Протягом останніх десяти років у галузі паблішингу сайтів відбулися кардинальні зміни — у вебструктурі, форматах монетизації, накладанні реклами, користуванні мобільними пристроями та споживанні контенту. Вимоги зростають в геометричній прогресії — від Загального регламенту захисту даних до оптимізації швидкості сайтів. Однак незмінним залишається один аспект — ключова роль трафіку в монетизації.

У цій статті ми детально розглянемо ключові стратегії та міркування, що стосуються залучення аудиторії з різних джерел трафіку, обговоримо середню прибутковість аудиторій з цих джерел і дослідимо, як паблішери можуть стратегічно підійти до поєднання трафіку.

Вивчаємо джерела вебтрафіку

Органічний пошуковий трафік

Органічний пошуковий трафік стосується відвідувачів, які переходять на сайт зі сторінки результатів пошукової системи без використання прямої реклами. Він працює на основі запиту користувача, який відповідає контенту вебсторінки. Такий трафік вважається дуже цінним, оскільки вказує на те, що контент сайту максимально відповідає намірам користувача.

Порада щодо залучення аудиторії. Для максимізації органічного пошукового трафіку вирішальне значення має ефективна пошукова оптимізація (SEO). Для цього потрібно оптимізувати контент сайту, метаописи, заголовки, а також використовувати доречні ключові слова. Крім того, якщо у вас якісний авторський контент, який відповідає запитам користувачів, це може значно підвищити кількість відвідувачів, які прийшли до вас з пошукового сервісу.

Платний трафік

Платний трафік, як випливає з назви, передбачає залучення аудиторії на сайт за допомогою реклами. Це може бути реклама з оплатою за клік (PPC), дисплейна реклама та спонсорований контент. Платний трафік забезпечує швидші результати порівняно з органічним, але на нього необхідно виділяти бюджет.

Порада щодо залучення аудиторії. Кампанії з оплатою за клік (PPC) передбачають призначення ставок за певні ключові слова, щоб ваша реклама відображалася, коли користувачі виконують пошук за цими термінами. Ефективний таргетинг необхідний для успішної PPC-кампанії. Це включає вибір доречних ключових слів, налаштування демографічних характеристик та використання ретаргетингу, щоб взаємодіяти з потенційними клієнтами, які вже проявили інтерес.

Трафік з соцмереж

Трафік з соцмереж з'являється, коли користувач натискає на посилання чи взаємодіє з контентом, опублікованим у тій чи іншій соцмережі. Це динамічний спосіб спілкуватися з аудиторією за допомогою надзвичайно інтерактивного характеру соцмереж.

Порада щодо залучення аудиторії. Різні платформи працюють з різними аудиторіями та пропонують різні формати контенту. Важливо розуміти, які вподобання саме вашої аудиторії. Наприклад, візуальний контент може бути ефективнішим на таких платформах, як Instagram або Pinterest, а для інформативного може краще підійти LinkedIn.

Реферальний трафік

Реферальний трафік надходить з інших вебсайтів або онлайн-джерел. Він виникає, коли користувач натискає на посилання з іншого сайту, яке веде його на ваш сайт. Такий трафік зазвичай максимально цінний, оскільки користувачі вже зацікавлені в контенті на цю тему.

Порада щодо залучення аудиторії. Створення мережі авторитетних джерел, які на вас посилаються, може значно вплинути на залучення аудиторії. Цього можна досягти за допомогою гостьових публікацій, партнерства, співпраці з інфлюенсерами та створення високоякісного контенту, яким ви закликаєте інших ділитися з посиланням на ваш сайт як першоджерело.

