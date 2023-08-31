Важливість іміджу компанії в наш час неможливо переоцінити. І справді — якщо подумати про найбільші компанії у світі, в них усіх є дещо спільне, незалежно від того, яка в них ніша на ринку, цільова аудиторія чи галузь. Що ж це за спільна риса? Це ідея, з якою ви, ймовірно, вже знайомі, а також один з ключових принципів маркетингу — впізнаваність бренду.

Зараз заснувати свою компанію легко, як ніколи. В результаті онлайн можна знайти нескінченну кількість компаній і стартапів, які сподіваються залишити свій слід на ринку — однак вдається це не всім. За дослідженнями, близько 20% малих підприємств зазнають невдачі протягом перших двох років роботи — отже, впізнаваність бренду — вирішальний фактор, який стоїть між цими новоствореними компаніями та забуттям.

У цій статті ми пояснимо, що таке впізнаваність бренду, чому це настільки важливо, і зокрема як її виміряти. Якщо ця захоплива тема вам цікава, читайте далі, щоб дізнатися більше!

Що таке впізнаваність бренду?

Впізнаваність бренду — термін, який маркетологи використовують, щоб описати рівень обізнаності чи поінформованості аудиторії про певний бізнес. Що більша впізнаваність компанії, то більші шанси, що вона вважатиметься модною чи популярною.

Більшість людей не розмірковують про такі речі, як впізнаваність бренду, цілий день, однак у нас усіх є хоч якесь розуміння цього явища. Нас щодня з усіх сторін завалюють тисячі реклам і назв, і все ж є певні шрифти, слогани та логотипи, які ми одразу впізнаємо й асоціюємо з певною компанією. Пагорби логотипа McDonald's, звивистий білий шрифт на червоній банці Coca-Cola, знаменитий слоган Nike «Just Do It» — це все приклади дуже впізнаваних брендів, які знає кожен.

Те, наскільки часто ми бачимо ці логотипи й слогани, доводить, наскільки важлива видимість і впізнаваність. Великі компанії, такі як McDonald's, Coca-Cola та Nike, відомі в усіх куточках світу. Завдяки такій поширеності вони залишаються на слуху.

Впізнаваність бренду можна загалом розділити на дві категорії: впізнаваність з допомогою і самостійна впізнаваність. Зараз пояснимо, в чому між ними різниця.

Впізнаваність бренду з допомогою

Впізнаваність бренду з допомогою означає, що споживач може розрізнити певний бренд візуально. Згадаймо про попередні приклади — впізнання логотипа McDonald's, банки Coca-Cola чи пакування Nike належить до прикладу впізнаваності бренду з допомогою. Візуальні елементи, такі як логотипи, слогани та шрифти, дуже впливають на те наскільки запам’ятовується компанія.

Самостійна впізнаваність бренду

Самостійна впізнаваність бренду, також відома як згадування бренду, означає рівень впізнання бренду без допомоги сторонніх сигналів, таких як етикетки, реклама, торгова марка тощо. На згадування бренду впливають різні чинники, зокрема рівень відданості клієнтів та наскільки добре вони знають компанію. Якщо в опитувальнику про улюблений бренд одягу клієнт напише Zara чи H&M, не маючи перед собою варіантів відповіді, це і є приклад самостійної впізнаваності бренду.

Чому важлива впізнаваність бренду?

Є кілька причин, чому впізнаваність бренду така важлива. По-перше, у міру того, як компанія стає все більш впізнаваною, збільшується ймовірність, що споживачі сприйматимуть її як зрозумілу та варту довіри, що спонукатиме їх користуватися товарами та послугами цієї компанії. Простий приклад — коли споживач обирає в супермаркеті брендові товари, а не власну марку магазину, хоча між самими продуктами різниці практично немає. У цьому сценарії всю роботу бере на себе саме назва компанії.

