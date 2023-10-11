Компанії, які працюють на конкурентному, насиченому ринку електронної комерції, мусять докладати всіх зусиль, щоб виділитися серед інших. Деякі власники компаній усвідомлюють силу нативної реклами та магію креативності. Нестандартне мислення в поєднанні з інноваційними підходами, такими як programmatic, дає компаніям конкурентні переваги, а також можливість якнайбільше персоналізувати продукти чи послуги. Щоб бути в авангарді, потрібні значні інвестиції, а от щоб зрозуміти, що саме працює для конкретної компанії, потрібен час і терпіння. Завжди існує ступінь невизначеності.

Альтернативний шлях — перфоманс-маркетинг. Серед численних стратегій і технік, що з'явилися у цій сфері, він займає особливе місце як динамічний підхід, орієнтований на результати. У цій вичерпній статті ми розглянемо основні принципи, стратегії та ключові показники, що визначають перфоманс-маркетинг.

Що таке перфоманс-маркетинг?

Нагадаємо: перфоманс-маркетинг — це стратегія цифрової реклами, орієнтована на стимулювання певних дій, таких як кліки, ліди чи продажі. На відміну від традиційної реклами, де рекламодавці платять за розміщення незалежно від результатів, у перфоманс-маркетингу рекламодавці оплачують лише фактичні дії користувача, зазначені вище.

У цьому підході використовується точне таргетування, тактики на основі даних і моделі оплати pay-for-performance для того, щоб гарантувати чітку окупність інвестицій у рекламу (ROI). Ретельно відстежуючи ключові показники ефективності та коригуючи кампанії в режимі реального часу, перфоманс-маркетинг дозволяє підприємствам максимізувати ефективність, мінімізувати ризики та досягати конкретних бізнес-цілей з дуже чіткими результатами.

Основні концепції перфоманс-маркетингу

Є 3 основні концепції, які разом закладають основу перфоманс-маркетингу — вимірювані цілі, модель pay-for-performance та фокус на пряму реакцію. Ці концепції наголошують на важливості постановки чітких цілей, прив'язки витрат до конкретних результатів і пріоритизації дій, які викличуть негайну реакцію в аудиторії. Дотримуючись цих принципів, компанії можуть ефективно використовувати перфоманс-маркетинг, щоб вимірювано й вигідно досягати своїх маркетингових цілей.

Розгляньмо їх детальніше.

Вимірювані цілі та KPI

Перфоманс-маркетинг ґрунтується на здатності встановлювати чіткі, вимірювані цілі. Це може бути генерація лідів і залучення клієнтів або ж конкретні дії, такі як кліки, реєстрація чи продажі.

Важливість. Вимірювані цілі забезпечують конкретну основу для оцінки ефективності маркетингових зусиль. Вони слугують орієнтирами, за якими можна оцінити результативність, що допомагає компаніям зрозуміти, що вже працює, а що варто скоригувати.

Приклад. Скажімо, компанія, що працює у сфері електронної комерції, може поставити за мету досягти коефіцієнта конверсії у 3% на своїх сторінках продуктів протягом певного періоду. Цей KPI можна відстежувати та аналізувати, щоб визначити, чи маркетингові стратегії спонукають користувачів до бажаних дій.

Модель оплати за результат (pay-for-performance)

На відміну від традиційних моделей реклами, де розміщення оплачується авансом незалежно від результатів, перфоманс-маркетинг працює за моделлю оплати за результат. Рекламодавці платять лише за певну дію, як-от клік, лід або продаж.

Важливість. У цій моделі узгоджуються інтереси рекламодавців і паблішерів, гарантуючи, що маркетингові бюджети буде витрачено на дії, які безпосередньо сприяють досягненню цілей компанії. Це зменшує ризик витрат на неефективну рекламу.

Приклад. У партнерському маркетингу рекламодавець може працювати з мережею партнерів, які рекламують його продукти. Такі партнери отримують винагороду на основі досягнутих показників ефективності, наприклад, кількості продажів, які вони генерують.

