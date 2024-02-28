Щоб генерувати продажі, не витрачаючи власних грошей, важливо знати, як розпочати партнерський маркетинг. Але за допомогою якої платформи варто спілкуватися зі своєю аудиторією? Партнерський емейл-маркетинг часто залишається поза увагою, бо рекламодавці надають перевагу варіантам з найширшим охопленням. Однак це дуже недалекоглядне бачення. Електронні листи більш особисті й дозволяють скористатися додатковими каналами комунікації.

Саме тому важливо навчитися працювати з процесом партнерського маркетингу електронною поштою. Дізнайтеся більше далі в цьому матеріалі. У нашій докладній статті ви знайдете все, що необхідно знати з цієї теми.

Вивчаємо основи: що таке партнерський маркетинг електронною поштою?

Партнерський маркетинг стосується продажу продуктів, які ви не виробили й не створили самостійно. Він вигідний як для маркетологів, які отримують відсоток від продажів, так і для компаній, які хочуть вийти на нову аудиторію. У випадку партнерського маркетингу електронною поштою мейл просто використовується як засіб. Принципи не змінюються. Однак, якщо ви хочете досягти в цьому успіху, потрібно буде освоїти навички безпосередньо для маркетингу електронною поштою, а також кілька інструментів для партнерського емейл-маркетингу. Для початку ось що вам знадобиться:

Список електронних адрес Продукт або послуга для продажу Навички написання електронних листів Спосіб виміряти успіх вашої кампанії

Маючи ці чотири компоненти, ви можете чимало заробити!

Доречність партнерського маркетингу електронною поштою: навіщо взагалі пошта?

Електронні листи зараз далеко не такі привабливі, як були на початку свого існування. Але це не означає, що вони зовсім не вигідні для маркетологів. Ось чому емейл-маркетинг залишається ефективним і тепер:

Доступність. Не потрібно робити ставки на рекламні розміщення, тож загальні витрати нижчі.

Не потрібно робити ставки на рекламні розміщення, тож загальні витрати нижчі. Вищий рівень довіри. Аудиторія партнерського маркетингу електронною поштою розташована нижче у лійці продажу, тому конверсії досягти може бути легше.

Аудиторія партнерського маркетингу електронною поштою розташована нижче у лійці продажу, тому конверсії досягти може бути легше. Безпосереднє спілкування. Навіть якщо ви в партнерському маркетингу використовуєте шаблони для електронних листів, спілкування таким способом значно більш особисте, ніж в інших варіантах.

І навіть якщо тенденції зміняться, електронні листи завдяки своїм перевагам залишаються цінним інструментом для маркетологів.

Як запустити успішну партнерську кампанію електронною поштою

Якщо вам цікаво скористатися електронною поштою для партнерського маркетингу — супер! Це додаткова можливість генерувати продажі. Наступний крок — запустити кампанію. Працюючи з маркетингом електронною поштою, варто прагнути досконалості, бо рівень конверсії залежить від безлічі чинників. Але ми вам допоможемо й роз'яснимо весь процес крок за кроком.

Крок 1. Оберіть найкращий сервіс емейл-розсилки для партнерського маркетингу

Цей крок можна порівняти з тим, як тесля обирає інструменти, якими буде виконувати свою роботу. Ви створюєте кампанію, щоб заробити гроші. Тому для партнерського маркетингу потрібне найкраще ПЗ для емейл-розсилки. Щоб визначити, що вам підходить найбільше, зверніть увагу на такі функції:

Аналітика й автоматизація;

Прості у використанні інструменти;

Варіанти сегментування;

Високі показники доставки листів;

Цілодобова техпідтримка.

Ваш успіх, зокрема, залежить від здатності підібрати поштовий сервіс для партнерського маркетингу. Тож подумайте, що вам потрібно. А тоді порівнюйте наявні функції й пакети.

