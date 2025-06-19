За останні кілька років люди почали зовсім інакше знаходити продукти онлайн. Замість натискати випадкові банери, користувачі хочуть отримувати доречні, корисні рекомендації, що відчуваються особистими. Бажання користувачів знаходити продукти, які підібрані для них індивідуально — одна з причин, чому партнерський маркетинг еволюціонує, а ШІ відіграє в цій еволюції ключову роль.

ШІ не замінив маркетологів, а дав їм інструменти, щоб працювати раціональніше — краще розуміти аудиторію, точніше налаштовувати графіки й оптимізувати вже ефективні аспекти. Згідно з найсвіжішою статистикою ринок маркетингу з допомогою ШІ у 2024 році вартував близько 20,45 мільярда доларів США, і експерти прогнозують його зростання приблизно на 25% на рік аж до 2030 року. З цього зростання насамперед очевидно, що маркетологи, які вже починають запроваджувати інструменти на основі ШІ для партнерського маркетингу, будуть краще підготовлені й залишатимуться конкурентоспроможними і в наступні роки.

У цьому посібнику ми розглянемо, як інструменти на основі ШІ змінюють стратегії в партнерському маркетингу, як ними користуються справжні маркетологи та з чого розпочати — навіть безкоштовно.

Вступ до ШІ в партнерському маркетингу

У партнерському маркетингу «ШІ» — вже не модне слово, а практична перевага. Розгляньмо, чому ШІ — настільки цінний інструмент для сучасних партнерських кампаній, від раціональнішого таргетування до швидшого тестування.

Що таке ШІ в партнерському маркетингу та яка його роль у цифрових партнерствах

Багато маркетологів досі сприймають штучний інтелект як щось таке, чим користуватися можуть хіба що найбільші технологічні компанії. Але насправді ШІ вже змінює створення, оптимізацію та масштабування партнерських кампаній, навіть для маркетологів, які працюють на самоті, та невеликих команд. У партнерському маркетингу поняття ШІ стосується тих інструментів і систем, які аналізують великі набори даних, автоматизують повторювані дії й ухвалюють розумні рішення на основі відповідних результатів. Це не футуристичні фантазії: ці інструменти вже працюють за лаштунками на дешбордах, у потоках електронної пошти та в інструментах для роботи з контентом. Ви навіть можете особисто знати кількох менеджерів з реклами, які вже ними користуються.

По суті завдання ШІ в партнерському маркетингу — допомагати людям ухвалювати рішення швидше й краще. Наприклад, інструменти ШІ можуть відсканувати сотні пропозицій та порекомендувати ті, в яких найбільший потенціал до конверсії відповідно до ваших джерел трафіку. Також вони можуть коригувати заголовки, генерувати різні варіації контенту чи точніше ділити аудиторію на сегменти — і все це в режимі реального часу. Крім того, ШІ може допомогти з оптимізацією кампаній відповідно до того, до якої дії ви намагаєтеся спонукати користувача, а не просто для загальної взаємодії. Ви вже не будете залежати від інтуїції чи повільного А/В-тестування, оскільки зможете отримувати висновки на основі справжньої поведінки та справжніх закономірностей.

Ця зміна особливо корисна у цифрових партнерствах, де кожен клік, кожен показ і кожна конверсія мають значення. Інтегруючи ШІ-інструменти для партнерського маркетингу у щоденний робочий процес, маркетологи не просто отримують більше даних, а й здобувають ясність і контроль. Ці інструменти не замінять досвід чи стратегію, але вони усувають дрібні труднощі й ситуації, коли потрібно здогадуватися. Це суперможливість для тих, хто намагається масштабувати результати, не збільшуючи навантаження.

Як ШІ створює переваги для фахівців з партнерського маркетингу і рекламодавців

Партнерський маркетинг завжди був зав'язаний на цифрах — відстеження кліків, тестування креативів, аналіз конверсій тощо. Однак через те, наскільки швидко зараз змінюються ринки, відстежувати ці цифри вручну майже неможливо. Саме тут справжню перевагу дає партнерський маркетинг з використанням ШІ: він обробляє величезні масиви даних швидше, ніж на це здатна людина, помічає закономірності й оптимізує кампанії в режимі реального часу.

