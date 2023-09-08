У динамічному світі цифрової аналітики варто на крок відступити від того, що добре знаєш і вмієш, як відразу виникає купа плутанини й запитань. Це стосується еволюції Google Analytics 3 (GA3) до Google Analytics 4 (GA4). Коли компанії та власники сайтів переходять на GA4, то виявляють, що показники, якими вони раніше користувалися, відчутно змінилися. Через великі зміни в даних і результативності виникають запитання. Чи справді у нашого сайту впав трафік? Через що це може бути.

Однак причини таких явних змін не настільки однозначні.

Вони пов'язані з фундаментальною зміною в моделях даних у переході від вже застарілої GA3 до революційної GA4. Модель GA3 ґрунтувалася на сеансах і переглядах сторінок, а от в GA4 застосовується нова модель на основі подій і параметрів. Ця фундаментальна розбіжність у методології збору й обробки даних і призводить до відмінностей у тому, як ці дві аналітичні платформи збирають і подають інформацію. Окрім оновленого інтерфейсу в GA4 запроваджуються нові показники, звіти та функції, а деякі знайомі аспекти попередньої версії змінилися чи взагалі тепер не використовуються.

Поговорімо про ключові розбіжності, щоб ви змогли успішно адаптуватися до GA4.

Що таке Google Analytics 4?

Google Analytics 4 — це остання версія платформи вебаналітики Google, розроблена для забезпечення більш комплексного та орієнтованого на користувача підходу до відстеження й аналізу даних вебсайтів. Вона значно відрізняється від свого попередника Universal Analytics (UA) — також відомого як Google Analytics 3. У GA4 вводиться нова модель даних з розширеними функціями, щоб адаптуватися до цифрового ландшафту, який також постійно змінюється.

Як ми вже зазначили, однією з ключових змін у GA4 є перехід від моделі, що ґрунтується на сеансах, до моделі на основі подій. Це означає, що у GA4 у фокусі відстеження індивідуальних взаємодій користувача (подій) на сайті чи в застосунку, що дає можливість отримати ціліснішу картину поведінки користувача та його процесу перегляду. Завдяки цьому новому підходу компанії отримують глибше розуміння взаємодії користувача з сервісом, клієнтського шляху та поведінки на різних платформах.

GA4 також приділяє особливу увагу конфіденційності та згоді користувача. Ця модель розроблена спеціально відповідно до стандартів захисту даних, таких як GDPR та CCPA, що дозволяє компаніям збирати та використовувати дані, при цьому не забуваючи про конфіденційність. Крім того, GA4 включає машинне навчання та прогнозну аналітику, щоб надати практичну інформацію та рекомендації, які допоможуть компаніям приймати зважені рішення для покращення своєї онлайн-присутності та взаємодії з користувачем.

Розширені можливості звітування на платформі та аналітика даних в реальному часі дають компаніям змогу краще зрозуміти свою взаємодію з користувачем, відстежувати конверсії та оптимізувати свої онлайн-стратегії.

Звітування у GA3 та GA4: порівнюємо показники

Якщо ви читаєте цей матеріал, дуже ймовірно, що ви вже помітили певні зміни в показниках після переходу до GA4. Подивімося на показники, до яких виникає найбільше запитань: сеанси, середня тривалість сеансів, показник відмов і конверсії.

Сеанси

Як і в GA3, у GA4 сеанс — це період взаємодії користувача з вашим сайтом чи застосунком. Однак сеанси у GA4 та GA3 рахуються по-різному, і через це в GA4 ви можете бачити менше сеансів, ніж у попередній версії.*

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Сеанси розраховуються за часом. За замовчуванням сеанс завершується через 30 хвилин бездіяльності. Це означає, що якщо користувач не взаємодіє з вашим сайтом понад 30 хвилин, його поточний сеанс завершується, і починається новий сеанс, щойно користувач виконає дію. Сеанси тепер більше орієнтовані на події та користувача. Сеанс починається, коли користувач взаємодіє з вашим сайтом або застосунком, наприклад натискає сторінку, запускає подію або виконує дію. Сеанс може тривати довше, якщо користувач залишається активним.