Крок 2. Оберіть одну з найкращих партнерських програм для емейл-маркетингу

Саме так — обирайте те, що вам підходить найкраще. Щоб кампанія досягла максимального успіху, краще зосередитися на партнерстві з однією компанією. Так ваша аудиторія краще познайомиться з продуктом чи послугою, що ви намагаєтеся продати за допомогою партнерського емейл-маркетингу. Але як визначити, що вам підходить? Це дуже суб'єктивно. Подумайте, що важливо саме для вас. Але можна сміливо брати участь у різних партнерських програмах! Завжди можна пізніше створити окрему кампанію для інших партнерів.

Крок 3. Оберіть продукти чи послуги, які хочете просувати

Програми партнерського емейл-маркетингу враховують усі продажі, здійснені з вашого посилання. Тож навіть якщо ви рекламуєте інший продукт чи послугу, завдяки посиланню комісія вам все одно нарахується.

Крок 4. Створіть список розсилки

Щоб люди погодилися поділитися з вами адресою для кампанії, треба їх якось мотивувати. Ось які це можуть бути приклади:

Запропонувати безкоштовний лід-магніт в обмін на електронну адресу;

Оголосити про можливість доступу до ексклюзивного контенту в розсилці, яку ви плануєте;

Збирати адреси, перш ніж дати доступ до спільноти, яку ви створили.

Якщо все зробити правильно, у вас вийде список адрес, які можна використовувати для розсилки. Тільки неодмінно виконуйте свої обіцянки.

Крок 5. Сегментуйте список розсилки

У листах для партнерського маркетингу має бути потужний заклик до дії. (Ми ще розкажемо про це докладніше!) Тож потрібно розуміти, що ваша ідея відгукнеться аудиторії. Це дуже зручно зробити за допомогою сегментування. На цьому етапі ви ділите свій список на додаткові категорії, які для партнерського маркетингу можна використовувати як окремі аудиторії. Сегментування можна робити за такими характеристиками:

Локація

Вік

Хобі

Рівень освіти

Пріоритети

Можна навіть зробити сегментування на основі того, як ви отримали їхню адресу, оскільки це теж може щось сказати про їхні інтереси! Є більше способів сегментувати ринок, тож досліджуйте різні можливості.

Крок 6. Створіть привабливий лист

А тепер ми дійшли до головного — до контенту! Якщо ви ще не знаєте, як написали мейл для партнерського маркетингу, радимо скористатися перевіреними джерелами. Експерти з емейл-маркетингу вже опанували мистецтво створення листів, що зацікавлюють, тож за допомогою їхніх порад можна уникнути помилок і заробити. А якщо вам потрібен шаблон для холодного мейлу, не соромтеся ним скористатися!

І пам'ятайте — не бійтеся прямо попросити аудиторію перейти за посиланням. Якщо вам потрібні конверсії, потужний заклик до дії справді важливий. Його можна розмістити в різних частинах листа. Якщо це доречно, залежно від структури листа, можна навіть повторити заклик до дії кілька разів.

Крок 7. Ефективно сформулюйте тему

Отже, як нам переконатися, що ваш лист отримає належну увагу? Сформулюйте тему, яка приверне увагу читачів. Ваша тема — це і є те саме перше враження. Від кількох слів теми листа залежить, чи зможете ви донести свою ідею (й отримати за це комісію). Існують усталені найкращі практики, з яких можна почати, але завжди прислухайтеся до даних. Подивіться на відсоток відкриття листів, щоб визначити, на які теми читачі вашої розсилки реагують найкраще.

Крок 8. Публікуйте та збирайте відсотки!

Почніть розсилку й спостерігайте, як надходять комісійні. Цей етап розсилки зазвичай налаштовується заздалегідь, тож розсилати листи вручну не доведеться. Подумайте, коли ваша аудиторія найімовірніше читає листи, щоб опинитися на верхівці теки вхідних. І нарешті — неодмінно перечитайте лист, щоб виявити будь-які помилки, що ви пропустили під час написання й редагування тексту.

Якщо організувати партнерський маркетинг електронною поштою правильно, листи мають приносити продажі. Але якщо результати вас не задовольняють, подивіться на дані й подумайте, що варто змінити.