Фокус на пряму реакцію

У перфоманс-маркетингу мета — викликати негайну реакцію аудиторії. Він розроблений таким чином, щоб спонукати до дії, хай то придбання, підписка на розсилку чи завантаження застосунку.

Важливість. Зосереджуючись на безпосередній реакції аудиторії, перфоманс-маркетинг має на меті стимулювати конверсії та швидко забезпечувати відчутні результати. Завдяки такому негайному ефекту ви можете вчасно оптимізувати та коригувати кампанію, щоб покращувати її ефективність.

Приклад. Компанія, яка проводить рекламну кампанію у Facebook, може містити чітку кнопку із закликом до дії (CTA), як-от «Купити» або «Зареєструватися». Це спонукає користувачів виконувати певні дії в відразу ж, що безпосередньо сприяє досягненню цілей кампанії.

Розгляньмо теорію: Канали

Перфоманс-маркетинг працює на основі платних маркетингових каналів, таких як маркетинг у пошукових системах, спонсорована реклама, реклама в соціальних мережах, партнерський маркетинг і нативна реклама.

Маркетинг у пошукових системах (SEM) — цей вид маркетингу протягом багатьох років був одним із найпопулярніших каналів для перфоманс-маркетингу, і своїм успіхом він завдячує Google AdWords. Сила SEM полягає у тому, що реклама демонструється людям, які готові зробити покупку. З огляду на те, що цей канал тримається на ключових словах, працювати з ними та обирати їх — це мистецтво, яке вимагає ретельного вивчення.

— цей вид маркетингу протягом багатьох років був одним із найпопулярніших каналів для перфоманс-маркетингу, і своїм успіхом він завдячує Google AdWords. Сила SEM полягає у тому, що реклама демонструється людям, які готові зробити покупку. З огляду на те, що цей канал тримається на ключових словах, працювати з ними та обирати їх — це мистецтво, яке вимагає ретельного вивчення. Спонсорована реклама — цей канал може забезпечити високоякісний трафік, підвищити конверсію та видимість в інтернеті для максимально цільової аудиторії. Спонсорований контент вважається вигідним як для рекламодавців, так і для паблішерів. Такі статті, що є однією з форм нативної реклами, мають довгостроковий ефект, позитивно впливаючи на впізнаваність бренду, конверсії, трафік і поведінку споживачів.

— цей канал може забезпечити високоякісний трафік, підвищити конверсію та видимість в інтернеті для максимально цільової аудиторії. Спонсорований контент вважається вигідним як для рекламодавців, так і для паблішерів. Такі статті, що є однією з форм нативної реклами, мають довгостроковий ефект, позитивно впливаючи на впізнаваність бренду, конверсії, трафік і поведінку споживачів. Реклама в соціальних мережах — в рекламу в соцмережах вкладають чималі кошти, щоб рекламодавці та посередники могли брати участь у програмах перфоманс-маркетингу. Досягнення вимірюваних результатів за допомогою платформ у соцмережах і органічного охоплення стало справжнім викликом. Інвестуючи в рекламу в соцмережах, ви дізнаєтесь, як вимірювати ключові показники ефективності за допомогою конкретних цифр, таких як вартість кліку (CPC), показник клікабельності (CTR) та окупність (ROI).

— в рекламу в соцмережах вкладають чималі кошти, щоб рекламодавці та посередники могли брати участь у програмах перфоманс-маркетингу. Досягнення вимірюваних результатів за допомогою платформ у соцмережах і органічного охоплення стало справжнім викликом. Інвестуючи в рекламу в соцмережах, ви дізнаєтесь, як вимірювати ключові показники ефективності за допомогою конкретних цифр, таких як вартість кліку (CPC), показник клікабельності (CTR) та окупність (ROI). Партнерський маркетинг — ситуація, коли паблішер налагоджує відносини з рекламодавцем, щоб збільшити продажі або трафік. Після того, як трафік надсилається рекламодавцям, партнер отримує комісію за підтверджений продаж. Багато брендів вважають цей канал ефективним з точки зору окупності. Крім того, партнером може стати будь-який адміністратор сайту.