Переваги диверсифікації джерел трафіку

Диверсифікація джерел трафіку — необхідна стратегія для будь-якого онлайн-бізнесу чи маркетолога. Це означає, що ви залучаєте трафік з різних каналів, а не покладаєтесь виключно на один. Ось основні переваги диверсифікації джерел вебтрафіку:

Зменшення ризику. Користуватися переважно одним джерелом трафіку може бути ризиковано. Якщо з цим джерелом виникають проблеми чи змінюються алгоритми, це може сильно знизити ваш трафік і відповідний дохід. Диверсифікація допомагає розподілити цей ризик. **Ширше охоплення аудиторії. ** Різні канали залучають різні типи користувачів. За допомогою диверсифікації ви можете залучити нову аудиторію, досягти якої в інший спосіб могло б бути складно. Зменшена залежність від платної реклами. Користуватися самою лише платною рекламою може бути дорого. Диверсифікація дозволяє використовувати такі органічні канали, як SEO, контент-маркетинг і соцмережі, які часто можуть забезпечити стабільний довгостроковий трафік. Адаптація до змін у галузі. Цифровий ландшафт постійно розвивається. Диверсифікуючи джерела трафіку, ви готові адаптуватися до змін у тенденціях, технологіях чи поведінці споживачів. Покращена пошукова оптимізація та впізнаваність бренду. Присутність на різних платформах і каналах може покращити загальний рівень вашої онлайн-присутності. Це, своєю чергою, може позитивно вплинути на пошукову оптимізацію та впізнаваність бренду. Покращення статистики й даних. З різних джерел трафіку можна отримати різні типи даних. Диверсифікація дозволяє отримати широкий спектр інформації про вашу аудиторію, її поведінку та вподобання. Стійкість до змін алгоритму. Великі платформи часто оновлюють свої алгоритми, що може значно вплинути на трафік. Диверсифікація допомагає знизити вплив цих змін. **Можливості тестування та оптимізації. ** Різні канали вимагають різних стратегій. Диверсифікація дає вам можливість випробувати різні підходи оптимізувати свої кампанії так, щоб здобути найкращі результати.

Пам'ятайте, що при цьому все ж не варто занадто розпилюватися. Важливо вибрати канали, які відповідають вашій цільовій аудиторії та меті бізнесу.

Стратегії залучення аудиторії з різних джерел

Ви вже розумієте, що варто використовувати багатоаспектний підхід до залучення аудиторії, адже це допомагає вам скористатися з різноманітних вподобань і поведінки інтернет-користувачів. Розгляньмо основні стратегії залучення аудиторії з різних джерел.

Оптимізація контенту та SEO

Оптимізація контенту працює у зв'язці з вивченням ключових слів і пошуковою оптимізацією в рамках сторінки:

Проведіть ретельне дослідження ключових слів, щоб визначити пошукові запити з високим потенціалом, пов’язані з вашим контентом або продуктами. Використовуйте такі інструменти, як Google Keyword Planner або SEMrush, щоб знайти релевантні ключові слова, які мають потрібний вам баланс пошукового обсягу та конкуренції.

Природним чином інтегруйте ці ключові слова у свій контент, зокрема в заголовки, метаописи та тексти. Перевірте, щоб контент містив структуровану, цінну інформацію, пов'язану з обраними ключовими словами.

Оптимізуйте метатеги, такі як метазаголовки та описи, щоб ваш сайт був інформативними та привабливим для користувачів пошукової системи. Це допомагає підвищити клікабельність з пошукової видачі.

Також вам не обійтися без поширення контенту та створення посилань:

Розробіть план поширення контенту, який передбачає розміщення в соцмережах, інформаційні розсилки на електронну пошту та доречні онлайн-спільноти чи форуми. Це розширює охоплення вашого вмісту та допомагає збільшити кількість органічних зворотних посилань.

Активно пишіть гостьові публікації або звертайтеся до авторитетних вебсайтів у вашій ніші. Гостьові публікації з якісно розміщеним зворотним посиланням на ваш сайт можуть відчутно підвищити ваш рейтинг у пошуковій видачі та збільшити обсяг реферального трафіку.

