การจัดการแคมเปญด้วยตัวเองกำลังประสบปัญหา ด้วยต้นทุนการหาลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป และแรงกดดันในการต้องแสดง ROI ที่วัดผลได้อย่างรวดเร็ว นักการตลาดจึงไม่สามารถทำงานแบบตั้งค่าแคมเปญแล้วจบแบบเดิม ๆ ได้อีก ในปัจจุบัน การดำเนินงานแคมเปญเชิงประสิทธิภาพที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความแม่นยำ ความเร็ว และการตัดสินใจอย่างจริงจัง
นั่นคือที่มาของ AI โดย AI สมัยใหม่ไม่เพียงแต่ทำงานอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังเพิ่มพลังในการคาดการณ์ให้กับกลยุทธ์แคมเปญ ปลดล็อกรายละเอียดการกำหนดเป้าหมาย และปรับตัวตามสัญญาณประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์อีกด้วย สำหรับนักการตลาดเชิงประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงการใช้สเปรดชีตและการคาดเดาที่น้อยลง ซึ่งหมายความว่ามีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าการตลาดเชิงประสิทธิภาพด้วย AI เปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนของช่องทางการขายอย่างไร ตั้งแต่การค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ชาญฉลาดขึ้น ไปจนถึงการเสนอราคาอัตโนมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพหลังการคลิก คุณยังจะได้เรียนรู้ด้วยว่าแพลตฟอร์มอย่าง MGID ผสานรวม AI เข้ากับเทคโนโลยีของตัวเองโดยตรงได้อย่างไร
ยุคสมัยที่ AI ถือเป็นเทรนด์แห่งอนาคตนั้นหมดไปแล้ว ในความเป็นจริง AI คือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ทำความเข้าใจกับบทบาทของ AI ในการโฆษณายุคใหม่
พูดกันตรง ๆ AI ในการโฆษณาถูกพูดถึงบ่อยมาก โดยมักจะไม่ชัดเจนนัก แต่หากคุณตัดเรื่องกระแสทิ้งไป สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้แคมเปญทำงานได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องทำงานด้วยตัวเอง
แล้วเรากำลังพูดถึงอะไรกันแน่
- การเรียนรู้ของเครื่องจักร — ระบบจะเรียนรู้จากข้อมูลแคมเปญและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ไม่มีอะไรโดดเด่น แค่การจดจำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ — โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งนี้จะช่วยประเมินสิ่งที่ผู้ใช้ควรจะทำต่อไป โดยอ้างอิงจากสิ่งที่พวกเขาเคยทำมาก่อน และมีประโยชน์มากเมื่อคุณวางแผนการเสนอราคาหรือกำหนดเป้าหมายใหม่
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) — สิ่งนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้าใจเจตนาของผู้ใช้ เช่น สิ่งที่ผู้ใช้หมายถึงเมื่อค้นหา หรือวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับโฆษณา
เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้แคมเปญสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมแบบเรียลไทม์และปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับความซับซ้อนในวงกว้าง
ทำไมถึงสำคัญ
การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำยิ่งขึ้น แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลประชากรทั่วไป AI สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้ตามรูปแบบพฤติกรรม ความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไป และวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมกับเนื้อหา การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประสิทธิภาพของโฆษณาที่วัดผลได้ คุณไม่จำเป็นต้องทดสอบโฆษณา 50 รูปแบบด้วยตนเอง AI จะค้นหาโฆษณาที่ทำงานได้ดีที่สุดและผลักดันงานเหล่านั้นไปข้างหน้า รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น ทำให้ไม่ต้องมายั่งคาดเดาเรื่องการออกแบบโฆษณา
ตรรกะการเสนอราคาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น AI สามารถประเมินมูลค่าของการแสดงผลแบบเรียลไทม์และปรับแต่งการเสนอราคาให้เหมาะสมได้ ซึ่งช่วยให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยจัดสรรงบประมาณไปในส่วนที่จำเป็น
ลดงานหนักที่ต้องทำด้วยตัวเองน้อยลง ตั้งแต่การปรับแต่งตำแหน่งโฆษณาไปจนถึงการหมุนเวียนโฆษณา AI สามารถจัดการงานซ้ำ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานมีเวลาในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์ได้มากขึ้น