— ситуація, коли паблішер налагоджує відносини з рекламодавцем, щоб збільшити продажі або трафік. Після того, як трафік надсилається рекламодавцям, партнер отримує комісію за підтверджений продаж. Багато брендів вважають цей канал ефективним з точки зору окупності. Крім того, партнером може стати будь-який адміністратор сайту. Нативна реклама — цей канал відіграє особливу роль у перфоманс-маркетингу, оскільки дає можливість боротися з блокувальниками реклами, рекламною сліпотою та генерує в десять разів більше кліків, ніж будь-який інший тип онлайн-реклами. Нативна реклама — це високоякісний вміст і розумне розповсюдження доречним паблішерам.

Для кожного каналу характерна своя певна аудиторія. При цьому в кожному каналі ведеться робота з різними платформами, щоб охопити ту чи іншу аудиторію. Наприклад, пошукова система Google показує рекламу серед результатів пошуку. Наш сервіс надає можливість рекламодавцям показувати оголошення на платформах найнадійніших і найвідоміших паблішерів і при цьому охоплювати широку аудиторію. Гігант соцмереж Facebook дає можливість показувати рекламу своїм відвідувачам та власникам профілів в Instagram.

Перш ніж обрати, що саме має відображатися на тій чи іншій платформі, потрібно врахувати та проаналізувати ряд аспектів. Кожна платформа надає можливості для таргетування та сегментації аудиторії. Коли визначено сегменти аудиторії, наступним пунктом йде призначення ставок — визначення суми, яку рекламодавець погоджується заплатити за показ реклами в певному місці та в певний час.

Ефективність реклами все одно враховується, оскільки однією з найбільших проблем у світі реклами залишається формування довіри. Мережа неодмінно зменшить показ реклами, якщо в неї низькі показники. З економічної точки зору перфоманс-маркетинг залежить від дії клієнта. Іншими словами, якщо дія не відбувається, мережа не отримує грошей.

Як виміряти показники перфоманс-маркетингу

Перфоманс-маркетинг — це про конкретні дії. Таким чином, логічно, що ми маємо зрозуміти ключові показники, які використовуються для вимірювання цих дій.

CPA (cost-per-acquisition) — модель ціноутворення, за якої рекламодавець платить за залучення клієнта, незалежно від того, чи це заповнення форми, клік чи придбання товару чи послуги.

— модель ціноутворення, за якої рекламодавець платить за залучення клієнта, незалежно від того, чи це заповнення форми, клік чи придбання товару чи послуги. Показ — виплата залежить від кількості переглядів реклами. Зазвичай у такому випадку ціни нижчі, оскільки рівень залучення низький, а передбачити його важко.

— виплата залежить від кількості переглядів реклами. Зазвичай у такому випадку ціни нижчі, оскільки рівень залучення низький, а передбачити його важко. Залучення — її можна виміряти різними способами. Соцмережі зазвичай пропонують певний набір варіантів оплати, що залежить від залучення.

— її можна виміряти різними способами. Соцмережі зазвичай пропонують певний набір варіантів оплати, що залежить від залучення. Кліки — логічний варіант, якщо метою є збільшення відвідуваності сайту.

— логічний варіант, якщо метою є збільшення відвідуваності сайту. Ліди (потенційні клієнти) — цей показник в основному стосується B2B організацій і включає заповнення форм і/або згоду на надсилання електронних листів.

— цей показник в основному стосується B2B організацій і включає заповнення форм і/або згоду на надсилання електронних листів. Продажі — в цьому випадку рекламодавець платить після того, як клієнт здійснить покупку.

Кожна дія, згадана вище, являє собою конкретну рекламну ціль. Водночас ці терміни використовуються для розрахунку результативності перфоманс-маркетингу. Перш ніж почати, не забувайте: перфоманс-маркетинг починається з визначення цілей кампанії — це основа. А вже на основі цього ви отримаєте уявлення про те, якими платформами користуватися, якими будуть витрати та результати.

Як забезпечити ефективність перфоманс-маркетингу

Перфоманс-маркетинг сам по собі звучить чудово. Тим не менш, щоб ефективна маркетингова стратегія показала позитивні результати, потрібно багато про що подумати та подбати заздалегідь.

