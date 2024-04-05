Рейтинг містить дані про продуктові та гібридні IT-компанії, у яких понад 50% фахівців залучено в роботу з продуктами.

Глобальна рекламна платформа MGID увійшла до рейтингу найбільших продуктових компаній в Україні, створеного редакцією DOU цього року, ставши найбільшою AdTech компанією. У рейтинг увійшли 30 найбільших продуктових компаній України за кількістю працівників станом на 1 січня 2023 року. Бралися до уваги працівники, які перебувають на території України, а також ті, хто знаходиться за кордоном, але продовжує платити податки в Україні.

Заснована в 2008 році в Україні, компанія MGID має 18 офісів по всьому світу, де працює понад 800 співробітників. Київський офіс налічує 540 фахівців, з них 121 – технічних спеціалістів.

«Попри те, що MGID активно розвиває локальні представництва в Європі, Латинській Америці, США та Азії, Україна залишається нашим ключовим ринком. Ми продовжуємо залучати людей тут людей і не збираємось скорочувати команду. Лише цього року ми закрили 51 вакансію саме в Україні», — прокоментував Сергій Денисенко, CEO MGID.

Підсиливши технічну експертизу українськими фахівцями, MGID продовжує покращувати свій продукт. Так, на початку року компанія представила нову платформу з вдосконаленим функціоналом для самостійного налаштування та запуску рекламних кампаній. Ця платформа пропонує користувачам потужний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який містить функції на основі штучного інтелекту (ШІ) та вдвічі прискорює налаштування кампаній.

Крім того, платформа активно використовує можливості ШІ для створення рекламних креативів. Саме за допомоги інструментів ШІ рекламодавці MGID можуть перетворювати текст на зображення, зображення на зображення, а також використовувати генеративний ШІ для створення текстів для рекламних оголошень. Це дозволяє урізноманітнити рекламу, відкриває можливості для творчих експериментів, а також підвищує показники CTR креативів в середньому на 20%, у порівнянні зі стандартними зображеннями.