Будьмо відверті — займатися партнерським маркетингом на платформах GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) схоже на постійну боротьбу вгору по схилу. Витрати зростають, правила конфіденційності стають дедалі жорсткішими, і навіть не варто згадувати, наскільки ці платформи перенасичені.

А ви коли-небудь розглядали TikTok для афілійованого маркетингу? Або, можливо, використання подкастів чи email-розсилок? Спойлер: існує цілий світ альтернатив, і вони можуть стати тим, що допоможе вивести вашу стратегію на новий рівень.

Бо ось у чому справа — партнерський маркетинг не повинен починатися чи закінчуватися на Великій Четвірці. Насправді, найкращі можливості часто лежать поза їхньою екосистемою, і саме про це ми сьогодні поговоримо.

Готові досліджувати нові, економічно вигідні та менш конкурентні канали? Почнімо!

1. Соціальні медіа-платформи (окрім Facebook)

Коли мова йде про партнерський маркетинг у соціальних медіа, Facebook зазвичай опиняється в центрі уваги. Але ось у чому інтрига: існує безліч інших соціальних платформ, які можуть дати чудові результати. TikTok, Snapchat, Reddit, Quora та навіть LinkedIn — усі вони мають унікальні переваги, особливо для партнерських маркетологів, які прагнуть відійти від перенасиченого середовища GAFA.

Розглянемо кожну з цих платформ і те, що вони пропонують.

TikTok

TikTok став платформою для коротких вірусних відео. Його алгоритм — один із найпотужніших, дозволяючи навіть акаунтам без підписників стати вірусними. Для партнерських маркетологів це означає величезну можливість представити продукти великій і залученій аудиторії, особливо серед молодших поколінь.

Можливості для партнерських маркетологів. Тут блискуче працює інфлюенсер-маркетинг. Бренди та партнерські маркетологи можуть співпрацювати з креаторами для плавної інтеграції просування продуктів у трендовий контент.

Тут блискуче працює інфлюенсер-маркетинг. Бренди та партнерські маркетологи можуть співпрацювати з креаторами для плавної інтеграції просування продуктів у трендовий контент. Приклад кампанії. Партнер, який просуває лінійку засобів догляду за шкірою, співпрацює з інфлюенсерами TikTok для створення відео «до і після». Додавши партнерські посилання в біо, вони спрямовують трафік безпосередньо на сторінку продукту.

Snapchat

Хоча аудиторія Snapchat є молодшою, ця платформа далеко не втратила актуальність. Із понад 300 мільйонами щоденних активних користувачів Snapchat залишається важливим майданчиком для залучення покоління Z. Рекламна платформа Snapchat пропонує креативні способи взаємодії з молодою аудиторією, особливо через Stories та Snap Ads.

Можливості для партнерських маркетологів. Тут процвітає короткий, залучаючий та візуальний контент. Партнери можуть просувати продукти за допомогою яскравих рекламних оголошень або навіть інтерактивних AR-фільтрів.

Тут процвітає короткий, залучаючий та візуальний контент. Партнери можуть просувати продукти за допомогою яскравих рекламних оголошень або навіть інтерактивних AR-фільтрів. Приклад кампанії. Партнер у сфері моди використовує Snap Ads, щоб продемонструвати останні стилі одягу. Пропонуючи можливість «змахнути вгору» для отримання знижки, вони перетворюють перегляди на продажі.

Reddit

Reddit є справжньою скарбницею нішевих спільнот (так званих сабредітів), де залучені користувачі обговорюють певні теми. Ключ до успіху партнерського маркетингу тут — ненав’язливість: прямі продажі тут не працюють. Проте, якщо ви надаєте реальну цінність, це чудове місце для залучення трафіку.

Можливості для партнерських маркетологів. Ідеально для тих, хто може брати участь у дискусіях, надавати цінну інформацію або ділитися корисними ресурсами, використовуючи рекламу Reddit Ads для збільшення охоплення.

Ідеально для тих, хто може брати участь у дискусіях, надавати цінну інформацію або ділитися корисними ресурсами, використовуючи рекламу Reddit Ads для збільшення охоплення. Приклад кампанії. Техно-партнер приєднується до сабреддиту для геймерів, пропонуючи детальні огляди ігрового обладнання з партнерськими посиланнями. Він також запускає рекламу Reddit, орієнтовану на конкретні геймерські спільноти, щоб просувати ігрові продукти.