Таким чином, ключові чинники, які призводять до меншої кількості сеансів у GA4 порівняно з GA3, включають:

Відстеження, орієнтоване на користувача: GA4 більш детально відстежує залучення користувачів та їхню взаємодію з сайтом, що дає точніше уявлення про те, як користувачі насправді взаємодіють із вашим контентом. Немає порогового значення часу: На відміну від 30-хвилинного порогу відсутності дій у GA3, GA4 не має фіксованої тривалості сеансу. Натомість у цій моделі фіксуються всі події та взаємодії з користувачем протягом визначеного періоду. Немає окремого підрахунку сеансів: в GA4 ви не побачите показника кількості сеансів. Натомість ви побачите події та показники взаємодії, які дають краще уявлення про поведінку користувача. Відстеження на основі подій: GA4 відстежує події більш повно, дозволяючи вам зрозуміти різні дії користувачів, а не лише традиційні перегляди сторінок. Міжплатформне відстеження: GA4 розроблено для роботи на різних платформах, включаючи сайти та застосунки, що може продемонструвати різні моделі взаємодії користувачів з контентом.

На відміну від GA3, де за замовчуванням тайм-аут сеансу встановлено на рівні 30 хвилин, але його можна продовжити максимум до 4 годин, у GA4 тайм-аут сеансу можна регулювати, що дає можливість його продовжити максимум до 7 годин 55 хвилин. Це впливає на спосіб відстеження сеансів користувачів. Наприклад, у GA3, якщо хтось на п'ять годин припинив користування сайтом, це буде рахуватися як два окремі сеанси через максимальний тайм-аут в 4 години. У GA4 із подовженим тайм-аутом вони рахуватимуться як один безперервний сеанс, що точніше показує взаємодію користувачів з контентом.

Важливий факт. У Google Analytics 3 сеанси скидаються опівночі, тобто якщо активність відбувається протягом цього часу, створюється кілька сеансів. У Google Analytics 4 скидання сеансу залежить від ваших налаштувань часового поясу, що дає змогу точніше відстежувати безперервні сеанси користувача, особливо в різних часових поясах.

Середня тривалість сеансу

Різниця в тому, як обчислюється середня тривалість сеансу в GA4 порівняно з GA3, — ілюстрація переходу філософії відстеження від сеансів до взаємодії користувачів з контентом.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Середня тривалість сеансів користувача обчислюється в секундах, незалежно від того, чи ваша сторінка в режимі активного перегляду чи у фоновому режимі (без урахування часу, витраченого на останню відвідану вебсторінку). Середня тривалість активних сеансів обчислюється в секундах і вимірюється від початку початкового сеансу до події розвантаження.

У GA3 середня тривалість сеансу розраховується шляхом ділення загальної тривалості всіх сеансів на загальну кількість сеансів. Ця модель вимірює середній час, який користувачі проводять на вашому сайті під час сеансів. Однак через те, що в GA3 використовується фіксована тривалість сеансів (30 хвилин бездіяльності чи кінець дня), сеанси можуть штучно скорочуватися, якщо користувач залишає сайт і повертається за якийсь час. Якщо не розуміти, як це працює, можна неправильно зрозуміти показники середньої тривалості сеансу.

У GA4 цей показник обчислюється як середня тривалість активних сеансів у секундах, виміряна від початку початкового сеансу до події розвантаження. Такий підрахунок більш точний, оскільки в ньому безпосередньо відстежується час, який користувачі активно проводять на вашому сайті чи в застосунку з моменту початку сеансу до моменту виходу або закриття сторінки.

Важливо зауважити, що в GA4 визначення активних сеансів є більш конкретним і прив’язане до певних критеріїв. Активний (залучений) сеанс у GA4 — це сеанс, у якому:

Користувач мав 2 або більше переглядів сторінок. Користувач виконав подію конверсії. Користувач досяг певного порогового значення часу (наприклад, від 10 до 60 секунд), яке встановили ви.

Важливий факт. За замовчуванням більшість звітів у GA4 не включають показник середньої тривалості сеансу. Натомість доступний середній час взаємодії — середня тривалість, протягом якої застосунок була на екрані або вебсайт був в активному процесі перегляду у браузері. Додати показник «Середня тривалість сеансу» до свого звіту можна за допомогою цієї інструкції.

