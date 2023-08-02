Попри всі чарівні принади, якими вабить літо, для багатьох цифрових маркетологів та власників інтернет-сайтів сезон літніх відпусток є найскладнішою порою року. Надворі з кожним днем теплішає, і разом з температурою зростає ризик сезонного падіння відвідуваності сайтів. Та воно й не дивно. Хто захоче зависати за комп'ютером, коли є стільки можливостей цікаво проводити час на свіжому повітрі?

Але літній спад — не привід впадати у відчай! Правильні стратегії та проактивний підхід допоможуть вам упоратися зі спекою і підтримувати високі обсяги трафіку на вашому сайті протягом усього літа. Ми не можемо гарантувати вам такий самий рівень відвідуваності вашого сайту, як у найпродуктивніші для вас місяці, але точно допоможемо уникнути різкого падіння.

У цій статті ми детально пояснимо причини літнього спаду, надамо поради та запропонуємо низку ефективних методів збільшення відвідуваності вашого сайту. Тут буде багато чого: і переконливі ідеї щодо контенту, і стратегії роботи в соціальних мережах, і методи пошукової оптимізації сайту — все для того, щоб ви могли укріпити свою присутність в Інтернеті і відвідувачі на вашому сайті не переводилися навіть у найбільш сонячні дні. Тож гайда разом перетворювати ваш літній спад на літній успіх!

Літній смуток: Чому влітку трафік на сайті не дуже гарячий

Літо спекотне, а трафік — ні: чому це так? Причин багато, і вони здебільшого пов'язані з тим, що люди йдуть у відпустку і менше часу проводять перед екраном. Але погляньмо трохи глибше, щоб краще зрозуміти причини падіння трафіку в літні місяці.

Сезонні інтереси: Як ми вже говорили, влітку люди зазвичай надають перевагу активному відпочинку та заняттям на свіжому повітрі — проводять час разом із родиною, подорожують, беруть участь у літніх розважальних заходах та святкуваннях. Через це їхня активність в Інтернеті, як правило, знижується, що призводить до зменшення кількості пошукових запитів та обсягів органічного трафіку на сайтах. Шкільні канікули: Влітку школи закриті на канікули, тож учні, їхні батьки та викладачі набагато рідше відвідують сайти, якими вони зазвичай користуються протягом навчального року. Скорочення робочого часу: В літні місяці деякі компанії зменшують кількість робочих годин або запроваджують більш гнучкий графік роботи. Через це може знижуватися онлайн-активність у звичайні робочі години, що негативно впливає на відвідуваність сайтів. Сезонні галузі: У деяких галузях сезонні коливання попиту є цілком природним явищем. Наприклад, компанії, чия діяльність пов'язана з зимовими видами спорту або заходами, можуть відчувати на собі падіння трафіку протягом літа. Зміна ситуації з платною рекламою: Деякі компанії в літній період коригують свої рекламні бюджети, і це призводить до змін у платних пошукових кампаніях — через те, що рекламодавці зменшують свої рекламні зусилля в Інтернеті, знижується загальна відвідуваність і видимість сайтів. Релевантність контенту: Певні типи контенту добре працюють протягом решти року, а от в літні місяці втрачають актуальність. На сайтах, які не адаптують свій контент до сезонних інтересів, може спостерігатися падіння органічного трафіку. Зміни в використанні мобільних пристроїв: Проводячи більше часу на свіжому повітрі, користувачі починають частіше виходити в Інтернет з мобільних пристроїв, а це означає зміну пошукової поведінки та шаблонів трафіку. Якщо ваш сайт не оптимізований для мобільних пристроїв (невже таке ще буває в наш час?), на вас чекають серйозні проблеми.

Це може негативно впливати на кількість трафіку на вашому сайті, особливо влітку. Пошукові алгоритми Google постійно оновлюються. Ці оновлення можуть спричиняти коливання пошуку, змінюючи обсяг органічного трафіку Тож коли зміна алгоритмів припадає на літній сезон, вона спричиняє ще більше падіння відвідуваності платформ.

Чи в усіх галузях відчувається літнє затишшя?

Звісно ж, ні. Є безліч галузей, які влітку процвітають. Візьмімо хоча б провайдерів туристичних послуг та продавців морозива, товарів для літа і літнього відпочинку. Не кажучи вже про тих, хто торгує кондиціонерами та вентиляторами! Щоправда, вони жорстко конкурують між собою, і кожен прагне за будь-яку ціну привернути до себе увагу покупців, але це вже інша історія.

Методи боротьби з літнім падінням трафіку

Отже, ви налаштовані попрацювати над тим, щоб літній трафік вашого сайту не зійшов нанівець. Що ж далі? Можемо вас потішити: навіть якщо рекомендації щодо боротьби з літнім спадом здебільшого доволі прості, їхнє дотримання значною мірою захистить вас від негативного впливу сезонного коливання трафіку на вашому сайті. Тож не будемо зволікати та розглянемо ключові поради.