Наприклад, погляньмо на тестування кампанії. Замість того, щоб тижнями проводити десятки спліт-тестів, ШІ може змоделювати результати, запропонувати найкращі поєднання, ще й відразу ж їх вдосконалити. Це економить не лише час, а й кошти. Використання ШІ для партнерського маркетингу дозволяє рекламодавцям зосередитися на стратегії високого рівня, в той час як рештою займається автоматизація: коригуванням ставок, сегментацією аудиторії й навіть налаштуванням контенту.

Для партнерів перевага ШІ полягає в персоналізації. Інструменти ШІ можуть аналізувати поведінку відвідувачів ресурсу й адаптувати пропозиції відповідно до їхніх інтересів, пристроїв, локації та графіка. Це означає вищий рівень взаємодії, більше кваліфікованих лідів і, зрештою, вищі комісійні. А оскільки ці інструменти навчаються в міру використання, з кожним разом ваші кампанії ставатимуть ефективнішими — а цього не може досягти жодна статична стратегія.

Чому ШІ — це швидша робота, раціональніше масштабування і кращі результати

Партнерський маркетинг стає складнішим у міру зростання бізнесу. Більше пропозицій, більше даних, більше рішень. І саме тут стає корисним ШІ у партнерському маркетингу — адже він не замінює вашу роботу, а зменшує перенавантаження й допомагає швидше ухвалювати більш обґрунтовані рішення.

Варто звернути увагу на три переваги штучного інтелекту.

1. Швидша повсякденна робота Замість того, щоб ви самостійно проводили кожен тест чи писали кожну версію реклами, інструменти ШІ для автоматизації партнерського маркетингу подбають про повторювані завдання за лаштунками. Ви можете зосередитися на загальній картині, а окремі деталі вирішаться самі.

2. Легше зростання без хаосу Коли та чи інша тактика зарекомендувала себе як ефективна в одній кампанії, ШІ може допомогти вам застосувати її в інших, не налаштовуючи все з нуля. У вас буде краще уявлення про те, що відбувається, та більше контролю в міру зростання бізнесу.

3. Краще таргетування, кращий підбір графіку Штучний інтелект збирає інформацію про те, як ваша аудиторія насправді поводиться — що вони натискають, коли йдуть з сайту, що привертає їхню увагу — і перетворює ці дані на корисні пропозиції. Більше не доведеться вгадувати, з ким і коли зв'язуватися. ШІ дає вам чіткі сигнали про те, що працює, а що ні. Завдяки цьому ваші рішення ґрунтуються на реальних даних, а не припущеннях.

Як ШІ трансформує управління партнерськими програмами

Щоб партнерська програма працювала, потрібно не просто відстежувати посилання й виплачувати комісії. За лаштунками менеджери програм підбирають нових партнерів, відстежують шахрайства й оптимізують пропозиції — а все це займає час, і є ризик помилитися. Тут використання ШІ для партнерського маркетингу також приносить відчутні покращення й допомагає маркетологам працювати ефективніше й ухвалювати кращі рішення у великих масштабах.

Автоматизований підбір та перевірка партнерів

Пошук потрібних партнерів — це зазвичай трудомісткий і тривалий процес. Завдяки інструментам ШІ для партнерського маркетингу, платформи можуть автоматично аналізувати якість трафіку потенційного партнера, його ефективність у минулому та відповідність аудиторії. Деякі інструменти ШІ навіть оцінюють нових кандидатів на основі ймовірності досягнення реальних результатів, тож ви зможете зосередитися на побудові цінних відносин, а не перекопувати електронні таблиці.

Раціональніші комісії та гнучкі виплати

Замість фіксованої ставки штучний інтелект допомагає коригувати виплати на основі показників ефективності в режимі реального часу. Якщо один партнер постійно залучає користувачів з високою пожиттєвою цінністю або збільшує продажі з ключового ринку, система може рекомендувати динамічні бонуси. Такий підхід сприяє розвитку партнерства й винагороджує тих, хто приносить реальну цінність, а не просто обсяг. Іншими словами, у партнерському маркетингу з допомогою ШІ виплати узгоджуються з реальними результатами для бізнесу.