Показник відмов

І в GA3, і в GA4 реалізація відстеження подій та інших видів взаємодії може впливати на те, як обчислюється й тлумачиться показник відмов.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Показник відмов обчислюється як відсоток односторінкових сеансів (сеансів лише з однією взаємодією) від усіх сеансів. Показник відмов розраховується як відсоток незалучених (неактивних) сеансів.

У GA3, якщо ви активували багато подій відстеження, може бути, що користувачі, які взаємодіяли з подіями, але не з додатковими сторінками, можуть сприйматися як активні сеанси, а не відмови. Таким чином показник відмов може бути нижчим за справжній. З іншого боку, якщо на сайтах немає чи майже немає відстеження подій, показник відмов може бути завищеним, оскільки всі односторінкові сеанси (навіть ті, на яких були взаємодії з подіями) рахуються як відмови.

В GA4 показник відмов обчислюється на основі наявності подій взаємодії, тобто конкретних подій, які ви визначаєте як цінні взаємодії. Такі події можуть рахуватися як конверсії. Якщо подія взаємодії зараховується як конверсія, то сеанс, у якому ця подія відбулася, не вважатиметься відмовою, навіть якщо це сеанс тільки з однією подією.

Таким чином, на відміну від GA3, додавання відстеження подій у GA4 безпосередньо не впливає на показник відмов, якщо такі події не рахуються як конверсії.

Важливе зауваження. За замовчуванням більшість звітів у GA4 не включають показники рівня залученості та рівня відмов. Щоб включити до ваших звітів ці показники, потрібно їх увімкнути. Детальні інструкції щодо налаштувань вашого звіту доступні тут.

Конверсії

І в GA3, і в GA4 конверсії означають конкретні дії або події, які ви вважаєте цінними на своєму вебсайті чи в застосунку. Проте є деякі відмінності в тому, як відстежуються та визначаються конверсії.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Конверсії зазвичай відстежуються в контексті сеансу та можуть бути дедупліковані протягом того самого сеансу. Кожен випадок події конверсії вважається окремою конверсією, незалежно від контексту сеансу.

У GA3 конверсії зазвичай відстежувалися в контексті сеансів. Якщо користувач здійснив подію конверсії кілька разів протягом одного сеансу (наприклад, заповнив форму), GA3 часто дедуплікувала ці конверсії за один сеанс. Це означає, що якщо користувач кілька разів заповнив форму за один сеанс, GA3 рахує це як одне досягнення цілі.

В GA4 кожна подія, включно з конверсіями, розглядається як окрема дія. Таким чином, конверсії не дедуплікуються в межах одного сеансу. Якщо користувач виконує подію конверсії кілька разів, кожен випадок цієї події зараховується як окрема конверсія. Таким чином, якщо користувач заповнює форму кілька разів у різних випадках, кожне заповнення форми в GA4 зараховується як окрема конверсія.

Через цю різницю GA4, як правило, заявляє про більшу кількість конверсій порівняно з GA3, навіть без оптимізації сайту. Таким чином, перехід до GA4 — гарна можливість переглянути та перевірити точність подій конверсії, особливо якщо вони містять форми чи інші дії, які користувачі можуть повторювати кілька разів протягом сеансу.

GA3 vs. GA4: Конфіденційність даних

GA4 за замовчуванням приділяє більшу увагу конфіденційності користувачів. Він розроблений саме з урахуванням міркувань конфіденційності та відповідає розвитку стандартів захисту даних. GA4 заохочує компанії збирати лише необхідні дані та надавати користувачам чіткі можливості керування своїми вподобаннями.

Ось детальніше роз'яснення, як GA4 покращує конфіденційність користувачів:

