У наш час світ реклами стикається з парадоксом, який є одночасно суперечливим і правдивим в своїх висловах. Парадокс полягає в тому, що отримати увагу до вашої реклами стало одночасно простіше й складніше, ніж будь-коли.

Це тому, що, з одного боку, методи цифрового маркетингу з кожним днем стають все більш прогресивними. З іншого боку, все більше людей відкривають власний бізнес по всьому світу, тим самим насичуючи ринок.

З такими рівнями безпрецедентного зростання може бути важко виділити свій бізнес серед конкурентів. Згідно з останніми статистичними даними, середній користувач інтернету витримує вплив від 4 000 до 10 000 рекламних оголошень щодня. Але скільки з них ми пам’ятаємо? Не так багато! Ті, які виділяються з моря маркетингових онлайн-матеріалів, як правило, певним чином відрізняються від своїх конкурентів.

Інструменти шпигунства реклами відіграють вирішальну роль у створенні успішних рекламних кампаній. Це корисне програмне забезпечення допомагає маркетологам визначити, яка реклама є найвигіднішою та чому, дозволяючи їм створювати успішні реклами, які відображають поточні тенденції ринку. У цій статті ми розберемо деякі з найпопулярніших інструментів рекламного шпигунства на сьогодні та пояснимо, як вони можуть допомогти вам отримати конкурентну перевагу в цифровому маркетингу.

Що таке рекламні шпигунські інструменти?

Перш ніж рухатися далі, варто трохи докладніше пояснити, що таке інструменти шпигунства. Рекламний шпигун — це програмне рішення, яке збирає дані ваших конкурентів. Зокрема, ці програми збирають інформацію про рекламну діяльність інших компаній, що дозволяє вам порівняти свій власний маркетинговий підхід із підходом подібних брендів. Використовуючи шпигунські онлайн-інструменти, ви зможете побачити, як компанії витрачають свої гроші на рекламу, і визначити успіх їхніх оголошень. Іншими словами, ви можете використовувати онлайн-інструмент аналізу реклами, щоб відкрити унікальне вікно у світ маркетингу, яке дозволяє бачити, які стратегії мають найвищі показники успішності, а які не варті вашого часу.

Наприклад, якщо конкурент провів особливо успішну рекламну промо-акцію, яка призвела до збільшення органічного трафіку та високих показників продажів, то ви зможете дізнатися про це за допомогою інструментів шпигунства в інтернеті. З цією інформацією ви можете вирішити запустити подібну акцію на вашому власному сайті в надії, що це підвищить ваші показники конверсії та дохід.

Якщо ваш бізнес працює не так добре, інструмент аналізу реклами може допомогти вам знайти рішення. Досліджуючи ваших конкурентів та їхні дії, ви можете вчитися з їхніх успіхів (і їхніх невдач!) для отримання конкурентної переваги.

Як працюють рекламні шпигунські інструменти?

Тепер, коли ви маєте уявлення про те, що таке рекламні шпигунські інструменти та для чого вони використовуються, вам може бути цікаво, як саме вони працюють. Зрештою, коли ви використовуєте новий програмний продукт, логічно дізнатися, як він функціонує. Читайте далі, щоб отримати деякі відповіді про інструменти шпигунства реклами.

Шпигунські онлайн-інструменти мають доступ до великих баз даних, які містять інформацію про рекламу на сайтах соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram і Pinterest. Часто вони відстежують десятки рекламних і партнерських мереж. Вони також мають зручні фільтри, які надають користувачам миттєвий доступ до певної статистики та наборів даних. Приклади найпоширеніших фільтрів шпигунського інструменту включають пристрій, мережу, географічне положення та браузер. Ця функція також дозволить вам побачити гарячі ринкові тенденції та порівняти їх з іншими рекламними кампаніями, які досягли успіху.

Одним із конкретних типів шпигунського програмного забезпечення, з яким ви можете стикнутися, це скромний інструмент для шпигунського моніторингу плати за кожне натискання (PPC). Шпигунство PPC передбачає моніторинг використання певних ключових слів або їх груп в оголошеннях. Це дозволяє користувачам визначати, яку мову варто використовувати у їхніх маркетингових матеріалах, щоб залучити якомога більшу кількість користувачів.

