Інструменти генеративного штучного інтелекту, такі як Midjourney, змінили спосіб створення креативів. Однак не всі інструменти ШІ однаково ефективні для рекламного середовища. У цій статті ми порівнюємо MGID GenAI з Midjourney і пояснюємо, чому універсальні генератори зображень не відповідають потребам рекламодавців.

Завдяки генеративному ШІ створення зображень стало швидким, як ніколи досі. Ви набираєте підказку й отримуєте якісну візуалізацію — ідеальний простір для натхнення та швидких експериментів.

Однак у рекламі є своє обмеження, які не враховуються у стандартних генеративних ШІ-інструментах. Візуальний елемент, який видається доречним сам по собі, може не підходити для нативних розміщень, може потребувати зміни розміру або не пройти модерацію. У середовищах, орієнтованих на ефективність, генерація зображення — лише перший крок, а результати залежать від його застосування.

MGID GenAI створює зображення відповідно до потреб рекламних розміщень, а не суто художньої цінності.

Щоб зрозуміти різницю, важливо враховувати не лише якість зображення, а й те, як ці платформи підходять до генерування креативів у контексті справжнього рекламного середовища.

Що таке Midjourney і для чого призначений цей інструмент

Midjourney – це генеративний інструмент для роботи з зображеннями, створений для перетворення текстових підказок на візуальні елементи. Він існує поза межами рекламних платформ, дешбордів чи показників ефективності. Основна цінність цієї платформи — швидкість, оскільки вона дає змогу досліджувати візуальні ідеї швидше, ніж це дозволяють традиційні процеси роботи з дизайном.

Для маркетологів Midjourney особливо цінний на етапі формування ідей. Команди за лічені хвилини можуть дослідити різні візуальні інтерпретації без брифів, черги чи затримок.

Де Midjourney природно вписується в маркетингові робочі процеси

Midjourney працює найкраще для початкових етапів процесу розробки.

Ось як його найчастіше використовують:

створення візуальних орієнтирів для кампаній;

вивчення різних стилів перед початком роботи над креативами;

створення мудбордів або попередніх концепцій;

створення чернеток візуальних матеріалів для внутрішніх обговорень або початкових тестів.

У такі моменти точність і дотримання правил не такі важливі, як обсяг і різноманітність. Мета полягає в тому, щоб розглянути різні можливості — і тут Midjourney справляється якнайкраще.

Чого не бачить Midjourney

Щойно зображення покидає середовище Midjourney і потрапляє в реальну кампанію, на нього впливають чинники, до яких у самого інструмента немає доступу.

Він не знає:

під які формати має підходити зображення;

чи працює макет у невеликих нативних розміщеннях;

чи відповідає візуальний матеріал правилам платформи;

як у блоці нативної реклами співіснуватимуть заголовки й візуальні елементи;

чи оптимізовано зображення для зручності використання в рекламі.

З точки зору Midjourney на моменті генерації зображення робота закінчується. З точки зору рекламодавця — вона тільки починається.

Операційна прогалина для рекламодавців

Використання Midjourney у платній рекламі запроваджує новий цикл робочого процесу (який потрібно виконувати вручну):

Згенерувати зображення за допомогою промпту.

Експортувати їх.

Змінити розмір і налаштування відповідно до рекламних форматів.

Перевірити дотримання вимог.

Завантажити перевірені креативи на рекламну платформу.

Цей цикл працює, але масштабувати його складно. Зі зростанням обсягу кампанії кількість адаптацій, які потрібно виконувати вручну, зростає. Швидка в теорії генерація часто перетворюється на зайві рухи ще до запуску кампанії.

Це не обмеження Midjourney, а радше прояв його головної мети: дослідження.

Щоб зрозуміти, яким чином ШІ, орієнтований на нативну рекламу, підходить до створення зображень, розгляньмо MGID GenAI — систему, розроблену для генерування візуальних матеріалів, що готові до використання у справжньому рекламному середовищі.

Що таке MGID GenAI?

MGID GenAI — це набір функцій на базі штучного інтелекту, вбудованих безпосередньо в платформу MGID, які працюють сукупно з інструментами налаштування кампаній, таргетингу та управління активами.

У той час як більшість генеративних інструментів починають роботу з промпту, що орієнтований на естетику чи настрій, MGID GenAI починає з вимог до реклами: логіки розміщення, обмежень формату та зручності використання в нативному середовищі. Генерація креативів у MGID ґрунтується не лише на ідеях, а й на практичних потребах для запуску кампанії.