Поради експертів щодо партнерського маркетингу електронною поштою

У попередньому розділі ми пояснили, як провести успішну кампанію партнерського маркетингу електронною поштою, але цього замало, щоб зібрати достатньо комісійних. Якщо хочете вивести свій партнерський маркетинг на новий рівень, не пропускайте зміст наступного розділу. Ці поради експертів допоможуть вам досягти максимального успіху. Зараз партнерський маркетинг електронною поштою простий, як ніколи, завдяки перевіреним експертним порадам, які працюють в усіх нішах і галузях.

Експертна порада 1. Надсилайте більш ніж один лист для партнерського маркетингу

Це відповідає принципу ретаргетингу. Згадайте свою останню покупку онлайн. Якби ви побачили цю рекламу тільки раз, ви б про неї, ймовірно, забули! А цього ми намагаємося уникнути в партнерському маркетингу. Проста істина полягає в тому, що не всі звертають на вас увагу. А отже, за цю увагу потрібно боротися. Тобто потрібно переконати людей діяти:

Демонструючи свій контент для партнерського маркетингу з різних перспектив;

Продаючи в межах однієї програми різні товари;

Надаючи додаткову інформацію про товар.

Експертна порада 2. Не недооцінюйте важливість теми

У партнерському маркетингу електронною поштою, щоб ваше повідомлення взагалі прочитали, потрібно, щоб отримувачі відкрили лист. Чи зроблять вони це — залежить від багатьох чинників, зокрема й від того, як ви сформулюєте тему листа. Щоб отримати максимальний результат за кожним електронним листом, рядок теми повинен:

Інтригувати й зацікавлювати;

Стосуватися основного тексту листа;

Інформувати про цінність чи користь.

Що найважливіше — в темі не має бути жодних спам-тригерів, через які лист взагалі ніхто не побачить!

Експертна порада 3. Стежте за показниками доставки листів

До речі про те, щоб ваш лист побачили — показник доставки листів у вашій партнерській кампанії має бути дуже високим! Показник доставки — це відсоток ваших листів, які доходять до отримувачів. Тому раптове зниження цієї цифри означає, що щось пішло не так. Ось кілька чинників, які можуть повпливати на показник доставки листів у вашій партнерській кампанії:

Наскільки регулярно ви надсилаєте листи;

Як часто ваші підписники відкривають листи й натискають на посилання;

Скарги на спам;

Надійність ваших постачальників послуг розсилки;

Якість вашого списку розсилки.

Є й інші чинники, але на основі цього переліку ви можете зрозуміти, в якому напрямку рухатися, якщо цифри почнуть погіршуватися.

3 проблеми та рішення в партнерському маркетингу електронною поштою

Маркетинг електронною поштою має свої труднощі. На рентабельність кампанії може впливати багато чинників. Тому важливо знати про потенційні труднощі, навіть якщо ви з ними раніше не стикалися. Партнерський маркетинг електронною поштою буде значно простішим, якщо ви заздалегідь підготуєтеся до перешкод. У наступних розділах ми вас познайомимо з найбільшими труднощами, які трапляються в партнерському емейл-маркетингу, а також з потенційними рішеннями.

Виклик 1. Незацікавлена аудиторія

Що робити, якщо спершу здається, що аудиторія зацікавлена, але з часом її все менше хвилюють ваші новини? У партнерському маркетингу електронною поштою потрібно надсилати листи, щоб поінформувати аудиторію, але якщо підписники не реагують, це може бути з таких причин:

Ви надсилаєте забагато електронних листів — можливо, варто робити це не так часто.

Контент ваших листів для них нецікавий — можливо, варто видалити їх з розсилки.

Ваші листи потрапляють до аудиторії не в найкращий момент — можливо, варто подумати, в який час краще надсилати листи.

А якщо відмова відбувається переважно з боку користувачів на телефоні, перевірте, чи оптимізовані ваші листи для перегляду з телефона.