ROI ที่แข็งแกร่งขึ้น ขั้นตอนการทำงานที่สะดวกขึ้น เมื่องานจัดการแคมเปญประจำวันเป็นแบบอัตโนมัติและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้ใช้ก็มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เราสัญญาว่านี่ไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินการต่าง ๆ
AI ที่จุดสูงสุดของช่องทางการขาย: การรับรู้และการค้นพบ
แคมเปญส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งหรือจมหายไปในกระแสหลัก เมื่อแบรนด์ต่าง ๆ แข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องก็ถือเป็นความท้าทายแล้ว นั่นคือจุดที่ AI เข้ามามีบทบาท ด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดกว่าในการขยายการเข้าถึงโดยไม่สิ้นเปลืองเงิน
จริง ๆ แล้ว AI มีลักษณะอย่างไร
หนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการขยายฐานผู้ขมแบบคาดการณ์ แทนที่จะยึดติดกับกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า AI จะวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและค้นหากลุ่มผู้ใช้ใหม่ ๆ ที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน เช่น กลุ่มที่มีลักษณะพฤติกรรมคล้ายคลึงกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ แม้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างจากที่ตั้งใจไว้อย่างสิ้นเชิงก็ตาม
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าหมายตามบริบท ที่ขับเคลื่อนโดย AI แทนที่จะอาศัยสมมติฐานกว้าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมาย อัลกอริทึมสามารถวิเคราะห์เนื้อหาหน้าเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงคำสำคัญ ธีม และโทนเสียง เพื่อจับคู่โฆษณาของคุณกับสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อความของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ การกำหนดเป้าหมายตามบริบทไม่ได้วางโฆษณาในตำแหน่งที่นักการตลาดคิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม แต่วางในตำแหน่งที่มีแนวโน้มที่จะถูกพูดถึงมากที่สุด
การสร้างโมเดลที่คล้ายกันก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เช่นกัน การใช้ AI ไม่ใช่แค่การค้นหาผู้คนที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ใช้ของคุณเท่านั้น แต่เป็นการค้นหาผู้คนที่มีการดำเนินการและจังหวะเวลาใกล้เคียงกับผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณด้วย ความแตกต่างนี้ทำให้การขยายขนาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และอย่าลืมการปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสม ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นที่มีช่วงความสนใจสั้น โดย AI สามารถผสมผสานและจับคู่หัวเรื่อง ภาพ และ CTA ต่าง ๆ ได้ทันที เพื่อค้นหาว่าอะไรดึงดูดความสนใจได้เร็วที่สุด บอกลาการทดสอบโฆษณา 20 เวอร์ชันด้วยตัวเองได้เลย ด้วย AI การปรับแต่งโฆษณาจะเกิดขึ้นขณะที่แคมเปญดำเนินไป
ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปยังภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของการตลาดประสิทธิภาพ AI: การใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่เพื่อค้นหาผู้ใช้ใหม่เท่านั้น แต่ยังทำในลักษณะที่อิงตามสัญญาณประสิทธิภาพที่แท้จริงมากกว่าการคาดเดาแบบมีการศึกษา
AI ที่จุดกึ่งกลางของช่องทางการขาย: ความสนใจและการพิจารณา
คุณได้ดึงดูดความสนใจของพวกเขาแล้ว — แล้วจะทำอย่างไรต่อไป
จุดกึ่งกลางช่องทางการขายคือจุดที่ความอยากรู้อยากเห็น (หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น) เปลี่ยนเป็นความตั้งใจ นอกจากนี้ ยังเป็นจุดที่แคมเปญจำนวนมากหยุดชะงัก เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม จังหวะเวลาที่ไม่ดี หรือผู้ใช้... หายไป AI ช่วยกระชับส่วนตรงกลางนี้ให้แน่นขึ้น เพื่อให้การรับรู้ที่ได้มาอย่างยากลำบากนั้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงจุด
ข้อดีอย่างหนึ่งคือการปรับแต่งแบบเรียลไทม์ เครื่องมือ AI สามารถปรับข้อความและข้อเสนอได้ทันที โดยอิงจากวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับจุดก่อนหน้า สมมติว่าผู้ใช้เข้าชมหน้าผลิตภัณฑ์แต่ไม่ได้สมัครใช้งาน โฆษณาถัดไปที่พวกเขาเห็นอาจเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่พวกเขามองข้ามไป หรือแก้ไขความลังเลที่พวกเขากำลังแสดงออกมา
จากนั้นก็มีการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบอัจฉริยะ แทนที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกคนเหมือนกัน AI สามารถจัดอันดับผู้ใช้ตามรูปแบบพฤติกรรม เช่น ความลึกของการเลื่อนดู ระยะเวลาการดู หรือการเข้าชมซ้ำ และย้ายลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูงที่สุดไปยังขั้นตอนการส่งข้อความที่เจาะจงมากขึ้น
การนำเสนอเนื้อหาแบบไดนามิกก็มีบทบาทเช่นกัน ลองนึกถึงหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ หรือแถบเลื่อนสินค้าที่ปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะจริง ๆ แล้วมันก็เป็นแบบนั้น
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเรื่องความเบื่อ ผู้ใช้ที่อยู่ในช่วงจุดกึ่งกลางของช่องทางมักเคยเห็นแบรนด์ของคุณมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นโฆษณาที่ซ้ำซากจึงส่งผลกระทบรุนแรงกว่าในส่วนนี้ และนี่คือที่มาของเครื่องมืออย่าง CTR Guard ซึ่งใช้ AI ตรวจจับการมีส่วนร่วมที่ลดลงและทำการเปลี่ยนโฆษณาก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลงไปด้วย
การตลาดเชิงประสิทธิภาพด้วย AI ในระยะ MOFU (จุดกึ่งกลางของช่องทาง) คือการรักษาความสนใจให้คงอยู่และผลักดันผู้ใช้ไปข้างหน้า ด้วยข้อความที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องสแปมหรือคาดเดา
AI ที่ด้านล่างของช่องทางการขาย: การสร้างลูกค้าและการดำเนินการ
นี่คือจุดสำคัญ การแสดงผลของแบรนด์ จำนวนคลิก และการกำหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาด ล้วนมีความสำคัญก็ต่อเมื่อผู้คนดำเนินการจริง ๆ และแม้ว่าคุณอาจคิดว่าขั้นตอนสุดท้ายของช่องทางการขายเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุด (ซึ่งเกือบจะพร้อมแล้ว) แต่จริง ๆ แล้วความแม่นยำคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
มาเริ่มต้นด้วยการปรับราคาเสนอกันก่อน AI ไม่เพียงแต่เพิ่มหรือลดราคาเสนอแบบสุ่มเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างลูกค้าทั่วทั้งตำแหน่งโฆษณา ช่วงเวลา อุปกรณ์ และอื่น ๆ โดยปรับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ CPA หรือ ROAS ตามเป้าหมาย เครื่องมืออย่าง CPA Tune นั้นนำหน้าไปอีกขั้นด้วยความสามารถในการปรับราคาเสนอ CPC แบบเรียลไทม์ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อดึงดูดการเข้าชมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการสร้างลูกค้ามากขึ้น ทั้งหมดนี้ยังคงสอดคล้องกับ CPA เป้าหมายของคุณอีกด้วย
อีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับขั้นตอนท้ายสุดของช่องทางการขายคือการสร้างโมเดลแนวโน้มการสร้างลูกค้า ซึ่งเป็นเพียงวิธีคิดแบบง่าย ๆ ที่บอกว่า AI สามารถประเมินได้ว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและบริบท หากสัญญาณแรง ระบบสามารถเสนอราคาสูงขึ้นหรือให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น ระบบก็จะดำเนินการต่อ โดยไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมาก
นอกจากนี้ยังมีวงจรความเห็นคุณภาพการเข้าชม AI สามารถติดตามแหล่งที่มาและตำแหน่งโฆษณาที่มีแนวโน้มนำไปสู่พฤติกรรมบนเว็บไซต์ที่แข็งแกร่งขึ้นได้ เช่น ระยะเวลาบนหน้าเว็บที่นานขึ้นหรือการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น และค่อย ๆ ผลักดันงบประมาณไปยังส่วนเหล่านั้นมากขึ้นอย่างเงียบ ๆ แม้จะไม่ใช่การปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจอย่างแท้จริง แต่ระบบก็ช่วยนำทางการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป
และสุดท้าย มาพูดถึงเรื่องการฉ้อโกงกัน ในขั้นตอน BOFU การคลิกที่ไม่ถูกต้องและการเข้าชมปลอมนั้นไม่ได้สร้างความรำคาญแต่อย่างใด เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง AI กำลังพัฒนาความสามารถในการตรวจจับรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่เนิ่น ๆ และกรองออกก่อนที่จะกินงบประมาณของคุณไป