Впізнаваність бренду також важлива, бо завдяки їй ваша компанія стає популярнішою серед ширшого кола потенційних клієнтів. Що більше впізнання має компанія, то більше її культурне значення. Коли компанії стають більш видимими, споживачі частіше впізнають їхній логотип, радять їхні продукти, взаємодіють з відповідною компанією в соцмережах, а головне — користуються товарами та послугами компанії з власної ініціативи.

Одним словом, впізнаваність бренду має вирішальне значення для успіху будь-якого бізнесу. Це допомагає привернути увагу аудиторії та перетворити її на лояльних, постійних клієнтів — а вони забезпечують постійний потік доходу для компанії. Іншими словами, впізнаваність бренду сприяє зростанню капіталу бренду. Цю тему ми розглянемо в наступному розділі.

Впізнаваність бренду vs. капітал бренду

Ще один поширений у сфері маркетингу термін — капітал бренду. Найкраще його можна пояснити як цінність вашої компанії — як соціальну, так і комерційну — що ґрунтується на тому, як аудиторія сприймає вашу компанію. Залежно від взаємодії клієнтів з вашою компанією, це значення може бути і позитивним, і негативним, залежно від якості послуг, які отримав від вас споживач.

Як бачите, впізнаваність бренду і капітал бренду — пов'язані між собою поняття, але вони не взаємозамінні. Тож як саме вони пов'язані?

Якщо говорити спрощено, розвиток впізнаваності бренду — це формування капіталу бренду. Маркетологи просувають позитивний досвід і асоціації зі своєю компанією, щоб вибудовувати довірливі стосунки зі споживачами. Таким чином вони формують лояльність і збільшують цінність бренду у сприйнятті аудиторії. А це, своєю чергою, приносить користь бізнесу, зокрема:

Допомагає підвищити ціни на товари та послуги;

Підвищує ціни на акції;

Сприяє успішному розширенню бізнесу;

Створює підвищений соціальний вплив.

Як виміряти впізнаваність бренду

Очевидно, що впізнаваність бренду відіграє ключову роль у маркетингу. З урахуванням цього, здається очевидним, що компанії мають докладати зусилля, щоб покращувати свій імідж в очах споживачів і підвищувати видимість. Однак, щоб збільшити впізнаваність бренду, спершу потрібно розуміти, як її вимірювати. Ну а як зрозуміти, чи досягаєте ви мети, якщо у вас немає розуміння, як оцінювати свої результати і відстежувати прогрес?

Тож як виміряти впізнаваність бренду? Рішення можна згрупувати у дві окремі категорії:

Кількісні методи. Ці методи передбачають використання числових даних для визначення швидкості зростання впізнаваності бренду. Для цієї мети можна використовувати ключові показники впізнаваності бренду, такі як відвідуваність сайту, активність аудиторії в соціальних мережах і покази реклами.

Ці методи передбачають використання числових даних для визначення швидкості зростання впізнаваності бренду. Для цієї мети можна використовувати ключові показники впізнаваності бренду, такі як відвідуваність сайту, активність аудиторії в соціальних мережах і покази реклами. Якісні методи: Ці методи дещо складніше оцінити кількісно, оскільки вони ґрунтуються на суб’єктивних оцінних судженнях, а не на чітких цифрах. До прикладів належать опитування про впізнаваність бренду, вивчення, як спілкуються споживачі про вашу компанію, та відстеження простору вашого бренду онлайн (тобто скільки про ваш бренд говорять в інтернеті).

Як підвищити показник впізнаваності бренду

Коли ви чітко зрозумієте, як визначити рівень впізнаваності бренду, можна переходити й до її розвитку. Тут варто розуміти, що однісінької реклами чи навіть РК недостатньо, щоб сформувати високий рівень впізнаваності бренду у вашої цільової аудиторії. Це інтенсивний процес, і тут навряд чи вдасться все зробити за один день.

Натомість така видимість органічно розвивається внаслідок численних невеликих рішень. Сприйняття вашого бізнесу споживачами багато в чому залежатиме від того, як ви його позиціонуєте.

