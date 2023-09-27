Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила про стратегічну співпрацю з Pixalate, провідною платформою захисту від рекламного шахрайства та аналітики з питань конфіденційності та дотримання стандартів.

Програмне забезпечення Pixalate працюватиме в поєднанні з власним рішенням MGID для захисту від шахрайства, що додасть ще один рівень сторонньої перевірки для моніторингу якості трафіку та фільтрації ботів і недійсних рекламних ресурсів.

Шахрайство в рекламі, особливо в алгоритмічній, вже давно завдає шкоди рекламним бюджетам. З появою штучного інтелекту виникає ризик зростання шахрайства, оскільки сайти, розроблені спеціально під рекламу, тепер можуть з легкістю генерувати контент. Глобальна мережа рекламодавців MGID зможе скористатися перевагами посиленого захисту від даремних витрат на рекламу, а MGID гарантує, що оголошення показуватимуть на безпечних і якісних ресурсах, де їх переглядатимуть реальні споживачі.

«Інтеграція програмного забезпечення Pixalate демонструє прагнення MGID знизити обсяг шахрайського трафіку по всьому ланцюжку постачання онлайн-реклами», — сказав Олексій Борисов, віцепрезидент з розвитку продукту MGID.

«Ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з Pixalate, щоб ретельно відстежувати якість нашого трафіку та гарантувати, що всі витрати на рекламу отримають лише легітимні паблішери, успіх яких критично важливий для здорового функціонування відкритого інтернету».

«Ми з великою радістю оголошуємо про співпрацю з глобальною рекламною платформою MGID», — сказав Джалаль Насір, генеральний директор Pixalate.