Тепер, коли ви чітко розумієте, як працюють інструменти шпигунства, ми докладніше розглянемо різноманітні переваги використання цієї програмної технології, пояснюючи, що ви можете отримати, включивши інструменти шпигунства у свою стратегію цифрового маркетингу.

Переваги використання рекламних шпигунських інструментів

Використовуючи інструменти шпигунства реклами, ви можете отримати низку переваг. У цьому розділі ми розглянемо деякі з них, показавши різні способи застосування цього програмного забезпечення у вашому поточному маркетинговому плані. Як ви побачите, ми розділили ці переваги на три великі категорії: стеження за конкурентами, аналіз взаємодії користувачів і вивчення демографічних показників аудиторії. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про ці три категорії та їх сутність.

Шпигування за конкурентами

Використовуючи шпигунський інструмент для моніторингу реклами конкуруючих брендів, ви можете визначити, які рекламні кампанії працювали для інших компаній у минулому. Ця інформація допоможе вам розробити нову безцінну маркетингову стратегію на основі даних, яка дозволить отримати реальні результати. Тому що коли ви знаєте, що працює, ви можете реалізувати ці стратегії самостійно — і уникнути тих, які приречені на провал.

Аналіз взаємодій з користувачами

Також може бути корисним відстежування залучення користувачів. Шпигунські боти, які часто використовуються для відстеження рентабельності інвестицій у соціальні мережі, можуть надати вам детальну інформацію щодо кількості лайків, коментарів і розповсюджень, які отримує певна публікація. Це дозволяє маркетологам з’ясувати, що найімовірніше приверне увагу користувачів соціальних мереж, що, у свою чергу, полегшить вам створення переконливих та привертаючих увагу оголошень.

Дослідження демографічних характеристик аудиторії

Певні рекламні програми-шпигуни можуть допомогти рекламодавцям отримати повніше розуміння цільової демографічної групи. Визначивши, кого охоплюють ваші оголошення, ви можете адаптувати їх відповідно до своїх демографічних показників, збільшуючи шанси залучення органічного трафіку до вашого бізнесу. Це може бути досягнуто за допомогою використання мовленнєвого жаргону певного покоління, привертання уваги до проблем, з якими зіткнутися певна група, або застосування конкретного естетичного підходу.

Список найкращих інструментів рекламного шпигунства

Існує цілий ряд різних інструментів шпигунства реклами. Їх можна розділити на чотири основні групи: медійні, push, нативні та інші рекламні шпигунські інструменти. У цьому розділі ми представимо три найкращі варіанти для кожної категорії, що дозволить вам міцно стартувати, коли прийде час вибрати програмне забезпечення для шпигунства реклами.

Шпигунські інструменти для медійної реклами

Це програмне забезпечення дозволяє користувачам знати, які конкуруючі компанії зараз показують медійну рекламу, надаючи корисні дані про те, на яких веб-сайтах ця реклама відображається. За допомогою шпигунського інструменту медійної реклами ви можете визначити, яка реклама є найуспішнішою, а також які веб-сайти принесли найбільше трафіку.

Наша трійка найкращих інструментів шпигунства медійної реклами:

Sensor Tower Ad Intelligence

Ціна: Доступна за запитом

Основні особливості:

Глобальне охоплення

Оновлюється щодня

Містить історичні дані

Sensor Tower Ad Intelligence, обслуговуючи як веб-, так і мобільну індустрію, дозволяє користувачам відстежувати найефективніших конкурентів у своїй ринковій ніші, щодня оновлюючи доступні дані, щоб забезпечити постійний доступ користувачів до інформації. За допомогою цього програмного забезпечення ви зможете глибше зрозуміти ключові ринкові тенденції та переглядати найпопулярніші оголошення, рекламні мережі, джерела трафіку тощо, маючи доступ до 90 тисяч рекламодавців у п’яти країнах.

AdBeat

Ціна: $249 до $399 на місяць

Основні особливості:

Інструменти оптимізації та аналізу оголошень

Індивідуальні звіти

Доступ до більш ніж 8 мільйонів оголошень

AdBeat — це хороший варіант для людей, які хочуть приймати логічні рішення на основі даних для своєї маркетингової кампанії. Використовуючи аналітику ринку в реальному часі, інструменти аналізу та оптимізації реклами, це програмне забезпечення створює вичерпні, повністю кастомізовані звіти, які можна використовувати для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень. Ці звіти містять прості графіки, зрозумілі кожному.