Платні рекламні кампанії

При роботі з платними кампаніями, насамперед потрібно звернути увагу на вибір платформи та формату реклами:

Оцініть демографічні показники та поведінку користувачів різних рекламних платформ, щоб визначити, де ваша цільова аудиторія найбільш активна. Наприклад, якщо ваша аудиторія — професіонали в певній сфері, вам може більше підійти LinkedIn, ніж Instagram.

Оберіть рекламні формати, які відповідають цілям вашої кампанії. Наприклад, щоб розповісти цікаву історію, можна використати відеорекламу, а щоб продемонструвати різні продукти чи функції — карусельну рекламу.

Створюючи рекламу, важливо ретельно поміркувати над таргетуванням та над нюансами розробки рекламних матеріалів:

Використовуйте детальні параметри таргетування, доступні на рекламних платформах. Визначте свою аудиторію на основі таких чинників, як вік, місцеперебування, інтереси та поведінка в Інтернеті.

Створіть привабливі рекламні оголошення, які відгукнуться вашій цільовій аудиторії. Використовуйте візуальні елементи, що привертають увагу, чітко артикулюйте ідеї та заклики до дії, щоб спонукати кліки.

Залучення та маркетинг у соцмережах

Щоб працювати з соцмережами, потрібно серйозно попрацювати над формуванням спільноти й залученням аудиторії.

Проявляйте активність у соцмережах, які відповідають вашому бренду й аудиторії. Створюйте та підбирайте контент, що заохочує взаємодію, наприклад, опитування, вікторини й обговорення.

Швидко відповідайте на коментарі, повідомлення та згадки. Активно взаємодійте з аудиторією, щоб сформувати лояльну до бренду спільноту.

Не забувайте, що в соцмережах також можна використовувати платну рекламу:

Використовуйте платну рекламу в соцмережах, щоб охопити додаткових користувачів, окрім ваших підписників. Використовуйте доступні параметри таргетингу, щоб вашу рекламу було видно найбільш потенційно зацікавленій аудиторії.

Експериментуйте з різними форматами реклами, такими як просування публікацій, сторіз і карусельні оголошення, щоб побачити, який з них найбільше відгукується аудиторії.

Партнерство та співпраця для реферального трафіку

Шукати реферальний трафік через співпрацю може бути корисно, але водночас непросто, і ваша мета тут — досягти чіткої комунікації та знайти спільну мету:

Визначте, які є бренди, інфлюенсери або вебсайти зі схожою цільовою аудиторією, але послуги чи продукти яких не конкурують з вашими. Шукайте можливостей співпрацювати у створенні контенту, подіях чи акціях.

Переконайтеся, що партнерство є взаємовигідним. До таких варіантів належать спільне проведення вебінарів, гостьові блоги чи поширення контенту одне одного в соцмережах.

Мотивуйте партнерів залучати трафік на ваш сайт — для цього можна використовувати партнерські програми чи ексклюзивні знижки для їхньої аудиторії.

Збільшення трафіку на сайт. Які можуть бути труднощі та що варто врахувати

Для будь-якої компанії з власним сайтом важливо залучати на нього трафік. Але якби все було так просто, не було б ні запитань «як збільшити трафік», ні детальних інструкцій на цю тему. Намагаючись збільшити трафік, ви, ймовірно, натрапите на такі труднощі:

Збалансування ресурсів і розподілу бюджету

Однією з найбільших проблем у залученні трафіку на сайт часто стає ефективне використання доступних ресурсів і бюджету. Це передбачає прийняття стратегічних рішень про те, куди вкладати час, кошти й зусилля. Ось над чим варто поміркувати:

