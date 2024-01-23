Ви коли-небудь замислювалися, чому холодна їжа вас не спокушає? Все просто: запахів менше. Ми хочемо теплих страв, тому що гаряча їжа виділяє більше аромату. Аромат викликає апетит, який спонукає ваше тіло почати травлення. Прелендер працює як мікрохвильова піч, розігріваючи вашу пропозицію та спонукаючи аудиторію до дії.

"Ем ... що таке прелендер?"

Ви можете знати її під різними назвами: проміжна сторінка, транзитна сторінка, передпродажна сторінка. прелендер — зручний термін, оскільки він логічно позначає позицію сторінки у воронці — він з’являється перед цільовою сторінкою. По суті, прелендер є посередником між оголошенням і вашою сторінкою пропозиції, де користувачі фактично підтверджують свою конверсію.

"Чому мені потрібні дві сторінки замість однієї?"

Обидві сторінки мають на меті спонукати аудиторію до покупки. Але вони діють асиметрично. На відміну від цільової сторінки, прелендер не рекламує продукт безпосередньо. Він підходить до аудиторії менш явно і більш тонко. Дві сторінки доповнюють одна одну, як стейк і червоне вино, поєднуючи м’яке й тверде, щоб отримати максимальний ефект.

"Все ж, хіба це не крок далі від конверсії?"

Ти маєш рацію. Наявність прелендера робить вашу воронку довшою. Тому потрібно сприймати це як інструмент. Інструменти корисні лише тоді, коли використовуються за призначенням. Більшості аудиторії не потрібен додатковий поштовх, щоб сказати: «Заткнись і візьми мої гроші». У таких випадках можна використовувати посадкову сторінку — як молоток, щоб забити цвях.

Але іноді ви не зможете продати, не схиливши аудиторію до конверсії. У вас може бути проблемна пропозиція, тому аудиторія буде тверда, як бетонна стіна. На щастя, з прелендером у вас є дриль, щоб забити анкерний цвях в отвір.

"Добре. Мені потрібен прелендер. Що мені потрібно, щоб він був ідеальний?"

Насамперед, виберіть формат, який найкраще підійде для вашої пропозиції. Звичайно, при мозковому штурмі ідеям для прелендера немає межі. Проте є перевірені підходи.

Статті. Пропонувати рішення проблеми — це класичний спосіб підігріти інтерес незацікавленого користувача. Ніщо не впорається із завданням краще, ніж сторітелінг. Статті ідеально відповідають формі розповіді, демонструючи проблему в чужому досвіді та м’яко згадуючи, як продукт допоміг її вирішити. Ви можете додати відгуки в останньому розділі статті. Вони підвищують довіру та допомагають продати вашу пропозицію, але лише якщо вони не надмірно схвальні.

Пропонувати рішення проблеми — це класичний спосіб підігріти інтерес незацікавленого користувача. Ніщо не впорається із завданням краще, ніж сторітелінг. Статті ідеально відповідають формі розповіді, демонструючи проблему в чужому досвіді та м’яко згадуючи, як продукт допоміг її вирішити. Ви можете додати відгуки в останньому розділі статті. Вони підвищують довіру та допомагають продати вашу пропозицію, але лише якщо вони не надмірно схвальні. Вікторини. Вікторини всюди. Можливо, ви також вбивали час, з’ясовуючи, «який ви супергерой». Але вікторини існують не тільки для розваги. Це інструмент для сегментації вашої аудиторії та обслуговування кожної групи більш персоналізованим способом. Ви можете розділити користувачів на основі результатів індивідуальних тестів, результатів вікторин або відповідей на конкретне запитання. Наприклад, якщо ви націлюєтеся на широку аудиторію, яка шукає різдвяний подарунок, то, пропонуючи вікторину з різними результатами, ви зможете охопити низку конкретних аудиторій.