Перш за все, слід розуміти, що перфоманс-маркетинг як інструмент ставить дуже конкретну та вимірювану мету. Його не варто використовувати, наприклад, для підвищення впізнаваності бренду — це просто нелогічно.

По-друге, важливо враховувати модель оплати. Якщо є можливість використовувати кілька різних онлайн-каналів — все залежить від коефіцієнтів конверсії. Визначаючи модель оплати, можна вибрати з наступного: CPL (ціна за лід), CPA (ціна за дію або ціна за залучення) або CPC (ціна за клік).

Перфоманс-маркетинг — не для дилетантів. Щоб розкрити весь потенціал моделі, потрібне залучення кваліфікованих фахівців. Раніше ми згадували, що перфоманс-маркетинг передбачає використання систем відстеження, тому для досягнення цілей застосовуються складні цифрові інструменти. Має бути компетентний підхід з залученням фахівців, які точно знатимуть, як максимізувати переваги цих технологій.

Ще один важливий момент полягає в тому, що перфоманс-маркетинг, як ніщо інше, показує вирішальну роль відстеження. Тобто стратегії перфоманс-маркетингу потребують аналізу в реальному часі. Якщо щось не працює чи працює недостатньо ефективно, це треба виправити якнайшвидше. Одним із секретів перфоманс-маркетингу є постійна оптимізація результатів — це неодмінна умова для ефективної роботи цієї стратегії.

Бар'єри для впровадження перфоманс-маркетингу

[Caked Marketing] (http://getcake.com/) опублікував комплексне опитування про перфоманс-маркетинг і визначив основні проблеми успішного впровадження моделі. У дослідженні було виявлено сім ключових причин, чому рекламодавці уникають перфоманс-маркетингу:

49% респондентів заявили, що невизначеність окупності інвестицій заважає їм використовувати перфоманс-маркетинг; 31% не мають виділеного бюджету на ці цілі; 31% респондентів звинувачують бюрократію компанії як причину, з якої вони не інвестують у цей метод; 23% стверджують, що вартість занадто висока; 22% людей не знайомі з цими технологіями; 21% вказують на ризики для безпеки даних; 19% говорять про відсутність навичок або ресурсів.

Маючи чимало досвіду і знань у сфері перфоманс-маркетингу, ми також склали власний перелік перешкод для його впровадження:

Початкові інвестиції та розподіл ресурсів. Для реалізації стратегії перфоманс-маркетингу можуть знадобитися значні початкові інвестиції в інструменти, технології та кваліфікований персонал. Малим компаніям або стартапам з обмеженим бюджетом може бути складно виділити ресурси для цієї мети. Відсутність досвіду роботи з даними та аналітикою. Перфоманс-маркетинг значною мірою залежить від аналізу та інтерпретації даних. Компанії, в яких немає можливості залучити кваліфікованих аналітиків, не завжди можуть зрозуміти, які висновки зробити зі своїх маркетингових зусиль. Складність встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Визначити конкретний вплив різних маркетингових точок взаємодії на конверсії може бути непросто. Щоб встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, потрібне глибоке розуміння шляхів клієнта, і компаніям може бути складно точно віднести конверсії до певних каналів або кампаній. Довші часові рамки для рентабельності інвестицій. Деякі компанії могли звикнути до традиційних рекламних моделей, де рентабельність інвестицій часто забезпечується швидше. Перфоманс-маркетинг, особливо на ринках з високою конкуренцією, може досягти оптимальних результатів лише за деякий час і після певних експериментів з налаштуваннями. Занепокоєння щодо конфіденційності та відповідності вимогам. З поширенням регуляторних вимог щодо конфіденційності даних, таких як GDPR і CCPA, компанії змушені керуватися складними правовими рамками, збираючи та використовуючи дані клієнтів у маркетингових цілях. Для деяких компаній перешкодою може стати необхідність дотримуватися всіх відповідних правил.