Виклик 2. Відсутність довіри й репутації

Люди з обережністю ставляться до партнерського маркетингу загалом і поштою зокрема. Багато хто вважає, що ви хочете їм нав'язати якусь непотрібну покупку. Тому потрібно довести, що вам можна довіряти. Допоможіть читачам зрозуміти, що хоча ви й отримуєте комісійні на партнерському маркетингу, це не єдина ваша мотивація. Щоб показати відданість своїм підписникам:

Рекомендуйте тільки ті продукти чи послуги, в які ви самі вірите;

Відкрито говоріть про те, що отримуєте комісію за маркетинг поштою;

Надавайте цінний для аудиторії контент.

А якщо ви працюєте з конкретним брендом, користуйтеся його репутацією для підтримки власної.

Виклик 3. Дотримання вимог емейл-маркетингу

Партнерський маркетинг електронною поштою працює по всьому світу! Ваші підписники можуть проживати в різних країнах, і до них можуть застосовуватися різні правила й норми. Тому потрібно:

Розуміти закони в їхній юрисдикції;

Бути в курсі змін, які можуть вплинути на те, як ви ведете партнерську кампанію електронною поштою;

Ретельно дотримуватися правил.

Як мінімум вам потрібно знати GDPR (ЗРЗД) і Закон CAN-SPAM, які застосовуються у США, Британії та Європі. І варто пам'ятати, що навіть якщо певні завдання для вас хтось виконує на аутсорсі, відповідальність залишається на вас. Тож якщо вже використовувати аутсорсинг, обирайте виконавця чи агенцію, яким довіряєте.

Які партнерські програми для емейл-маркетингу існують зараз?

Усі компанії прагнуть отримати якомога більше продажів. Тож знайти програми, до яких варто приєднатися, нескладно. Натомість можна зосередитися на пошуку найкращих партнерських програм для емейл-маркетингу. Який варіант найкращий — значною мірою залежить від того, з яких людей складається ваш список розсилки. Однак, перш ніж приєднатися до партнерської програми, варто розглянути наступні чинники:

Тривалість функціонування файлу cookie;

Структура комісійних і максимальні комісійні;

Графік виплат.

Щоб ви мали краще уявлення, які бувають варіанти, ось три партнерські програми для емейл-маркетингу, до яких ви можете приєднатися навіть зараз.

GetResponse

Завдяки 120-денному терміну служби файлів cookie ви отримуєте комісійні за продаж навіть через кілька місяців після того, як користувач вперше натисне на посилання! GetResponse надає безпрецедентну свободу для партнерського маркетингу електронною поштою. Можна вибрати фіксовану комісію в розмірі 100 доларів США за кожного залученого клієнта. Однак найбільше в цій партнерській програмі нам подобається можливість отримати регулярні й необмежені довічні комісійні від компанії в розмірі 33%. Це чудова можливість, якщо ви надаєте перевагу програмі, яка принесе стабільний дохід.

ConvertKit

ConvertKit пропонує інструменти розвитку для фахівців з партнерського маркетингу, щоб полегшити для них розширення аудиторії, автоматизувати маркетинг і збільшити дохід. Але чи знали ви, що в них також є партнерська програма для емейл-маркетингу, на якій можна заробляти комісійні в розмірі 30%? Якщо ви новачок з дуже обмеженим бюджетом, ConvertKit — хороший варіант, бо до програми може приєднатися хто завгодно. Не потрібно навіть купувати їхній продукт! Вони також проводять інформативні вебінари, щоб допомогти вам краще забезпечувати конверсії.

MailerLite

Оскільки MailerLite не дозволяє використовувати сервіси реклами, це найкраща партнерська програма для маркетологів, які зосереджуються переважно на емейл-маркетингу. Партнерам вони платять за допомогою PayPal. Нам подобається, що ви самі вирішуєте, коли отримувати виплати за партнерською програмою. Якщо вам мають виплатити принаймні 50 доларів, ви можете подати запит на зняття коштів. А це можна заробити лише за одного клієнта, який придбає пакет Advanced, чи за двох, які придбають пакет Growing Business. Але якщо клієнти, яких ви привели, скористаються безкоштовним планом, ви комісійних не отримаєте.