Базова рекомендація: Влітку продовжуйте публікувати контент на своєму сайті в тому самому обсязі, що й в інші місяці, або навіть у більшому, якщо це можливо. Якщо сайт живий і активний, він користується більшою популярністю в пошукових системах і має більше шансів отримати високий рейтинг.

Включіть до свого контент-плану літній контент: Вам може здаватися, що вам нема чого сказати про літо в контексті вашого бізнесу, але повірте, вам завжди є що сказати, в якій би ніші ви не працювали (це можуть бути, наприклад, списки рекомендованої літератури на літо або топ-списки місць подорожування влітку). Використовуйте релевантні ключові слова: Сезонні ключові слова допоможуть оптимізувати контент для літніх пошукових запитів, щоб залучити відвідувачів. Якщо це актуально для вашого бізнесу, використовуйте пошукову оптимізацію сайту, так зване «локальне SEO», щоб орієнтуватися на клієнтів у певних регіонах або місцях літнього відпочинку. Використовуйте соціальні мережі: Публікуйте інформативні та розважальні пости на теми, які відповідають літнім інтересам вашої цільової аудиторії. Ви можете влаштовувати в соціальних мережах конкурси та розміщувати рекламу, орієнтовану на певні демографічні групи. Найбільш ефективною є карусельна реклама та відеореклама. Співпрацюйте з інфлюенсерами: Найбільш корисними будуть інфлюенсери, чия аудиторія цікавиться літніми темами. Рекомендації «з перших вуст» від лідерів думок можуть створити ажіотаж навколо вашого бренду і привабити на ваш сайт нових відвідувачів, які захочуть отримати більше інформації. Подбайте про те, щоб ваш сайт був зручним для мобільних пристроїв: Влітку люди більше часу проводять на свіжому повітрі і частіше використовують мобільні пристрої для пошуку інформації і розваг в Інтернеті, тому в цей період року для вас критично важливо мати мобільний сайт. Мобільний сайт забезпечить легкий доступ до вашого контенту. Звертайте увагу на тренди: Це корисно робити в будь-який сезон, але особливо влітку, адже завдяки цьому ви можете отримати солідну частку трафіку. Наприклад, цього літа головною культурною подією стали касові хіти «Барбі» та «Оппенгеймер» — захоплені глядачі любовно поєднали їх у поняття «Барбенгеймер», — і багато людей із самих різних галузей не пропустили цієї можливості створити релевантний контент. Влаштовуйте літні акції: Влаштовуйте спеціальні літні акції або пропонуйте знижки, щоб заохотити відвідувачів стежити за вашими пропозиціями протягом усього сезону Повідомляйте своїх відвідувачів про такі заходи через соціальні мережі та електронні розсилки. Влаштовуйте вебінари та заходи в прямому ефірі: Не дозволяйте своїй аудиторії забути про вас: організовуйте вебінари, виступайте на заходах, що стосуються вашої ніші бізнесу, та поширюйте ці відео через усі доступні вам канали. Обов'язково залучайте аудиторію до обговорення та відповідайте на коментарі.

Як налаштуватися на літній настрій: Приклади для різних сфер бізнесу

А тепер ввімкнемо фантазію і поговоримо про те, які способи можуть використовувати компанії з різних сфер бізнесу, щоб запобігти літньому падінню трафіку.

Отже, уявіть, що ви…

Компанія з розробки програмного забезпечення

Помітивши зниження відвідуваності свого сайту влітку, ваша компанія — розробник програмного забезпечення знайшла блискуче рішення: запустила додаток на літню тематику, який пропонує інструменти для планування відпустки, активного відпочинку та літніх заходів. Цей додаток не тільки залучає нових користувачів, але й перенаправляє трафік назад на ваш основний сайт.

Виробник кави

Ваш кавовий бренд влітку зазнав падіння продажів, оскільки клієнти перейшли на прохолодні напої. Щоб вибратися з цієї ситуації, ви представили нову лінію кави з льодом і, за співпраці з місцевими кав'ярнями, пропонуєте ці освіжаючі кавові напої протягом літніх місяців, підтримуючи в такий спосіб відвідуваність вашого сайту.

Роздрібний продавець спортивних товарів

Ваш бренд спортивного обладнання та харчових добавок для оздоровлення вирішив скоригувати свою літню маркетингову стратегію, зосередившись на фітнесі та оздоровчих заняттях на свіжому повітрі. Ви налагодили співпрацю з фітнес-інфлюенсерами, щоб просувати тренування на свіжому повітрі та корисні літні рецепти, ефективно залучаючи на свій сайт людей, які піклуються про своє здоров'я.

