Тренди приходять і йдуть, а контент-маркетинг залишається.

Навіть сьогодні контент-маркетинг є однією з найнадійніших стратегій для підвищення впізнаваності бренду, навчання аудиторії та зміцнення авторитету у своїй ніші. Але контент-маркетинг уже давно не той, що був раніше! Наприклад, тренди 2020 року навряд чи дадуть такий самий ефект сьогодні.

Оскільки поведінка, смаки й очікування користувачів постійно змінюються, важливо залишатися в курсі актуальних тенденцій, щоб не втратити свою релевантність. А це означає знати про тренди контент-маркетингу 2025 року та вміло впроваджувати їх у свої стратегії.

Тож пірнаємо у світ контенту й розглянемо, що нового — або не дуже нового, але актуального, — на ринку.

1. Генеративний ШІ — не заміна, а ваш креативний партнер

Штучний інтелект значно пришвидшив створення текстів: достатньо одного запиту — і стаття готова. Проте, попри те, що генеративний ШІ — один із головних трендів контент-маркетингу сьогодення, людська стратегія залишається критично важливою. Ба більше, вона ще ніколи не була настільки потрібною.

Копірайтери й контент-стратеги мають направляти ШІ-запити та додавати свій унікальний голос, аби виділятися на фоні безликих шаблонних текстів. Сучасні тенденції показують: ШІ — це не автор, а помічник. Він може:

Згенерувати чорновик;

Запропонувати структуру статті;

Перетворити старий контент на новий формат;

Додати елементи персоналізації.

Однак, якщо ви покладаєтесь на ШІ повністю — будьте готові до наслідків. Алгоритми можуть вигадувати факти, посилатися на неіснуючі джерела, а стиль часто виявляється прісним і безбарвним для живої аудиторії.

І ще одна загроза — SEO-перенасичення. Останнє, чого ви хочете — створювати тонни контенту під популярні запити, які вже давно зайняті конкурентами, і при цьому не отримати жодного результату.

2. Майбутнє пошуку в контент-маркетингу: від ключових слів до розмов

Ще нещодавно SEO було основою органічного пошуку. Алгоритми пошукових систем диктували тренди контент-маркетингу, але тепер усе змінилось. Поява AI-пошуковиків на кшталт Perplexity, ChatGPT та Gemini докорінно змінює те, як користувачі знаходять інформацію.

Замість десятків синіх посилань, де доводиться вибирати на око, ми рухаємось у бік контенту без кліків (zero-click) і вбудованих відповідей прямо у пошуковій видачі. У гру вступає нова стратегія — GEO (Generative Engine Optimization).

Просто боротися за топові позиції вже недостатньо. Щоб залишатися релевантними, потрібно зосередитися на намірах користувача й чіткості подачі інформації.

3. Конвергенція персоналізації та first-party data: новий стандарт контент-маркетингу

Колись третіх осіб — трекерів — було достатньо, аби стежити за діями користувачів в інтернеті. Але через зростаючі вимоги до конфіденційності, бренди змушені змінювати підхід. Один із найпомітніших трендів — перехід до відстеження на основі first-party data (даних, зібраних безпосередньо від користувача).

Тепер усе більше уваги приділяється поведінковій сегментації. Замість шаблонного підходу ви створюєте персоналізовані хаби, контентні подорожі та рішення, адаптовані до конкретної аудиторії.

Контент-маркетинг дедалі більше відходить від моделі «один для всіх» — тепер він враховує тип користувача, галузь і навіть стадію життєвого циклу. Завдяки CDP (платформам клієнтських даних) та штучному інтелекту, це можливо реалізувати в масштабах бізнесу, і в потрібний момент донести правильне повідомлення у відповідному форматі.

4. Від статичних картинок до інтерактивного досвіду: візуальні тренди 2025

Інтерактивність — це нова норма не лише для графіки, а й для всього контенту. В умовах, коли інформаційного шуму більше, ніж будь-коли, маркетинг швидко рухається у бік залучення через інтерактив.

Сучасні бренди дедалі частіше використовують:

Тести та вікторини

Калькулятори

Історії у форматі реклами

Цифрові каталоги (lookbooks)

Статті з можливістю купити прямо всередині

Відеошопінг

Інтегровані заклики до дії (CTAs)

Інтерактивний та «шопабельний» контент приносить помітно вищу залученість і конверсії, особливо на мобільних пристроях. А сучасні інструменти, такі як MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow чи Smartly.io, роблять створення такого контенту простішим, ніж будь-коли.

