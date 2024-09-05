Партнерський маркетинг — галузь, побудована на адаптивності. Попри просту природу ця сфера постійно змінюється паралельно з розвитком вподобань споживачів, технологій і динаміки ринку. У 2024 розуміти ці зміни важливо, як ніколи. У цій статті досліджуються поточні настрої споживачів згідно з дослідженнями та статистикою від eMarketer. У нещодавньому звіті вони проаналізували ключові тенденції, які можуть переосмислити роботу партнерського маркетингу і вплинути на його ефективність на багато років уперед.

Огляд тенденцій у сфері партнерського маркетингу

Ландшафт галузі партнерського маркетингу у 2024 році характеризується трьома основними тенденціями.

Частіше використання відеоконтенту. Такі платформи, як TikTok, YouTube та Instagram зробили короткий відеоконтент ключовим елементом стратегій партнерського маркетингу. Перехід до спеціалізованого, персоналізованого контенту. Споживачі тепер віддають перевагу рекомендаціям, які відповідають їхнім конкретним потребам, а не загальним рекламним акціям. Розрив між поколіннями у споживанні медіа. Старші споживачі переважно використовують інформацію з браузера, а молодші аудиторії більше користуються соцмережами та відеоплатформами.

Ці тенденції показують, що партнерський маркетинг стає все складнішим. Щоб іти в ногу з часом, потрібно глибше зрозуміти поведінку споживачів у різних демографічних групах, бо навіть невеликі зміни у їхніх вподобаннях можуть вплинути на ефективність кампанії.

Чому так важливо зрозуміти настрої споживачів

Настрої споживачів безпосередньо впливають на успіх кампаній з партнерського маркетингу. Знаючи, де, як і чому різні аудиторії взаємодіють з партнерським контентом, рекламодавці можуть точно налаштувати свої кампанії та визначити стратегії розподілу реклами. У 2024 році, коли конкуренція постійно зростає, а платформи невпинно змінюються, необхідно постійно відстежувати ці вподобання, щоб не втратити актуальності. Зокрема, вподобання різних поколінь відіграють важливу роль у визначенні каналів і типів контенту, які найбільше відгукнуться вашій ЦА.

Настрої споживачів щодо партнерського маркетингу у 2024 році

Понад половина споживачів у США помічають партнерський маркетинг, попри те, що користувачі все краще вчаться ігнорувати рекламу чи уникати її. Згідно з опитуванням eMarketer 1378 споживачів у США:

– Партнерський маркетинг назвали одним із найменш нав’язливих типів реклами: лише близько 20% респондентів оцінили його як «дуже нав’язливий».

Довіра залишається критично важливим фактором: близько 40% споживачів «іноді» довіряють партнерським оголошенням, що прирівнює партнерський маркетинг до інших рекламних форматів у контексті довіри.

Ці результати показують, що, хоча партнерський маркетинг помітний і загалом досить добре сприймається, рівень довіри й залученості дуже відрізняється залежно від цільової аудиторії.

Різниця між поколіннями у сприйнятті та взаємодії з контентом

Вподобання поколінь багато в чому визначають те, як споживачі взаємодіють із партнерським контентом. Старші покоління (люди, які народилися в 50-х-70-х роках) частіше зустрічають партнерські посилання під час традиційного перегляду сайтів у браузері. А от покоління Z та міленіали частіше взаємодіють з партнерським контентом у соцмережах та на відеоплатформах.

Основні відмінності:

Молодші покоління надають перевагу соціальній взаємодії. Покоління Z та міленіали частіше переглядають партнерську рекламу на таких платформах, як TikTok та Instagram, в той час як старші люди зазвичай бачать рекламу серед більш статичного контенту у браузері.

Покоління Z та міленіали частіше переглядають партнерську рекламу на таких платформах, як TikTok та Instagram, в той час як старші люди зазвичай бачать рекламу серед більш статичного контенту у браузері. Роль інфлюенсерів. На рішення молодших споживачів про купівлю інфлюенсери впливають значно більше, ніж традиційні медіакомпанії.

Вплив партнерського маркетингу

Споживачі часто применшують вплив реклами на свої рішення. Однак у випадку партнерського маркетингу дані свідчать про те, що він залишається ефективним, особливо серед молодших поколінь.

Помірний вплив на рішення. Хоча менш ніж 30% респондентів визнали, що партнерський маркетинг вплинув на них «помірно» або сильніше, цей рівень впливу співмірний з іншими типами реклами.

Хоча менш ніж 30% респондентів визнали, що партнерський маркетинг вплинув на них «помірно» або сильніше, цей рівень впливу співмірний з іншими типами реклами. Розбіжності між поколіннями у сприйнятті рівня впливу. Молодші споживачі, особливо покоління Z, частіше сприймають партнерський контент як «дуже впливовий» у порівнянні зі старшими поколіннями. Зумери вдвічі частіше, ніж покоління X чи літні люди, визнають вплив на себе партнерської реклами.