Вибір пріоритетних каналів. Визначте, які канали найкраще працюють для вашої аудиторії. Наприклад, якщо ваша ЦА активна в соцмережах, витрати на маркетинг у соцмережах можуть принести кращі результати. Тестування та використання різних ітерацій. Експериментуйте з різними стратегіями та каналами, щоб знайти найкращі варіанти. Це може включати A/B-тестування рекламних кампаній, випробування різних форматів контенту або коригування стратегій пошукової оптимізації. Встановлення реалістичних цілей. Реалістично оцінюйте, чого ви можете досягти за допомогою наявних ресурсів. Краще зосередитися на кількох ключових каналах і досягти успіху з ними, ніж кидатися на все підряд. Вимірювання рентабельності інвестицій. Постійно відстежуйте рентабельність інвестицій (ROI) для кожного каналу трафіку. Для цього потрібно відстежувати такі показники, як клікабельність, коефіцієнт конверсії та витрати на залучення клієнта — так ви зможете точно знати, що ефективно використовуєте доступні ресурси. Виділення ресурсів на довгострокове зростання. Хоча швидкі результати теж важливо отримати, необхідно виділити ресурси й на довгострокові стратегії, такі як розробка контенту, пошукова оптимізація та розвиток аудиторії. Можливо, ці заходи й не дадуть вам негайного приросту трафіку, але вони важливі для сталого зростання.

Як керувати різними каналами й оптимізувати їх

Диверсифікувати джерела трафіку необхідно, але при цьому виникає питання, як ефективно керувати кожним з цих каналів й оптимізувати його застосування. Ось що варто врахувати, коли ви керуєте кількома каналами:

Сегментація й таргетування. Визначте унікальні характеристики кожного каналу й відповідним чином сегментуйте аудиторію. Підберіть повідомлення й контент таким чином, щоб вони відгукувалися конкретній аудиторії на кожній платформі. Узгоджений брендинг. Підтримуйте однаковий голос та ідентичність бренду в усіх каналах. Це створює цілісну картинку для вашої аудиторії, де б вона не побачила ваш бренд. Використання інструментів аналітики. Застосовуйте якісні інструменти аналітики, щоб відстежувати ефективність кожного каналу. Це допоможе вам визначити, що вже працює, а що треба скоригувати. Адаптація контенту. Контент, який ефективно працює на одній платформі, може бути зовсім недоречним на іншій. Адаптуйте контент таким чином, щоб він відповідав вподобанням і поведінці аудиторії на кожному каналі. Управління часом. Для ефективної роботи з кількома каналами потрібно вміти добре керувати часом. Розставляйте завдання за пріоритетністю, продумуйте графік та автоматизуйте процеси, де це можливо.

Адаптація до нових алгоритмів і тенденцій

Цифрові платформи, зокрема пошукові системи та соцмережі, часто оновлюють алгоритми. Адаптуватися до цих змін необхідно, щоб підтримувати та збільшувати трафік на сайт. Ось як це можна зробити.

Будьте в курсі оновлень. Стежте за новинами в галузі. Читайте тематичні форуми, відвідуйте вебінари та підпишіться на авторитетні джерела інформації, щоб не пропускати зміни алгоритмів чи нові тенденції. Гнучко налаштовуйте пошукову оптимізацію. Оновлення алгоритмів особливо впливають на SEO. Йдіть у ногу з найкращими практиками та будьте готові змінювати свої стратегії оптимізації, коли це необхідно. Урізноманітніть джерела трафіку. Якщо ви надто залежні від однієї платформи, це робить ваш дохід вразливим до змін алгоритмів. Диверсифікація джерел трафіку допомагає зменшити цей ризик. Підхід, орієнтований на користувача. Алгоритми зараз надають все більшу перевагу взаємодії з користувачем. Щоб не відставати від цих тенденцій, створюйте цінний, зручний контент. Експериментуйте та перевіряйте різні варіанти. Не бійтеся пробувати нові стратегії й тактики. Експерименти можуть допомогти зрозуміти, що найкраще працює в той чи інший момент.

Джерела трафіку та їхній середній потенціал доходу

Прямий трафік вказує на вашу найприхильнішу аудиторію — це користувачі, які відвідують сайт, натиснувши на закладку чи безпосередньо вводячи URL у браузері. Ці користувачі переглядають кілька сторінок і залишаються на сайті найдовше, в середньому 5,3 хвилини. Крім того, прямий трафік генерує 17% доходу і при цьому на нього припадає лише 14% показів реклами. А от на трафік застосунків припадає 34% показів реклами і при цьому лише 17% доходу.