5. SEO та контент-маркетинг тяжіють до людяного сторітелінгу

Масове використання ШІ-контенту має й зворотний бік. Користувачі втомилися від однотипних текстів, тож тренди контент-маркетингу дедалі більше цінують автентичний людський голос. Ми помічаємо кілька ключових змін:

Зростає попит на сторітелінг: історії бренду, клієнтські кейси, контент від співробітників та «бекстейдж» матеріали; Емпатія, вразливість і щирість стають ознаками довіри;

Відео, подкасти та UGC (контент, створений користувачами) — головні формати для побудови емоційного зв’язку.

Сучасні тренди лише підкреслюють суть, яку бренди мали нести завжди — справжній зв’язок з аудиторією. Просто інформувати вже замало — потрібно резонувати.

6. Баланс між кількістю та якістю — незмінний тренд контент-маркетингу

Маркетологи часто відчувають тиск: потрібно публікувати частіше, щоб залишатись на радарі аудиторії. Але пошукові системи вже не винагороджують «контент заради контенту». Кожен матеріал повинен приносити реальну цінність, а не бути черговим ШІ-текстом, який ніхто не дочитає.

Навіть якщо у 2026 з’являться нові тренди, ось що залишиться актуальним:

Регулярне оновлення evergreen-контенту;

Акцент на thought leadership та глибокі аналітичні матеріали замість поверхневих ШІ-постів;

Пошук балансу між швидкістю створення контенту, його якістю та автентичним голосом бренду.

Суть проста: якість важливіша за кількість, але й забувати про свою аудиторію не варто — регулярність має значення.

7. Відео — головний пріоритет у сучасних стратегіях контент-маркетингу

Відео — це один із найзахопливіших форматів, і саме тому бренди активно його використовують для залучення аудиторії. Сьогоднішні тренди контент-маркетингу охоплюють:

Короткі відео (reels, shorts, TikTok) — чудово працюють на верхніх етапах воронки, можуть стати вірусними та розширити охоплення;

(reels, shorts, TikTok) — чудово працюють на верхніх етапах воронки, можуть стати вірусними та розширити охоплення; Довгі відео (експлейнери, документалки, мінісеріали) — будують глибший зв’язок з брендом;

(експлейнери, документалки, мінісеріали) — будують глибший зв’язок з брендом; SEO для відео — транскрипції, schema-розмітка, субтитри — усе це робить відео видимим у пошуку.

Також зростає популярність інструментів для автоматичного редагування відео та генерації субтитрів на базі ШІ. Вони дозволяють швидко створювати професійний відеоконтент з мінімальними витратами часу.

8. Контент, створений спільнотою — майбутнє контент-маркетингу

Сьогодні ваша аудиторія — це не просто глядачі чи читачі. Замість одностороннього мовлення тренди зміщуються до спільного створення контенту, де аудиторія бере активну участь у його формуванні.

Щоб залучити людей до співавторства, варто:

Співпрацювати з бренд-амбасадорами, активними користувачами та креаторами;

Використовувати платформи з живим обговоренням, як Reddit або Discord;

Створювати спільні кампанії з іншими брендами.

Контент, створений користувачами (UGC), не лише покращує ефективність, а й зміцнює лояльність до бренду. Підтримуючи цю тенденцію, обирайте відповідні формати: AMA (ask me anything), співавторські пости, конкурси ідей.

9. Нативна реклама та спонсорований контент стають розумнішими

Сучасна нативна реклама — майже як маскування: її важко відрізнити від контенту самого паблішера. Завдяки кращому таргетингу та чистішим форматам, користувачі легше сприймають рекламні повідомлення.

Ми ще до того, як це стало трендом, побачили потенціал нативної реклами. Редакційні оголошення, що гармонійно інтегруються у досвід перегляду, працюють набагато ефективніше.

Платформи на кшталт MGID об'єднали сторітелінг і performance-маркетинг. У цьому сенсі ми — як швейцарський ніж контент-маркетингу. Замість банерів, просувайте якісний, цінний або навіть «шопабельний» контент: і продаватимете, і бренд посилюватимете.

10. Зміни у ролях контент-команд: від копірайтерів до performance-фахівців

Класичне розділення ролей швидко зникає майже так само, як безкоштовні снеки на нараді. Сьогоднішні контент-маркетологи мають розумітися не лише на текстах, а й на воронках, CRO (оптимізації конверсій) і платному розповсюдженні.