Виявлення шахрайства в режимі реального часу та контроль якості трафіку

Шахрайство відбувається непомітно; як наслідок, фальшиві кліки, несправжні ліди й інші хитрощі можуть виснажити ваш бюджет, а ви цього одразу не помітите. Ось чому все більше програм використовують штучний інтелект та машинне навчання в партнерському маркетингу для моніторингу трафіку в режимі реального часу. Якщо трапляється щось незвичне, наприклад, повторні кліки з одного пристрою або різке падіння якості лідів, система може виявити це з самого початку. В такому разі ви не боретеся з наслідками, а запобігаєте їх виникненню. Це розумний спосіб захистити ваші кампанії та зберегти довіру в партнерській мережі.

Оптимізація кампаній на основі штучного інтелекту

Успіх партнерської програми часто залежить від того, наскільки швидко ви можете адаптуватися, чи то до поведінки аудиторії, до ефективності пропозиції чи до змін у бюджеті. Постійно вносити зміни вручну неможливо, надто коли йдеться про кампанії в різних локаціях і на різних вертикалях. Саме з ШІ оптимізація виходить на новий рівень, оскільки інструменти реагують в режимі реального часу й допомагають партнерам адаптуватися й ухвалювати раціональніші рішення швидше.

Прогнозна аналітика в для вибору пропозицій

Вибір правильної пропозиції у правильний час критично важливий — однак це важко зробити без глибокого аналізу. Інструменти партнерського маркетингу на основі штучного інтелекту можуть аналізувати історію ефективності, поведінку користувачів та сезонність, щоб шукати пропозиції, в яких найвищий шанс конверсії з вашою аудиторією. Замість того, щоб переглядати пропозиції методом спроб і помилок, партнери можуть покладатися на прогнозні моделі, які:

Виявляють тренди до того, як вони досягнуть максимальної популярності;

Підбирають відповідні пропозиції для тих чи інших джерел трафіку;

Надають пріоритет високопродуктивним вертикалям на основі історичних даних.

Це зменшує марнування трафіку і дає вам можливість якнайшвидше скористатися новими можливостями.

Коригування ставок у реальному часі та розподіл бюджету

Ринки змінюються щогодини, тож ваші ставки мають встигати за ними. Завдяки партнерському маркетингу на базі ШІ системи можуть автоматично підвищувати чи знижувати ставки залежно від часу доби, типу пристрою, наміру користувача чи навіть погоди — так, серйозно. Бюджети можна перерозподіляти між кампаніями та каналами в режимі реального часу на основі фактичної ефективності, а не лише прогнозованих показників. Це допомагає досягти:

Кращої рентабельності інвестицій (ROI) у всіх каналах;

Швидшого реагування на неефективні сегменти;

Більш послідовного використання бюджетів на день або на місяць.

Динамічна оптимізація креативів (DCO)

Успіх кампанії великою мірою залежить від якісного креативу — але те, що відгукнулося користувачам сьогодні, може не спрацювати завтра. Тому штучний інтелект у партнерському маркетингу використовується для тестування та адаптації заголовків, зображень та закликів до дії. Інструменти DCO автоматично показують різні креативи різним сегментам і вивчають, які версії працюють найкраще. Ви отримуєте:

Вищі показники залученості без тестування вручну;

Постійне оновлення дизайну креативів без особистої участі;

Меседжі, що відповідають поведінці користувача та контексту.

Персоналізація і таргетування за допомогою ШІ

Сучасний партнерський маркетинг — це не просто залучення трафіку. В ньому потрібно показати доречне повідомлення людям, яким воно актуальне, в доречний момент. І тут ШІ проявляє себе якнайкраще. Аналізуючи поведінку користувачів, контекст та сигнали в режимі реального часу, ШІ дозволяє партнерам персоналізувати взаємодію з користувачами у великих масштабах та підвищувати коефіцієнти конверсії навіть повністю автоматично.

Сегментація на основі поведінки, контексту та намірів

Забудьте про статичні списки аудиторій. Найкращі фахівці з партнерського маркетингу зараз користуються інструментами на основі ШІ, щоб динамічно сегментувати користувачів. Замість групування людей за широкими демографічними показниками ШІ тепер враховує:

Звички в перегляді контенту та глибину прокручування;

Скільки часу проведено на сторінках або певних категоріях товарів;

Пристрій, місцеперебування, час доби та навіть погоду.

Наприклад, відвідувач, який переглядає технічні гаджети пізно вночі на мобільному пристрої, може краще реагувати на термінові заклики до дії та обмежені за часом знижки, ніж користувач комп’ютера, який шукає варіанти вдень. Завдяки партнерському маркетингу з використанням штучного інтелекту кампанії автоматично коригуються на основі цих контекстних сигналів.

