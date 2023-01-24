Хоча статична реклама була популярним форматом реклами вже більше десятиліття, здається, зростає інтерес до рекламних форматів, які не є статичними. Вплив відеореклами на коефіцієнти конверсії та кампанії є значним, і немає сенсу чіплятися за минуле. Новіші, помітніші формати реклами в моді у світі реклами, і йти в ногу з останніми тенденціями — найкращий спосіб надати своїй рекламній кампанії конкурентну перевагу.

Однак звичайна відеореклама доступна не для всіх брендів. Створення високоякісної відеореклами є дорогим і тривалим процесом, і залежно від того, чого ви намагаєтеся досягти, її результати можуть бути не такими і вражаючими.

Цього не можна сказати про моушн рекламу. Вона є ідеальною серединою між менш захоплюючою статичною рекламою та дорогою відеорекламою. Якщо ви шукаєте спосіб підвищити ефективність своєї кампанії без надмірних витрат, тоді моушн — це ваш квиток до успіху.

Починаючи з основ: що таке статична реклама?

Не соромтеся пропустити цей розділ, якщо ви знайомі з класичною статичною рекламою та її перевагами та недоліками. Однак, якщо ви хочете бути повністю обізнаними в темі створення успішної реклами, ніколи не нехтуйте основами.

Статична реклама є фіксованою та незмінною і пропонує однаковий вміст для всіх глядачів. Зазвичай вона не містить динамічних чи інтерактивних елементів. Статичні оголошення зазвичай складаються зі статичних зображень, тексту, логотипів і основних елементів дизайну.

Відмінною рисою статичної реклами є те, що вона не має можливості персоналізувати або динамічно змінювати свій вміст. Вона передає узгоджене повідомлення всім глядачам. Відповідно, статична реклама може бути ефективною для прямої передачі певного повідомлення або підвищення впізнаваності бренду. Вона часто використовуються, коли основна мета полягає в тому, щоб донести чітке та стисле повідомлення без необхідності використання інтерактивних або персоналізованих елементів.

Плюси та мінуси статичної реклами

Проста і зрозуміла статична реклама має свої переваги:

Простота. Статичну рекламу легко створити та реалізувати, вона потребує менше часу та ресурсів, ніж інші види реклами. Прибутковість. Статична реклама часто є більш економічно ефективною, що робить її доступною для компаній з обмеженим рекламним бюджетом. Послідовність. Статична реклама передає узгоджене повідомлення всім глядачам, забезпечуючи однакове враження від бренду для всіх.

Однак використання єдиної незмінної форми не завжди вигідно: є й недоліки.

Обмежене залучення. У статичній рекламі відсутні інтерактивні елементи, що обмежує рівень уваги та інтересу користувача. Відсутність персоналізації. Статичну рекламу неможливо налаштувати на основі вподобань користувача чи даних у реальному часі, що може призвести до менш таргетованої реклами. Зменшений візуальний вплив. Статична реклама, позбавлена рухомих або динамічних елементів, може мати менший візуальний вплив, ніж більш динамічні та привабливі формати оголошень.

Що таке моушн реклама?

Моушн реклама, також відома як анімована реклама або мультимедійна реклама, — це формати реклами, які включають в себе рух або анімовані елементи. На відміну від статичної реклами, реклама з рухомою графікою використовує візуальні ефекти, переходи та анімацію, щоб привернути увагу глядача та передати рекламне повідомлення. Ці оголошення можуть включати зображення, що обертаються, ковзаючий текст, ефекти вицвітання або інтерактивні елементи.

Будучи втіленням анімації в рекламі, моушн реклама пропонує глядачам більш динамічний і привабливий досвід. Вона набагато краще привертає увагу користувача і запам’ятовується краще, ніж статична реклама. Ви можете прочитати більше про всі специфікації моушн реклами, правила відповідності та про те, де знайти анімований дизайн для вашої моушн реклами, у нашому Посібнику з моушн реклами.

Плюси та мінуси моушн реклами

Порівнюючи статичні та моушн оголошення, можна одразу побачити багато очевидних переваг останніх.

Підвищена залученість. Елементи руху та анімації можуть створити відчуття інтерактивності, що призводить до вищого рівня залучення. Підвищена впізнаваність бренду. Використання анімації в рекламі може допомогти брендам виділитися та справити незабутнє враження на глядачів. Покращена передача повідомлень. Анімаційна реклама дає можливість передавати складні чи довгі повідомлення в стислій та візуально привабливій формі.

Здавалося б, про які недоліки може йти мова, враховуючи, наскільки приваблива анімаційна реклама. Проте все ж вони є і їх слід враховувати.

Збільшений розмір файлу та час завантаження. Для моушн реклами часто потрібні більші файли через додавання анімації та мультимедіа, що може призвести до сповільнення завантаження. Потенціал нав’язливості. Хоча моушн реклама покликана привернути увагу, вона також може стати нав’язливою, якщо її не спланувати акуратно. Обмеження сумісності та відображення. Не всі рекламні платформи, веб-сайти чи пристрої можуть оптимально підтримувати або відображати рекламу з анімацією.

Чому моушн працює краще, ніж статичні зображення

Наш мозок відкалібрований у досі не дуже зрозумілий нам спосіб, спосіб, але ми визнаємо схожість і закономірності в тому, як люди фіксують і обробляють інформацію. Одна поширена виявлена поведінка — це тенденція фіксувати рух набагато уважніше й гостріше, ніж статичні об’єкти чи персонажі.

Імовірно, базовим інстинктом виживання є всі важелі, необхідні сучасній цифровій рекламі, щоб отримати більше конверсій від кожної рекламної кампанії. Не сумнівайтеся в цьому — дані є, і це, безсумнівно, свідчить про те, що моушн реклама є найкращим форматом.