Контент-команди перетворюються на performance-команди. Стають важливими навички:

сторітелінгу через дані,

автоматизації,

мультиканального планування.

І хоча універсальні фахівці зараз у ціні, співпраця між відділами все ще критично важлива. KPI змістилися від простого трафіку до прибутку, залучення і LTV (пожиттєвої цінності клієнта), тож командна гра тут ключова.

Бонус-тренд: Поява контент-OS та автоматизація робочих процесів

Згадайте, яким був контент-маркетинг ще кілька років тому: безліч інструментів, хаотичні таски, таблиці без кінця. Але ще у 2022 тренди почали рух у бік ефективності та інтеграцій.

Потім у гру вступив ШІ — тепер він не лише пише, а й керує процесами: від планування до аналітики кампаній.

Контент-маркетинг сьогодні — це вже не просто створення текстів. Це цілісна система: контентна операційна система (Content OS) з автоматизацією на всіх етапах. І саме це стає новим стандартом.

Централізовані платформи: від планування до дистрибуції — все в одному місці

Хоч ця тенденція й не така гучна, як ШІ, впровадження централізованих платформ стало однією з найбільш впливових змін у контент-маркетингу сьогодні. Завдяки цьому учасники кампаній можуть:

Планувати: Це не новинка, але вже точно не тимчасова мода. Через єдиний дашборд можна призначати ролі, переглядати контент-календар та координувати етапи.

Це не новинка, але вже точно не тимчасова мода. Через єдиний дашборд можна призначати ролі, переглядати контент-календар та координувати етапи. Створювати: Автори та редактори працюють у спільному середовищі, не перемикаючись між десятками інструментів

Автори та редактори працюють у спільному середовищі, не перемикаючись між десятками інструментів Затверджувати: Чернетки одразу потрапляють до відповідальної особи, що суттєво пришвидшує процес публікації.

Чернетки одразу потрапляють до відповідальної особи, що суттєво пришвидшує процес публікації. Поширювати: Завдяки інтеграціям можна миттєво публікувати матеріали на блогах і сайтах.

Це дозволяє економити час і водночас максимально ефективно використовувати ресурси команди.

Інтеграції як ключ до розширення функцій платформи

Оскільки контент-маркетинг рухається до централізації, інтеграції — вже не розкіш, а норма. Ось найпопулярніші з них, які зміцнили свої позиції завдяки новим трендам:

Notion — база знань, що забезпечує єдність стилю і тону в усьому контенті;

— база знань, що забезпечує єдність стилю і тону в усьому контенті; Airtable — управління контентними процесами, дедлайнами й активами в одному місці;

— управління контентними процесами, дедлайнами й активами в одному місці; Contently — масштабування створення контенту за допомогою зовнішніх фахівців та вбудованих флоу;

— масштабування створення контенту за допомогою зовнішніх фахівців та вбудованих флоу; Writer — перевірка граматики, стилю й тону в режимі реального часу;

— перевірка граматики, стилю й тону в режимі реального часу; Jasper — генерація AI-контенту для соцмереж, блогів та інших каналів;

— генерація AI-контенту для соцмереж, блогів та інших каналів; MGID — дистрибуція контенту на платформах медіа-партнерів.

І якщо тренди рухатимуться в тому ж напрямку, можна очікувати ще більше нових інтеграцій у найближчому майбутньому.

Штучний інтелект та автоматизація: частина щоденної рутини

Часи, коли вся контентна робота, від плану до публікації, була повністю в руках людей, минули. Штучний інтелект — одна з головних тенденцій не лише в контент-маркетингу, а й далеко за його межами.

У поєднанні з автоматизацією, ШІ забезпечує:

Економію часу завдяки пришвидшеному створенню контенту;

завдяки пришвидшеному створенню контенту; Краще управління з аналітикою в реальному часі та можливістю оперативно коригувати стратегію.

Це дозволяє командам зосередитися на стратегічному рівні, передаючи рутину автоматизованим процесам.

Зміна метрик успіху під впливом нових трендів

Так само як тренди 2022 року зберігають актуальність, сучасні підходи з використанням ШІ вимагають нових методів оцінки ефективності.

Вже давно час забути про стандартні метрики на кшталт переглядів сторінки чи bounce rate. Замість цього варто звертати увагу на глибину взаємодії з контентом.