Поширені запитання про партнерський маркетинг електронною поштою

Що таке партнерський маркетинг електронною поштою?

Тут йдеться просто про використання електронної пошти для партнерського маркетингу. Ви надсилаєте своєму списку розсилки листи, спонукаючи їх зробити покупку.

Як сформувати ефективний список розсилки для партнерського маркетингу?

Можна запропонувати безкоштовний або недорогий бонус в обмін на адресу людини. В ідеалі лід-магніт має бути пов'язаний з товаром чи послугою, які ви збираєтеся продавати.

Які переваги партнерського маркетингу електронною поштою?

У партнерського маркетингу електронною поштою є три основні переваги.

Він доступніший, ніж реклама.

Він створює прямий канал спілкування з вашою аудиторією.

У ньому від початку вищий рівень довіри.

Яка різниця між маркетингом електронною поштою та партнерським маркетингом?

Маркетинг електронною поштою — це використання листів, щоб інформувати, створювати інтерес і/або спонукати читачів зробити покупку. Партнерський маркетинг означає використання посилань чи кодів, щоб генерувати продажі для третьої сторони.

Чим партнерський маркетинг електронною поштою відрізняється від традиційного маркетингу за допомогою електронної пошти?

Як пояснювалось у попередньому пункті, у традиційному маркетингу компанія використовує електронні листи, щоб просувати власні продукти чи послуги. Партнерський маркетинг електронною поштою стосується генерування продажів для третьої сторони та отримання за це комісійних.

Які найкращі практики для написання переконливих листів?

Щоб якомога більше заробити на партнерському маркетингу за допомогою електронної пошти, не забувайте про такі моменти:

Не соромтеся використовувати шаблон, але персоналізуйте його для своєї аудиторії;

Пам’ятайте, що партнерський емейл-маркетинг найкраще працює з чітким закликом до дії;

Пишіть листи відповідно до сегментації вашої аудиторії;

Відстежуйте результати та вносьте зміни відповідно до них;

Спонукайте читачів відкривати листи за допомогою якісно сформульованої теми.

Як дотримуватися вимог до маркетингу електронною поштою, використовуючи емейли для партнерського маркетингу?

Ознайомившись з правилами, ви зрозумієте чимало про те, що можна і не можна робити. Принаймні переконайтеся, що ви отримали згоду на надсилання електронних листів вашим підписникам. А також у кожному листі має бути можливість відписатися від розсилки.

Чи варто використовувати безкоштовні інструменти емейл-маркетингу для партнерського маркетингу?

Звичайно — особливо якщо ви тільки починаєте! Безкоштовні інструменти чудово підвищують ефективність, а це дуже важливо, якщо у вас немає довжелезного списку розсилки чи великої команди.

Чи можуть шаблони листів для партнерського маркетингу якісно забезпечити конверсії?

Так, шаблони можуть бути ефективними, якщо їх правильно використовувати. Це означає, що потрібно зрозуміти саму суть структури листа, а не просто заповнювати прогалини.

Як виміряти успіх моїх кампаній з партнерського маркетингу електронною поштою?

Ваш дохід від розсилки — найпростіший спосіб виміряти успіх кампанії. Також подивіться на частоту відкриття листів, клікабельність, коефіцієнт конверсії, рентабельність інвестицій і відсоток відписок.

Партнерський маркетинг електронною поштою працює! Скористайтеся цією можливістю на максимум

У маркетингу діє загальне правило — що більше точок взаємодії, то краще. Це дає вам більше шансів забезпечити продаж. Партнерський маркетинг електронною поштою — шанс, яким не варто нехтувати. Якщо хтось поділився з вами електронною адресою, у вас апріорі є певний рівень довіри. Тож, використовуючи партнерський емейл-маркетинг, ви можете простіше отримувати конверсії. Ваші шанси будуть ще вищими, якщо скористатися нативною рекламою та створити розсилку, максимально схожу на звичайний лист. Щоб скористатися цими можливостями, зареєструйтеся на платформі MGID й отримайте доступ до інноваційних інструментів, допомогу персонального менеджера й відділу креативних фахівців.