Поява пошукових систем на основі ШІ спричинила серйозні зміни у цифровому маркетингу. Google AI Overviews, Perplexity та прямі запити до ChatGPT змінюють звичну структуру пошукового трафіку. Поширена думка полягає в тому, що якщо штучний інтелект відповідає на запитання користувача безпосередньо на сторінці результатів, той уже не переходитиме на сайт, а відкритий інтернет поступово втрачатиме трафік.

Механіка пошуку справді змінюється, але розглядати цю трансформацію виключно як загрозу — стратегічна помилка. Генеративний пошук не знищує відкритий інтернет, а фільтрує його трафік.

Для медіабаєрів, які запускають кампанії нативної реклами, ця зміна відкриває нові можливості. ШІ-пошук уже впливає на поведінку споживачів, змінює характер наміру користувачів, які переходять на сайти паблішерів, і створює нові рекламні поверхні. Щоб скористатися цими змінами, рекламодавцям потрібно відійти від оптимізації під стару модель пошуку й зрозуміти, як саме штучний інтелект переписує правила пошуку та відкриття нового контенту.

Від пошуку посилань до синтезу відповідей

Почнімо з того, як змінюються запити користувачів. Традиційні пошукові системи працювали як системи пошуку інформації. Користувач вводив короткий ключовий запит, а пошуковик пропонував список ресурсів. Щоб зібрати потрібну інформацію, доводилося переходити за кількома посиланнями та переглядати різні сайти.

Генеративний ШІ змінює цю модель. Сучасні пошукові інтерфейси не просто знаходять інформацію, а синтезують її: збирають дані з різних джерел, виділяють головне та формують готову відповідь безпосередньо в інтерфейсі чату. Цей перехід до діалогового пошуку можна побачити й у самих запитах. За останніми даними, середній запит до ШІ вже приблизно втричі довший за традиційний пошуковий запит, що свідчить про перехід від коротких ключових слів до повноцінного діалогу.

Саме так формується нова реальність пошуку без кліків. Коли користувач ставить просте запитання, що потребує фактичної відповіді, ШІ одразу надає її. Користувач отримує потрібну інформацію й завершує пошук — переходу на сайт просто не відбувається.

Чому пошук без кліків підвищує цінність аудиторії нативної реклами

На перший погляд, скорочення загальної кількості переходів із пошуку виглядає тривожно для паблішерів і нативних мереж, які монетизують їхній рекламний інвентар. Однак для медіабаєрів, орієнтованих на прямий відгук, такий ефект фільтрації може бути корисним.

ШІ-пошуковики фактично перехоплюють значну частину інформаційних запитів із низьким наміром. Користувачі, які не переходять на сайт, часто й не збиралися читати рекламний матеріал на 1200 слів — їм була потрібна лише швидка відповідь. Коли такі запити залишаються всередині пошукового інтерфейсу, до відкритого інтернету доходить менше випадкового трафіку.

Коли користувач свідомо переходить від ШІ-резюме на сайт паблішера, його мотивація вже інша. Він шукає детальніший погляд на тему, розгорнуту історію, людську думку або редакційний контекст.

Нативна реклама добре працює саме в середовищі, де користувач зацікавлений у контенті та готовий продовжувати його споживати. Розміщуючи рекламний віджет на преміальному новинному сайті, рекламодавець отримує доступ до аудиторії, яка свідомо не обмежилася миттєвою відповіддю ШІ й вирішила дізнатися більше. Загальний обсяг органічного пошукового трафіку паблішерів може стабілізуватися на нижчому рівні, але частка залучених користувачів із вираженим наміром при цьому може зрости.

Як обійти «чорну скриньку» ШІ

Органічний пошук зараз переживає структурну перебудову. Поряд із пошуковою оптимізацією (SEO) розвивається Generative Engine Optimization (GEO) — оптимізація контенту з урахуванням того, як генеративні пошукові системи знаходять, використовують і цитують джерела у своїх відповідях.

Головна проблема GEO — низька передбачуваність. Алгоритми, за якими ШІ-системи обирають і ранжують джерела, значною мірою залишаються закритими. Тому отримання згадки бренду в ШІ-огляді може бути нестабільним: зміни в моделях і принципах формування відповідей здатні впливати на те, які джерела потрапляють до результату, навіть без змін на самому сайті бренду.