Моделювання схожих елементів, щоб масштабувати ефективні тактики

Щойно ви дізнаєтеся, яка аудиторія приносить найкращі конверсії, наступний етап — знайти більше таких людей. Штучний інтелект допомагає створювати схожі аудиторії, аналізуючи поведінкові риси, взаємодію з контентом, історію покупок та моделі перегляду.

Приклад: Якщо кампанія добре відгукується користувачам, які схильні до імпульсивних покупок після переходу на сторінки порівняння продуктів, ШІ може знайти нові аудиторії з подібними характеристиками на різних платформах незалежно від того, чи взаємодіяли вони раніше з вашими пропозиціями.

Використовуючи інструменти на основі ШІ для партнерського маркетингу, ви не мусите налаштовувати весь таргетинг вручну. Система швидко та точно знаходить та розширює прибуткові сегменти.

Чат-боти та розмовний штучний інтелект, які приносять конверсії

Персоналізація не обмежується виключно таргетуванням: також вона працює в розмовах у режимі реального часу. Чат-боти на базі штучного інтелекту зараз є елементом багатьох партнерських лійок («воронок») з високою конверсією. Вони:

Спрямовують користувачів до потрібного продукту чи пропозиції;

Миттєво відповідають на запитання (напр., «Цей продукт доступний у моїй країні?»);

Просувають динамічні пропозиції відповідно до реакцій та поведінки користувача.

Такий вид партнерського маркетингу на базі ШІ сприяє формуванню довіри та зменшує кількість відмов під час процесу ухвалення рішень. Деякі платформи навіть інтегрують безкоштовні інструменти штучного інтелекту для партнерського маркетингу, які дозволяють невеликим командам запускати чат-боти без розробників — надзвичайна можливість для кріейторів з обмеженими ресурсами.

Створення контенту та SEO-автоматизація

Контент усе ще відіграє ключову роль у партнерському маркетингу, хоча створення свіжих й оптимізованих статей у великих кількостях — завдання не з легких. Багатьом учасникам партнерського маркетингу складно за всім встигнути, коли потрібно писати відгуки, оновлювати порівняння продуктів і реагувати на пошукові наміри. Саме тут на допомогу приходить штучний інтелект для партнерського маркетингу — він автоматизує створення контенту та пошукову оптимізацію без втрати якості.

Генерація контенту на основі штучного інтелекту для партнерських статей

Незалежно від того, про що ви пишете — найкращі VPN, порівняння SaaS-платформ чи огляди кухонні гаджетів — інструменти штучного інтелекту для кріейторів у сфері партнерського маркетингу можуть допомогти вам:

Генерувати порівняння продуктів з використанням структурованих шаблонів;

Переписувати чи оновлювати старі відгуки, додавши до них оновлені характеристики чи ціни;

Адаптувати тон контенту для різних аудиторій (формальний, неформальний, експертний тощо).

Наприклад, замість того, щоб писати п'ять схожих одна на одну статей з нуля, ви можете навчити модель ШІ генерувати варіанти залежно від типу пропозиції, структури партнерського лінку й цільового регіону. Це звільнить вам час на стратегічне планування, водночас забезпечивши стабільний обсяг випуску контенту.

NLP для SEO та зіставлення намірів користувачів

Пошукові сервіси виводять на перші місця контент, який відповідає на справжні запитання користувачів, а не просто перевантажує статті ключовими словами. Тому багато партнерів зараз покладаються на платформи партнерського маркетингу на основі штучного інтелекту та машинного навчання, які використовують обробку природної мови (NLP), щоб:

Аналізувати результати пошуку на предмет намірів та запитань;

Пропонувати «довгохвості» ключові слова та фрази, які з вищою ймовірністю потраплять на вищі позиції;

Оптимізувати заголовки, фрагменти та поширені запитання відповідно до того, що користувачі справді шукають.

Наприклад, якщо користувач пише «найкращий бюджетний телефон для ігор до $300», інструмент ШІ на основі NLP допоможе вам створити саме такий розділ з порівняннями з відповідною мовою та структурою, що покращить ваші шанси на ранжування і конверсію.

