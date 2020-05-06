Статті з тегами
Відео монетизація
6
8 хв читання
Чому паблішери інвестують у відео, щоб збільшити доходи в еп...
Через ШІ користувачі отримують відповіді на свої запитання ще до того, як потрапляють на сторі...
2 жовт. 2026 р. • 8 хв читання
5713
14 хв читання
Повний посібник з нативної відеореклами
У сфері реклами годі переоцінити привабливість відеоконтенту. Завдяки своїй динамічній природі...
2 лют. 2024 р. • 14 хв читання
9810
12 хв читання
Тенденції нативної реклами на 2024 рік: ретроспектива та пог...
Нативна реклама значно зросла завдяки феномену банерної сліпоти. Користувачі, змучені безкінеч...
12 січ. 2024 р. • 12 хв читання