або розваг. Веб-сайти з відеовмістом були обмежені, а використання відео в рекламних цілях не було таким поширеним. Відеоролики були більше спрямовані на передачу інформації, ніж на роль засобів реклами.

З підвищенням швидкості Інтернету та розвитком технологій споживання відео стрімко зросло. З’явилися такі платформи, як YouTube, які дозволили користувачам завантажувати та ділитися відео по всьому світу. Спочатку реклама у відео була непомітною, з банерами або короткими перервами. Однак із зростанням популярності відеоконтенту рекламодавці визнали величезний потенціал використання відео для охоплення ширшої аудиторії.

Як це буде: розвиток відеореклами

Сьогодні відеореклама стала домінуючою силою, особливо на таких платформах, як YouTube, TikTok та Instagram. Сила відео полягає в його здатності передавати переконливу розповідь. Навіть без інтерактивних елементів відео розповідає цілісну історію, залишаючи небагато для тлумачення глядачам. Ця функція зменшує когнітивне навантаження на користувачів, полегшуючи їм сприйняття повідомлення реклами та оперативні дії. Візуально захоплююча природа відео привертає увагу, роблячи їх кращим вибором для рекламодавців, які прагнуть справити незабутнє враження.

Уявлення про ефективність нативної відеореклами

Нативна відеореклама, зокрема, продемонструвала вищу ефективність порівняно з pre-roll рекламою. Відповідно до звіту Nielsen, нативна відеореклама перевершила ефективність pre-roll реклами в різних аспектах:

– Усі нативні відеооголошення в дослідженні показали кращий результат, ніж pre-roll оголошення.

Порівняно з pre-roll оголошеннями спостерігалося збільшення просування бренду на 82%.

Намір здійснити покупку продемонстрував значне зростання бренду на 42%, що підкреслює ефективність нативного відео у впливі на поведінку споживачів.

Ці статистичні дані підкреслюють цінність нативної відеореклами для надання привабливого контенту, який резонує з аудиторією та стимулює значущу взаємодію з брендом. Перехід до домінування відео – це не просто тенденція; це стратегічний крок, який узгоджується з уподобаннями та поведінкою сучасних користувачів Інтернету.

Як виглядає майбутнє нативної реклами?

Тенденції цифрової нативної реклами, які ми дослідили, — це не просто швидкоплинне явище; вони є архітекторами, які формують майбутнє реклами. Уявіть собі ландшафт, де ці тенденції плавно інтегруються в тканину цифрового маркетингу, еволюціонуючи в нову норму.

Дивлячись у майбутнє, очікуйте кульмінації — моменту, коли тенденції нативної реклами гармонізують залученість користувачів і конфіденційність, досягаючи свого зеніту. Підготуйтеся до епохи, коли стратегії не просто приймаються, а сприймаються як основні інструменти, створюючи динамічну силу, яка формує цифровий наратив. Сцена до епохи трансформацій у нативній рекламі вже готова.

Персоналізація контенту за допомогою ШІ

У нашому дослідженні штучного інтелекту в нативній рекламі стає очевидним, що фокус виходить за рамки залучення — мова йде про адаптацію ідеальної реклами для потрібної аудиторії, навіть в post-cookie епосі. Поки ми прощаємося з файлами cookie, горизонт вимальовує обіцянку покращеної персоналізації контенту, керуючись можливостями штучного інтелекту, що постійно розвиваються.

Уявіть собі майбутнє, де штучний інтелект, озброєний передовою обробкою даних і аналітичною майстерністю, створюватиме персоналізований контент із неперевершеною точністю. Синергія між ШІ та поведінкою користувача малює захоплюючу траєкторію. Однак є ще один важливий аспект, який повинен освоїти штучний інтелект — розуміння самої структури контенту, у якому розміщено нативну рекламу. Зрештою, у сфері нативної реклами мистецтво полягає в тому, щоб бездоганно поєднуватися, привертаючи увагу.

Збільшення використання контекстного таргетингу

Ласкаво просимо до контекстного таргетингу — стратегічного танцю з даними першої сторони для покращення взаємодії з користувачами та демонстрації реклами, яка ідеально поєднується з їхніми інтересами. Уявіть собі майбутнє, де цей динамічний підхід посідає центральне місце, уникає залежності файлів cookie та ідеально узгоджується з безпосередніми намірами користувачів.

Уявіть собі: користувач, занурений у сторінку спостереження за птахами, не буде завалений рекламою автомобілів із своїх останніх пошуків. Чому? Бо релевантність має значення, і вміст сторінки стає компасом, який спрямовує вибір реклами.

Ось чому контекстний таргетинг — це майбутнє нативної реклами:

Більше ніяких турбот про файли cookie. Попрощайтеся з ерою файлів cookie, оскільки таргетинг за контекстом пропонує надійну альтернативу, не залежну від файлів cookie.

Попрощайтеся з ерою файлів cookie, оскільки таргетинг за контекстом пропонує надійну альтернативу, не залежну від файлів cookie. Правила релевантності. Уявіть рекламу, адаптовану до вмісту сторінки і гарантуючу, що користувачі отримають інформацію, яка відповідає їхнім інтересам і діям.

Уявіть рекламу, адаптовану до вмісту сторінки і гарантуючу, що користувачі отримають інформацію, яка відповідає їхнім інтересам і діям. Час — це все. Контекстний таргетинг враховує поточне мислення користувача, показуючи рекламу саме тоді, коли він найімовірніше вживе дії.

Контекстний таргетинг враховує поточне мислення користувача, показуючи рекламу саме тоді, коли він найімовірніше вживе дії. Безпроблемна взаємодія з користувачем. Нативна реклама у своїй найкращій формі, де контент і оголошення об’єднуються, щоб створити плавний і привабливий user journey.

Наголос на екологічній та етичній рекламі

У майбутньому нативна реклама більше зосереджуватиметься на екологічності та етичних практиках, відображаючи ширший суспільний зсув до відповідального споживання. У міру того, як люди стають більш екологічно та соціально обізнаними, вони віддають перевагу брендам, які підтримують етичну рекламу.

Ця зміна відповідає зростаючому попиту на автентичність і ціль у повідомленнях бренду. Рекламодавці, які дотримуються таких цінностей, як екологічна відповідальність і соціальна справедливість, встановлюють справжні зв’язки зі споживачами.

Окрім задоволення очікувань споживачів, дотримання етичних практик має вирішальне значення для збереження репутації бренду. В епоху підвищеної прозорості компанії, які дотримуються сталого розвитку, сприяють позитивним змінам, зберігаючи довіру.

Висновок: позачасове ядро нативної реклами поза трендами

Уявіть собі перші дні онлайн-реклами, коли коефіцієнт конверсії зріс до 44%. Зараз це далекий спогад, враховуючи насиченість рекламою. Візьмемо рекламу AT&T 1993 року як ностальгічний приклад. Сучасні користувачі, виснажені цифровим шквалом, не запропонують таких цифр. Проте основні принципи залишаються актуальними: створіть резонансне повідомлення для вашої аудиторії там, де вона найактивніша. Серед тенденцій нативної реклами ця позачасова мудрість залишається життєво важливою.

Для тих, хто орієнтується в нативній рекламі, вкрай важливо бути в курсі подій галузі. У технологічному середовищі зміни постійні, але не відкидайте основи. Вони прив’язують вас до динамічного світу нативної реклами. Успіхів вам у всіх її аспектах!