Бонус: Внутрішні посилання та оптимізація метаданих Деякі інструменти автоматизації партнерського маркетингу на основі ШІ також підказують, куди додавати внутрішні посилання, як писати метаописи відповідно до вимог SEO та які пов’язані теми охопити далі — це зміцнить вашу екосистему контенту та зробить її ціліснішою.

Вимірювання ефективності партнерських програм і формування звітів за допомогою ШІ

Відстежувати ефективність у партнерському маркетингу завжди було нелегко: численні платформи, розрізнені дані й затримки зі звітністю. Але завдяки штучному інтелекту в партнерському маркетингу звітність з реактивної переходить у режим реального часу, що дає партнерам та рекламодавцям можливість діяти відповідно до того, що відбувається просто зараз.

Дешборди в режимі реального часу та «розумне» звітування

Замість того, щоб вручну витягувати дані з різних рекламних мереж, джерел трафіку й партнерських платформ, сучасні інструменти на основі ШІ забезпечують:

Уніфіковані дешборди з даними кампаній у реальному часі;

Візуальне відстеження трендів за пристроєм, географічним розташуванням або етапом лійки продажів;

Автоматично згенеровані звіти про ефективність із корисною аналітикою.

Наприклад, якщо на певній цільовій сторінці раптово спостерігається падіння конверсій, штучний інтелект може негайно зауважити це падіння та навіть підказати, чому це відбувається. Це дозволяє швидко розв'язувати проблеми, а не витрачати час на з'ясовування, що ж пішло не так.

Прогнозування доходів та масштабування виграшних кампаній

Окрім звітування про те, що сталося, автоматизація партнерського маркетингу на основі ШІ також допомагає вам передбачити, що буде далі. Сучасні системи можуть проаналізувати поточну динаміку кампанії, залученість аудиторії та зовнішні тенденції (такі як сезонність, зміни на ринку тощо), щоб:

Оцінити майбутні доходи за кампанією чи пропозицією;

Виявити джерела трафіку з високим потенціалом, перш ніж вони досягнуть піку;

Порекомендувати, які кампанії масштабувати, а які — поставити на паузу.

Такий вид прогнозування раніше був доступним лише великим командам з власними аналітиками. Тепер навіть самостійні гравці на ринку партнерського маркетингу можуть скористатися моделями прогнозування, які допоможуть їм рости без зайвих здогадок.

Застосовуємо ШІ в роботі: оптимізація в режимі реального часу на платформі MGID

В той час, як багато платформ досі експериментують зі ШІ, MGID вже перетворив його на функціональний засіб і для творчості, і для результативності. Один з найефективніших інструментів MGID — CTR Guard, система на основі ШІ, що аналізує поведінкові сигнали та розпізнає ознаки втоми від реклами. У середньому це підвищує показник CTR у видимій області екрана на 29%, допомагаючи партнерам отримувати більше цінності від кожного показу, не докладаючи зусиль вручну.

MGID також надає потужні інструменти прогнозування, які оцінюють потенціал ефективності креативів ще до початку кампанії. На основі внутрішніх даних та поведінкових сигналів кожна реклама отримує рейтинг якості (від «погано» до «відмінно»), що, своєю чергою, допомагає маркетологам з самого початку вибирати найперспективніші активи.

Однак створення високопродуктивних креативів — це далеко не все. Справжній виклик — як перетворити залученість користувачів на вигідні конверсії. Поки CTR Guard допомагає боротися зі втомою, наступний крок — раціональніший розподіл бюджету. Для цього у MGID розробили новий алгоритм на базі штучного інтелекту, який автоматично коригує ставки в режимі реального часу, допомагаючи найкращим креативам потрапити на очі найцінніших користувачів.

Крім того, MGID використовує штучний інтелект для розширеного таргетингу та персоналізації кампаній. Використовуючи сигнали за контекстом, демографічні дані, настрої, поведінку пристрою та багато інших опцій таргетування, реклама може охопити найрелевантніших користувачів у найкращий час, виходячи за рамки загальних параметрів, таких як географічне розташування чи ОС.

Іншими словами, MGID показує, які з'являються можливості, коли ШІ повністю інтегрований у стек рекламних технологій, що полегшує партнерам створення, тестування, таргетування та оптимізацію по-справжньому ефективних кампаній.

Реальні приклади використання ШІ в партнерському маркетингу

Штучний інтелект у партнерському маркетингу — більше не теорія: він вже забезпечує реальні результати для найбільших світових брендів. Нижче наведено реальні приклади того, як компанії використовують ШІ-інструменти для оптимізації взаємодії з користувачами, покращення конверсій та розширення можливостей своїх партнерів.