Quora

Quora — це платформа, де користувачі ставлять і відповідають на запитання з різних тем. Як партнер, ви можете позиціонувати себе як експерт, надаючи цінні відповіді та пропонуючи партнерські продукти як рішення.

Можливості для партнерських маркетологів. Чудово підходить для продуктів або послуг, орієнтованих на нішеву аудиторію. Відповідайте на запитання, пов’язані з вашими продуктами, давайте корисні поради та ненав’язливо інтегруйте партнерські посилання.

Чудово підходить для продуктів або послуг, орієнтованих на нішеву аудиторію. Відповідайте на запитання, пов’язані з вашими продуктами, давайте корисні поради та ненав’язливо інтегруйте партнерські посилання. Приклад кампанії. Партнер, що просуває фітнес-обладнання, відповідає на запитання, наприклад: «Яке обладнання краще для домашнього спортзалу?» Рекомендуючи конкретні продукти з партнерськими посиланнями, він здобуває довіру і спрямовує трафік на сторінку продукту.

LinkedIn

LinkedIn може здатися неочевидним вибором для партнерського маркетингу, але його професійна аудиторія робить його чудовою платформою для просування продуктів, послуг та програмного забезпечення, орієнтованих на бізнес. LinkedIn Ads також дозволяє запускати дуже таргетовані кампанії, спрямовані на конкретні галузі або посади.

Можливості для партнерських маркетологів. Ідеально підходить для просування B2B-інструментів, програмного забезпечення або професійних послуг. Партнери можуть використовувати статті, пости або рекламу LinkedIn Ads, щоб представити продукти особам, які приймають рішення, та професіоналам.

Ідеально підходить для просування B2B-інструментів, програмного забезпечення або професійних послуг. Партнери можуть використовувати статті, пости або рекламу LinkedIn Ads, щоб представити продукти особам, які приймають рішення, та професіоналам. Приклад кампанії. Партнер, який займається просуванням програмного забезпечення з управління проєктами, пише статті в LinkedIn про переваги інструментів продуктивності для бізнесу. Він використовує Sponsored Content, щоб просувати свої публікації серед цільової аудиторії, спрямовуючи їх на безкоштовну реєстрацію через партнерське посилання.

2. Email-маркетинг

Продовжимо розгляд альтернатив GAFA з одного з найстаріших, але досі найефективніших каналів — email-маркетингом. Можливо, ви думаєте, що email застарів, коли навколо стільки яскравих нових платформ. Але дозвольте запитати: скільки разів сьогодні ви перевіряли свою поштову скриньку? Отож. Email залишається одним із найбільш прямих способів зв’язку з вашою аудиторією і найближчим часом не втратить своєї актуальності.

Згідно з дослідженням Litmus, середній ROI email-маркетингу становить 36 доларів на кожен витрачений долар. That’s hard to beat. Це важко перевершити. Для партнерів email-маркетинг відкриває можливість побудувати особисті стосунки з підписниками — і саме в цьому його сила. Ви боретеся не просто за лайк чи поширення, ви взаємодієте безпосередньо з тими, хто запросив вас у свою поштову скриньку. Це як бути запрошеним у чиюсь вітальню — не варто марнувати таку нагоду!

Порада: зосередьтеся на створенні цільового списку електронних адрес. Легко піддатися спокусі гнатися за великими цифрами, але невеликий, зацікавлений список набагато цінніший за величезний список людей, яким байдуже до ваших продуктів.

Також подумайте про сегментацію. Люди більше не люблять загальні розсилки. Персоналізуйте свої листи, базуючись на інтересах, покупках чи демографічних даних. Коли ви просуваєте продукт, зробіть це так, щоб здавалося, ніби ви обрали його спеціально для цього читача.

Приклад. Ви партнер, що просуває фітнес-товари. Замість того, щоб надсилати всьому списку останнє обладнання для CrossFit, сегментуйте свій список за типом тренувань: фанати йоги отримують пропозиції йога-килимків, штангісти — набори для важкої атлетики. Відчуваєте різницю? Персоналізовані пропозиції підвищують конверсію.

