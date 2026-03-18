У цифровій рекламі потреби постійно змінюються, і рекламні кампанії, як і вся галузь загалом, природно проходять різні етапи — від початкового тестування та стабілізації до активного масштабування й оптимізації. Кожен з цих етапів вимагає окремого підходу до оптимізації.

Саме тому CPA Tune від MGID розвивається дедалі більше. Раніше це був перехід від оптимізації на основі кліків до результатів у вимірі конверсій на основі ШІ — а тепер MaxConversions покладе початок ширшому пакету ШІ-оптимізації.

Чому однієї стратегії оптимізації недостатньо

Різним рекламодавцям на різних етапах розвитку потрібна різна логіка оптимізації.

Деяким рекламодавцям потрібна суто ефективність за CPA. Вони працюють з фіксованими цілями залучення клієнтів і прагнуть передбачуваних, стабільних результатів.

Вони працюють з фіксованими цілями залучення клієнтів і прагнуть передбачуваних, стабільних результатів. Для інших важливіший обсяг і масштаб. Вони прагнуть збільшити бюджет, вийти на новий ринок чи якомога ефективніше скористатися сезонним попитом.

Вони прагнуть збільшити бюджет, вийти на новий ринок чи якомога ефективніше скористатися сезонним попитом. Умови ринку змінюються. Конкуренція та поведінка користувачів не стоять на місці, тому стратегія, в якій на перше місце ставиться контроль витрат, може захистити прибутки, але при цьому завадити зростанню.

Для стабільності та масштабу потрібні зовсім різні пріоритети оптимізації. MaxConversions створений саме для тих ситуацій, коли зростання важливіше за суворий контроль витрат.

Представляємо MaxConversions

MaxConversions зосереджений на повному використанні бюджету кампанії та одночасній максимізації загальної кількості здобутих конверсій.

Замість того, щоб суворо дотримуватися CPA, у цій стратегії перше місце посідають:

Досягнення щоденних лімітів бюджету;

Залучення наявного попиту;

Прискорення зростання;

Ефективне масштабування обсягу.

Цільове значення CPA тут все ще відіграє важливу роль, і його потрібно зазначити, але це радше орієнтир, ніж суворе обмеження. Завдяки цьому алгоритм має змогу динамічніше реагувати, коли з'являються можливості для зростання, але при цьому не відмовлятися від чіткого розуміння порогових значень.

CPA Tune vs. MaxConversions: порівняльна таблиця

Хоча обидві стратегії працюють у рамках CPA Tune, їхні пріоритети ефективності відрізняються.

Характеристика CPA Tune (традиційний) MaxConversions Основний фокус Ефективність цільової CPA Максимальний обсяг конверсій Найкраще підходить для Захисту прибутків Масштабування та зростання Тип стратегії Контроль витрат Швидше зростання обсягу Найкращий етап Оптимізація Дослідження та масштабування

MaxConversions розширює логіку CPA Tune, надаючи пріоритет масштабу, коли на перше місце виходить зростання.

Реальні ситуації

Тож як вирішити, яка стратегія найкраще підходить для вашої кампанії? Відповідь залежить від вашого поточного етапу зростання та мети.

Використовуйте Target CPA, коли:

У вас обмежений бюджет і невелика маржа.

Вам потрібен передбачуваний фактичний CPA.

Вам важливіше захистити бюджет, ніж масштабуватися.

Використовуйте MaxConversions, коли:

Ви починаєте нову кампанію, і вам потрібно більше даних.

Ви масштабуєте кампанію.

Ви проводите сезонні акції.

Ви не проти заплатити трохи більше за якісніші ліди.

CPA Tune як двигун зростання

Спершу CPA Tune був раціональнішим способом оптимізації конверсій. Тепер, після запуску MaxConversions, це вже повноцінний набір ШІ-інструментів оптимізації, здатний підтримувати і стабілізацію, і зростання.

Performance-маркетинг не залишається статичним, і ваша стратегія оптимізації має йому відповідати. Якщо ваша мета — максимізувати доступний попит та досягти ефективного масштабування, MaxConversions — це наступний крок в еволюції CPA Tune саме для вас.