Ця впевненість молодих поколінь в ефективності партнерського контенту показує, що маркетологам, для яких це цільова аудиторія, корисно буде скористатися такою можливістю.

Зміна у владній динаміці: блогери проти традиційних медіа у партнерському маркетингу

Підвищення ролі авторів контенту в партнерській екосистемі свідчить про кардинальну зміну ситуації. Раніше в цьому просторі домінували традиційні паблішери та медіакомпанії, але зараз блогери швидко набирають обертів.

Автори контенту стимулюють покупки в соцмережах. Майже 50% споживачів стверджують, що контент блогерів вплинув на їхні рішення щодо придбань у соцмережах — для медіакомпаній цей самий показник становить лише 10,7%. Контент роздрібних магазинів залишається ефективним, але все одно на рівні 35,4%.

Майже 50% споживачів стверджують, що контент блогерів вплинув на їхні рішення щодо придбань у соцмережах — для медіакомпаній цей самий показник становить лише 10,7%. Контент роздрібних магазинів залишається ефективним, але все одно на рівні 35,4%. Партнерства між паблішерами та блогерами. У зв'язку з цими змінами традиційні паблішери все частіше співпрацюють з авторами контенту, щоб залишатися конкурентоспроможними. Прикладом цієї тенденції є мережа блогерів CNET, запущена на початку цього року.

Попри ефективність такої співпраці ще не всі категорії рекламодавців розглядають співпрацю з інфлюенсерами як пріоритетну. У галузях з менш спонтанними рішеннями, такими як фінансові послуги, традиційні паблішери все ще залишаються на першому місці. Однак зростання ролі авторів контенту очевидне, особливо у галузях зі споживчими товарами та послугами.

Технології та інструменти, що впливають на роботу партнерського маркетингу

Технології та інструменти відіграють ключову роль у підвищенні ефективності кампаній. Ось як розвиток технологій впливає на ландшафт партнерського маркетингу.

Таргетинг на основі ШІ

Штучний інтелект (ШІ) змінює таргетинг і залучення аудиторії у партнерському маркетингу. Сучасні інструменти на основі ШІ можуть аналізувати величезні обсяги даних, щоб зрозуміти індивідуальні вподобання та поведінку користувачів. Наприклад, ШІ може передбачити, які продукти, ймовірно, придбає користувач, на основі його історії вебперегляду та попередніх покупок. Це означає, що партнерські оголошення можна адаптувати до інтересів тієї чи іншої людини, що збільшує конверсії. Яскравий приклад — механізм рекомендацій Amazon, який використовує штучний інтелект, щоб пропонувати продукти на основі активності користувача, що значно підвищує рівень партнерських продажів.

Повна інтеграція нативної реклами та відео

Зростає ефективність інтеграції партнерського маркетингу з нативною рекламою та відеоконтентом. Нативна реклама вписується в довколишній контент, що робить її менш нав’язливою та привабливішою. Наприклад, YouTube-інфлюенсери часто рекламують продукти у своїх відео так, щоб аудиторія сприймала це природно. Така форма інтеграції підтримує інтерес користувача та підвищує довіру до реклами. Такі платформи, як TikTok, також використовують нативну відеорекламу для демонстрації партнерського контенту, що відповідає інтересам користувачів, що створює більш персоналізований досвід.

Розширені можливості відстеження та атрибуції

Точне відстеження й атрибуція критично важливі, щоб зрозуміти ефективність кампаній з партнерського маркетингу. Нові технології забезпечують сучасні рішення для відстеження, які виходять за рамки традиційних методів з використанням файлів cookie. Відстеження на різних пристроях допомагає учасникам партнерського маркетингу зрозуміти, як споживачі взаємодіють з контентом, перш ніж щось придбати. Це гарантує, що в процесі атрибуції враховуються всі точки взаємодії, що створює чіткіше уявлення про те, звідки надходять конверсії. Таку статистику надають, зокрема, такі інструменти, як Google Analytics 4.

Труднощі та проблеми в партнерському маркетингу

Попри зазначені успіхи, партнерський маркетинг у 2024 році також стикається з певними викликами.

Втома від реклами та споживчий скептицизм. Надмірна взаємодія з рекламою призводить до втоми від неї, через що партнерському контенту важче виділитися. Щоб привернути увагу, потрібен свіжий, привабливий контент.

Надмірна взаємодія з рекламою призводить до втоми від неї, через що партнерському контенту важче виділитися. Щоб привернути увагу, потрібен свіжий, привабливий контент. Баланс між персоналізацією та питаннями конфіденційності. Персоналізація оголошень вимагає обережного поводження з даними користувача, щоб уникнути порушень конфіденційності. Необхідно дотримуватися прозорої практики поводження з даними і законодавства про конфіденційність.