Email-маркетинг як партнерський канал

Функція Опис Значення для партнерів Сегментація аудиторії Поділ списків за поведінкою чи демографією Дозволяє створювати цільові, релевантні кампанії Персоналізація Налаштування контенту на основі даних про отримувачів Збільшує залучення та рівень конверсій Автоматизовані кампанії Налаштування робочих процесів для вітальних листів, нагадувань тощо Економить час і забезпечує своєчасну комунікацію A/B тестування Тестує різні версії листів, щоб визначити найефективніші Оптимізує продуктивність і покращує ефективність Аналітика та звітність Відстежує метрики, такі як відкриття, кліки та конверсії Надає дані для вдосконалення стратегій Заклик до дії (CTA) Містить посилання чи кнопки для виконання конкретних дій Заохочує переходи за партнерськими посиланнями чи пропозиціями Стратегії росту списку Використання лід-магнітів, форм реєстрації тощо Розширює охоплення та потенціал конверсій Дотримання законодавства Відповідність законам, таким як GDPR та CAN-SPAM Забезпечує юридичну відповідність і зміцнює довіру Залучення та повторне залучення Утримує активність підписників і повертає неактивних Підтримує здоров’я списку й активує потенційних клієнтів Інтеграція з іншими каналами Синхронізується з контентом у соцмережах і на сайті Посилює загальну маркетингову стратегію

3. Нативна реклама

Чи траплялося вам читати статтю онлайн і раптом усвідомити, що це насправді реклама? Це і є нативна реклама. На відміну від традиційних оголошень, які кричать: «Купуйте зараз!», нативні оголошення органічно вписуються у контент, що їх оточує. Сила нативної реклами полягає в тому, що вона не виглядає нав'язливою: вона здається природною.

Нативна реклама стала популярним трендом серед партнерів, оскільки вона не порушує користувацький досвід. Замість того, щоб різко виділятися, вона виглядає, як частина платформи, на якій розміщена. За даними eMarketer, нативна реклама становить понад 60% від усіх витрат на цифрову дисплейну рекламу лише у США. Це вражаючі цифри!

Для партнерів платформи, такі як MGID, надають чудові можливості для взаємодії з користувачами через нативну рекламу. MGID спеціалізується на нативній рекламі, яка інтегрує ваш контент з авторитетними сайтами паблішерів. Незалежно від того, просуваєте ви блог, інструкції чи товари електронної комерції, інструменти MGID допоможуть вам охопити потрібну аудиторію та збільшити конверсії без втручання у досвід користувачів.

Ключ до успіху в нативній рекламі — це цінність. Люди охочіше клікнуть на корисну, інформативну статтю, ніж на банер, який кричить «Реклама». Нативна реклама дозволяє позиціонувати ваш партнерський продукт як частину вирішення проблеми вашої аудиторії.

Порада: створюйте нативну рекламу, яка спочатку інформує, а вже потім продає. Якщо ваш заголовок занадто явно намагається продати щось непотрібне читачу, він просто проскролить повз. Натомість сфокусуйтеся на вирішенні проблеми, наприклад, «5 простих способів покращити домашній офіс». Потім ненав’язливо впишіть ваш партнерський продукт як частину цього рішення.

Приклад. Партнерський маркетолог, який просуває туристичний гаджет, пише статтю «Як зробити довгі авіаперельоти комфортнішими». У статті наводяться різні поради, і одна з них підкреслює їхній партнерський продукт — подушку для подорожей — із посиланням на купівлю. Це виглядає природно, корисно й ненав’язливо.

Нативна реклама як партнерський канал

Функція Опис Значення для партнерів Органічна інтеграція Органічно вписується в контент платформи Зменшує втому від реклами та покращує досвід Релевантність контенту З’являється як актуальні статті або рекомендації Підвищує взаємодію через надання цінності Висока видимість Розташовується в редакційному контенті чи стрічці новин Покращує видимість та зменшує «сліпоту до реклами» Таргетоване розміщення Ґрунтується на інтересах, демографії або поведінці Забезпечує охоплення релевантної аудиторії Метрики взаємодії Відстежує кліки, поширення та час взаємодії Надає уявлення про ефективність реклами Гнучкі формати Пропонує різні формати, такі як вбудовані оголошення, спонсорований контент Дозволяє адаптувати формат до цілей платформи Ефективність витрат Має нижчі витрати порівняно з традиційною рекламою Пропонує доступні способи охоплення аудиторії Тривала взаємодія Зацікавлює користувачів на довший час через контентну рекламу Підвищує залученість і покращує запам’ятовуваність бренду Креативна гнучкість Дозволяє створювати рекламу в тоні й стилі платформи Підвищує ефективність рекламного дизайну Інтеграція з MGID Пропонує розвинуті інструменти для таргетингу та аналітики Спрощує управління рекламою і надає детальні дані про ефективність

