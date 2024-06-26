Глобальна рекламна платформа MGID запустила інноваційне рішення для попередньої оцінки кампаній, розроблене спільно з її стратегічним партнером Memorable — лідером у сфері інтелектуального аналізу рекламних матеріалів.

Нова функція прогнозування ефективності на платформі MGID використовуватиме модель штучного інтелекту від Memorable, щоб передбачити результативність рекламного матеріалу відповідно до унікальних налаштувань кампанії та дизайну реклами. Забезпечуючи детальне розуміння ймовірної ефективності, це рішення допоможе рекламодавцям максимально збільшити результати й мінімізувати марнування грошей.

Цю функцію запроваджено в рамках постійної місії MGID — допомагати брендам залишатися конкурентноспроможними за допомогою якісної й ефективної нативної реклами. Нещодавно компанія запровадила функцію створення зображень за допомогою ШІ, а тепер сприяє розвитку можливостей прогнозування, щоб спростити аналіз реклами й допомогти рекламодавцю визначити, які варіанти реклами варто показувати, і як зміни в тексті й заголовку вплинуть на ефективність кампанії.

Користуючись даними про рекламу у великій мережі MGID, алгоритм миттєво проаналізує сотні параметрів — вигляд оголошення, цільову аудиторію, локацію та тип пристрою — щоб передбачити, чи буде результат поганим, посереднім, хорошим або чудовим. Точність такого прогнозу для ефективних рекламних матеріалів складає понад 90%. Маючи змогу провести такий комплексний аналіз, рекламодавці зможуть проактивно визначати найкращі варіанти реклами, оптимізувати кампанії на основі даних і випробовувати різні формулювання за допомогою даних, що динамічно оновлюються.

«Це новий інструмент у нашому арсеналі свідчить про те, що MGID прагне постійно відповідати на запити клієнтів, — прокоментував це Олексій Борисов, віце-президент з розвитку продукту MGID.»

«У міру того як інструменти на основі ШІ починають відігравати ключову роль у створенні реклами, стає все більш зрозуміло, що для забезпечення ефективності на всіх етапах необхідне розумне, точне тестування, яке можна масштабувати. Швидка оцінка оголошень дасть рекламодавцям змогу відокремити ефективну рекламу від неефективної ще до того, як її побачать користувачі. Після етапу інтенсивної розробки нової функції спільно з Memorable ми пишаємося цим результатом і з нетерпінням чекаємо, яких ще результатів зможемо досягти в рамках нашої співпраці».