โดยสรุป AI ในขั้นตอนท้ายสุดของช่องทางการขายคือการขจัดทุกสิ่งที่ไม่ช่วยให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรม และจัดสรรงบประมาณของคุณให้ตรงจุดที่สามารถสร้างผลกระทบได้จริง
แน่นอนว่า เพื่อให้ AI ประสบความสำเร็จ ตัว AI จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการทำงาน ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลการสร้างลูกค้าได้ ซึ่งไม่ได้มีแค่เพียงผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญญาณในจุดกึ่งกลางของช่องทางด้วย หากไม่มีข้อมูลนี้ แม้แต่อัลกอริทึมที่ดีที่สุดก็อาจจะมองไม่เห็น เมื่อผู้โฆษณาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ระบบก็จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ปรับแต่งได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น และท้ายที่สุดก็มอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่าย
AI เชิงประสิทธิภาพหลังการคลิกและอื่น ๆ (การรักษาลูกค้าและมูลค่าตามราคาตลาด)
ช่องทางการขายไม่ได้จบลงที่การคลิก หากพูดตามตรง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจน่าสนใจยิ่งกว่า การทำให้ผู้ใช้ดำเนินการเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การรักษาพวกเขาไว้ (และได้รับคุณค่ามากขึ้นจากพวกเขา) คือเครื่องหมายของแคมเปญที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
มาเริ่มกันที่คุณภาพของการเข้าชม AI สามารถตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของการเข้าชม ตำแหน่งโฆษณา และโฆษณาใดที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ เช่น อัตราการออกจากหน้าที่ต่ำลง ความลึกของการเลื่อนหน้าจอที่สูงขึ้น หรือการดูหน้าเว็บที่มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณไปยังการเข้าชมที่ยังคงอยู่และมีประโยชน์
สำหรับผู้โฆษณาที่ดำเนินแคมเปญระยะยาว AI ยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนใจของผู้ใช้ได้อีกด้วย หากผู้ใช้มีการลังเลไปในบางช่วง AI จะสามารถจับรูปแบบเหล่านั้นและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้ เช่น อาจเป็นข้อความใหม่ ลำดับขั้นตอนที่แตกต่างออกไป หรือการแจ้งเตือนก่อนที่จะหายไปอย่างถาวร
จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการขายแบบเพิ่มยอดขาย/ขายข้าม ซึ่ง AI ไม่จำเป็นต้องใช้ประวัติลูกค้ามากนักเพื่อประเมินว่าลูกค้าต้องการอะไรต่อไป อันที่จริง เพียงแค่การดำเนินการหรือการตั้งค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เพียงพอที่จะแสดงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและรักษาการมีส่วนร่วมเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะดูซับซ้อนแต่ก็ได้ผลดี
และนี่คือสิ่งที่ผู้คนมักจะลืม: พฤติกรรมของผู้ใช้ในอดีตมีคุณค่ามาก เมื่อผู้ใช้ทุกคนดำเนินการข้อมูลจะถูกส่งกลับเข้าสู่ระบบ ทำให้ AI ไดรับสัญญาณที่ดีขึ้นเพื่อปรับแต่งแคมเปญในอนาคต แล้วโฆษณาที่คุณจะนำเสนอในเดือนหน้าล่ะ ไม่ต้องกังวล มันกำลังเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ผลในเดือนนี้อยู่แล้ว
กล่าวโดยสรุป การตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพด้วย AI ทำงานมากกว่าแค่สร้างลูกค้า มันจะทำซ้ำ เรียนรู้จากกระบวนการทั้งหมด และช่วยรักษาโมเมนตัมตั้งแต่คลิกแรกไปจนถึงการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับคุณ
อนาคตของ AI ในแคมเปญโฆษณา: อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