4. Реклама в подкастах

Поговорімо про подкасти. Так, ви правильно почули — подкасти стали одним із найгарячіших маркетингових каналів сьогодення. За останніми даними, у світі налічується 504,9 мільйона слухачів подкастів, і ця цифра постійно зростає. Подкасти мають величезний вплив, оскільки створюють лояльну й зацікавлену аудиторію. Коли людина слухає подкаст, вона вкладає свій час та увагу, що підвищує довіру до контенту — і до реклами, яку вона чує.

Для партнерів реклама в подкастах відкриває унікальні можливості. Рекламні повідомлення зазвичай озвучуються ведучим, який уже заробив довіру своєї аудиторії. Це більше схоже на рекомендацію від надійного друга, ніж на агресивний продаж. Ба більше, слухачі подкастів часто слухають їх під час таких активностей, як поїздка на роботу чи тренування, що знижує ймовірність пропуску реклами.

Порада: якщо ви працюєте з рекламою в подкастах, обирайте ведучих, які відповідають вашому продукту й цільовій аудиторії. Особиста рекомендація ведучого може суттєво підвищити партнерські продажі, особливо якщо вона звучить автентично. Також варто спонсорувати епізоди подкастів, де тема природно пов’язана з вашим продуктом. Наприклад, якщо епізод присвячений фітнесу, а ви просуваєте харчові добавки, це ідеальний збіг.

Приклад. Партнер програми для психічного здоров’я співпрацює з подкастом, який фокусується на темах психічного здоров’я та усвідомленості. Ведучий ділиться особистою історією використання програми для зменшення стресу, пропонує спеціальний код знижки для слухачів і направляє їх за партнерським посиланням. Рекомендація звучить щиро, а знижка мотивує до негайної дії.

Реклама в подкастах як партнерський канал

Особливість Опис Важливість для партнерів Рекомендації ведучих Реклама подається ведучими як особисті рекомендації Підвищує довіру й авторитет через автентичні голоси Таргетинг ніш Розміщення реклами в подкастах, орієнтованих на конкретні інтереси Дозволяє досягти вузькоцільової та залученої аудиторії Довготривалий контент Інтеграція в довгі епізоди подкастів, що дає більше контексту Дозволяє детально презентувати продукт і розповідати історії Метрики залучення Відстеження через промокоди або унікальні URL Вимірює ефективність через прямі відповіді Відповідність бренду Реклама з'являється у подкастах, які відповідають цінностям бренду Підсилює відповідність бренду і релевантність Аудіо-формат Зосередження на слуховому сприйнятті, а не візуальному Ідеально підходить для залучення під час багатозадачності Лояльність слухачів Аудиторія подкастів відзначається високою лояльністю Формує глибший зв’язок і довіру до потенційних клієнтів Креативність у рекламі Гнучкість у створенні креативних, захопливих аудіореклам Створює запам’ятовувану рекламу, яка резонує зі слухачами Інтеграція з промоакціями Використання кастомних промокодів або URL для відстеження ефективності Допомагає відстежувати конверсії та вимірювати ефективність реклами Довгостроковий вплив Реклама залишається доступною, поки епізоди подкасту можна слухати Забезпечує тривалу експозицію і підсилення впливу

5. Відеореклама

Відеореклама стала справжнім проривом у цифровому маркетингу. Подумайте: відео зараз скрізь, і люди споживають його більше, ніж будь-коли. Платформи, такі як YouTube, Vimeo, а також соціальні мережі, такі як Instagram і TikTok, зробили відеорекламу головним інструментом для партнерських маркетологів. Відео дозволяє показати, а не просто розповісти, як працює продукт, що може бути набагато переконливішим, ніж статичне зображення або текст.

Ось статистика, яка говорить сама за себе: глядачі запам’ятовують 95% інформації, коли переглядають її у відео, порівняно з лише 10%, коли читають текст. Ось чому відео — такий потужний інструмент для партнерських маркетологів. Незалежно від того, чи це огляд продукту, інструкція або навіть відгук, відео допомагає глибше встановити зв’язок із вашою аудиторією.