Використання власних файлів cookie. І GA4, і UA використовують файли cookie, встановлені сайтом, який відвідує користувач. Ці файли cookie не використовуються для ідентифікації або відстеження осіб, а радше стосуються збору загальних даних про ефективність вебсайту. Цей підхід більше відповідає міркуванням конфіденційності, бо в ньому не використовуються сторонні файли cookie, які користувачі можуть блокувати самостійно або за допомогою блокувальників реклами. Зменшена залежність від IP-адрес. UA збирає та зберігає IP-адреси в рамках процесу відстеження. GA4 ж мінімізує використання IP-адрес для ідентифікації та відстеження користувачів, що зменшує проблеми конфіденційності, пов’язані зі збором IP-адрес. Відстеження за допомогою штучного інтелекту. GA4 застосовує машинне навчання та штучний інтелект, щоб заповнити прогалини в даних і визначити тенденції чи моделі поведінки користувачів. Це дозволяє отримувати точнішу інформацію без порушення конфіденційності окремого користувача. Покращене керування згодою користувача. GA4 надає інструменти для реалізації та керування згодою користувачів для збору та відстеження даних. Це вкрай важливо для дотримання стандартів конфіденційності та поваги до налаштувань користувачів. Налаштовуване збереження даних. У GA4 гнучкі налаштування збереження даних, що дозволяє користувачам визначати власні правила видалення даних на основі конкретних подій або часових рамок. Це дає можливість компаніям керувати збереженням даних у спосіб, який узгоджується з практикою конфіденційності та законодавчими вимогами.

Чи краще Google Analytics 4 за Universal Analytics?

Зміни часто важко прийняти. Вам вже може здаватися, що перехід до GA4 — не найкраще рішення. Ви такі не одні. Інтерфейс дійсно зазнав відчутних змін і багато в чому доведеться розбиратися заново. Однак, коли ви ближче познайомитеся з оновленнями, ви зрозумієте, що всі ці зміни — на вашу користь.

Підсумуймо всі переваги GA4, які ми вже обговорили:

Відстеження, орієнтоване на користувача. GA4 зосереджується на поведінці користувачів і взаємодії на різних пристроях і платформах, що надає повніше уявлення про шлях користувача. Модель на основі подій. GA4 пропонує гнучкий підхід до відстеження, що ґрунтується на подіях — це дозволяє відстежувати широкий спектр дій користувачів, а не лише традиційні перегляди сторінок. Підвищена конфіденційність користувачів. GA4 використовує власні файли cookie вебсайту, дає користувачу змогу надавати згоду чи відмовляти, а також надає користувачам можливість керувати збереженням даних відповідно до сучасних стандартів конфіденційності. Аналіз на основі штучного інтелекту. GA4 використовує машинне навчання та штучний інтелект, щоб формувати автоматизовану статистику, допомагаючи компаніям легше визначати тенденції та можливості розвитку. Міжплатформне відстеження. GA4 якісно відстежує взаємодію користувачів на сайтах, пристроях і в застосунках, формуючи цілісну картину залучення користувачів.

У будь-якому випадку перехід на GA4 — це поступовий процес, який може зайняти деякий час залежно від складності налаштувань аналітики. Важливо планувати, тестувати та постійно оптимізувати конфігурацію GA4, щоб вона відповідала потребам вашого бізнесу.

Порівняльна таблиця GA3 і GA4

Функція GA3 GA4 Модель відстеження Відстеження, орієнтоване на перегляд сторінки Відстеження на основі подій Ідентифікація користувача За допомогою файлів cookie та IP-адреси Знижена залежність від IP-адрес Конфіденційність Менший акцент на конфіденційності користувачів Сильний акцент на конфіденційності користувачів Зберігання даних До 26 місяців за замовчуванням До 14 місяців за замовчуванням Міжплатформна взаємодія Обмежене міжплатформне відстеження Покращене міжплатформне відстеження Тривалість сеансу Фіксована тривалість сеансу (налаштовується) Регульований тайм-аут сеансу (до 7 год 55 хв) Інтеграція Інтеграція з продуктами Google Інтеграція з Google BigQuery Налаштовувані звіти Обмежене налаштування звітів Ширші параметри індивідуальних звітів

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Часті запитання

Яка основна відмінність між GA3 і GA4?

Основна відмінність між Google Analytics 3 та Google Analytics 4 — модель відстеження. GA3 використовує підхід, що ґрунтується на перегляді сторінки, а GA4 використовує орієнтовану на користувача модель на основі подій. Завдяки цій зміні у відстеженні GA4 надає більш детальну інформацію про поведінку та залучення користувачів, а це робить модель більш адаптованою до потреб сучасної цифрової аналітики.

Чи можна використовувати GA3 і GA4 одночасно?

Ні. З 1 липня 2023 року GA3, також відома як Universal Analytics, більше не збирає нові дані. Це підкреслює важливість переходу на Google Analytics 4 чи іншу сучасну платформу аналітики, щоб і надалі ефективно відстежувати та аналізувати дані сайту чи застосунку.