Проте наша здатність помічати рух — не єдина причина, чому ми любимо анімаційну рекламу. Моушн оголошення дозволяють нам розміщувати більше інформації — розповідаючи цілі історії та виглядаючи при цьому добре — у тому самому обсязі простору, який зайняло б статичне зображення. Чому б не мислити економно і оптимальніше використовувати обмежений простір?

У моушн рекламі також є щось заспокійливе. Звичайно, це залежить від дизайну рекламного оголошення, але анімація, як правило, заспокоює нас і дає нам відчуття безпеки та обізнаності. Якщо бренди й прагнуть чогось, так це комфорту та близькості.

Окрім цих дещо складніших — а в деяких випадках психологічних — причин, моушн реклама ефективна як за часом, так і за витратами. З належним набором навичок і деякими інструментами анімація GIF-файлів лише трохи складніша, ніж створення унікальних і видатних статичних оголошень. Як і слід було очікувати, це також набагато зручніше та гнучкіше, ніж зйомка справжніх відео за участю живих акторів, знімальної групи та всього іншого персоналу, необхідного для такого починання.

Ось як ви можете використовувати моушн рекламу на свою користь

Є безліч способів привернути безцінну увагу вашої аудиторії за допомогою моушн реклами, тому іноді вам може бути важко вибрати, з чого почати. Нижче ми перерахували різноманітні форми анімаційної реклами, щоб допомогти вам розібратися.

Ймовірно, найбільш очевидним використанням моушн реклами є демонстрація можливостей продукту чи послуги, або як би сказали в Facebook, демо в русі. Показ того, як продукт виглядає на людині або як він використовується, є ідеальним початком вашої роботи з анімаційною рекламою.

Демо в русі

Стоп-моушн-анімація буле стандартним прийомом, поки не знайшла нового життя в цифровій рекламі. Бренди знайшли спосіб використовувати стоп-моушн анімацію, щоб розповідати цілі історії та залучати свою аудиторію. Це химерний і досить мало використовуваний метод реклами, тому варто спробувати.

Стоп-моушн анімація

Подібним чином кінетична або анімована типографіка є ідеальним способом зробити повідомлення або переконати користувачів вжити певних заходів. Це один із найкращих способів інтегрувати заклик до дії у вашу анімаційну рекламу.

Анімована типографіка

Можливості безмежні, коли справа доходить до використання спеціальних ефектів і моушн реклами. Вам це скаже будь-хто, хто коли-небудь користувався відеоредактором. Звісно, перебору з ефектами збільшення і згасання не потрібно, але у розумних кількостях вони точно допоможуть зробити вашу наступну анімаційну рекламу цікавою та унікальною.

Згасання

Також, дивитися зациклені відео завжди цікаво, і це чудовий спосіб змусити вашу аудиторію переглядати вашу рекламу безперервно, навіть не підозрюючи про це.

Зациклене відео

Мало анімацій здаються більш унікальними та продуманими, ніж сінемаграфи. Якщо вам потрібна реклама, у якій лише одна частина рухається, а решта є статичною, ваші можливості безмежні. Сінемаграфи дозволяють інтегрувати анімаційну рекламу в ненав’язливий спосіб, який нагадує часи статичної реклами.

Сінемаграф

І останнє, але не менш важливе: мультяшна або cutout реклама є, мабуть, найбільш заспокійливою та розслаблюючою. Використовуючи таку рекламу, ви, швидше за все, налаштуєте свою аудиторію на спокійний лад та змусите її сприймати ваш бренд у більш позитивному та доброзичливому світлі.

Мультяшна анімація

Моушн та статичні оголошення: що краще?

Якщо моушн реклама настільки універсальна та ефективна, то чому вона досі не витіснила з ринку статичну рекламу? Хоча моушн реклама дійсно має безліч переваг, статична все ще займає своє місце на ринку. Їй часто віддають перевагу для передачі прямої інформації або конкретного заклику до дії. Крім того, статичні оголошення сумісні з багатьма платформами, старими пристроями та повільнішим підключенням до інтернету.

Як і у випадку з будь-якою іншою рекламою, ефективність статичної реклами порівняно з моушн залежить від низки факторів, включаючи конкретні цілі рекламної кампанії, цільову аудиторію та контекст, у якому реклама відображається. Ми вже розглянули плюси і мінуси цих видів реклами і можемо зробити наступний висновок.

Моушн реклама особливо корисна для розповіді історій і передачі конкретних моментів, особливостей або переваг продукту чи послуги.

особливо корисна для розповіді історій і передачі конкретних моментів, особливостей або переваг продукту чи послуги. Статичну рекламу найкраще використовувати, коли вам потрібно передати фіксоване, стисле повідомлення, що охоплює максимальну кількість платформ, незалежно від пропускної здатності чи швидкості підключення до інтернету.

У деяких випадках поєднання моушн та статичної реклами може бути використано стратегічно. Наприклад, статичну рекламу можна використовувати для початкового враження і передачі чіткого повідомлення, а моушн рекламу можна використовувати для ретаргетингу або підсилення повідомлення бренду за допомогою більш переконливих візуальних елементів.

Заключні думки

Немає сумнівів щодо того, що моушн реклама є кращим варіантом сьогодні. Єдине питання, яке ви повинні поставити собі, це те, наскільки ви готові до творчості та який підхід вам слід застосувати.

Варто провести розмову з вашою командою, щоб знайти засіб, який найкраще передає ваші основні цінності вашій цільовій аудиторії. Зрештою, неможливо підвищити ефективність вашої кампанії, не познайомивши свій бренд із людьми, яких ви сподіваєтеся охопити.