У середньому користувачі, які переходять на сайт паблішера з інших сайтів, з найвищою ймовірністю реагують на рекламу: на це джерело трафіку припадає 31% реклами та 45% доходу. Відвідувачі сайту, які належать до органічного трафіку, прагнуть знайти потрібну інформацію, тож цілком логічно, що вони проводять на сайті чимало часу. На органічний трафік припадає 16% показів реклами та доходу паблішерів.

Джерело: платформа MGID; зведені дані паблішерів США, квітень-вересень 2020 р.

Як знайти баланс між розвитком та залученням аудиторії

З точки зору маркетингу потрібно порівняти витрати на залучення клієнта з різних джерел з його пожиттєвою цінністю. Для деяких джерел трафіку (особливо для трафіку з соцмереж і платної реклами) зробити це цілком можливо, і в цьому випадку витрати на залучення клієнта мають бути нижчими, ніж пожиттєва цінність.

Або ж можна зосередитися на збалансованому поєднанні різних джерел трафіку й каналів залучення аудиторії. Ставки паблішерів з часом змінюються і також залежать від того, як користувачі реагують на побачену рекламу. Щоб збільшити прибуток від сайту, паблішерам варто урізноманітнити джерела трафіку, зокрема додати джерела, здатні привести активніших відвідувачів та намагатися перевести їх у категорію прямого трафіку — найбільш лояльного сегменту аудиторії.

А щоб утримати користувачів, найкраща стратегія — скласти для себе портрет клієнта, якого залучають джерела трафіку з найвищою конверсією, і регулярно створювати контент, який цікавить саме таку аудиторію. У поєднанні з іншими внутрішніми підходами, такими як емейл-розсилка, пошукова оптимізація, внутрішня рециркуляція контенту і просування контенту, сайти можуть досягти найкращих результатів у розвитку найбільш високодохідних сегментів аудиторії.

Майбутні тенденції в залученні аудиторії

Канали трафіку майже не змінюються, однак з розвитком технологій змінюються підходи до їхнього використання. Отже, щоб не відставати від швидких змін у цифровому ландшафті, необхідно розуміти, яких тенденцій у залученні аудиторії варто очікувати. Точно передбачити, що буде далі, неможливо, але вже зараз ми бачимо деякі ключові тенденції, які впливатимуть на стратегії залучення аудиторії в найближчому майбутньому.

Персоналізація на основі штучного інтелекту. Штучний інтелект і машинне навчання відіграватимуть ще більшу роль у створенні контенту та повідомлень для певних сегментів аудиторії. Цей рівень персоналізації покращує взаємодію з користувачем й інтерактивність сайту. Оптимізація голосового пошуку. З появою розумних колонок і віртуальних помічників оптимізація контенту для голосового пошуку ставатиме все більш актуальною. Ця тенденція вимагає зміни стратегій SEO в бік більш розмовної та природної мови. Домінування відео. Відеоконтент і далі буде домінувати на онлайн-платформах. Маркетологам потрібно буде інвестувати у створення та оптимізацію відео, щоб ефективно привернути увагу своєї цільової аудиторії. Доповнена реальність (AR) і віртуальна реальність (VR). Можна очікувати, що ці технології повного занурення ставатимуть все більш інтегрованими в користування інтернетом. Бренди, які використовують AR і VR для створення інтерактивного та привабливого контенту, матимуть конкурентну перевагу. Мікромоменти та миттєве задоволення потреб. Аудиторія все частіше шукає швидкої, актуальної інформації. Маркетологам потрібно буде створювати контент, який враховує ці мікромоменти й миттєво дає користувачам щось цінне. Дані нульової сторони. З міркувань конфіденційності даних, які стають все більш актуальними, користувачі більш вибірково ставляться до того, якою інформацією вони діляться. Дані нульової сторони — тобто ті, що користувачі надають з власної волі — будуть цінним ресурсом, який допоможе вам краще розуміти аудиторію. Соціальна комерція та контент з опцією придбання. Соцмережі поступово перетворюються на віртуальні магазини. Щоб збільшити кількість конверсій, брендам потрібно буде якомога зручніше організувати можливість робити покупки через соцмережі. Маркетинг з фокусом на спільноту. Створення та розвиток онлайн-спільнот буде ефективною стратегією залучення аудиторії. Взаємодія з однодумцями сприятиме довірі та лояльності до бренду. Блокчейн для довіри та прозорості. Технологія блокчейну може посприяти підвищенню рівня безпеки та прозорості даних під час транзакцій. Це може допомогти налагодити довірливу взаємодію з користувачами, для яких важлива конфіденційність. Етичний та відповідальний маркетинг. Споживачі звертають все більше уваги на бренди, що демонструють соціальну відповідальність і прихильність до цінностей сталого розвитку. Маркетингові заходи, які демонструватимуть етичні цінності бренду, відгукнуться у свідомих споживачів.