Ось кілька кроків, які допоможуть вам підвищити цю впізнаваність:

Розвивайте унікальний приємний голос бренду. Навряд чи вам вдасться залучити багато клієнтів, якщо люди сприйматимуть ваш бізнес як бездушну й безлику сутність. Розробляючи лендинг для сайту чи рекламне оголошення, подумайте про теми та цінності, які важливі для вашої компанії. Це допоможе вам сформувати голос бренду, з яким споживачі зможуть себе співвіднести.

Навряд чи вам вдасться залучити багато клієнтів, якщо люди сприйматимуть ваш бізнес як бездушну й безлику сутність. Розробляючи лендинг для сайту чи рекламне оголошення, подумайте про теми та цінності, які важливі для вашої компанії. Це допоможе вам сформувати голос бренду, з яким споживачі зможуть себе співвіднести. Формуйте зв'язки онлайн. Дослідження показують, що понад 50% репутації бренду залежить від соціальних взаємодій в інтернеті. Докладіть зусиль, щоб спілкуватися з аудиторією онлайн — пишіть коментарі та створюйте контент, який спонукає людей до активного відгуку.

Дослідження показують, що понад 50% репутації бренду залежить від соціальних взаємодій в інтернеті. Докладіть зусиль, щоб спілкуватися з аудиторією онлайн — пишіть коментарі та створюйте контент, який спонукає людей до активного відгуку. Використання силу оповіді. Можливості якісної історії важко переоцінити. Якщо ви без поспіху створите привабливий наратив про свій бізнес, цільовій аудиторії буде легше відчути зв'язок з вами, що спонукає її підтримувати вашу компанію. Крім того, сторітелінг сформує враження про автентичність вашого бренду й допоможе в довготривалій перспективі здобути довіру клієнтів.

Ключові показники впізнаваності бренду

Ми вже трохи розповіли про вимірювання впізнаваності бренду, зокрема пояснили, що її можна вимірювати кількісними чи якісними методами. А зараз ми розкажемо про це детальніше: розглянемо шість найбільш поширених показників впізнаваності бренду і пояснимо, як ви можете зрозуміти більше про видимість вашої компанії з їхньою допомогою.

Соціальне та несоціальне охоплення

Соціальне та несоціальне охоплення – це показники, які оцінюють, скільки людей бачать ваш контент. Як випливає з назви, перший стосується конкретно відсотка видимості контенту, опублікованого в соцмережах, таких як YouTube, TikTok або Instagram. А ось другий показник стосується контенту за межами соцмереж: з новинних сайтів, блогів, подкастів та інших подібних джерел. Зі збільшенням охоплення зростає й кількість людей, які бачать ваш контент, що підвищує впізнаваність бренду.

Дані про обсяг пошуку

Обсяг пошуку – це показник того, скільки разів здійснювався пошук за певним ключовим словом. Хоча інструменти вимірювання обсягу пошуку часто використовуються для дослідження ключових слів у SEO, вони також допоможуть вам визначити, скільки людей шукали вашу компанію в інтернеті. Що більше людей вас шукає, то краще, оскільки це означає, що про вашу компанію спілкуються — чи то усно, чи то в соцмережах.

Покази реклами бренду

З точки зору цифрового маркетингу, показ реклами — це коли особа бачить рекламу в мобільному додатку, на сайті чи деінде. Навіть якщо користувач не звертає уваги на рекламу, якщо вона відображається на екрані поки у них відкрита програма або вебсторінка, це зараховується як показ. Покази нічого не скажуть про те, що думають люди про ваш контент, однак за ними принаймні можна визначити, чи хтось взагалі його бачить.

