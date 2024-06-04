Зареєструватись
Метью Вілла

Керівник відділу продажів, США

Як керівник відділу продажів MGID у США, Метью Вілла очолює команду MGID із залучення клієнтів у США, будуючи довгострокові відносини з провідними брендами та агентствами прямого відгуку на ринку. Він також працює над розширенням присутності команди продажів у США, підтримуючи ініціативи розвитку паблішерів, які розширюють канали розподілу трафіку.

Ви можете знайти Метью Вілла на linkedin

Статті від Метью Вілла

9984
12 хв читання
Affiliate Challenges and the Trends
Рекламодавці
Тренди партнерського маркетингу 2025: як вирішувати завтрашн...

Ще один рік добігає кінця, і настав час замислитися над тим, що спрацювало, що ні, і що чекає ...

4 груд. 2024 р. • 12 хв читання
9919
17 хв читання
Рекламодавці
Поза GAFA: Топ канали партнерського марк...

Будьмо відверті — займатися партнерським маркетингом на платформах GAFA (Google, Apple, Facebo...

18 вер. 2024 р. • 17 хв читання
9886
11 хв читання
Рекламодавці
Подолання викликів партнерського маркети...

У 2024 році партнерський маркетинг безсумнівно набирає обертів. Річні витрати лише в США зросл...

25 квіт. 2024 р. • 11 хв читання