Порада: робіть відео короткими та змістовними. Перші кілька секунд мають вирішальне значення для привернення уваги, тому не витрачайте їх на довгі вступи. Одразу переходьте до суті. І не бійтеся використовувати творчий підхід — гумор, несподіванка чи емоції можуть зробити ваше відео незабутнім і підвищити залученість.

Приклад. Партнер, який рекламує кухонний гаджет, створює 30-секундну рекламу на YouTube, демонструючи, як продукт може спростити підготовку їжі. Він показує гаджет у дії, додає веселу кулінарну пораду та включає посилання в описі відео, щоб глядачі могли здійснити покупку через партнерське посилання.

Відеореклама як партнерський канал

Функція Опис Важливість для партнерів Візуальний і аудіальний вплив Поєднує візуальні та аудіальні елементи для ефективної передачі повідомлення Посилює залученість і емоційний зв’язок із аудиторією Різноманітні формати контенту Включає рекламу до, під час і після відео, а також у потоці Забезпечує різні варіанти розміщення та інтеграції реклами Високий рівень залученості Привертає більше уваги, ніж статичні оголошення Підвищує шанси на взаємодію користувачів і конверсію Детальна аналітика Відстежує перегляди, кліки, завершення переглядів і рівень залучення Надає всебічні дані для оцінки ефективності реклами Творча гнучкість Дозволяє створювати творчі історії та динамічний контент Забезпечує захоплюючий і незабутній досвід реклами Цільова реклама Орієнтована на інтереси, демографію та поведінку користувачів Гарантує, що реклама досягає релевантної аудиторії, підвищуючи рентабельність інвестицій Різноманітність платформ Доступна на різних платформах, таких як YouTube, соцмережі та сервіси стрімінгу Розширює охоплення у різних середовищах перегляду Змінність витрат Вартість може значно варіюватися залежно від якості виробництва та платформи Пропонує варіанти для різного рівня бюджету Інтеграція з CTA Включає інтерактивні елементи, такі як клікабельні посилання та оверлеї Сприяє прямим діям і клікам за партнерськими посиланнями Тривалий ефект Залишається доступною й може продовжувати залучати аудиторію з часом Забезпечує постійну видимість бренду та підкріплення

Порівняння альтернатив: що найкраще для вашого бізнесу?

На цьому етапі, ймовірно, ви задаєтеся питанням: «Чудово, я дізнався про всі ці альтернативні канали, але який із них мені насправді використовувати?» Це питання на мільйон доларів, і відповідь залежить від кількох ключових факторів, специфічних для вашого бізнесу.

Правда в тому, що немає універсального рішення. Кожен канал, який ми обговорювали — чи це TikTok, подкасти, електронна пошта чи нативна реклама — має свої сильні та слабкі сторони. Те, що працює для одного бізнесу, може бути неефективним для іншого. Як же вибрати правильний канал для вашої стратегії партнерського маркетингу?

Ось кілька важливих факторів, які варто врахувати.

Орієнтування на аудиторію

Перше питання, яке потрібно поставити собі: де ваша аудиторія проводить свій час? Якщо ваша цільова аудиторія — це підлітки та молоді люди, ймовірно, найбільше залучення ви отримаєте на платформах, таких як TikTok та Snapchat. Якщо ви займаєтеся маркетингом B2B, то LinkedIn або електронна пошта можуть бути вашими найкращими варіантами. Розуміння того, де ваша потенційна аудиторія проводить час в Інтернеті, є критично важливим для вашого успіху.

Досліджуйте свою цільову демографію. Чи скоріше вони слухають подкасти під час ранкової поїздки на роботу, чи переглядають соціальні мережі під час обіду, чи перевіряють електронну пошту протягом дня? Чим краще ви розумієте звички вашої аудиторії, тим легше вам буде вибрати правильний канал.

Порада: подивіться на ваші існуючі дані. Звідки найбільше приходить трафік на ваш сайт і де відбуваються конверсії? Якщо ви вже бачите взаємодію з певною платформою, можливо, варто зосередитись на цьому каналі для вашого партнерського маркетингу.

Формат контенту

Далі подумайте про тип контенту, який вам найбільше підходить для створення — — і що ваша аудиторія любить споживати. Ви добре працюєте на камеру і комфортно почуваєтеся при створенні відеоконтенту? Тоді TikTok або YouTube можуть стати природним вибором. Чи ви віддаєте перевагу довгим текстам? Тоді електронна пошта або блоги з нативною рекламою можуть стати вашим вибором. Головне — грати на своїх сильних сторонах.

