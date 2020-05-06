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Автор

Сергій Тимошенко

Керівник відділу programmatic

Сергій Тимошенко - керівник відділу програматик у MGID, і вже більше 4 років займається OpenRTB і складними інтеграціями в B2B сфері. Сергій починав у компанії MGID c позиції Медіабайер, а потім перейшов у відділ оптимізації продукту і аналітики. У своїй новій ролі він зайнявся питаннями автоматизованої закупівлі трафіку і створив Programmatic департамент у компанії практично з нуля. Зараз Сергій активно розвиває область роботи з альтернативними джерелами трафіку. До роботи у компанії MGID Сергій займався науковими проектами в галузі екології в Королівському Технічному Університеті Стокгольма.

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Статті від Сергій Тимошенко

8133
13 хв читання
Рекламодавці
Купуємо рекламний простір розумно: практичний посібник зі ст...

Раціональний медіабаїнг стосується не лише витрат — тут ідеться про стратегію. З цього покроко...

21 лип. 2025 р. • 13 хв читання
9968
14 хв читання
Ad Tech тренди
Що таке header bidding у мобільних засто...

Header bidding (попередній аукціон, або торги за заголовком) вже довів, що є успішним варіанто...

19 вер. 2023 р. • 14 хв читання
7993
11 хв читання
Everything about programmatic native advertising
Рекламодавці
Що таке нативна реклама programmatic

Programmatic — модне слово у сфері рекламних технологій. Працює чудово, користуються ним, здає...

25 квіт. 2023 р. • 11 хв читання
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7 хв читання
Паблішери
Власні дані паблішерів: як використовува...

За останні кілька років, під тиском громадськості та регулюючих органів, тривога щодо конфіден...

28 квіт. 2022 р. • 7 хв читання
2370
4 хв читання
Ad Tech тренди
Моделі аукціонів у рекламі програматик

Складність попиту та пропозиції в індустрії програматик реклами призвела до більшої потреби у ...

19 жовт. 2021 р. • 4 хв читання
2459
4 хв читання
Ad Tech тренди
Programmatic vs. Нативна Реклама

Спершу може здатися, що програматик та нативну рекламу можна порівнювати. Ми могли б продемонс...

14 лип. 2021 р. • 4 хв читання
2377
5 хв читання
Паблішери
Підписна модель: найкращі методи монетиз...

Диверсифікація потоків доходу має ключове значення для розвитку успішного та прибуткового бізн...

9 січ. 2020 р. • 5 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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