Оцінка присутності

Оцінка присутності компанії — це KPI впізнаваності бренду, який вимірює його популярність в онлайн-просторах. Шкала цієї оцінки — від 0 до 100, де 100 — найвищий з можливих результатів, якого зазвичай досягають тільки всесвітньо відомі компанії та популярні чи актуальні теми. Оцінка присутності — це простий спосіб порівняти вашу компанію з іншими на ринку, одночасно відстежуючи її прогрес.

Трафік на сайті

Відстеження кількості людей, які відвідують ваш сайт, дозволяє дізнатися, наскільки ефективною є ваша поточна маркетингова стратегія. Що вища впізнаваність вашого бренду, то більше людей дізнаються про ваш сайт і його відвідають. Маркетологи також можуть скористатися інструментами, які повідомляють їм, яке джерело певного трафіку — наприклад, чи користувач безпосередньо зайшов на сайт за посиланням, чи посилання трапилося йому органічно в пошуку Google. Такий поглиблений аналіз може бути особливо корисним, оскільки з його допомогою можна побачити, які джерела трафіку найкращі.

Згадки

Відстеження згадок дає змогу побачити, хто говорить про вашу компанію, а також чи говорять про добре чи погано. Згадки — це будь-яка спонтанна реклама з боку споживачів, до якої належить все, починаючи з опублікованих відгуків у блогах до прямих посилань у соцмережах.

Рекламний голос

Рекламний голос, який можна побачити під абревіатурою SOV, вимірює, скільки говорять про вашу компанію онлайн у порівнянні з основними конкурентами. Цей ключовий показник не враховує якість цього дискурсу, а лише кількість. Високий показник SOV вказує на те, що, порівняно з вашими конкурентами, ви отримуєте стільки ж або більше охоплення з онлайн-джерел — наприклад, блогів, новинних сайтів, або X, раніше відомого як Twitter. Цей показник впізнаваності бренду є важливим — не забувайте про нього.

Залучення в соцмережах

Останніми роками популярність соціальних медіа продовжує зростати, і все більше людей відкривають для себе нові компанії через онлайн-спільноти. У результаті такі соціальні мережі, як X, Facebook, TikTok і Instagram, стали ключовими елементами інструментарію цифрового маркетолога. Залучення на цих платформах — коментарі, лайки, поширення тощо — стало одним з основних способів оцінити впізнаваність бренду.

Важлива підказка: Відстежуйте показники впізнаваності бренду своїх конкурентів

Коли йдеться про впізнаваність бренду, варто думати не лише про результати своєї компанії. Як мінімум варто також відстежувати результати конкурентів.

Стеження за видимістю конкурентів показує вам, наскільки добре в них ідуть справи, і допомагає зрозуміти, з ким ви власне конкуруєте. Однак ще важливішим є те, що на основі показників впізнаваності бренду ви можете визначити, які з їхніх маркетингових стратегій працюють, а які ні. Щоб відстежувати ці показники, можна використати поєднання ПЗ для SEO-ранжування, платформ для контент-маркетингу та аналізу зворотних посилань. Крім того, навіть елементарні речі, такі як перевірка сторінок ваших конкурентів у соцмережах, можуть вам дати уявлення про їхню успішність.

Поширені запитання щодо показників впізнаваності

Як виміряти впізнаваність моєї компанії чи бренду?

Є кілька показників, які можна використовувати, щоб відстежувати та вимірювати видимість вашого бренду. Ці показники можна розділити на кількісні та якісні. У першому випадку для визначення впізнаваності бренду використовуються числові дані (наприклад, трафік на сайті чи взаємодія зі споживачами онлайн), а в другому — більш суб'єктивні оцінні судження (наприклад, відгуки в особистому спілкуванні чи онлайн).

Які ключові показники та KPI використовуються для відстеження впізнаваності бренду?

До найпоширеніших показників для відстеження видимості бренду належать прямий трафік, органічний трафік, соціальна залученість, охоплення та згадки. Однак це лише обмежений набір. Є значно ширший арсенал інструментів, якими можна скористатися.

Які інструменти чи програмне забезпечення можна використати для відстеження та аналізу даних про впізнаваність бренду?