Як бачите, в цих тенденціях немає нічого незвичайного чи несподіваного. Ба більше, чимало з них використовуються вже зараз і динамічно змінюють картину для тих, хто хоче працювати з різними джерелами трафіку. Тож будуючи стратегію залучення аудиторії, не забувайте і про ці тенденції.

Поширені запитання

Що таке залучення аудиторії з кількох джерел трафіку?

Залучення аудиторії — це процес пошуку та взаємодії з потенційними клієнтами з різних онлайн-каналів для розвитку лояльної бази користувачів.

Чому важливо урізноманітнювати джерела трафіку?

Така диверсифікація зводить до мінімуму залежність від одного каналу, зменшуючи вразливість паблішера до раптових змін в алгоритмах або тенденціях ринку.

Які є типові джерела трафіку для залучення аудиторії?

Основні джерела — органічний пошук, платна реклама, соцмережі, емейл-маркетинг, реферальні посилання, співпраця з інфлюенсерами та контент-маркетинг.

Як компанії можуть оптимізувати органічний пошуковий трафік?

Для цього потрібно використовувати ефективні стратегії пошукової оптимізації, створювати якісний контент і стежити, щоб технічні характеристики сайту відповідали вимогам пошукових систем.

Яка роль платної реклами в залученні аудиторії?

Платна реклама дозволяє компаніям швидко охопити цільову аудиторію і дає повний контроль над розміщенням реклами й використанням бюджету.

Як можна використовувати соцмережі для залучення аудиторії?

Компанії можуть скористатися трафіком з соцмереж за допомогою цікавого контенту, активної взаємодії зі спільнотою та рекламних кампаній з точним таргетуванням.

Чому важливо відстежувати й аналізувати заходи для залучення аудиторії?

Відстеження ефективності дає змогу зрозуміти, які джерела найефективніші — і таким чином оптимізувати використання ресурсів.

На завершення

Таким чином, вміння залучати аудиторію з різних джерел — наріжний камінь онлайн-присутності. Використовуючи органічний пошуковий трафік, платну рекламу, соцмережі та стратегічні партнерства, компанії можуть ефективно знайти та залучити цільову аудиторію. Цифровий ландшафт постійно змінюється, а отже, нам доводиться адаптуватися та глибоко розуміти нюанси кожного каналу.

Якщо ви хочете максимально розвинути потенціал своєї аудиторії, ніхто не допоможе в цьому краще, ніж MGID. Завдяки MGID паблішери не лише користуються сучасними технологіями, а й повністю контролюють аудиторію. Це дає їм можливість залучати, утримувати та монетизувати увагу користувачів з найбільшою точністю. Крім того, надійна аналітика MGID надасть вам цінну інформацію для вдосконалення стратегій монетизації та збільшення доходу. Не пропустіть можливість розвинути свій бізнес. Приєднайтеся до MGID вже сьогодні і вийдіть на новий рівень залучення аудиторії.