Для подолання цих бар’єрів часто потрібне поєднання стратегічного планування, інвестицій у технології та фахівців, а також готовність адаптуватися до мінливого ландшафту цифрового маркетингу. Компанії, які успішно справляються з цими викликами, можуть розкрити повний потенціал перфоманс-маркетингу і досягти зростання та успіху.

Переваги перфоманс-маркетингу

Цей розділ, ймовірно, буде корисним насамперед авторам відповідей на опитування, про яке ми саме згадували, — щоб вони могли зрозуміти для себе переваги й недоліки. Перфоманс-маркетинг являє собою сегмент цифрової реклами, що розвивається найшвидше. Те ж саме дослідження Cake Marketing показує, що 93% компаній, які працюють з перфоманс-маркетингом, активно його рекомендують. Враховуючи, що технології бізнес-аналітики набиратимуть обертів, результативність перфоманс-маркетингу зросте, оскільки стане відомо більше про методи підвищення рентабельності інвестицій.

Серед основних переваг перфоманс-маркетингу ми відзначаємо наступне:

Точне таргетування на аудиторію. Перфоманс-маркетинг дозволяє рекламодавцям визначати та таргетувати конкретні демографічні показники, інтереси та поведінку. Така точність гарантує, що маркетингові заходи спрямовані на тих, хто з найбільшою ймовірністю здійснить покупку або іншу необхідну дію, що призведе до підвищення ефективності та рентабельності інвестицій. Вигідні кампанії. Рекламодавці платять лише за досягнення бажаної дії (наприклад, клік, лід, продаж), що робить перфоманс-маркетинг однією з найбільш вигідних форм реклами. Ця модель мінімізує втрату ресурсів на аудиторію з меншою ймовірністю конверсії. Вимірювана рентабельність інвестицій і атрибуція. Перфоманс-маркетинг забезпечує чіткі, кількісно визначені показники, які демонструють рентабельність інвестицій кожної кампанії. За допомогою точного відстеження та моделей атрибуції рекламодавці можуть напряму бачити зв'язок між маркетинговими заходами та доходом, що полегшує ефективний розподіл бюджетів. Гнучкість і здатність до масштабування. Параметри кампанії можна коригувати в реальному часі на основі даних про ефективність. Ця адаптивність дозволяє оптимізувати та тонко налаштовувати кампанію для отримання максимальних результатів. Крім того, успішні кампанії можна легко масштабувати, щоб охопити більшу аудиторію. Конкурентна перевага. Компанії, які досягають успіху в перфоманс-маркетингу, часто отримують конкурентну перевагу. Постійно досягаючи високої рентабельності інвестицій і коефіцієнтів конверсії, вони можуть виграти в конкурентів у тому самому просторі.

Щоб цей метод працював на 100%, компаніям слід розглянути варіанти створення привабливих оголошень, чітко зрозумілих лендінгів і визначення шляху клієнта.

Як створити ефективну стратегію перфоманс-маркетингу

Розробка ефективної стратегії перфоманс-маркетингу — процес, який триває постійно. Це вимагає постійного моніторингу, тестування та адаптації, щоб відповідати мінливим потребам вашої аудиторії та цифрового середовища.

