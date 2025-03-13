Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про запуск CTR Guard, інноваційного інструменту на основі ШІ для боротьби з втомою від реклами та проактивного підвищення ефективності кампаній. Використовуючи технологію машинного навчання і генеративний штучний інтелект (GenAI), CTR Guard прогнозує зниження клікабельності (CTR) і запобігає цьому, гарантуючи, що рекламодавці максимізують ефективність своїх кампаній, докладаючи мінімум зусиль вручну.

41% маркетологів називають втому від реклами однією з найбільших проблем у своїй сфері. Оскільки споживачі неодноразово бачать одну й ту саму рекламу, ефективність кампаній швидко падає, а CTR знижується в середньому на 15%* протягом тижня після запуску кампанії. Традиційні методи A/B-тестування являють собою реактивний підхід до усунення втоми від реклами, але це часто відбувається занадто пізно, коли продуктивність вже погіршилася.

Оскільки MGID добре відома ця поширена проблема галузі, ми розробили CTR Guard, проактивне рішення, що моніторить ефективність кампаній, передбачає зниження CTR до того, як це відбувається, і автоматично пропонує згенеровані ШІ креативи, щоб підтримувати постійний інтерес аудиторії.

На відміну від звичайних інструментів оптимізації реклами, CTR Guard об’єднує найсучаснішу прогнозну аналітику та створені штучним інтелектом креативи, щоб кампанії залишалися «свіжими» та привабливими для користувачів. Процес простий, але дієвий:

Раннє виявлення – власні алгоритми MGID на основі машинного навчання, аналізують попередні та поточні дані кампанії, щоб виявити ранні ознаки втоми від реклами. Автоматичні сповіщення – коли виникає ризик, що CTR впаде нижче критичного порогу, рекламодавці отримують миттєві сповіщення електронною поштою та у дешборді. Оптимізація креативів за допомогою штучного інтелекту – CTR Guard пропонує три рекламні креативи, створені штучним інтелектом, з оптимізованими за зображеннями і заголовками, адаптованими до цілей кампанії. Запуск одним кліком – рекламодавці можуть затверджувати, змінювати або відхиляти створені ШІ оголошення, що дає їм повний контроль над перебігом кампанії та вимагає значно менше зусиль.

Ґрунтуючись на початковому аналізі, прогностична модель CTR Guard може похвалитися точністю понад 90% у визначенні майбутніх знижень CTR ще до того, як вони суттєво вплинуть на продуктивність. Узгоджуючи нові креативи, згенеровані ШІ, з тенденціями інтересів аудиторії в режимі реального часу, CTR Guard покращує коефіцієнт клікабельності видимих показів (vCTR) в середньому на 29%.

«Рекламодавці ведуть постійну боротьбу за інтерес аудиторії, а традиційні методи боротьби зі втомою від реклами просто недостатньо швидкі та ефективні».

— сказав Кеннет Лопес Трікелл, віцепрезидент із продажів MGID.

«CTR Guard являє собою зміну парадигми в оптимізації реклами, оскільки автоматизує виснажливі завдання, що потребують значних обсягів даних, при цьому залишаючи за рекламодавцями повний творчий контроль над кампаніями».

Попри те, що в основі нового рішення MGID лежить ШІ, найважливішим залишається людський контроль. На відміну від закритих систем на основі ШІ, CTR Guard забезпечує, що рекламодавці повністю контролюють усі рішення, а отже, пропонує прозорий, вдумливий підхід до покращення результативності реклами за допомогою ШІ.

CTR Guard тепер доступний для рекламодавців MGID по всьому світу. Більше інформації доступно на блозі MGID.