У світі цифрової реклами є чимало термінів і визначень, які звучать не зовсім зрозуміло, і їх часто використовують як взаємозамінні, хоча це й неправильно. Ймовірно, ви бачили, як дисплейну рекламу прирівнюють до банерної реклами, цифрову рекламу до онлайн-реклами, а відеореклама взагалі належить до невідомо якої категорії. Однак чи не найбільше від таких помилок в інтернеті страждають алгоритмічна (programmatic) та дисплейна (display) реклама.

У міру розвитку онлайн-маркетингу компаніям і маркетологам важливо розуміти відмінності між різними рекламними форматами та їхніми унікальними перевагами. Якщо ви вже цікавилися різницею між алгоритмічною та дисплейною рекламою, ви прийшли за адресою.

Ми допоможемо вам зорієнтуватися у світі алгоритмічної та дисплейної реклами, пояснимо, яка між ними різниця, і допоможемо визначити, який підхід найбільше відповідає вашим рекламним цілям.

Що таке дисплейна реклама?

Дисплейна реклама — це форма візуальної реклами (банери, зображення чи відео), яка розміщується на вебсайтах, у мобільних додатках або на платформах соціальних мереж для просування продуктів, послуг або брендів. Дисплейна реклама має на меті привернути увагу користувачів і спонукати їх виконати певні дії, наприклад:

натиснути на рекламу, щоб перейти на сайт;

придбати щось;

взаємодіяти з рекламованим контентом.

Ефективність дисплейної реклами залежить від належного таргетування, цікавих рекламних матеріалів і стратегічного розміщення реклами, які допоможуть вчасно донести рекламу до відповідної аудиторії.

Що таке алгоритмічна реклама, або programmatic-реклама?

Зараз ми вам розкриємо найбільш відому таємницю у сфері реклами: алгоритмічна реклама — не окремий вид реклами. Це автоматизований підхід до купівлі та продажу рекламних ресурсів у режимі реального часу через систему на основі аукціону. Головна особливість такої реклами — розширений алгоритм, який аналізує поведінку користувачів, демографічні показники та інтереси для націлювання на конкретну аудиторію та демонстрації персоналізованої реклами.

Якщо коротко, процес алгоритмічної реклами відбувається таким чином:

Відвідування сайту. Коли користувач заходить на сайт, збираються дані про вподобання, поведінку та інші характеристики користувача. Ставки в реальному часі (RTB). Рекламодавці роблять ставки на доступний рекламний інвентар на аукціонах у реальному часі, і користувачеві миттєво відображається реклама, за яку запропонували найвищу ставку. Демонстрація реклами. Реклама-переможець відображається користувачеві за лічені мілісекунди, внаслідок чого вона надзвичайно вчасна та доречна.

Головна перевага алгоритмічної реклами — здатність рекламодавця продемонструвати доречне повідомлення правильній аудиторії у правильний момент. Якщо ви хотіли б дізнатися більше про цю безсумнівно прогресивну технологію, неодмінно прочитайте наш матеріал про алгоритмічну рекламу.

Переваги та недоліки алгоритмічної реклами

Ось ключові переваги programmatic:

Точне таргетування. Алгоритмічна реклама дозволяє розміщувати оголошення з точним таргетуванням на основі даних користувачів, демографічних показників і поведінки, максимально підвищуючи релевантність оголошень для цільової аудиторії. Оптимізація в режимі реального часу. Завдяки призначенню ставок у режимі реального часу та автоматизованим алгоритмам алгоритмічні оголошення можна постійно оптимізувати, що забезпечує кращу рентабельність і ефективність. Доступ до великих обсягів ресурсу. Алгоритмічна реклама надає доступ до широкого спектра рекламного ресурсу з різних рекламних бірж, що дає рекламодавцям більше можливостей охопити цільову аудиторію на різних платформах.

Недоліки менш очевидні, однак серед них можна назвати наступні:

Ризик шахрайства. Через автоматизацію в алгоритмічній рекламі може бути вищий ризик рекламного шахрайства, коли через фальшиві покази та кліки збільшуються витрати на рекламу, а показники ефективності стають неточними. Відсутність контролю. Рекламодавці можуть мати менше контролю над розміщенням реклами та місцем, де вона демонструється, що створює ризики для репутації бренду і потенційні труднощі через розміщення реклами на сайтах низької якості. Складність. Programmatic-реклама може бути складною, особливо для рекламодавців, які не знайомі з цією технологією. Для її використання та ефективної оптимізації кампаній можуть знадобитися відповідні знання чи використання спеціальних інструментів.

Недоліки алгоритмічної реклами загалом досить легко усунути — наприклад, використовуючи ads.txt для сайтів і app-ads.txt для мобільних додатків, щоб не дати продавцям без авторизації продавати ваш рекламний інвентар, а також за допомогою інструментів і сервісів перевірки реклами, щоб ідентифікувати несправжні розміщення реклами та запобігати їм.

Враховуючи основні переваги алгоритмічної реклами, можна зробити висновок, що найбільше вона підходить тим, хто хоче регулярно покращувати ефективність реклами за допомогою даних, а також тим, хто не боїться сучасних автоматизованих рішень.