Semrush’s AdClarity

Ціна: $169/місяць для медійної реклами; $180/місяць для соціальної та відеореклами; $349/місяць для медійної, соціальної та відеореклами

Основні особливості:

Відстеження рекламних кампаній на кількох платформах

Перегляд витрат ваших конкурентів на рекламу

Використання глибоких даних для створення ефективних маркетингових кампаній

AdClarity є частиною Semrush, всебічного інструменту оптимізації пошукових систем і маркетингу, і є інструментом для шпигунства реклами, який будь-якому маркетологу було б корисно мати у своєму арсеналі. Цю програму можна використовувати для стеження лише за медійною рекламою або за поєднанням медійної, соціальної та відеореклами; вона надає користувачам велику гнучкість залежно від їх бюджету та потреб. Більше того, дані, які надає цей інструмент, є абсолютно безцінними, оскільки вони дозволяють користувачам бачити, які кампанії проводять їхні конкуренти, скільки показів вони отримують тощо.

Шпигунські інструменти для push реклами

Послуги шпигунства push-реклами або служби моніторингу push-повідомлень дозволяють користувачам відстежувати push-повідомлення та спливаючі вікна, що працюють у певному джерелі трафіку. Прикладом цього може бути інструмент шпигунства реклами Facebook, який попереджає користувачів про push-повідомлення на Facebook.

Наша трійка найкращих інструментів шпигунства push реклами:

SpyPush

Ціна: $49 на місяць

Основні особливості:

Фільтрує маркетингові кампанії за ключовими словами

Аналізує рекламні мережі

Знаходить схожі рекламні ролики

SpyPush дозволяє легко знаходити прибуткові маркетингові кампанії за допомогою різних фільтрів, включаючи ключові слова, рекламодавців, країну тощо. Програмне забезпечення пропонує детальну розбивку цих кампаній і дозволяє користувачам завантажувати цільові сторінки одним кліком для подальшого аналізу. Крім того, цей інструмент постійно відстежує маркетингові матеріали з 10 найкращих рекламних мереж.

AdPlexity

Ціна: $149 до $249 на місяць

Основні особливості:

Фільтрує маркетингові кампанії за ключовими словами, мережею, видавцем тощо

Миттєво завантажує цільові сторінки

Має дані про понад 100 партнерських мереж

Користувачі AdPlexity можуть використовувати цю зручну платформу для пошуку актуальних маркетингових тенденцій, маючи доступ до міжнародної бази даних різними мовами. Однак гнучкість Adplexity є, мабуть, його найпривабливішою особливістю, оскільки його можна використовувати для будь-яких маркетингових кампаній, включаючи нативні, push-кампанії, настільні тощо. Його також можна використовувати спеціально як інструмент для шпигунства за рекламою в Facebook.

Mobidea Push Spy Tool

Ціна: $89.99/місяць для push опцій; $139.99/місяць для push і нативних опцій

Основні особливості:

Видимість ставки CPC

Детальні дані, які пропонують чудові ідеї

Корисні параметри пошуку

Mobidea Push Spy Tool надає користувачам доступ до мільйонів оголошень, які можна фільтрувати за допомогою вражаючого діапазону параметрів пошуку. Використовуючи цей інструмент, ви можете отримати перевагу над конкурентами, визначивши, які push-кампанії є найкращими.

Шпигунські інструменти для нативної реклами

Нативна реклама розроблена таким чином, щоб поєднуватися з платформою, на якій вона розміщена, що означає, що вона менш нав'язлива, ніж багато інших видів реклами. Шпигунські інструменти нативної реклами спеціально розроблені, щоб допомогти вам легше її ідентифікувати, що зекономить цінний час, який можна краще витратити на інші справи.

