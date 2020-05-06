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Статті з тегами

Відео монетизація

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8 хв читання
Why Publishers Are Investing in Video to Grow Revenue in the AI Era
Паблішери
Чому паблішери інвестують у відео, щоб збільшити доходи в еп...

Через ШІ користувачі отримують відповіді на свої запитання ще до того, як потрапляють на сторі...

2 жовт. 2026 р. • 8 хв читання
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14 хв читання
Рекламодавці
Повний посібник з нативної відеореклами

У сфері реклами годі переоцінити привабливість відеоконтенту. Завдяки своїй динамічній природі...

2 лют. 2024 р. • 14 хв читання
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12 хв читання
Ad Tech тренди
Тенденції нативної реклами на 2024 рік: ретроспектива та пог...

Нативна реклама значно зросла завдяки феномену банерної сліпоти. Користувачі, змучені безкінеч...

12 січ. 2024 р. • 12 хв читання

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