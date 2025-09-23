สร้างบัญชี
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายขายของ MGID ในสหรัฐอเมริกา Matthew Villa ทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมหาลูกค้าของ MGID ในสหรัฐอเมริกา โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับแบรนด์และเอเจนซี่ชั้นนำในตลาดโดยตรง นอกจากนี้เขายังมุ่งทำงานหนักเพื่อพัฒนาและขยายทีมขายในสหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการพัฒนาผู้เผยแพร่โฆษณาที่ขยายช่องทางการกระจายการเข้าชม

วิธีเพิ่มยอดขายในเครือข่ายพันธมิตร: กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจ...

การดึงดูดผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณไม่ใช่เรื่องยาก แต่การสร้างยอดขายจำนวนมหาศาลจากพันธมิตรล่...

16 ก.ย. 2568 • 4 อ่านขั้นต่ำ
การใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภ...

การจัดการแคมเปญด้วยตัวเองกำลังประสบปัญหา ด้วยต้นทุนการหาลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมผู้ใช้ที่เป...

8 ส.ค. 2568 • 4 อ่านขั้นต่ำ
เทรนด์ของตลาดแบบพันธมิตรในปี 2025: วิธีแ...

ศักราชใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ได้เวลาทบทวนวิธีที่ใช้ได้ผล วิธีที่ใช้ไม่ได้ผล และสิ่งที่จะเกิดข...

4 ธ.ค. 2567 • 3 อ่านขั้นต่ำ