Персоналізація оголошень вимагає обережного поводження з даними користувача, щоб уникнути порушень конфіденційності. Необхідно дотримуватися прозорої практики поводження з даними і законодавства про конфіденційність. Захист даних і дотримання вимог. Виконання нормативних актів про захист даних, таких як GDPR і CCPA, необхідне, щоб уникнути штрафів і формування довіри з боку користувачів.

Виконання нормативних актів про захист даних, таких як GDPR і CCPA, необхідне, щоб уникнути штрафів і формування довіри з боку користувачів. Шахрайство та введення в оману. Партнерський маркетинг може бути вразливим до шахрайства, накрутки кліків та неправдивих відгуків. Використання інструментів виявлення шахрайства та перевірка партнерів з маркетингу можуть допомогти знизити цей ризик.

Партнерський маркетинг може бути вразливим до шахрайства, накрутки кліків та неправдивих відгуків. Використання інструментів виявлення шахрайства та перевірка партнерів з маркетингу можуть допомогти знизити цей ризик. Конкуренція та насичення ринку. Через посилення конкуренції та насичення ринку стає складніше виділитися серед інших. У цьому випадку може бути корисно орієнтуватися на нішеві ринки та пропонувати щось унікальне.

Через посилення конкуренції та насичення ринку стає складніше виділитися серед інших. У цьому випадку може бути корисно орієнтуватися на нішеві ринки та пропонувати щось унікальне. Контроль якості партнерів з маркетингу. Щоб захистити репутацію бренду, необхідно, щоб партнери з маркетингу дотримувалися високих стандартів якості. Для цього варто регулярно відстежувати їхню роботу і давати чіткі вказівки.

Щоб захистити репутацію бренду, необхідно, щоб партнери з маркетингу дотримувалися високих стандартів якості. Для цього варто регулярно відстежувати їхню роботу і давати чіткі вказівки. Зміна алгоритмів і політики платформ. Оновлення алгоритмів і політики платформ можуть вплинути зокрема й на ефективність партнерського маркетингу. Необхідно бути в курсі змін і адаптувати стратегії.

Оновлення алгоритмів і політики платформ можуть вплинути зокрема й на ефективність партнерського маркетингу. Необхідно бути в курсі змін і адаптувати стратегії. Труднощі з атрибуцією. Точно визначити, від яких партнерів надходять конверсії, може бути складно. Для точного вимірювання ефективності потрібні вдосконалені моделі відстеження та атрибуції.

Щоб дізнатися більше про те, як подолати ці труднощі, перегляньте нашу детальну статтю про виклики у сфері партнерського маркетингу. Вона допоможе вам легко впоратися з будь-якими проблемами.

Що все це означає для майбутнього партнерського маркетингу

Отже, який висновок можна зробити з останніх тенденцій у світі партнерського маркетингу? Як ми вже побачили, ландшафт партнерського маркетингу швидко розвивається через зміни у настроях споживачів і технологічний прогрес. Щоб іти в ногу з часом, бренди мають адаптувати свої стратегії. Ось детальніша картина того, що можна передбачити на майбутнє.

Розбіжності між поколіннями відіграють важливу роль

Міленіали та покоління Z більше звикли до партнерського маркетингу та ставляться до нього прихильніше, що створює сприятливе підґрунтя для брендів, орієнтованих на такі аудиторії.

Приклад: Модний бренд, який співпрацює з інфлюенсерами в Instagram і надає їм ексклюзивні коди знижок, викликає довіру та використовує платформу, якій віддає перевагу молодша аудиторія.

Важливість багатоканальних стратегій

Різниця між поколіннями у споживанні медіа повинна допомагати у виборі правильних каналів для партнерського маркетингу — чи то на користь відеоплатформ, чи то з застосуванням традиційного вебконтенту.

Приклад: Туристичний бренд може використовувати відео YouTube для захопливого вмісту, а також проводити партнерські рекламні акції через тревел-блоги та розсилки, щоб охопити ширшу аудиторію.

Блогери — майбутнє партнерського маркетингу

Хоча традиційні паблішери залишаються актуальними в деяких галузях, автори контенту стають обличчям галузі. Платформи й надалі пріоритизують блогерський контент, і він стає видимим, як ніколи раніше.

Приклад: Б'юті-бренди, які співпрацюють із відеоблогерами YouTube для оглядів продуктів і відеоінструкцій, ефективно формують цільову аудиторію підписників.

Висновок

У міру розвитку технологій та поведінки користувачів партнерський маркетинг адаптується до вимог мінливого рекламного ландшафту. Майбутнє партнерського маркетингу є динамічне й багатообіцяльне, починаючи від використання інструментів штучного інтелекту та інтеграції нативної реклами до розв'язання питань конфіденційності та використання потенціалу блогерів. Збільшення ролі зумерів та міленіалів, які найбільш сприйнятливі до партнерського контенту, тільки підкреслює потенційний розвиток цього сектору.

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