Наша трійка найкращих інструментів шпигунства нативної реклами:

PowerAdSpy

Ціна: Безкоштовно (з обмеженим переглядом реклами) до $49/місяць

Основні особливості:

Можна використовувати як шпигунський інструмент Facebook

Фільтри за позицією оголошення, категорією оголошення, популярністю тощо

Демографічні фільтри аудиторії

Наповнений низкою корисних функцій, цей інструмент є одним із найгнучкіших інструментів рекламного шпигунства Facebook у нашому списку. Найкращою функцією PowerAdSpy може бути лише його алгоритм пошуку. Завдяки різноманітним доступним пошуковим фільтрам користувачі можуть швидко та легко переглядати значну базу даних програмного забезпечення, сортуючи її 15 мільйонів оголошень у пошуках того, що їм потрібно. Якщо вам потрібна можливість пошуку в кількох соціальних мережах з однієї зручної платформи, цей нативний інструмент шпигунства для реклами стане чудовим вибором, оскільки він включає шість сайтів соціальних мереж.

Native Ad Buzz

Ціна: $47 до $750 на місяць

Основні особливості:

Зручна функція «вибрані оголошення».

Швидко виявляє гарячі тенденції ринку

Фільтри за рекламодавцем, типом пристрою тощо

Наша улюблена функція Native Ad Buzz напрочуд проста та досить унікальна: якщо ви натрапите на рекламу, яка вам особливо подобається, ви зможете зберегти її для швидкого використання. Цей інструмент стеження за нативною рекламою розроблений у зрозумілий та інтуїтивно зрозумілий спосіб, щоб користувачам було легко швидко знайти потрібну інформацію.

Anstrex

Ціна: $69.99/місяць для нативних опцій; $139.99/місяць для нативних і push опцій; $219.99/місяць для всіх 3 опцій

Основні особливості:

Легко інтегрується з кількома платформами

Понад 10 мільйонів оголошень у 80 країнах

Простий і зручний інтерфейс

Охоплюючи вражаючі 27 рекламних мереж, Anstrex аналізує сотні оголошень за лічені миті, заощаджуючи ваш час і надаючи майже миттєві результати пошуку. За допомогою цього інструменту користувачі можуть легко знайти важливу інформацію про успішні рекламні кампанії, наприклад, як довго вони тривали та на яких платформах.

Інші рекламні рішення

Якщо жоден із наведених вище варіантів вам не сподобається, можливо, підійде один із наведених нижче. Незалежно від того, що ви зрештою вирішите вибрати, ми рекомендуємо спочатку ретельно вивчити всі доступні варіанти.

З огляду на це, ось ще три варіанти, які ви можете розглянути:

AdMobiSpy

Ціна: $49 до $599 на місяць

Основні особливості:

Можливість моніторингу відеореклами

Знаходить прибуткові джерела трафіку у вашій ніші

Прогнозує результати маркетингової кампанії

Інтуїтивно зрозуміла та зручна інформаційна панель AdMobiSpy надає користувачам миттєвий візуальний відгук у вигляді чітких графіків і діаграм. Цей інструмент має доступ до 12 рекламних мереж у 70 країнах і є фантастичним варіантом для власників бізнесу, які прагнуть залучити органічний трафік із прибуткових джерел.

BigSpy

Ціна: $9 до $3.600 на місяць

Основні особливості:

Колекція з понад 200 мільйонів прибуткових оголошень

Можна використовувати для спостереженням за рекламою у Facebook

Аналізує маркетингові кампанії конкурентів

BigSpy доступний за різними цінами, щоб відповідати підприємствам будь-якого розміру; він простий у використанні, але це не за рахунок різноманітних розширених опцій фільтрації. Однією з його найкращих особливостей є функція аналізу конкурентів, яка дозволяє користувачам бачити, що роблять їхні конкуренти. Це надає їм перевагу в плані ринкової продуктивності.

AdSpy

Ціна: $149 на місяць

Основні особливості:

Найбільша у світі пошукова база даних реклами у Facebook та Instagram

База даних оновлюється щодня

Доступні демографічні дані по рекламі

Facebook та Instagram є двома найбільшими соціальними медіа-мережами у світі. Facebook має понад 3 мільярди активних користувачів щомісяця, а Instagram – близько 2 мільярдів. Таким чином, той факт, що AdSpy має найбільшу в світі базу даних з можливістю пошуку, є значущим: це означає, що коли ви шпигуєте за рекламою у Facebook та Instagram, ви маєте доступ до справді приголомшливої кількості маркетингових матеріалів.