Від створення зображень до готових рекламних ресурсів

MGID GenAI побудовано з урахуванням реальних потреб створення реклами. Замість окремих візуальних елементів, які потребують додаткової адаптації, він створює ресурси, які вже структуровані для нативного середовища.

Такі зображення:

згенеровані у правильних форматах та з потрібним співвідношенням сторін;

орієнтовані на помітність мініатюр і розміщення у стрічці;

структуровані для підтримки інтеграції заголовків;

узгоджені з правилами платформи ще до того, як потрапляють на дешборд.

Окрім візуальних елементів, MGID GenAI також може генерувати допоміжні елементи, такі як заголовки та заклики до дії, що відповідають форматам нативної реклами. Чітке маркування про використання ШІ та вбудовані процеси перевірки зменшують затримки до запуску. Таким чином створюється креатив, який відразу ж готовий до використання в рекламній кампанії.

Хочете ближче познайомитися з генеративними інструментами MGID? Перегляньте наш повний посібник з функцій MGID GenAI, де ми детально пояснюємо генерування зображень на основі тексту, зображень на основі інших зображень, рекламні тексти, створені за допомогою ШІ, та прогнозування ефективності.

MGID GenAI vs. Midjourney: відмінності в меті та функціонуванні

На перший погляд, як Midjourney, так і MGID GenAI створюють зображення за допомогою моделей штучного інтелекту. Різниця полягає у філософії функціонування цих інструментів і їхньому призначенні.

Midjourney створений для творчих досліджень. Він ставить на перше місце художню інтерпретацію, візуальну насиченість і стилістичні експерименти.

MGID GenAI побудовано для рекламного середовища. Він надає пріоритет чіткості, сумісності розміщень та узгодженості формату реклами.

Midjourney MGID GenAI Основний фокус Художнє створення зображень Створення зображень, орієнтованих на рекламу Розуміння контексту Відсутнє Логіка розміщення нативної реклами Продукт Окреме зображення Візуальний ресурс, готовий для реклами Оптимізація формату Вручну Вбудована

Щоб повністю зрозуміти ці відмінності, розгляньмо, як обидва інструменти створюють креативи під ті самі запити в різних сценаріях.

Приклад 1: Лайфстайл-реклама з незмінною актуальністю (догляд за шкірою / боротьба зі старінням)

Продукт Мета креативу Зволожувальний крем або сироватка з гіалуроновою кислотою Відмовитися від штучної «студійної» краси, зберігаючи при цьому преміальну естетику. Шкіра повинна відчуватися живою: зволоженою, легкою, справжньою.

Результат Midjourney

Базовий промпт: «Жінка середнього віку наносить крем для обличчя у ванній кімнаті, дивиться в дзеркало, на задньому плані полиця з косметикою, реалістичний стиль».

Типовий результат. Хоча технічно це зображення правильне, воно емоційно безбарвне. Об'єкт зйомки статичний, а шкіра видається занадто гладенькою чи матовою. Немає видимого відчуття зволоження, свіжості чи дії продукту. Зображення нагадує стокове фото, а не рекламний креатив, орієнтований на ефективність.

MGID GenAI

У цьому сценарії MGID використовує логіку «сенсорної текстури». Замість просто показати використання продукту, картинка підкреслює, як почувається шкіра. Ефект вологої шкіри та видимі краплини води створюють асоціації з чистотою, свіжістю й життєвою силоою. Гіперреалістична текстура, зокрема з видимими порами, уникає штучних стандартів краси з надмірним згладжуванням і водночас зберігає преміальну естетику. В результаті виходить візуальний образ, який передає зволоження як фізичне відчуття.

Промпт для готового рекламного результату: «Портрет крупним планом жінки 40+, ефект вологої шкіри, краплі свіжої води на обличчі, вона наносить білий зволожувальний крем, холодне тоноване природне денне світло, м'яке розмиття фону в блакитному та зеленому кольорах, гіперреалістична текстура шкіри, видимі пори, відчуття свіжості та зволоження, мінімальний макіяж, естетика чистоти».

Заголовок: Виглядайте на десять років молодше: шкіра сяйлива, мов скло

Результат не просто візуально привабливий, а створює тактильне відчуття, що ефективніше в нативних розміщеннях.

Нижче ви можете побачити, як креативи MGID GenAI виглядають у віджетах нативної реклами в мобільному та десктопному форматах.

