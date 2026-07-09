Більшість відвідувачів не переходять до наступної статті — вони просто закривають вкладку й залишають сайт. Паблішери витрачають багато часу та ресурсів, щоб залучити аудиторію, але останній момент перед виходом користувача зазвичай втрачається без жодної користі.

Exit Story — це відповідь MGID на цю проблему. Новий рекламний формат визначає, коли користувач збирається залишити сайт, і саме в цей момент відкриває повноекранну стрічку з релевантним контентом або рекламою. Це дає ще одну можливість монетизувати сеанс і залучити користувача до взаємодії.

Чому останні секунди сеансу мають значення

Зазвичай монетизація відбувається, поки користувач активно взаємодіє із сайтом: читає статті, переходить між сторінками або переглядає інші матеріали. Проте сьогодні значна частина трафіку до цього етапу просто не доходить.

Відвідувачі, які приходять із Google Discover, пошуку чи соціальних мереж, часто читають лише одну статтю й одразу залишають сайт. Вони отримали те, за чим прийшли, і на цьому все. Жодних додаткових переглядів сторінок, жодної другої можливості для взаємодії.

Хоча неможливо зробити довшим кожен сеанс, ви все ще можете отримати користь з останнього моменту перед виходом користувача. Якщо вчасно помітити сигнали того, що він збирається залишити сайт, і показати релевантну пропозицію, ви отримаєте ще один шанс монетизувати сеанс, який інакше просто завершився б.

Що таке Exit Story?

💡 Exit Story це новий формат MGID, створений навколо простої ідеї: не втрачати останні секунди сеансу. Коли система визначає, що користувач збирається залишити сайт, Exit Story відкриває повноекранну стрічку з рекомендаціями або рекламою, підібраною саме для цього відвідувача.

Головна відмінність від класичного формату MGID Story полягає в механізмі спрацювання. MGID Story активується лише тоді, коли користувач натискає кнопку «Назад» у браузері. Натомість Exit Story реагує на поведінкові сигнали: бездіяльність, прокручування сторінки вгору або перемикання між вкладками. Завдяки цьому формат може спрацювати навіть тоді, коли користувач не натискає кнопку «Назад» взагалі.

В основі Exit Story лежать уже знайомі технології MGID: Smart Widget відповідає за рекламний попит і оформлення, Swipe Up — за спосіб відкриття формату, а Exit User Activity — за визначення моменту, коли користувач збирається залишити сайт. Ми поєднали ці рішення в єдиний формат для монетизації вихідного трафіку.

Що вирізняє Exit Story:

Створений з урахуванням сучасних сценаріїв поведінки користувачів.

Забезпечує повноекранний формат із повним зануренням, який можна закрити одним дотиком.

Після налаштування працює автоматично.

Як працює Exit Story

Ось як це виглядає на практиці:

Користувач заходить на ваш сайт і починає переглядати контент. Exit Story відстежує намір залишити сайт, аналізуючи один або кілька поведінкових сигналів. Щойно система виявляє відповідний тригер, відкривається Story із релевантними рекомендаціями або рекламою. Користувач може переглянути запропонований контент, закрити формат або продовжити взаємодію із сайтом залежно від того, що йому зручніше.

Які сигнали можуть свідчити про те, що користувач збирається залишити сайт? Наприклад:

What counts as a signal that someone's about to go? A few examples:

він певний час не взаємодіє зі сторінкою;

прокручує сторінку вгору після прочитання матеріалу, ніби шукає спосіб залишити сайт;

досягає визначеної глибини прокручування;

перемикається на іншу вкладку.

Кожен із цих тригерів можна окремо вмикати або вимикати залежно від особливостей вашої аудиторії.

Чому Exit Story використовує інший підхід

Протягом багатьох років більшість форматів для роботи з користувачами перед виходом із сайту покладалися на кнопку «Назад» у браузері. Такий підхід був ефективним, але водночас робив формат повністю залежним від того, як Google ставиться до використання цієї кнопки.

