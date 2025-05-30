Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про нове партнерство з Digiseg, постачальником даних, орієнтованим на конфіденційність, для інтеграції таргетингу на основі фізичних адрес у платформу MGID. Ця співпраця дозволяє рекламодавцям у США, Індії та на кількох європейських ринках, включаючи Німеччину, Грецію, Польщу, Туреччину та Україну, активувати сегменти аудиторії Digiseg з захистом конфіденційності у всьому спектрі нативної реклами MGID.

Завдяки цьому стратегічному партнерству рекламодавці отримують потужне рішення, завдяки якому зможуть зорієнтуватися в нових правилах щодо конфіденційності й обмеженнях на відстеження. Технологія Digiseg дозволяє маркетологам орієнтуватися на реальні характеристики окремих домогосподарств, не використовуючи файли cookie, особисті дані чи відстеження, а також забезпечуючи сумісність у всіх медіасередовищах, включаючи такі платформи, що працюють зі слабким сигналом, як iOS, Safari, CTV та аудіо.

Інтеграція Digiseg у пропозицію MGID включає:

Таргетинг з увагою до конфіденційності. Рекламодавці можуть охоплювати аудиторію на основі характеристик домогосподарства, без відстеження чи файлів cookie, дотримуючись вимог і уможливлюючи масштабування в екосистемі, що передусім націлена на приватність.

Рекламодавці можуть охоплювати аудиторію на основі характеристик домогосподарства, без відстеження чи файлів cookie, дотримуючись вимог і уможливлюючи масштабування в екосистемі, що передусім націлена на приватність. Повна сумісність з платформами. Згруповані дані Digiseg працюють на всіх пристроях, браузерах та операційних системах, включаючи середовища, де традиційні методи таргетингу неефективні.

Згруповані дані Digiseg працюють на всіх пристроях, браузерах та операційних системах, включаючи середовища, де традиційні методи таргетингу неефективні. Розширене охоплення з акцентом на продуктивність. Маркетологи отримують доступ до високоефективної аудиторії, яку можна масштабувати, в межах нативної пропозиції MGID — це забезпечує додаткове охоплення і водночас не шкодить ефективності кампанії та безпеці бренду.

«Наша співпраця з MGID полегшує масштабне використання таргетування, орієнтованого на конфіденційність, на основі нативної реклами для рекламодавців».

сказав Ендрю Ферст, комерційний директор Digiseg.

«Увага MGID до результатів і дотримання конфіденційності користувачів ідеально поєднується з нашим підходом, і ми дуже раді допомогти партнерам компанії відкрити для себе цінність даних на основі домогосподарств на різних ринках, де працює MGID».

«Це партнерство підкреслює нашу незмінну відданість інноваціям, що ставлять конфіденційність на перше місце».

сказав Олексій Борисов, віцепрезидент з продуктів MGID.

«Інтеграція технології Digiseg у нашу платформу дозволяє рекламодавцям ефективно охоплювати аудиторію, навіть у середовищах, де традиційні ідентифікатори вже не працюють. Це прогресивне рішення, що відповідає на нагальні потреби галузі».

З допомогою Digiseg MGID ще більше зміцнює свої позиції як рекламної платформи, орієнтованої на ефективність та дотримання правил конфіденційності. Це партнерство вже допомагає рекламодавцям удосконалювати свої стратегії таргетування в ключових регіонах світу, включаючи ринки, де очікування споживачів щодо конфіденційності та вимоги регуляторних органів швидко змінюються.