Яка різниця між визначенням сеансу в GA3 і GA4?

GA3 в основному визначає сеанси на основі часу. За замовчуванням сеанс завершується через 30 хвилин бездіяльності та скидається опівночі. У GA4 сеанс визначається на основі подій. Сеанс починається, коли користувач взаємодіє з вашим вебсайтом або застосунком, і може тривати, доки користувач залишається активним. Опівночі нічого не скидається автоматично, а тайм-аут сеансу можна налаштувати. Цей підхід більш орієнтований на користувача, а тривалість сеансу в ньому визначається гнучкіше.

Яких ключових функцій GA4 немає в GA3?

Ключові функції Google Analytics 4 (GA4), яких не було у GA3, наступні:

Відстеження на основі подій. У моделі GA4 на основі подій забезпечується більш комплексне відстеження подій, що дозволяє компаніям вимірювати ширший діапазон взаємодій користувачів. Підхід, орієнтований на користувача: GA4 зосереджується на поведінці окремих користувачів і надає детальніше уявлення про шляхи користувачів і їхнє залучення. Гнучкі конверсії. GA4 забезпечує більшу гнучкість у визначенні конверсій і включає ширший діапазон дій користувачів. Покращене відстеження електронної комерції. GA4 забезпечує покращене відстеження електронної комерції з детальнішою інформацією про онлайн-продажі та ефективність продукту. Налаштовувані показники та параметри. GA4 дозволяє користувачам налаштовувати власні показники та параметри, що забезпечує більшу гнучкість аналізу даних. Міжплатформне відстеження. GA4 якісно відстежує взаємодію користувачів з контентом на сайтах, у застосунках і на пристроях, створюючи цілісну картину залучення користувачів. Покращена конфіденційність користувачів. У GA4 вдосконалена реалізація конфіденційності користувачів з меншою залежністю від IP-адрес. Немає автоматичного скидання опівночі. На відміну від GA3, GA4 не скидає сеанси опівночі автоматично, що забезпечує точніше відстеження тривалості сеансу.

Чи можна перенести дані за минулі періоди з GA3 в GA4?

Ні, перенести дані за минулі періоди безпосередньо з Google Analytics 3 в Google Analytics 4 неможливо. Ці дві аналітичні платформи функціонують незалежно одна від одної, і дані, зібрані в GA3, не передаються в GA4 автоматично. Щоб працювати в GA4 з даними з минулих періодів, вам доведеться вручну експортувати й переносити дані, але плавна міграція не вийде. Крім того, перенести можна лише налаштування для користувачів, подій, цілей, конверсій і аудиторій.

Чи відстежуються конверсії в GA4 якось інакше?

Так, конверсії в Google Analytics 4 відстежуються по-іншому:

Більш цілісне відображення конверсій. У GA4 визначення конверсій ширше, що дозволяє вам відстежувати ширший діапазон дій користувача як цінні конверсії. Більша гнучкість. У вас більше можливостей визначити, що для вас означає конверсія, а отже, простіше вимірювати конкретні взаємодії з користувачем, які мають значення для вашого бізнесу. Конверсії на основі подій. Конверсії в GA4 тісно пов’язані з подіями користувачів, що узгоджується з загальною моделлю відстеження на основі подій, якою керується GA4. Докладний шлях до конверсії. GA4 надає звіт під назвою «Шлях до конверсії» та дає уявлення про послідовність дій користувачів, що призводять до конверсій. Це допомагає вам цілісніше розуміти шляхи користувачів.

Висновок

Еволюція Google Analytics від її попередньої версії, GA3, до останньої ітерації, GA4 — значний крок уперед у світі вебаналітики. Цей перехід відповідає еволюційним змінам у цифровому ландшафті, де особливе значення здобули конфіденційність користувачів, міжплатформне відстеження та підхід до аналізу даних на основі подій.

Хоча перехід від GA3 до GA4 може бути непростим, цей перехід — гідна інвестиція в майбутнє вебаналітики завдяки детальнішому аналізу, покращеному виконанню стандартів конфіденційності та орієнтованому на користувача підходу до аналізу даних. Використовуючи GA4, компанії зможуть якнайкраще розуміти мінливі потреби своєї аудиторії в цифровій сфері та їм відповідати.