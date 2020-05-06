Сергій Тимошенко
Сергій Тимошенко - керівник відділу програматик у MGID, і вже більше 4 років займається OpenRTB і складними інтеграціями в B2B сфері. Сергій починав у компанії MGID c позиції Медіабайер, а потім перейшов у відділ оптимізації продукту і аналітики. У своїй новій ролі він зайнявся питаннями автоматизованої закупівлі трафіку і створив Programmatic департамент у компанії практично з нуля. Зараз Сергій активно розвиває область роботи з альтернативними джерелами трафіку. До роботи у компанії MGID Сергій займався науковими проектами в галузі екології в Королівському Технічному Університеті Стокгольма.
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