Як ефективно використовувати рекламні шпигунські інструменти

Якщо ви зробили свій вибір і вибрали шпигунське програмне забезпечення, вітаємо! Однак вибір рекламного шпигунського інструменту — це лише перший крок. Після того, як ви знайшли потрібне програмне забезпечення, вам все одно потрібно буде знати, як максимально використовувати функції програми та належним чином та правильно шпигувати за конкурентами. У цьому розділі ми надамо кілька чудових порад, які допоможуть вам максимально використати цю революційну технологію, сподіваючись, що це допоможе вам згодом досягти комерційного успіху!

Ось деякі з наших найкращих порад щодо використання інструментів шпигунства реклами:

Визначте конкуренцію заздалегідь. Найкращий спосіб покращити маркетингову стратегію — порівняти її з стратегією інших подібних компаній, щоб побачити, які зміни можна внести. Визначення ваших головних конкурентів допоможе вам досягти успіху.

Найкращий спосіб покращити маркетингову стратегію — порівняти її з стратегією інших подібних компаній, щоб побачити, які зміни можна внести. Визначення ваших головних конкурентів допоможе вам досягти успіху. Ставте чіткі, практичні цілі. Складаючи будь-який маркетинговий план, обов’язково встановіть конкретні — і досяжні! — цілі. Наприклад, подумайте, які платформи вас особливо цікавлять або які KPI ви сподіваєтеся підвищити. Визначення їх заздалегідь допоможе вам зрозуміти, на що слід зосередитися під час маркетингового дослідження.

Складаючи будь-який маркетинговий план, обов’язково встановіть конкретні — і досяжні! — цілі. Наприклад, подумайте, які платформи вас особливо цікавлять або які KPI ви сподіваєтеся підвищити. Визначення їх заздалегідь допоможе вам зрозуміти, на що слід зосередитися під час маркетингового дослідження. Не цурайтеся методу проб і помилок. У наші дні інновації є рушійною силою цифрового маркетингу. У цьому дусі не бійтеся експериментувати з різними стратегіями та техніками! Можливо, вони не принесуть результатів, але, знову ж таки, саме так ви можете створити свою найефективнішу маркетингову кампанію!

У наші дні інновації є рушійною силою цифрового маркетингу. У цьому дусі не бійтеся експериментувати з різними стратегіями та техніками! Можливо, вони не принесуть результатів, але, знову ж таки, саме так ви можете створити свою найефективнішу маркетингову кампанію! Звертайте увагу на гарячі тренди. Оскільки з’являється все більше онлайн-бізнесу, а цифрові маркетологи постійно намагаються вивести свою торгову марку на ринок, рекламний ландшафт постійно змінюється. Використовуйте рекламні шпигунські інструменти, щоб відстежувати будь-які нові тенденції, які починають набирати популярність. Таким чином ви зможете залишатися попереду.

Оскільки з’являється все більше онлайн-бізнесу, а цифрові маркетологи постійно намагаються вивести свою торгову марку на ринок, рекламний ландшафт постійно змінюється. Використовуйте рекламні шпигунські інструменти, щоб відстежувати будь-які нові тенденції, які починають набирати популярність. Таким чином ви зможете залишатися попереду. Регулярно аналізуйте ефективність реклами. Часто переглядайте оголошення, щоб визначити, які типи є найефективнішими. Маркетингова стратегія, яка працює одного дня, може не спрацювати наступного, тому важливо постійно переглядати свій підхід до реклами.

Етичні міркування та правові наслідки

Перш ніж ви покладетеся на своє нове блискуче програмне забезпечення для шпигунства реклами, обов'язково врахуйте відповідні етичні практики та правові вказівки. Наприклад, користувачі подібних інструментів повинні завжди мати на увазі закони про інтелектуальну власність і переконатися, що вони не порушують це законодавство, досліджуючи ринок. Так само, використовуючи цю інформацію, переконайтеся, що робите це відповідально, ретельно враховуючи етичні наслідки своїх дій.

Етичні та юридичні вимоги можуть різнитися, тому нам важко дати конкретні поради. Ми просто рекомендуємо вам намагатися залишатися бджолами, приділяючи час вивченню місцевих вказівок. Таким чином, ви залишитесь в рамках закону та зможете формулювати майбутні маркетингові кампанії з чистою совістю.

FAQ

Чи використання рекламних шпигунських інструментів для аналізу конкурентів є законним і етичним?