Встановіть чіткі цілі та KPI. Почніть із визначення конкретних вимірюваних цілей для вашої кампанії перфоманс-маркетингу. Це можуть бути такі цілі, як генерування потенційних клієнтів, конверсія у продажі, залучення трафіку на вебсайт або впізнаваність бренду. Для кожної цілі повинні бути визначені ключові показники ефективності (KPI). Наприклад, якщо ваша мета — генерування лідів, таким показником може бути кількість реєстрацій на вашому сайті. Обирайте правильні канали. Виберіть найбільш доцільні рекламні канали залежно від вашої цільової аудиторії та цілей кампанії. Незалежно від того, чи йдеться про рекламу в пошуку, рекламу в соціальних мережах чи партнерський маркетинг, для ефективного вибору каналу конче необхідно розуміти, як ваша аудиторія проводить час онлайн. Створіть і запустіть кампанію. Розробіть привабливі рекламні матеріали, тексти та лендінги, адаптовані до вподобань і проблем вашої аудиторії. Переконайтеся, що доносите аудиторії чітке, актуальне, лаконічне повідомлення. Коли рекламні активи будуть готові, запустіть кампанію на вибраних каналах. Запровадьте відстеження та аналітику. Налаштуйте такі інструменти відстеження, як Google Analytics, щоб контролювати ефективність ваших кампаній. Тут потрібно стежити за такими показниками як показники клікабельності (CTR), показники конверсії, вартість залучення тощо. Аналітика дає цінну інформацію про те, що працює, а що потрібно скоригувати. Відстеження і коригування в реальному часі. Уважно стежте за своїми кампаніями в режимі реального часу. Відстежуйте показники, щоб переконатися, що вони відповідають вашим цілям і KPI. Якщо ви помітили, що щось не працює, будьте готові відразу ж внести корективи. Можливо, потрібно змінити текст оголошення, додатково налаштувати параметри таргетування чи оптимізувати дизайн лендінгу. Долайте труднощі та виклики. Слідкуйте за тим, які бувають типові труднощі в перфоманс-маркетингу. Це може бути рекламне шахрайство, втома аудиторії, зміна алгоритмів платформи або тиск конкуренції. Будьте в курсі найкращих галузевих практик, обирайте надійні рекламні мережі і будьте готові адаптувати свою стратегію, щоб подолати ці перешкоди.

Пам'ятайте, що всі ці кроки — ітераційні. Це означає, що для оптимізації результативності ваших кампаній потрібно регулярно їх відстежувати, тестувати та адаптувати.

Майбутні тенденції в перфоманс-маркетингу

Цифровий ландшафт постійно розвивається, а перфоманс-маркетинг, очевидно, буде зростати й надалі. Оскільки все більше компаній усвідомлюють важливість вимірюваних результатів, вони інвестуватимуть у перфоманс-стратегії для досягнення своїх цілей.

Ось деякі тенденції, які зададуть тон на ринку перфоманс-маркетингу в найближчі роки:

Гіперперсоналізація. Адаптація вмісту та пропозицій до індивідуальних уподобань і поведінки стане ще більш витонченою, створюючи надзвичайно персоналізований досвід клієнтів. Дані нульової сторони. Рекламодавці все більше покладатимуться на дані, якими споживачі діляться самі, відомі також як дані нульової сторони. Такий погляд на вподобання клієнтів більш точний і ґрунтується на згоді. Прогностична аналітика для поведінки споживачів. Прогностична аналітика використовуватиметься для передбачення поведінки споживачів, що дозволить маркетологам завчасно реагувати на потреби та вподобання клієнтів. Інтерактивний контент і досвід. Інтерактивні формати контенту, такі як вікторини, опитування та досвід доповненої реальності, сприятимуть вищому рівню залучення та конверсії. Оптимізація голосового та візуального пошуку. Маркетологам потрібно буде адаптувати свої стратегії, щоб переконатися, що їх вміст можна знайти за допомогою інтерфейсів голосового та візуального пошуку. Стійкий розвиток і маркетинг на основі додаткової мети. Споживачі все більше цінують бренди, які відповідають їхнім цінностям. Фахівцям з маркетингу варто включати у свої кампанії принципи сталого розвитку та показувати додаткове відчуття мети. Розмовний маркетинг і чат-боти. Розмовний ШІ та чат-боти відіграватимуть більшу роль у взаємодії з клієнтами, надаючи миттєві відповіді та персоналізовані рекомендації. Мікромоменти та залучення в режимі реального часу. Використання мікромоментів, коли споживачі шукають швидких відповідей на своїх пристроях, буде важливим для привернення уваги споживачів і збільшення конверсій.

Слідкуючи за новими технологіями, поведінкою споживачів і галузевими змінами, маркетологи можуть адаптувати свої стратегії для досягнення максимального ефекту. Крім того, чітке розуміння того, що таке перфоманс-маркетинг і як він розвивається, допомагає маркетологам передбачати мінливі вподобання своєї аудиторії та реагувати на них, зміцнюючи зв'язок з аудиторією та зберігаючи конкурентну перевагу в динамічному світі цифрової реклами.

