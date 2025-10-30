У MGID ми постійно вдосконалюємо наші рекламні рішення на основі штучного інтелекту, щоб підтримувати оптимізацію кампаній і покращувати взаємодію рекламодавців із ШІ. Останнє оновлення CTR Guard надає ще більше контролю, точності та креативного інтелекту у робочі процеси рекламодавців, допомагаючи вивести ефективність кампаній на новий рівень.

Розглянемо детальніше, що нового і чому це справжній прорив.

Ручне створення креативів: повний контроль над оголошеннями

До цього часу CTR Guard працював у фоновому режимі, автоматично створюючи нові креативи, коли система виявляла втому аудиторії або зниження CTR.

А що, якби ви могли самі вирішувати, коли і як оновлювати свої оголошення? Тепер це можливо! З функцією Manual Creative Generation Trigger рекламодавці можуть вручну запускати генерацію креативів на основі ШІ безпосередньо з будь-якої кампанії без необхідності автоматичних тригерів.

Що нового:

Створюйте на вимогу: оберіть будь-який креатив у межах кампанії й запустіть генерацію миттєво.

Обирайте стратегію: використовуйте один тип генерації або всі одразу для ширшого тестування.

Як це працює:

Відкрийте кампанію та виберіть креатив.

Натисніть Створити оголошення (Generate Ad) .

. Оберіть бажану стратегію генерації (або всі варіанти).

Вкажіть кампанію.

Підтвердіть, і система повідомить, коли нові оголошення будуть готові.

Ця функція ставить рекламодавця за кермо процесу: швидші ітерації, точніше тестування та глибша взаємодія з креативами, усе це з опорою на інтелект CTR Guard.

Генерація заголовків за категоріями: створюйте контекст, що конвертує

Заголовки визначають успіх оголошення. Саме тому CTR Guard тепер генерує їх із урахуванням логіки за категоріями, узгоджуючи стиль і меседж із відповідною аудиторією.

Замість універсальних фраз система використовує перевірені наративні моделі, які історично показували найкращі результати в різних нішах, зокрема:

Проблема / рішення

Пряма вигода та ціннісна пропозиція

Натхненна історія

Що нового:

Заголовки створюються з використанням логіки підходу за категорією .

. Тексти автоматично адаптуються під найефективніші тригери кожної ніші , підвищуючи залученість і якість контенту.

, підвищуючи залученість і якість контенту. Жодних налаштувань не потрібно — функція активна для всіх нових генерацій креативів.

Чому це важливо: різні аудиторії реагують на різні емоційні та логічні стимули. Завдяки узгодженню стилю заголовків із поведінковими патернами кожної вертикалі CTR Guard допомагає створювати більш релевантні, привабливі та клікабельні креативи.

Розумніший. Швидший. Людяніший

З цими оновленнями CTR Guard еволюціонує з автоматизованого помічника у справжнього партнера на базі ШІ, який поєднує творчу свободу з аналітичним розумом, допомагаючи рекламодавцям підтримувати високі CTR і залишатися на крок попереду.

Спробуйте нові функції CTR Guard уже сьогодні та відчуйте більше контролю й більше кліків.

Хочете дізнатися більше? Перегляньте наш нещодавній вебінар, де Оля Чабан та Каріна Клименко розповідають, як CTR Guard долає креативну втому за допомогою генерації на основі ШІ, тригерів ефективності та оптимізованих за категоріями заголовків, проводять живу демонстрацію й діляться реальними результатами кампаній.