Відстежуйте справжні взаємодії на сторінці

Час уваги (attention time): скільки часу користувач дійсно приділив контенту;

скільки часу користувач дійсно приділив контенту; Глибина прокрутки (scroll depth): наскільки далеко він дочитав;

наскільки далеко він дочитав; Кліки по інтерактивних елементах: що саме зацікавило користувача.

Ці метрики допоможуть краще зрозуміти реальний вплив вашого контенту — особливо в умовах, коли ШІ стає стандартним інструментом в арсеналі кожного маркетолога.

Міряйте те, що спонукає до дії, а не лише те, що приносить перегляди

Ми не кажемо відмовитись від переглядів узагалі. Але справжня цінність контенту — в тому, чи спонукає він до дії. Ось метрики, які справді варто відстежувати:

Клікабельність (CTR);

Конверсії з партнерських посилань;

Заповнення форм.

Оскільки контент стає все більш інтерактивним, залучення користувача критично важливе, незалежно від того, на якому етапі воронки він знаходиться.

Смарт-атрибуція для багатоканальних воронок

Ще до трендів 2023 року було очевидно: користувачі взаємодіють з брендами через безліч каналів перед прийняттям рішення. Оцінювати лише «останній клік» — це втратити півкартини.

Сучасні моделі атрибуції (як-от multi-touch та data-driven) враховують усі точки контакту, які вплинули на конверсію. Якщо ви публікуєтесь у різних каналах — а ви точно так і робите — це особливо важливо.

Важлива не тільки кількість аудиторії, а й її якість

Йдемо далі за межі переглядів — дивимось, хто саме відвідує сайт. Тренди контент-маркетингу 2025 року закликають оцінювати як кількісні, так і якісні характеристики.

Наприклад: якщо у вас сайт про відеоігри, мільйон відвідувачів віком 65+ — навряд чи хороша новина. Так, десь там є дідусь, який виносить молодих у Dota 2, але більшість у цей час грає в бінго або вже спить.

Рішення: аналізуйте конверсію та LTV (lifetime value) за контентом, з яким взаємодіють. Так ви зрозумієте, що дійсно резонує з цільовою аудиторією.

Що може зруйнувати ваш прогрес у впровадженні контент-маркетингових трендів 2025?

Тренди — це не лише нові можливості, а й нові ризики. Наприклад:

AI-інструменти можуть не допомогти, а навпаки — уповільнити процес.

Ігнорування законів про приватність даних знижує ефективність кампаній.

Контент-маркетинг — гра в довгу, а тому важко одразу довести його ефективність фінансово.

Перенасичення ШІ й втома від контенту

ШІ — дійсно потужний інструмент, майже як додатковий член команди. Але його надмірне використання призводить до одноманітності. Якщо всі бренди генерують тексти на одних і тих самих моделях, ваш контент може злитися з фоном і не справити жодного враження.

Обмеження в приватності даних зменшують можливості таргетингу

Тренди закликають до персоналізації, але жорсткіші правила захисту даних ставлять перепони. Якщо не адаптувати стратегії до нових вимог, таргетинг стає менш точним, а отже і менш ефективним.

«Зоопарк інструментів» гальмує команду

На папері велика кількість інструментів — це круто. Але якщо вони не інтегруються між собою, то кожен член команди працює в «своєму інтерфейсі», витрачаючи час замість економити його.

Тренд — інтегровані платформи, а не «пачка поодиноких тулів».

ROI у довгій перспективі — складно пояснити керівництву

Бюджети обмежені, і не кожен директор готовий вкладатися в те, що не дає миттєвого прибутку. А контент-маркетинг працює поступово: спочатку — залучення, далі — довіра, потім — продажі.

І якщо не пояснити цю логіку, бюджет можуть просто перекинути на щось «швидше».

Чи працює контент-маркетинг у 2025? Так, але…

Маркетинг сьогодні вимагає розумної, адаптивної стратегії. Поєднуйте ШІ з людською креативністю. Масштабуйтесь через персоналізацію. Орієнтуйтесь на ефективність.

Контент-маркетингові тренди 2025 року — це заклик до високої якості, релевантності та швидкості одночасно. І чим більше людей розчаровуються в шаблонному ШІ-контенті, тим більше цінується справжній, живий підхід.

Світ змінюється швидко. Експериментуйте. Співпрацюйте між командами. І головне — не бійтесь адаптуватися.

І, звісно, дослідіть MGID як платформу для дистрибуції нативного контенту. У світі, де контент змінюється щодня, диверсифікація каналів завжди виграє.