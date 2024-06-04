Метью Вілла
Як керівник відділу продажів MGID у США, Метью Вілла очолює команду MGID із залучення клієнтів у США, будуючи довгострокові відносини з провідними брендами та агентствами прямого відгуку на ринку. Він також працює над розширенням присутності команди продажів у США, підтримуючи ініціативи розвитку паблішерів, які розширюють канали розподілу трафіку.
Статті від Метью Вілла
Ще один рік добігає кінця, і настав час замислитися над тим, що спрацювало, що ні, і що чекає ...
Будьмо відверті — займатися партнерським маркетингом на платформах GAFA (Google, Apple, Facebo...
У 2024 році партнерський маркетинг безсумнівно набирає обертів. Річні витрати лише в США зросл...
Нативна кампанія вже за кілька хвилин
Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.