Вікторини всюди. Можливо, ви також вбивали час, з’ясовуючи, «який ви супергерой». Але вікторини існують не тільки для розваги. Це інструмент для сегментації вашої аудиторії та обслуговування кожної групи більш персоналізованим способом. Ви можете розділити користувачів на основі результатів індивідуальних тестів, результатів вікторин або відповідей на конкретне запитання. Наприклад, якщо ви націлюєтеся на широку аудиторію, яка шукає різдвяний подарунок, то, пропонуючи вікторину з різними результатами, ви зможете охопити низку конкретних аудиторій. Ігри. Безкоштовна демонстрація є основним елементом просування онлайн-ігор. Хороша ідея —залучати аудиторію графікою та ігровим досвідом. Після проходження міні-гри користувачі, швидше за все, захочуть грати ще. Пропонування бонусу при реєстрації є надійною тактикою для перетворення користувача на покупця. Але крім створення конкурентного настрою, інтерактивний контент може стимулювати продажі інших продуктів. Наприклад, краще запропонувати коротко ознайомитися з тим, як працює конкретний додаток, ніж писати томи про його переваги.

"Контент — головне. Є правила чи корисні поради?"

Не зовсім так. Пропозиція володіє троном. А контент — його вірний слуга. Але все ж контент не повинен рабськи коритися господареві. Натомість він обслуговує пропозицію, готуючи аудиторію до цільової дії. Щоб досягти успіху в цьому, контент має бути:

Захоплюючий. Це обов’язково! Прелендери повинні міцно тримати аудиторію в руках. Нудний прелендер — марна трата грошей. Це може вбити навіть ідеальну цільову сторінку, змусивши аудиторію втекти, перш ніж побачити пропозицію. Щоб захопити аудиторію, нам потрібно лоскотати емоції, надаючи при цьому інформацію про раціональні переваги. Іншими словами, контент має інформувати та розважати одночасно.

Це обов’язково! Прелендери повинні міцно тримати аудиторію в руках. Нудний прелендер — марна трата грошей. Це може вбити навіть ідеальну цільову сторінку, змусивши аудиторію втекти, перш ніж побачити пропозицію. Щоб захопити аудиторію, нам потрібно лоскотати емоції, надаючи при цьому інформацію про раціональні переваги. Іншими словами, контент має інформувати та розважати одночасно. Інтригуючий, але водночас чуйний. Подумайте про текст як про розмову з кимось, кого ви поважаєте — другом або родичем. Якщо ви хочете повідомити їм щось важливе, приверніть їхню увагу — привабливими заголовками та інтригуючим вступом. Але не перестарайтеся з надмірними обіцянками або настирливістю. Зрештою, прелендер повинен викликати в аудиторії відчуття впевненості, а не ставити під сумнів ваші слова чи займати захисну позицію.

Подумайте про текст як про розмову з кимось, кого ви поважаєте — другом або родичем. Якщо ви хочете повідомити їм щось важливе, приверніть їхню увагу — привабливими заголовками та інтригуючим вступом. Але не перестарайтеся з надмірними обіцянками або настирливістю. Зрештою, прелендер повинен викликати в аудиторії відчуття впевненості, а не ставити під сумнів ваші слова чи займати захисну позицію. Цінний. Щоб пришвидшити дії на цільовій сторінці, переконайтеся, що аудиторія оцінить контент на прелендері. Зробіть усе можливе, щоб аудиторія відчула, що ви прагнете про неї піклуватися. Перевірте текст. Прості формулювання приносять більше користі. Отже, зберігайте текст лаконічним. Однак не перетворюйте його на твіт — якщо тексту замало, це просто не спрацює.

"А як щодо зовнішнього вигляду?"

Коротше кажучи, макет має бути природним, привабливим і зручним для користувача. Немає чарівної формули досягнення цього. Але є чіткі «ні-ні».