І сьогодні це стає серйозною проблемою. У квітні 2026 року Google оголосив, що маніпуляції з кнопкою «Назад» (back-button hijacking) вважатимуться порушенням політики щодо спаму. Застосування нових правил розпочалося у червні 2026 року. Сайти, які використовують цей підхід, ризикують отримати ручні санкції або втратити позиції в пошуку — а саме пошуковий трафік найчастіше є одним із найцінніших джерел аудиторії.

Традиційні exit-формати Exit Story Спрацьовують після конкретної дії в браузері Спрацьовує на основі поведінки користувача Обмежені можливості активації Кілька тригерів, які можна налаштовувати Один сценарій виходу Адаптується до різних сценаріїв поведінки

Аналізуючи поведінку користувача, а не окрему дію в браузері, Exit Story дає паблішерам більше можливостей взаємодіяти з відвідувачами ще до того, як вони залишать сайт.

Кейс: найбільший польський паблішер збільшив дохід на 11%

Один із наших партнерів, великий польський новинний і медіаресурс, використовував класичний формат Story, який забезпечував майже 30% його загального доходу. Після зміни політики Google компанії довелося оперативно відмовитися від цього рішення, щоб залишатися у межах нових вимог.

За підтримки команди MGID паблішер замінив класичний Story на Exit Story у форматі «один до одного». Перехід відбувся без технічних труднощів, без скарг від користувачів і без зростання показника відтоку аудиторії. Більше того, Exit Story не лише допоміг зберегти рівень доходу, а й покращив результати. Дохід зріс на 11%, а RPM — на 5,6%, тоді як трафік за той самий період збільшився лише на 5%. Це означає, що зростання було зумовлене ефективністю нового формату, а не збільшенням кількості відвідувачів.

Чому паблішерам варто звернути увагу на Exit Story

Ось кілька причин, чому цей формат варто додати до своєї стратегії монетизації.

Монетизує сеанси, які інакше завершилися б без результату. Більшість користувачів не відкривають другу статтю й не натискають ще одне рекламне оголошення. Вони вже готові залишити сайт. Exit Story дає ще одну можливість отримати цінність із такого сеансу. Допомагає ефективніше монетизувати пошуковий і соціальний трафік. Користувачі, які приходять із пошуку або соціальних мереж, зазвичай переглядають лише одну сторінку. Exit Story не потребує, щоб вони відкривали додаткові матеріали, — формат ефективно працює навіть під час односторінкового візиту. Може підвищити RPM без перевантаження сторінки додатковими рекламними елементами. Замість того щоб додавати ще один віджет у контент, Exit Story створює нову точку монетизації саме в момент виходу користувача із сайту. За результатами перших тестувань паблішери в середньому зафіксували зростання RPM приблизно на 5%.

Кому Exit Story буде найкориснішим?

MGID створив Exit Story, орієнтуючись не на певний тип паблішерів, а на момент, коли користувач збирається залишити сайт. Водночас формат буде особливо ефективним, якщо:

значна частина вашого трафіку надходить із Google Discover, пошуку або соціальних мереж, де односторінкові сеанси є типовою моделлю поведінки;

ви керуєте новинним, розважальним або контентним сайтом із регулярними публікаціями;

ви вже використовуєте MGID Story і хочете додати ще один рівень монетизації користувачів, які залишають сайт.

Якщо ваша аудиторія зазвичай заходить на сайт, переглядає один матеріал і йде, Exit Story створений саме для таких сценаріїв.

Як почати використовувати Exit Story

Налаштувати Exit Story просто — жодної додаткової розробки з вашого боку не потрібно.

Зверніться до свого Success Manager або команди підтримки MGID, щоб створити Smart Widget Exit Story для вашого акаунта.

Разом із представником MGID налаштуйте режим Swipe Up, тригери виходу та дизайн віджета.

Додайте віджет на сайт за допомогою Single JS від MGID.

Після запуску Exit Story автоматично відображатиметься щоразу, коли виконуватимуться задані умови.

Висновок

Не кожен користувач відкриє другу сторінку, але це не означає, що можливості монетизації на цьому вичерпані. Exit Story дає ще один шанс взаємодіяти з відвідувачем і отримати додаткову цінність із сеансу до того, як він залишить сайт.

Хочете спробувати Exit Story? Зверніться до свого менеджера MGID — він допоможе швидко налаштувати формат і запустити його на вашому сайті.