Приклади перфоманс-маркетингу

Ці стратегії разом демонструють, як ці платформи використовують перфоманс-маркетинг для стимулювання конкретних дій, чи то покупки продуктів (Amazon), кліків та конверсій (Google) або бронювання готелів (Booking.com). У них ретельно вимірюється ефективність кожної кампанії, а стратегії оптимізуються для досягнення якнайкращих результатів.

Amazon

Оголошення зі списком продуктів (product listing ads, PLA). Amazon широко використовує PLA — рекламні оголошення на основі зображень, які з’являються в результатах пошуку. У цих оголошеннях демонструються конкретні продукти та їхні ціни. Вони викликаються доречними пошуковими запитами, а це гарантує, що користувачі бачать продукти, які безпосередньо пов’язані з їхнім пошуком.

Amazon широко використовує PLA — рекламні оголошення на основі зображень, які з’являються в результатах пошуку. У цих оголошеннях демонструються конкретні продукти та їхні ціни. Вони викликаються доречними пошуковими запитами, а це гарантує, що користувачі бачать продукти, які безпосередньо пов’язані з їхнім пошуком. Ретаргетинг. Amazon використовує стратегії ретаргетингу, щоб повторно залучити користувачів, які відвідали сайт, але не зробили покупки. Це передбачає показ реклами цим користувачам на інших вебсайтах, які вони відвідують, нагадуючи їм про продукти, які вони переглядали на Amazon.

Amazon використовує стратегії ретаргетингу, щоб повторно залучити користувачів, які відвідали сайт, але не зробили покупки. Це передбачає показ реклами цим користувачам на інших вебсайтах, які вони відвідують, нагадуючи їм про продукти, які вони переглядали на Amazon. Спонсоровані списки продуктів. Amazon пропонує продавцям можливість рекламувати свої продукти в результатах пошуку. Ці оголошення з’являються, коли користувачі здійснюють пошук за певними ключовими словами, а продавці платять Amazon, коли користувачі натискають ці спонсоровані списки.

Amazon пропонує продавцям можливість рекламувати свої продукти в результатах пошуку. Ці оголошення з’являються, коли користувачі здійснюють пошук за певними ключовими словами, а продавці платять Amazon, коли користувачі натискають ці спонсоровані списки. Партнерський маркетинг. Amazon має велику програму партнерського маркетингу, за допомогою якої окремі особи та компанії рекламують продукти Amazon на своїх сайтах. Вони отримують комісію за кожен продаж, здійснений через їхні реферальні посилання.

Google

Google Ads (раніше AdWords). Це флагманська рекламна платформа Google. Рекламодавці роблять ставки на певні ключові слова, і їхні оголошення відображаються, коли користувачі здійснюють пошук за цими ключовими словами. Рекламодавці платять лише тоді, коли користувач натискає на їхню рекламу, що й означає, що це модель саме перфоманс-маркетингу.

Це флагманська рекламна платформа Google. Рекламодавці роблять ставки на певні ключові слова, і їхні оголошення відображаються, коли користувачі здійснюють пошук за цими ключовими словами. Рекламодавці платять лише тоді, коли користувач натискає на їхню рекламу, що й означає, що це модель саме перфоманс-маркетингу. Дисплейна мережа: Google Display Network дозволяє рекламодавцям відображати банери та відеорекламу в мережі партнерських вебсайтів. Рекламодавці можуть налаштувати таргетування на конкретні демографічні показники, інтереси та поведінку, щоб їхні оголошення досягли потрібної аудиторії.

Google Display Network дозволяє рекламодавцям відображати банери та відеорекламу в мережі партнерських вебсайтів. Рекламодавці можуть налаштувати таргетування на конкретні демографічні показники, інтереси та поведінку, щоб їхні оголошення досягли потрібної аудиторії. Ремаркетинг. Google дозволяє рекламодавцям таргетувати рекламу на користувачів, які раніше відвідували їхні сайти. Цим користувачам показується реклама, коли вони переглядають інші вебсайти, заохочуючи їх повернутися та виконати цільову дію.