AI ในการโฆษณาไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป: มันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานของแคมเปญโฆษณาแบบเน้นประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพด้วย AI ยุคใหม่ไม่ได้เน้นที่ระบบอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่เน้นที่การสร้างแคมเปญที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้มากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงจริงรึเปล่า การปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างเหนือระดับ — แต่ไม่มีปัจจัยที่น่าขนลุก เรากำลังพูดถึงโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์โดยอิงตามบริบทควบคู่ไปกับพฤติกรรมในอดีต สินค้าเดิม โทนสีหรือภาพที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา อุปกรณ์ หรือแม้แต่สัญญาณอารมณ์ อาจจะฟังดูแปลก แต่นั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
เราคาดว่าแบรนด์ต่าง ๆ จะใช้โฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI มากขึ้นด้วย ซึ่งจะไม่ใช่แค่การทดสอบหัวเรื่องเพียงไม่กี่รายการ แต่จะใช้ AI เพื่อพัฒนาตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงชิ้นงานที่พร้อมเปิดตัวในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีของเวลาที่ใช้ปกติ AI จะไม่เข้ามาแทนที่ทีมโฆษณา แต่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของพวกเขา (และความเร็วในการดำเนินการ) อย่างแน่นอน MGID ได้ก้าวนำหน้าไปอีกก้าวแล้วในเรื่องนี้ [เครื่องมือ CTR Guard] ของเรา (https://www.mgid.com/blog/tackling-ad-fatigue-with-ai-meet-mgid-s-ctr-guard) จะแนะนำโฆษณาสามแบบ (พร้อมภาพและหัวเรื่องที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม) ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญ เครื่องมือนี้ช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ในจุดที่มักจะเริ่มลดลง
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จะได้รับการยกระดับขึ้นอีกขั้น โดยสามารถทำได้มากกว่าแค่ดูว่า "ใครบ้างที่ดำเนินการ" ไปจนถึงการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกำหนดงบประมาณ ประสิทธิภาพของช่องทาง และแม้แต่ความเบื่อโฆษณาก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง
แล้วแบบข้ามช่องทางล่ะ สิ่งเหล่านี้จะราบรื่นยิ่งขึ้น แทนที่จะรันตรรกะ AI แยกกันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ระบบที่เรียนรู้ข้ามจุดสัมผัส ซิงค์ข้อมูลและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาแบบเนทีฟ ดิสเพลย์ อีเมล หรือโซเชียลมีเดีย
จุดประสงค์ของ AI ไม่ใช่การเข้าควบคุมแคมเปญ เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักการตลาดสามารถทำงานที่สำคัญได้มากขึ้น ในขณะที่ระบบจะจัดการกับงานที่เคยทำให้ทุกคนทำงานช้าลงให้แทน
ใช้ประโยชน์จากทุกขั้นตอนของช่องทางได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือ AI ของ MGID
คุณไม่จำเป็นต้องมีแดชบอร์ดมากมายหรือนักวิเคราะห์เต็มเวลาเพื่อรันแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ MGID การเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งช่องทางการขายจะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เริ่มต้นด้วย CPA Tune เครื่องมือนี้สร้างขึ้นสำหรับผู้โฆษณาที่ต้องการบรรลุเป้าหมายราคาต่อหนึ่งการดำเนินงาน (CPA) โดยไม่ต้องปรับแต่งบ่อย ๆ เมื่อคุณกำหนดเป้าหมาย CPA และงบประมาณรายวัน ระบบจะเข้ามาควบคุมโดยปรับราคาเสนอ CPC แบบเรียลไทม์ จัดลำดับความสำคัญของการเข้าชมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการสร้างลูกค้ามากขึ้น และหยุดการใช้จ่ายในโฆษณาที่ไม่ได้ผล เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงล่างสุดของช่องทางการขาย ซึ่งเป็นช่วงที่ความแม่นยำและการควบคุมต้นทุนมีความสำคัญสูงสุด
และยังมี CTR Guard ที่ออกแบบมาเพื่อให้โฆษณาของคุณมีความสดใหม่และดึงดูดผู้เข้าชมให้เข้ามามีส่วนร่วมได้สูง ระบบจะตรวจจับสัญญาณความเบื่อโฆษณาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เช่น อัตราการคลิกผ่านที่ลดลง และจะหมุนเวียนโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาประสิทธิภาพให้คงที่ นอกจากนี้ ระบบยังใช้ GenAI เพื่อสร้างโฆษณาใหม่ ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีภาพและเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญ ที่สำคัญ คำแนะนำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนโยบายโฆษณาตั้งแต่เริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยตนเอง เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการรักษาความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบนสุดและช่วงกลางของช่องทางการขาย ซึ่งเป็นช่วงที่ดึงดูดความสนใจได้ยากที่สุดและแพ้ได้ง่ายที่สุด