На цьому тлі нативна реклама дає рекламодавцю значно більше контролю над розміщенням.

Поки команди органічного пошуку намагаються зрозуміти, як потрапити до цитувань ШІ, performance-маркетологи можуть використовувати нативні платформи, щоб напряму отримувати видимість на сторінках, де користувачі вже поглиблено вивчають тему.

Замість того щоб конкурувати за згадку у верхній частині ШІ-відповіді, нативні кампанії дозволяють розміщувати бренд безпосередньо на сайтах преміальних паблішерів, контент яких може використовуватися як джерело інформації.

Розглянемо сучасний шлях користувача. Покупець просить ШІ проаналізувати «протоколи корпоративної кібербезпеки». ШІ формує детальну відповідь і наводить як джерела три технологічні видання. Користувач переходить за першим посиланням, щоб перевірити або поглибити інформацію, і бачить там нативну рекламу B2B-платформи для кібербезпеки. У такий спосіб реклама охоплює того самого користувача з високим наміром, не залежачи від того, чи потрапив бренд безпосередньо до ШІ-відповіді.

Еволюція контекстного таргетингу

Ті самі технології машинного навчання, на яких працює ШІ-пошук, одночасно вдосконалюють інфраструктуру платформ нативної реклами.

Протягом багатьох років цифрова реклама значною мірою покладалася на відстеження користувачів — cookie, історію пошуку та сторонні масиви даних. У міру посилення вимог до конфіденційності та обмежень браузерів ця модель поступово втрачає ефективність. Щоб зберігати рентабельність кампаній, нативні рекламні мережі використовують сучасні технології обробки природної мови для аналізу контенту паблішерів у реальному часі.

Системі вже не обов’язково відстежувати користувача на різних сайтах. Натомість вона може визначити точне семантичне значення матеріалу, який він читає в цей момент. Це створює точніше середовище для таргетингу, засноване на актуальному контексті, а не лише на історичних даних про користувача.

Ось як контекстний аналіз за допомогою ШІ змінює роботу медіабаєрів:

Семантичний аналіз контенту. Замість жорсткої прив’язки до точного збігу ключових слів ШІ визначає загальну тему матеріалу. Наприклад, стаття про «сталий міський транспорт» може бути релевантним середовищем для нативної реклами електровелосипедів або транспортних застосунків, навіть якщо ці конкретні слова не зустрічаються в тексті паблішера.

Замість жорсткої прив’язки до точного збігу ключових слів ШІ визначає загальну тему матеріалу. Наприклад, стаття про «сталий міський транспорт» може бути релевантним середовищем для нативної реклами електровелосипедів або транспортних застосунків, навіть якщо ці конкретні слова не зустрічаються в тексті паблішера. Аналіз тональності. Мовні моделі можуть визначати емоційну тональність редакційного контенту. Якщо у фінансовій статті в негативному контексті йдеться про нещодавнє падіння ринку, нативна платформа може враховувати цей сигнал під час підбору реклами, віддаючи перевагу пропозиціям, які краще відповідають контексту сторінки.

Мовні моделі можуть визначати емоційну тональність редакційного контенту. Якщо у фінансовій статті в негативному контексті йдеться про нещодавнє падіння ринку, нативна платформа може враховувати цей сигнал під час підбору реклами, віддаючи перевагу пропозиціям, які краще відповідають контексту сторінки. Динамічне узгодження реклами з контентом. Сучасні нативні мережі можуть використовувати ШІ для аналізу сторінки паблішера та адаптації рекламного віджета до її формату й структури. Це допомагає зберегти цілісність користувацького досвіду під час переходу від редакційного до спонсорованого контенту.

Завдяки контекстному аналізу замість надмірної залежності від відстеження окремих користувачів нативна реклама дає медіабаєрам масштабований спосіб охоплювати аудиторію саме тоді, коли вона споживає релевантний контент, водночас зменшуючи залежність від сторонніх ідентифікаторів.