Optmyzr: штучний інтелект, що оптимізує партнерські операції

Optmyzr, стартап, створений колишніми співробітниками Google, скористався штучним інтелектом, коли відстеження вручну почало уповільнювати зростання їхньої партнерської програми. Завдяки інтеграції інструментів на базі штучного інтелекту команда скоротила час, який витрачала на управління кампаніями, та покращила спосіб визначення найбільш цінних партнерів. Автоматизація допомогла скоротити кількість повторюваних завдань, а також отримувати точніші, практичніші дані. В результаті партнери, які працюють з Optmyzr, отримують вигоду від простішої та прозорішої співпраці та доступу до аналітики ефективності, яка по-справжньому допомагає їм розвиватися.

Sephora: як допомогти покупцям зробити найкращий вибір за допомогою ШІ

Sephora обрала новий підхід до роздрібної торгівлі косметикою й запустила чат-бот, який працює радше як особистий помічник, ніж як інструмент продажів. Замість того, щоб переглядати нескінченні сторінки товарів, користувачі заповнюють коротке опитування й отримують миттєві рекомендації, які дійсно підходять їхньому тону шкіри, стилю чи настрою. Це зручно не лише для клієнтів: для партнерів це означає, що їхній продукт демонструється людям, вже ймовірно готовим до придбання, оскільки їх вже скерували до того, що їм найкраще підходить.

Amazon: масштабування персоналізованих рекламних акцій

Amazon вже давно є лідером у використанні штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, і його партнерська програма — не виняток. Інструменти для побудови посилань на базі ШІ допомагають продавцям підбирати товари для найрелевантніших сегментів аудиторії, збільшуючи ймовірність конверсій. Ці інструменти аналізують уподобання користувачів та їхню поведінку в Інтернеті, дозволяючи партнерам просувати контент, який дійсно відгукується. Це явний випадок того, як партнерський маркетинг з використанням ШІ робить продуктивність більш передбачуваною та прибутковішою.

OneOff: розумне рішення для пошуку товарів у сфері моди

OneOff змінює світ моди, поєднуючи штучний інтелект та культуру інфлюенсерів. Замість того, щоб нескінченно гортати в пошуках натхнення для образів, користувачі описують, що їм цікаво (наприклад, «лук вихідного дня Гейлі Бібер»), а система пропонує одяг, що відповідає цій підказці. За лаштунками OneOff використовує великі мовні моделі для фільтрування опцій і створення відчуття особистої консультації. Для партнерів це взаємовигідна стратегія: аудиторія отримує доречні пропозиції, а партнерам при цьому нема потреби підтримувати роботу повноцінного інтернет-магазину.

PayPal Honey: допомагає покупцям заощаджувати та забезпечує конверсії

Honey, популярне розширення, що належить PayPal, не просто застосовує купони — воно створює «розумну» сторінку оформлення замовлення. Штучний інтелект допомагає сканувати та автоматично застосовувати найкращі доступні промокоди, а це створює враження, що покупці отримали вигідну пропозицію. Цей позитивний момент підвищує довіру і часто стає фінальним поштовхом до продажу. Для партнерів це означає, що більше людей здійснюють покупки, а вони отримують вищі комісійні.

Виклики та етичні міркування

Штучний інтелект відкриває потужні можливості в партнерському маркетингу, але також важливо думати про те, як ми використовуємо дані й ухвалюємо рішення та чи етично просуваємо свої послуги на ринку. Розгляньмо детальніше ті сфери, де відповідальність і стратегія мають працювати в тандемі.

Конфіденційність даних і виконання регуляторних вимог

Партнерські кампанії зі штучним інтелектом працюють на основі даних користувачів. А коли ці дані включають особисті звички, уподобання чи навіть місцеперебування, маркетологи повинні дотримуватися правил — таких, як CCPA у США чи GDPR у ЄС.

Що це означає на практиці?

Завжди отримуйте чітку згоду користувача перед збором або використанням даних.

Оберіть для автоматизації партнерського маркетингу ШІ-інструменти, в яких пояснюється, як обробляються дані.

За можливістю працюйте з анонімізованими даними, щоб мінімізувати ризики.