เมื่อนำมารวมกัน เครื่องมือเหล่านี้จะกลายเป็นแกนหลักของการตลาดเชิงประสิทธิภาพด้วย AI บน MGID ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้สิ่งที่เคยต้องทำด้วยตนเองเป็นระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แคมเปญขยายขนาดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพหรือการควบคุมอีกด้วย
ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Plarium เพิ่มอัตราการสร้างลูกค้าในอุตสาหกรรมเกมด้วย AI ของ MGID ได้อย่างไร
เมื่อ Plarium มุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนการติดตั้งเกมและอัตราการสร้างลูกค้าของเกมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ ๆ ความท้าทายจึงชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การขยายขนาดอย่างรวดเร็ว รักษาระดับต้นทุนต่อการลงทะเบียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมอบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROAS) ที่แข็งแกร่งได้ในวันที่เจ็ด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในตลาดเกมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่ง
MGID ตอบสนองด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นระบบอัตโนมัติในการโฆษณาและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัว CTR Guard ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา มีบทบาทสำคัญในการติดตามสัญญาณประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และแนะนำโฆษณาใหม่ ๆ เฉพาะแคมเปญ เพื่อลดการทำงานด้วยตัวเองและรักษาระดับการมีส่วนร่วมให้อยู่ในระดับที่สูง แทนที่จะรอให้ประสิทธิภาพลดลง เครื่องมือนี้ช่วยให้ Plarium ก้าวำนำหน้าความเบื่อโฆษณาได้
แคมเปญนี้ดำเนินการในภูมิภาคชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และอิตาลี โดยมีการปรับเปลี่ยนโฆษณาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักเพศชายอายุ 18-45 ปี การผสมผสานระหว่างการกำหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาดและคำแนะนำด้านโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้แบรนด์ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและภูมิภาคต่าง ๆ
ผลลัพธ์ที่ได้คือ CPL เฉลี่ยที่คงที่ที่ 20 ดอลลาร์ อัตราการสร้างลูกค้าระหว่าง 5-10 และรักษาประสิทธิภาพได้อย่างสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าการตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพด้วย AI จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อเครื่องมือและกลยุทธ์ทำงานอย่างสอดคล้องกัน
บทสรุป: ก้าวสู่อนาคตแห่งการโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ยุคสมัยของการจัดการแคมเปญด้วยสัญชาตญาณหรือการปรับแต่งด้วยตนเองนั้นแทบจะจบลงแล้ว ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น ช่วงความสนใจที่สั้นลง และงบประมาณที่จำกัด นักการตลาดจึงต้องการทุกข้อได้เปรียบที่พวกเขาจะหาได้ นั่นคือจุดที่ AI ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นที่ส่วนบนสุดของช่องทางการขาย ไปจนถึงการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ การจัดการความเบื่อโฆษณา และการเพิ่มประสิทธิภาพหลังการคลิก การตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพด้วย AI มอบเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้หรือกระจายทรัพยากรจนเกินไป
คุณไม่จำเป็นต้องยกเครื่องทุกอย่างในชั่วข้ามคืน แต่ยิ่งคุณเริ่มนำ AI มาใช้ในธุรกิจของคุณเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นเท่านั้น การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น ฟีดแบ็กที่เร็วขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นั่นไม่ใช่อนาคต แต่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้