Як адаптувати креативну стратегію до аудиторії в епоху ШІ

Великі мовні моделі навчилися перетворювати складну інформацію на короткі й структуровані відповіді, тому терпимість користувачів до контенту з низькою цінністю зменшується. Медіабаєрам важливо враховувати, що користувачі, які після взаємодії з ШІ-пошуком усе ж переходять на сайт паблішера, часто шукають щось більше за набір фактів. Їм потрібен погляд на тему.

Щоб конвертувати такий відфільтрований трафік, performance-командам потрібно переглянути підхід до нативних креативів і проміжних сторінок. Тактики, які добре працювали в традиційній пошуковій екосистемі, можуть уже не відповідати очікуванням сучасного користувача.

Кінець заголовків, побудованих на інформаційній прогалині

Протягом багатьох років нативна реклама активно використовувала «інформаційну прогалину»: заголовок натякав на секрет або приховував важливу частину інформації, щоб спонукати користувача клікнути. Формулювання на кшталт «Один трюк, який допоможе знизити вартість автострахування» працювали, оскільки користувачі звикли переходити на сайти в пошуках відповіді.

Сьогодні, якщо користувачеві потрібна загальна порада, він може просто запитати чатбота. Тому заголовок має обіцяти те, чого алгоритм не здатен миттєво згенерувати: ексклюзивні дані, експертну думку або конкретний кейс. Замість розмитих хуків, побудованих лише на цікавості, медіабаєри можуть використовувати чіткіші ціннісні пропозиції. Наприклад: «Як 40-річний фрилансер скоротив страховий внесок на 30% після підвищення тарифів у 2026 році». Такий заголовок одразу обіцяє конкретну історію, засновану на людському досвіді.

Ставка на реальний досвід на прелендерах

Якщо ШІ добре агрегує факти, нативний прелендер має давати те, чого бракує такому формату, — людський контекст і реальний досвід.

Переходячи з нативного віджета на рекламний матеріал, користувач очікує отримати повноцінну історію. Саме тут особисті огляди, детальні кейси та інтерв’ю з експертами можуть бути особливо цінними.

Штучний інтелект може перелічити складники продукту для здоров’я та пояснити їхні функції. Але реальний досвід використання — який продукт на смак, наскільки легко додати його до ранкової рутини або які зміни людина помітила через два тижні — походить від самого користувача. Нативна реклама дозволяє побудувати матеріал саме навколо такого людського контексту.

Структуруючи рекламні матеріали навколо справжнього досвіду людей, рекламодавці можуть створювати рівень довіри, якого сам по собі синтез даних не забезпечує.

Головний висновок: більш відфільтрований трафік

Ажіотаж навколо ШІ-пошуковиків часто не враховує ширшу картину. Генеративний ШІ не означає зникнення відкритого інтернету чи нативної реклами. Передусім він змінює верхню частину маркетингової воронки.

Пошукові системи дедалі частіше беруть на себе інформаційні запити з низьким наміром. Відповідаючи на базові запитання безпосередньо на сторінці результатів, вони скорочують кількість випадкових відвідувачів, частина яких і раніше мала низьку ймовірність конверсії. У результаті трафік, який усе ж доходить до преміальних паблішерів, може містити більшу частку користувачів, які свідомо шукають глибший редакційний контент, людську думку та детальні історії.

Для медіабаєрів це змінює цінність такого рекламного інвентарю. Замість користувачів, яким потрібне лише швидке визначення або коротка відповідь, рекламодавець може працювати з аудиторією, яка вже налаштована на глибше споживання контенту.

Водночас ШІ розширює можливості контекстного таргетингу в нативних рекламних мережах. Рекламодавці можуть точніше зіставляти свої пропозиції із семантичним контекстом сторінки паблішера, менше покладаючись на відстеження користувачів. Поєднання більш відфільтрованого трафіку з контекстним таргетингом створює для нативної реклами нові можливості в умовах пошуку на основі ШІ.

Щоб зберігати ефективність кампаній у 2026 році, рекламодавцям варто перестати сприймати ШІ-пошук виключно як конкурента. Алгоритми можуть взяти на себе пошук і узагальнення базових даних. Завдання нативної реклами — дати користувачеві те, заради чого він готовий перейти далі: людський контекст, довіру та переконливу причину здійснити наступну дію.