Переваги та недоліки дисплейної реклами

Зазначимо основні переваги дисплейної реклами:

Креативність і брендинг. Дисплейна реклама дає рекламодавцям творчу свободу та дає змогу компаніям якнайкраще описати свій бренд за допомогою привабливих візуальних елементів, відео та інтерактиву, щоб надовго вразити глядачів. Широке охоплення. Дисплейна реклама може охопити широку аудиторію на різних сайтах, у соцмережах і в мобільних додатках, підвищуючи видимість бренду. Можливості ремаркетингу. Дисплейна реклама підтримує ремаркетинг, який дає компаніям можливість взаємодіяти з користувачами, які раніше відвідували їхні вебсайти, збільшуючи ймовірність конверсій.

Однак недоліки можуть видаватися досить суттєвими.

Рекламна сліпота. Ефективності дисплейної реклами може шкодити рекламна сліпота, коли користувачі звикають ігнорувати чи не помічати рекламу в банерному стилі через те, наскільки вона поширена на сайтах. Блокування реклами. Багато користувачів використовують засоби блокування реклами, щоб повністю уникнути дисплейної реклами, що додатково зменшує потенційне охоплення кампаній дисплейної реклами. Висока конкуренція. У просторі для дисплейної реклами процвітає конкуренція, тому маленьким компаніям важко виділитися та досягти значних результатів.

Попри ці недоліки, в яких немає якогось конкретного вирішення, дисплейна реклама й досі цінний інструмент для компаній, щоб підвищити видимість бренду та привернути увагу потенційних клієнтів.

Дисплейна реклама — гарний варіант для компаній і маркетологів, які хочуть досягти великої аудиторії, збільшити впізнаваність бренду та рекламувати продукти чи послуги за допомогою візуальних засобів. Особливо ефективна вона для створення візуально привабливих, яскравих оголошень, які можна показувати на різних сайтах і платформах.

Алгоритмічна та дисплейна реклама: розбіжності

Аспект Алгоритмічна реклама Дисплейна реклама Розміщення реклами Автоматизоване призначення ставок у реальному часі на основі даних і алгоритмів Попередньо визначені рекламні місця на вебсайтах або в додатках Таргетування Точне таргетування з використанням даних користувачів, демографічних показників, поведінки Обмежені параметри таргетування на основі контенту на сайті чи демографічних показників Рекламні матеріали Динамічні та персоналізовані оголошення на основі даних користувача Статичні оголошення з фіксованим вмістом Оптимізація в реальному часі Постійна оптимізація для продуктивності та прибутковості Вимагає ручного налаштування та оптимізації Вартість Модель торгів, ціни можуть змінюватись залежно від попиту Фіксовані ціни на рекламний простір або місця розміщення Ефективність Ефективне використання рекламних бюджетів, вищий потенціал прибутковості Може призвести до марнування рекламного бюджету та зниження рентабельності інвестицій Інвентар розміщень Доступ до великого асортименту з багатьох рекламних бірж Обмежені розміщення на конкретних сайтах Автоматизація Повністю автоматизована купівля та продаж показів реклами Купівля-продаж рекламного місця в ручному режимі

Чи є взагалі сенс порівнювати алгоритмічну та дисплейну рекламу?

Насправді типові порівняння алгоритмічної та дисплейної реклами нелогічні самі по собі. Терміни «programmatic» і «дисплейна реклама» стосуються цілком різних аспектів реклами:

Programmatic, або алгоритмічна реклама — це спосіб купівлі та продажу реклами.

Дисплейна реклама — це форма реклами.

Але якщо говорити про дисплейну рекламу в поєднанні з алгоритмічною, а не робити порівняння, все стає на свої місця. По суті вони перетинаються, оскільки автоматично можна купувати різні типи реклами, зокрема й дисплейну.

Багато дисплейних оголошень купують і продають автоматично, а отже, їх можна вважати алгоритмічною дисплейною рекламою, а от дисплейна реклама, яку розміщують вручну, вже не може вважатися алгоритмічною.

Розглядаючи поєднання алгоритмічної та дисплейної реклами, важливо розуміти, як технологія programmatic підвищує ефективність і можливості таргетування дисплейної реклами, перетворюючи її на потужний інструмент, за допомогою якого рекламодавці можуть показувати доречні, персоналізовані оголошення своїй цільовій аудиторії.

Підсумок

Таким чином, алгоритмічна та дисплейна реклама — два базові компоненти сучасної цифрової реклами. Технологія programmatic зробила революцію в процесі купівлі реклами, створивши можливості для вдосконаленого таргетування, оптимізації в реальному часі та підвищеної ефективності. Дисплейна реклама охоплює різні візуальні рекламні формати, які можна продавати та купувати як алгоритмічними, так і ручними методами.

По суті алгоритмічна та дисплейна реклама пов'язані між собою, оскільки технологію programmatic можна використовувати зокрема для автоматизації купівлі-продажу дисплейної реклами. Однак ці поняття не слід плутати між собою — але й не слід протиставляти одне одному, сприймаючи, що можна вибрати тільки щось одне.

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