Нативний мобільний віджет

Нативний десктопний віджет

Приклад 2: Сезонний креатив (подарунки на зимові свята)

Продукт Мета креативу Парфуми або преміальна косметика Презентуйте продукт як бажаний святковий подарунок, інтегрувавши його в чарівну зимову атмосферу, а не просто розмістивши його біля прикрас.

Результат Midjourney

Базовий промпт: «Флакон парфумів стоїть на столі поруч із різдвяною ялинкою та свічками».

Типовий результат. Утворюється статична композиція-натюрморт. Флакон і прикраси відокремлені одне від одного. Зображення нагадує фото з каталогу — візуально коректне, але емоційно нейтральне. Йому бракує глибини, зосередженості; воно не створює враження преміального подарунка.

MGID GenAI

У цьому сценарії MGID використовує логіку «Продукт як головний герой». Продукт стає емоційним та візуальним центром композиції, а не фоновим об'єктом. Святкові золоті іскри на фоні та кінематографічні відблиски світла на скляній поверхні створюють відчуття магії й ексклюзивності. Такий підхід перетворює статичний натюрморт на преміальну історію про подарунок, яка викликає прагнення придбати продукт.

Промпт для готового рекламного результату: «Елегантний скляний флакон лежить на м'якому білому пухнастому снігу чи на білому оксамиті в оточенні розмитих гірлянд на фоні, магічна зимова атмосфера, чіткий фокус на етикетці бренду, кінематографічне відображення на склі, затишний святковий вайб, високий контраст, тепла та приємна картинка».

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Така картинка не документує, а створює прагнення, що має ключове значення в сезонних кампаніях, орієнтованих на ефективність.

Як і в попередньому прикладі, ви можете побачити, як виглядає цей креатив у різних віджетах нативної реклами.

Нативний мобільний віджет

Нативний десктопний віджет

Приклад 3: Креатив, орієнтований на продукт (здоров'я / БАДи)

Продукт Мета креативу Капсули або мультивітаміни для підтримки суглобів Перейти від пасивних знімків упаковки до активного візуального оформлення, що викликає цікавість та підкреслює інноваційність продукту.

Результат Midjourney

Базовий промпт: «Пластикова пляшка з вітамінами стоїть на кухонному столі поруч зі склянкою води, ранкове сонячне світло, реалістичне фото».

Типовий результат. Хоча це зображення інформативне та функціональне, воно виглядає як звичайне фото товару в каталозі та не викликає зацікавленості. Його пасивність не викликає емоційної реакції й не вказує на інновацію.

MGID GenAI

У цьому сценарії MGID використовує логіку «Тактильний фокус». Капсула постає між пальцями, щоб створити відчуття, наче користувач сам її тримає і збирається випити. Прозора оболонка, заповнена видимими гранулами або рідиною, свідчить про інновації та ефективність, а світло, що проходить крізь таблетку, посилює сприйняття добавки як вдосконаленої формули. Таким чином креатив не просто пасивно показує упаковку, а створює активний, цікавий досвід для користувача.

Промпт для готового рекламного результату: «Надзвичайно наближений план пальців з гарно доглянутими нігтями, що тримають одну прозору капсулу, наповнену крихітними зеленими та золотими трав’яними гранулами. Сонячне світло пронизує капсулу, створюючи ефект сяйва. На знімку видно дуже деталізовану текстуру шкіри на дуже розмитому фоні охайної мінімалістичної європейської кухні. Відчуття біотехнології та потужності».

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Результат викликає цікавість і натякає на інноваційність — ключові чинники кліків у рекламі на тему здоров'я.

Ось ще один приклад того, як креатив виглядає у справжніх нативних розміщеннях на різних пристроях.

Нативний мобільний віджет

Нативний десктопний віджет

Як MGID GenAI підходить до варіації креативів

У рекламі різноманіття креативів має ключове значення для тестування й урізноманітнення оголошень. MGID GenAI підтримує масштабне варіювання зображень, дозволяючи рекламодавцям створювати кілька візуальних версій, готових до реклами, на основі однієї концепції.

Замість вручну переписувати підказки та коригувати склад, рекламодавці можуть створювати варіанти, що відповідають перевіреним макетам та стандартам нативної реклами. Це полегшує тестування різних версій зображень та підтримує структурну узгодженість.

Під час використання MGID GenAI фокус зміщується зі створення одного «ідеального» зображення на створення контрольованого набору варіацій, відразу ж придатних для використання в кампанії.

Від зображення до реклами: відмінності в робочому процесі

Різниця між інструментами стає ще помітнішою після створення зображення.