Існують різні інструменти вимірювання впізнаваності бренду, які можна використовувати для моніторингу видимості. Наприклад, маркетологи можуть використовувати інструменти керування соцмережами для відстеження взаємодії в соцмережах і органічних згадок. Також зручними можуть бути Google-аналітика, рекламні облікові записи, SEO-інструменти тощо. Ми радимо використовувати поєднання різних інструментів, щоб досягти якнайкращих результатів і забезпечити впізнаваність компанії та її продуктів серед цільової аудиторії.

Чи існують галузеві контрольні показники чи стандарти для вимірювання впізнаваності бренду?

Зібравши й відзначивши необхідні дані, ви вже виконали найскладнішу частину процесу — молодці! Однак вимірювання впізнаваності бренду на цьому не закінчується. Для того, щоб ці статистичні дані дійсно щось означали, потрібен галузевий стандарт для порівняння. Ви можете або порівнювати свої показники з показниками конкурентів, або з початковими даними, які у вас були, перш ніж ви почали активну роботу над іміджем компанії.

Які є практичні поради щодо підвищення впізнаваності бренду на основі результатів вимірювання?

Ось кілька підказок, як підвищити впізнаваність бренду на основі результатів вимірювання: ознайомлення з цільовою аудиторією компанії; ефективне використання соціальних мереж; створення безкоштовного контенту, яким можна ділитися; впровадження схем лояльності та рекламних кампаній; і культивування сильного іміджу компанії. Крім того, ми рекомендуємо часто переглядати показники видимості, щоб оперативно вносити необхідні зміни у бізнес-план.

Чи існує зв’язок між впізнаваністю бренду і лояльністю до бренду, і як я можу використати цей зв’язок?

Між впізнаваністю бренду і лояльністю однозначно є зв'язок, і ним варто користуватися. Високий рівень впізнаваністю бренду означає, що про вас дізнається більше людей, а вашими товарами чи послугами захочуть скористатися більше представників вашої цільової аудиторії. У результаті ви формуєте клієнтську базу з людей, які вірять у ваші цілі та відчувають лояльність до вашої компанії.

Як привести показники впізнаваності бренду у відповідність до загальних цілей компанії й зокрема маркетингових цілей?

Усі аспекти вашого маркетингового плану повинні працювати на єдину мету. Наприклад, якщо ви хочете вирізнитися серед інших за допомогою формування унікальної торгової пропозиції, вона повинна неодмінно відповідати іміджу компанії, який ви вже створили. Таким чином ви зможете і далі покращувати видимість, що у довгостроковій перспективі допоможе в усіх аспектах вашого бізнесу, від рівня конверсії до доходу.

Висновок

Впізнаваність бренду — один із найважливіших чинників для будь-якого маркетолога. Що кращий імідж компанії, то більше зростає її цінність.

Зараз маркетингові команди мають доступ до численних інструментів розвитку впізнаваності бренду — їх стільки, що може бути аж страшно розбиратися, з чого почати. У цій статті ми пояснили, що таке впізнаваність бренду, чому це важливо та як виміряти KPI впізнаваності бренду. Крім того, ми надали вам низку стратегій, які використовуються для формування цього показника. Ми сподіваємося, це допоможе вам почати, вже маючи якісні базові знання.

У вас залишилися запитання про впізнаваність бренду і її значення для просування вашого бізнесу? Це цілком зрозуміло! Це складна тема, яка залежить від багатьох чинників. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, користуючись підтримкою особистого менеджера та команди креативних фахівців, радимо вам створити обліковий запис у MGID вже сьогодні. Якщо ви хочете дізнатися більше про послуги, які ми пропонуємо, перш ніж зареєструватися, ця інформація доступна тут. Завдяки MGID ви отримаєте доступ до широкого арсеналу передових інструментів цифрового маркетингу, які допоможуть вашій компанії працювати якнайкраще.