Якщо ви не є природженим контент-креатором, не хвилюйтеся — ви завжди можете співпрацювати з інфлюенсерами, ведучими подкастів або райтерами для просування ваших партнерських продуктів. Але важливо розуміти, який тип контенту резонує з вашою аудиторією.

Порада: не думайте тільки про те, що легше для вас. Думайте про те, що має сенс для вашої аудиторії. Якщо ваша аудиторія має високий візуальний складник, відеоконтент, ймовірно, працюватиме краще. Якщо вони більш аналітичні, то нативні статті чи електронні листи можуть бути більш ефективними.

Бюджетні обмеження

Ще один важливий фактор: який у вас бюджет? Не всі канали однакові за вартістю. Деякі, як-от email-маркетинг або нативна реклама, можуть бути відносно недорогими порівняно з масштабними відео-кампаніями на YouTube чи TikTok. Ви повинні оцінити свої фінансові ресурси і вирішити, скільки ви реально можете витратити на кожен канал.

Якщо ваш бюджет обмежений, email-маркетинг часто є найбільш економічно ефективним каналом. Створення списку електронних адрес може зайняти час, але коли він буде сформований, ви зможете надсилати кампанії, не витрачаючи багато коштів на початкове налаштування.

Для платних каналів, таких як нативна реклама, платформи, як-от MGID, пропонують гнучкі бюджети. Ви можете запускати менші кампанії, щоб протестувати канал перед повним запуском, що дає можливість почати без великих витрат.

Порада: починайте з малого. Запускайте тестові кампанії на різних каналах і аналізуйте результати. Якщо ви бачите кращу взаємодію на одній платформі, можна збільшити інвестиції в цей канал.

Відстеження та аналітика

Ось важливе питання: як ви будете вимірювати успіх? Each platform offers different levels of analytics and tracking. Кожна платформа пропонує різні рівні аналітики та відстеження. Деякі, як-от email marketing, надають детальні метрики: відкриття, кліки та конверсії. Інші платформи, як подкасти, можуть бути складнішими для відстеження, використовуючи промокоди або реферальні посилання для оцінки ефективності.

Перед вибором каналу, переконайтеся, що ви знаєте, як будете відстежувати його ефективність. Платформи, як-от нативна реклама MGID, надають детальні аналітичні панелі, щоб ви могли відстежувати кліки, конверсії та ROI. З іншого боку, деякі канали можуть вимагати більше ручного відстеження або креативних рішень, таких як унікальні партнерські коди.

Порада: слідкуйте за своїми KPI. Це можуть бути взаємодія, конверсії або трафік, але важливо мати можливість відстежувати ваш прогрес. Без належної аналітики ви не знатимете, що працює, а що — ні.

Потенціал для масштабування

І останнє: як легко можна масштабувати ваші зусилля? Деякі канали, як подкасти, можуть потребувати більше часу для набуття популярності, але вони мають дуже лояльну аудиторію. Інші канали, як нативна реклама або відеореклама, дозволяють швидше масштабувати зусилля, коли ви зрозумієте, що працює.

Розгляньте, як швидко ви хочете масштабувати і які ресурси у вас є для цього. Деякі канали можуть вимагати більше початкових зусиль, але з часом принесуть великі результати, в той час як інші можуть запропонувати швидші виграші, але й швидше досягнуть свого максимуму.

Порада: Тестуйте кілька каналів і будьте терплячі. Найкращі стратегії часто поєднують кілька каналів для комплексного підходу. Рідко буває, щоб одна платформа стане панацеєю.

Вердикт: тестуйте, аналізуйте та вдосконалюйте

В кінці кінців, вибір правильного каналу для партнерського маркетингу полягає в знаходженні ідеального балансу між вашою аудиторією, стилем контенту, бюджетом і можливістю відстеження. Хороша новина? Вам не потрібно обирати лише один канал. Насправді, найбільш успішні партнерські маркетологи часто використовують комбінацію платформ, щоб досягти своєї аудиторії на кількох каналах.

Тому експериментуйте. Тестуйте свої кампанії на різних платформах, вимірюйте результати та коригуйте свою стратегію з часом. Незалежно від того, чи знайдете ви свою аудиторію на TikTok, у поштових скриньках чи через нативну рекламу з MGID, головне — продовжувати адаптуватися.