Робочий процес Midjourney

Генерується зображення

Воно експортується вручну

Адаптується до необхідних рекламних форматів

Перевіряється на дотримання вимог

Завантажується на рекламну платформу

Робочий процес MGID GenAI

Зображення генерується безпосередньо на рекламній платформі

Автоматично узгоджується з вимогами нативного формату

Перевіряється відповідно до політик платформи

Готове до запуску кампанії

Midjourney MGID GenAI Створює високоякісні візуальні матеріали ✅ ✅ Розроблено для рекламних розміщень ❌ ✅ Дотримується вимог платформи ❌ ✅ Створено для використання в рекламних кампаніях ❌ ✅

Ключові розбіжності: MGID GenAI vs. Midjourney

Різниця між MGID GenAI та Midjourney полягає в тому, як вони покликані функціонувати. Обидва інструменти створюють високоякісні зображення, та вони існують на різних етапах життєвого циклу реклами.

У таблиці нижче підсумовано, де ці відмінності стають найбільш помітними на практиці.

Вимір Midjourney MGID GenAI Основна мета Візуальне творення та натхнення Генерація рекламних зображень Тригер генерації Промпт, що створюється вручну Креативний бриф + обмеження реклами Позиція в робочому процесі Перед запуском Етап креативного виробництва Заміна креативу Вручну Швидка генерація варіантів Готовість результату Необроблене зображення Готовий до реклами, перевірений креатив Складність масштабування Збільшується з обсягом Адаптація стає легшою

Чому спеціально розроблений GenAI перевершує універсальні інструменти в рекламі

Реклама працює з обмеженнями, які більшість креативних інструментів не враховують: правила розміщення, стандарти платформи, обмеження макета та дизайн, орієнтований на конверсію. Загальні моделі генеративного ШІ орієнтовані на естетику. Спеціально розроблений ШІ для реклами оптимізує продукт для використання в контексті відповідних обмежень.

На практиці успішне рекламне зображення має не просто виглядати привабливо. Воно повинно:

вписуватися в нативні розміщення;

бути чітко помітним у маленьких форматах;

підтримувати сильні заголовки;

відповідати вимогам платформ;

привертати увагу до ціннісної пропозиції.

Послідовне виконання цих вимог — комплексне завдання, а структурна відмінність між універсальним та спеціальним генеративним ШІ стає зрозумілішою, якщо порівняти їхні можливості.

Загальний GenAI Спеціально створений GenAI Навчається з промптів ✅ ✅ Розуміє художні стилі ✅ ✅ Розуміє рекламні формати ❌ ✅ Генерує активи, готові до розміщення ❌ ✅

Коли варто обрати Midjourney

Цей інструмент найкраще підходить для:

початкової розробки концепції;

візуальних експериментів перед запуском;

невеликих команд, які тестують ідеї вручну;

кампаній, де ресурси вручну адаптуються перед запуском;

креативів, які не потрібно регулярно змінювати.

У цих випадках ручної роботи не так і багато, а ціна затримки порівняно низька.

Коли MGID GenAI ефективніший

MGID GenAI працює краще, коли йдеться про готовність до реклами і масштабування. Це особливо актуально для команд, які:

регулярно запускають кампанії нативної реклами;

потребують креативів, що відповідають форматам відповідної платформи;

хочуть зменшити обсяг завдань з адаптації, які потрібно виконувати вручну;

ставлять на перше місце ефективність у платних середовищах;

з самого початку орієнтуються на матеріали, які відповідають правилам платформи.

Висновок

Midjourney та MGID GenAI працюють на різних етапах одного й того ж творчого процесу: Midjourney пришвидшує генерування ідей, а MGID GenAI пришвидшує запуск.

У рекламі справжню перевагу дають візуальні матеріали, які плавно переходять від створення до запуску без додаткової адаптації, затримок чи операційних труднщів.

Поширені запитання

Чи підходить Midjourney для рекламних креативів?

Midjourney може допомогти у створенні візуальних концепцій, але його результати вимагають додаткової адаптації, форматування та перевірок дотримання правил, перш ніж ці візуальні матеріали можна буде використовувати в платній рекламі.

Чим MGID GenAI відрізняється від загальних інструментів GenAI?

MGID GenAI розроблений спеціально для рекламних середовищ, створюючи візуальні елементи, що відповідають форматам платформи, стандартам модерації та логіці нативного розміщення.

Чи потрібно модерувати креативи, створені MGID GenAI, вручну?

Ні, креативи MGID GenAI створюються відповідно до правил платформи MGID, що зменшує ризик проблем із модерацією та скорочує час підготовки перед запуском.