Google дозволяє рекламодавцям таргетувати рекламу на користувачів, які раніше відвідували їхні сайти. Цим користувачам показується реклама, коли вони переглядають інші вебсайти, заохочуючи їх повернутися та виконати цільову дію. Торгові оголошення. Це рекламні оголошення про продукт, які відображаються в результатах пошуку Google. Вони містять зображення, назву, ціну та назву магазину. Рекламодавці платять, коли користувач натискає оголошення та переходить на сторінку продукту.

Booking.com

Реклама з оплатою за клік. Booking.com вкладає значні кошти в рекламу з оплатою за клік, щоб гарантувати, що їхні оголошення відображатимуться в результатах пошукової системи, коли користувачі шукатимуть варіанти проживання в певних місцях.

Booking.com вкладає значні кошти в рекламу з оплатою за клік, щоб гарантувати, що їхні оголошення відображатимуться в результатах пошукової системи, коли користувачі шукатимуть варіанти проживання в певних місцях. Партнерський маркетинг. У Booking.com є велика програма партнерського маркетингу. Вони співпрацюють із вебсайтами, блогерами та інфлюенсерами, що працюють з темою подорожей, які й рекламують оголошення Booking.com. Ці партнери отримують комісію за кожне бронювання, виконане через їхні реферальні посилання.

У Booking.com є велика програма партнерського маркетингу. Вони співпрацюють із вебсайтами, блогерами та інфлюенсерами, що працюють з темою подорожей, які й рекламують оголошення Booking.com. Ці партнери отримують комісію за кожне бронювання, виконане через їхні реферальні посилання. Маркетинг електронною поштою. Booking.com використовує персоналізовані маркетингові кампанії електронною поштою для таргетування попередніх відвідувачів, які ще не здійснили бронювання. Ці листи часто містять спеціальні пропозиції або нагадування про збережені готелі.

Поширені запитання

Що таке перфоманс-маркетинг?

Перфоманс-маркетинг — це стратегія цифрової реклами, орієнтована на стимулювання певних дій, таких як кліки, ліди чи продажі. Рекламодавці платять лише за досягнення цих дій.

Чим перфоманс-маркетинг відрізняється від традиційної реклами?

На відміну від традиційних методів, перфоманс-маркетинг забезпечує чіткі, вимірювані результати. Рекламодавці платять за реальні результати, а не лише за розміщення реклами.

Які ключові показники перфоманс-маркетингу?

Ключові показники ефективності (KPI) включають коефіцієнт конверсії, клікабельність (CTR), ціну за залучення (CPA) і рентабельність інвестицій (ROI).

Які платформи використовуються в перфоманс-маркетингу?

У перфоманс-маркетингу використовуються різні цифрові канали, такі як пошукові системи, соціальні мережі, партнерські мережі, електронна пошта та дисплейна реклама.

Чи для всіх компаній підходить перфоманс-маркетинг?

Так, він добре адаптується під різні потреби. Невеликі компанії зі скромними бюджетами можуть скористатися його вигідною природою, тоді як великі компанії можуть використовувати його для оптимізації своїх витрат на рекламу.

Як мені забезпечити успіх у перфоманс-маркетингу?

Успіх полягає в точному таргетуванні, привабливих оголошеннях, безперервній оптимізації та надійному відстеженні й аналітиці.

Які поширені труднощі у перфоманс-маркетингу?

До труднощів належать нехтування належним відстеженням і встановленням причинно-наслідкових зв'язків, відсутність оптимізації лендінгів, а також нерозуміння вподобань і поведінки цільової аудиторії.

Висновок

Отже, як бачите, перформанс-маркетинг пропонує альтернативну перспективу для бізнесу і надає більше контролю, більше впевненості в маркетингових заходах і чітке уявлення про результати. Разом з тим зараз існують обмеження, які потрібно подолати. Як і будь-який інший інструмент, перфоманс-маркетинг найкраще працює, коли ним займаються кваліфіковані фахівці.

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