Міцний горішок: Послуги з ремонту камінів та димоходів

Навіть якщо ви займаєтеся продажем і встановленням камінів, це ще не привід для відчаю в літні місяці. У вас є багато варіантів: наприклад, ви можете запропонувати спеціальні літні пакети технічного обслуговування або знижки, щоб заохотити клієнтів перевіряти та чистити димоходи в міжсезоння. Рекламуйте ці пропозиції на видному місці на своєму сайті. Організуйте співпрацю з компаніями, які займаються благоустроєм житла та місць відпочинку на природі, для перехресного просування послуг один одного; долучайтеся до місцевих заходів, домашніх показів та громадських зібрань у якості спонсора або учасника. Залишаючись активними навіть у міжсезоння, ви підтримаєте відвідуваність вашого сайту і створите собі імідж надійного партнера з забезпечення цілорічного технічного догляду за камінами і рішень для місць відпочинку на природі.

Приклади брендів, які подолали літній спад

Закріпімо наші знання і розглянемо кілька реальних прикладів того, як той чи інший бренд подолав, або навіть збільшив, відвідуваність свого сайту за допомогою інноваційних маркетингових стратегій, цільових кампаній та сезонних пропозицій.

Coca-Cola

Світовий виробник напоїв Coca-Cola стикнувся з такою проблемою: протягом літніх місяців обсяги споживання газованих напоїв зменшуються, тому що споживачі, які піклуються про своє здоров'я, шукають здоровіші альтернативи. Щоб подолати літній спад, бренд Coca-Cola запустив кампанію — яка стала дуже успішною — «Поділись кока-колою», надрукувавши на банках та пляшках зі своїми напоями найбільш поширені імена, щоб заохотити людей пригощати друзів та родичів «персоналізованими» напоями Coca-Cola. Ця кампанія викликала ажіотаж у соціальних мережах і таким чином допомогла збільшити відвідуваність сайтів компанії та залучити нових споживачів, адже кожен прагнув знайти пляшку Coca-Cola з тим чи іншим ім’ям, щоб із кимось поділитися.

Hilton Hotels & Resorts

Влітку індустрія гостинності часто стикається з проблемою зменшення бронювань, особливо в міських готелях. Щоб із цим упоратися, Hilton Hotels & Resorts запровадили кампанію «Літня відпустка», запропонувавши привабливі знижки та ексклюзивні пакети для популярних літніх місць відпочинку. Вони використовували таргетовану цифрову рекламу та долучали до співпраці інфлюенсерів зі сфери подорожування задля просування своїх літніх пропозицій, що призвело до збільшення кількості відвідувань сайту та бронювань протягом літніх місяців.

Groupon

Влітку відвідуваність платформи місцевих угод і колективних знижок Groupon падала, оскільки люди менш схильні до імпульсивних покупок, коли вони їдуть у відпустку або розважаються на свіжому повітрі. Щоб розв'язати цю проблему, команда Groupon запровадила кампанію «Літня відпустка вдома», яка висвітлювала особливі, неповторні заняття та події, в яких люди могли брати участь у власному місті, замість їхати деінде. Ця кампанія не лише привабила місцевих клієнтів, але й сприяла збільшенню відвідуваності сайту, оскільки люди почали шукати на ньому інформацію про цікаві літні розваги у своєму регіоні.

Sephora

Відома мережа магазинів косметики Sephora скористалася літнім сезоном, щоб запустити кампанію «Літнє сяйво», яка фокусувалася на просуванні засобів для догляду за шкірою та макіяжу, придатних для теплої пори року. Залучені до співпраці б'юті-інфлюенсери продемонструвати літні тенденції в макіяжі та догляді за шкірою, і це збільшило трафік на сайті, адже клієнтки прагнули досягти ідеального літнього сяяння шкіри.

Airbnb

Влітку онлайн-сервіс Airbnb стикнувся з посиленою конкуренцією на ринку короткострокової оренди житла для відпочинку, яка могла призвести до падіння відвідуваності сайту. Щоб виділитися на фоні конкурентів, команда Airbnb запустила кампанію «Літня пригода», в центрі якої були унікальні екзотичні об'єкти нерухомості, розташовані в важкодоступних місцях. Airbnb розміщували в соціальних мережах таргетовану рекламу з найцікавішими деталями цих вражаючих місць, щоб привабити мандрівників та шукачів пригод, і це спрацювало — зросла відвідуваність сайту і кількість бронювань.

Висновки

Для багатьох власників сайтів літня пора пов’язана з труднощами, але їх цілком можна подолати, якщо озброїтися знаннями та правильними стратегіями. Використовуючи унікальні можливості, які дарує літо, власники сайтів можуть забезпечити собі активну присутність в Інтернеті та стабільний трафік на сайті не тільки протягом усього літа, але й в інші місяці.