Якщо ваш інструмент штучного інтелекту відстежує поведінку користувачів без їхньої згоди, ви можете не лише втратити довіру, але й отримати потенційні юридичні проблеми. Тому вкрай важливо, щоб дані користувачів були отримані законно та відповідали всім вимогам у відповідному регіоні.

Коли віддати керівництво людям

Штучний інтелект чудово дає раду з повторюваними завданнями, але коли йдеться про стратегію чи оцінку ситуації, це рішення має ухвалювати маркетолог.

Як оптимально працювати:

Віддайте ШІ повторювані елементи, а стратегію залиште собі.

Залиште управління взаємовідносинами, формування образу бренду й остаточні затвердження людям.

Таким чином ви контролюєте ситуацію, а штучний інтелект працює як корисний інструмент, а не як ризикове спрощення.

Майбутні тенденції: наступна хвиля ШІ в партнерському маркетингу

Розвиток ШІ в партнерському маркетингу лише починається. З розвитком технологій ми спостерігаємо появу нових інструментів, які не лише автоматизують роботу, а й допомагають маркетологам мислити, творити й налаштовувати співпрацю. Ось що буде далі й чому це важливо.

Генеративний ШІ для обговорення та копірайтингу рекламних матеріалів

Минули ті часи, коли доводилося дивитися на чистий аркуш і намагатися вигадати привабливі заголовки чи описи продуктів. Інструменти ШІ для партнерського маркетингу вже допомагають кріейторам:

Створювати варіанти реклами, адаптовані до різних аудиторій;

Переписувати текст різним тоном чи в різних форматах (наприклад, він може бути інформативним, а може бути переконливим тощо);

Використовувати тенденції та мову з пошукових систем або соціальних мереж у режимі реального часу, які можуть надихнути на створення контенту.

Наприклад, партнер, який пише статтю «Топ-5 смартгодинників», тепер може отримати короткий опис продукту, порівняння та візуальні пропозиції за лічені секунди. Можна навіть відразу організувати пошукову оптимізацію контенту. Завдяки спільній роботі штучного інтелекту та партнерського маркетингу процес створення контенту стає швидшим та гнучкішим.

Голосове керування конверсіями за допомогою розумних помічників

Оскільки голосовий пошук використовується все частіше, у партнерському маркетингу варто думати не лише про те, що на екрані. Уявіть, як користувач запитує в Alexa: «Який найкращий протеїновий порошок для бігунів?», і його спрямовують до рекомендацій з вашим партнерським посиланням.

Ця зміна відкриває великі можливості для:

Контенту й огляду продуктів, адаптованих до голосової видачі;

Партнерства з такими платформами, як Google Assistant або Amazon Echo;

Використання ШІ в партнерському маркетингу для аналізу не лише того, як люди пишуть, але і як вони говорять.

Партнери, які адаптуються на ранній стадії, зможуть захопити абсолютно новий сегмент трафіку та конверсії.

Кампанії, що самостійно оптимізуються з мінімумом зусиль

Мабуть, найсміливіше бачення майбутнього — це кампанії, які навчаються й оптимізують себе самостійно. Ці системи автоматизації партнерського маркетингу на основі штучного інтелекту не лише пропонуватимуть зміни, а й впроваджуватимуть їх. На основі даних у режимі реального часу вони могли б:

Змінювати креативи, коли рівень залученості падає;

Автоматично коригувати витрати за каналами;

Тестувати та масштабувати пропозиції, не чекаючи на «ручну» команду.

Це світ, у якому маркетологи визначають мету, а система шукає шлях. Хоча ми ще не досягли цього етапу розвитку, платформи зараз рухаються саме в цьому напрямку, і фахівці з партнерського маркетингу мають бути готові цим скористатися.

Висновок

Штучний інтелект — вже не нова концепція в партнерському маркетингу: це робочий механізм, що забезпечує розумніший таргетинг, швидше ухвалення рішень і більш персоналізовану взаємодію з користувачами. Успішних маркетологів відрізняє не доступ до інструментів штучного інтелекту, а те, наскільки продумано вони їх застосовують.

Оскільки розвиток технологій триває, справжня перевага полягає у здатності швидко адаптуватися й цілеспрямовано використовувати ці інновації. І для маркетологів, і для рекламодавців ШІ в майбутньому не замінить людину: він працює спільно з людьми й допомагає їм там, де може принести найбільше користі.