Це не повинно виглядати комерційно. Залиште агресивний стиль із великою кількістю закликів до дії на цільових сторінках. Якщо це стаття, прелендер можна створити як стрічку новин або запис у блозі, де контент веде аудиторію до продукту за допомогою пов’язаних слів. Зробіть так, щоб посилання виглядали релевантними.

Залиште агресивний стиль із великою кількістю закликів до дії на цільових сторінках. Якщо це стаття, прелендер можна створити як стрічку новин або запис у блозі, де контент веде аудиторію до продукту за допомогою пов’язаних слів. Зробіть так, щоб посилання виглядали релевантними. Це не повинно бути захаращеним. Утримайтеся від того, щоб запихати занадто багато інформації в занадто малий простір. Безладний веб-сайт із занадто великою кількістю кнопок, зображень та інших надмірних елементів заплутає аудиторію та призведе до високих показників відмов. Сторінка має бути простою та логічно структурованою. В іншому випадку користувачам буде складно зрозуміти, що робити далі.

Утримайтеся від того, щоб запихати занадто багато інформації в занадто малий простір. Безладний веб-сайт із занадто великою кількістю кнопок, зображень та інших надмірних елементів заплутає аудиторію та призведе до високих показників відмов. Сторінка має бути простою та логічно структурованою. В іншому випадку користувачам буде складно зрозуміти, що робити далі. Це не повинно бути важко читати. Погана типографіка із занадто великими або занадто маленькими шрифтами є кошмаром для читабельності. Сторінки з низьким контрастом між текстом і фоном також призведуть до розчарування.

Погана типографіка із занадто великими або занадто маленькими шрифтами є кошмаром для читабельності. Сторінки з низьким контрастом між текстом і фоном також призведуть до розчарування. Це не повинно виглядати дешево. Макет має бути красиво оформлений. Завантажуйте лише зображення найвищої якості. Потворні прелендери зазвичай погіршують кампанію. Вони виглядають підозріло, тому, швидше за все, відштовхнуть аудиторію, особливо якщо пропозиція дорога.

Макет має бути красиво оформлений. Завантажуйте лише зображення найвищої якості. Потворні прелендери зазвичай погіршують кампанію. Вони виглядають підозріло, тому, швидше за все, відштовхнуть аудиторію, особливо якщо пропозиція дорога. Це не повинно бути нудно. Сторінка має негайно викликати інтерес. Зробіть її помітною, але в естетично відмінний спосіб. Аудиторія закриє її та забуде, якщо вона неприваблива чи прісна.

Сторінка має негайно викликати інтерес. Зробіть її помітною, але в естетично відмінний спосіб. Аудиторія закриє її та забуде, якщо вона неприваблива чи прісна. Але це не повинно бути кричущим. Сторінки, які бомбардують відвідувачів надмірною анімацією та графікою, можуть відвернути увагу від вмісту. Занадто багато контрастних кольорів може зашкодити очам користувачів і відбити бажання читати.

Сторінки, які бомбардують відвідувачів надмірною анімацією та графікою, можуть відвернути увагу від вмісту. Занадто багато контрастних кольорів може зашкодити очам користувачів і відбити бажання читати. Завантаження не повинно зайняти багато часу. Чим довше завантажується прелендер, тим нижче буде ваш CR. Пам'ятайте про 4 секунди. Якщо сайт завантажується чотири і більше секунд, це нашкодить досвіду користувача і зіпсує загальне враження.

"Ух ти, це складно. Чи можу я пропустити написання та дизайн?"

Створення прелендера вимагає чимало зусиль, але воно того варте. Ви завжди можете скористатися шаблонами або найняти професіонала. Але якщо ви є клієнтом MGID, вам не доведеться турбуватися про пошук копірайтера, веб-дизайнера та фронтенд-розробника. Наша команда готова допомогти у створенні тексту, макету та розміщення вашої сторінки. Просто зверніться до менеджера з продажу або менеджера по роботі з клієнтами, і ви побачите, як ваші конверсії злітають, як орел в небі.