Інструменти рекламного шпигунства не є незаконними та неетичними у використанні; однак важливо те, як ви їх використовуєте. Положення щодо використання цієї технології варіюються від місця до місця, тому обов'язково детально дослідьте це питання перед придбанням.

Чи доступні безкоштовні інструменти шпигунства реклами, чи всі вони потребують підписки?

Існують деякі безкоштовні інструменти для шпигунського моніторингу реклами, так, хоча вони можуть не мати такого ж набору функцій, як платні послуги, або бути не зовсім надійними. Перед вибором такого програмного забезпечення рекомендуємо вам провести деякі дослідження, приділяючи особливу увагу відгукам користувачів, щоб зробити правильний вибір.

Яку інформацію я можу отримати з рекламних шпигунських інструментів, окрім креативів і текстів?

Ви можете отримати багато корисної інформації від шпигунських інструментів, від подробиць про демографічні показники та глобальні тенденції до ідей для маркетингових кампаній і рекламної аналітики. Загалом, це програмне забезпечення є необхідним для тих, хто прагне розвивати стратегію цифрового маркетингу в онлайні.

Чи існують спеціальні інструменти шпигунства реклами, рекомендовані для початківців або досвідчених користувачів?

Одним з найкращих інструментів для новачків є BigSpy. По-перше, це доступне програмне забезпечення, що означає, що ви не втратите багато коштів, якщо щось піде не так. По-друге, воно дуже просте у використанні, але водночас має широкий набір функцій. Що стосується ветеранів індустрії, вибір програмного забезпечення повинен відповідати вашим основним цілям.

Чи існують якісь ризики чи обмеження, пов’язані з використанням інструментів шпигунства реклами?

Використання рекламних шпигунських інструментів варте того, оскільки вони можуть дати унікальне розуміння маркетингового ландшафту, але варто зазначити, що не всі надані дані та показники обов’язково є точними на 100%. Ще один ризик, про який слід пам’ятати, полягає в тому, що шпигунське програмне забезпечення може заполонитися низького рівня рекламою, яка надає дуже мало корисних даних.

Чи надають інструменти шпигунства реклами якісь показники ефективності чи аналітику реклами конкурентів?

Деякі шпигунські інструменти дійсно пропонують аналіз конкуруючих підприємств. Насправді, деякі з них, наприклад, AdBeat, можна використовувати для створення звітів про рекламну стратегію конкурентів і загальну продуктивність. Такі дані є безцінними, оскільки вони можуть допомогти маркетологам сформулювати власні стратегії.

Чи є якісь найкращі методи чи поради щодо ефективного та етичного використання інструментів рекламного шпигунства?

Що стосується етики використання цього програмного забезпечення, переконайтеся, що ви дослідили місцеві закони щодо рекламних шпигунських інструментів і проявили здоровий глузд. Для забезпечення ефективного використання вам слід встановити чіткі цілі, визначити своїх основних конкурентів та регулярно аналізувати рекламу.

Висновок

Хоча рекламні шпигунські інструменти не є бездоганними, вони все ж надають цифровим маркетологам безцінну інформацію, яка є вирішальною для побудови рекламних кампаній на основі даних та залучення більше трафіку. Шляхом шпигунства за вашими конкурентами, відстеженням залучення клієнтів та визначенням ключових демографічних характеристик, ви можете використовувати цю технологію для створення ефективних рекламних матеріалів. Коротко кажучи, рекламне шпигунське програмне забезпечення є незамінним інструментом при плануванні маркетингових кампаній, які залучатимуть цільову аудиторію.

Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як рекламні шпигунські інструменти можуть допомогти в маркетингу, не соромтеся звертатися до MGID за підтримкою. Радимо вам створити обліковий запис у MGID, якщо ви цього ще не зробили! Якщо спершу ви хочете дізнатися, що пропонує наша платформа, просто натисніть тут. Ті, хто зареєструється у нас, отримають доступ до широкого спектру передових маркетингових інструментів та матимуть підтримку висококваліфікованого персонального менеджера. Крім того, наші користувачі можуть скористатися послугами нашої команди творчих спеціалістів, а також нашим каталогом високоякісних паблішерів. З нашою підтримкою ви зможете підняти рівень своєї рекламної гри та досягти нових вершин.