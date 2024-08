หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดย Olha Sukhinina หัวหน้าฝ่ายการจัดการบัญชีของ MGID ซึ่งมี KPI อันดับ 1 คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โฆษณาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มโฆษณาระดับโลกของเรา



สมมติว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับประโยชน์ทั้งหมดของโฆษณาเนทีฟมาแล้ว ตอนนี้ คุณต้องการทราบข้อมูลที่ดีขึ้นว่าโฆษณาเนทีฟมีราคาราคาเท่าไหร่ในปี 2023 ถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็คงดี! ราคาสำหรับแต่ละแคมเปญโฆษณานั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายจนฉันสามารถเขียนหนังสือแยกต่างหากเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

แต่ฉันไม่ชอบเขียนเนื้อหายาว ๆ

สิ่งที่ฉันชอบคือการเห็นธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยโฆษณาเนทีฟ และ — เนื่องจากฉันได้รับคำถามนี้บ่อยครั้ง — ฉันรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตสมควรได้รับบทความที่ครอบคลุมอย่างน้อยหนึ่งบทความที่อธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานโฆษณาเนทีฟ สิ่งที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และวิธีที่จะไม่จ่ายเงินมากเกินไปสำหรับการเปิดตัวแคมเปญของคุณ

มาดูกันเลย

ค่าโฆษณาเนทีฟอยู่ที่เท่าไหร่

ความจริงที่โหดร้ายคือแพลตฟอร์มโฆษณามักจะไม่แบ่งปันรายละเอียดหรือระดับราคาบนเว็บไซต์ของตน

เหตุผลง่าย ๆ ก็คือ ทุกแคมเปญโฆษณามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และทุกธุรกิจก็กำหนด KPI ที่แตกต่างกันสำหรับเป้าหมายปลายทาง ธุรกิจหนึ่งอาจต้องการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ ในขณะที่อีกธุรกิจหนึ่งอาจต้องการบรรลุผลการดำเนินการและการสร้างลูกค้าอย่างรวดเร็ว แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจ่ายไป

โฆษณาเนทีฟคิดราคาตาม CPM หรือ CPC หากคุณเลือกรูปแบบต้นทุนต่อพัน (CPM) คุณจะจ่ายในราคาหนึ่งสำหรับการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง หากคุณเลือกรูปแบบต้นทุนต่อคลิก (CPC) คุณจะจ่ายเงินให้กับผู้เผยแพร่ทุกครั้งที่มีการคลิกโฆษณา ดังนั้น คุณสามารถเลือกวิธีชำระเงินสำหรับโฆษณา: เมื่อผู้ใช้เห็นโฆษณาของคุณหรือเมื่อคลิกโฆษณา

แคมเปญโฆษณาเนทีฟมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ระหว่าง 500 ถึง 1,000,000 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดโดยตัวแปรหลายอย่าง: พื้นที่โฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา (และสิทธิ์ในโดเมนของผู้เผยแพร่โฆษณา) ผู้ชมเป้าหมาย และระดับการแข่งขันสำหรับการเข้าชมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ

ฉันจะลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอะไรคือต้นทุนของการโฆษณาเนทีฟ แต่สำหรับตอนนี้ ฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าต้นทุนของการโฆษณาเนทีฟเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ ค่าโฆษณาเนทีฟจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป้าหมายที่คุณต้องการที่จะบรรลุ

เคล็ดลับมือโปร #1: หากคุณตัดสินใจลองใช้ที่ MGID เรามีผู้จัดการบัญชีให้ฟรี เมื่อคุณได้แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจกับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะแนะนำค่าใช้จ่ายโดยประมาณและจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด ($) เพื่อเริ่มต้นกับโฆษณาเนทีฟ

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อค่าโฆษณาเนทีฟ

ปัจจัยของค่าโฆษณาเนทีฟ

การทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของค่าโฆษณาเนทีฟนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อุปสรรคที่แท้จริงที่คุณต้องก้าวข้ามคือการทำความเข้าใจว่าจะต้องจัดสรรเงินทุนให้กับแคมเปญโฆษณาของคุณมากน้อยเพียงใดโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไปและบรรลุ ROI สูงสุด (โปรดวางใจได้ ฉันจะอธิบายให้ฟังในภายหลัง)

ในตอนนี้ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการโฆษณาเนทีฟกันดีกว่า:

ธุรกิจเฉพาะ

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานโฆษณาเนทีฟเป็นครั้งแรก คุณควรเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจของคุณกับต้นทุนของการโฆษณาเนทีฟ ยิ่งผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นแบบเฉพาะกลุ่มมากเท่าใดก็ยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นเท่านั้นในการโฆษณา

สมมติว่าคุณกำลังโฆษณาอพาร์ทเมนท์สุดหรู บางคนอาจคิดว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากในโลกที่ต้องการซื้อคฤหาสน์ราคาแพงในแมนฮัตตัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีเลย อันที่จริง อสังหาริมทรัพย์เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีผู้ชมเฉพาะกลุ่มจริง ๆ จากนั้นคุณจะต้องจำกัดการกำหนดเป้าหมายให้แคบลงเพื่อหาคนเหล่านี้

หรือคุณสามารถโฆษณามู่ลี่หน้าต่างที่เปิดรับผู้ชมที่กว้างขึ้นและสามารถกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดขนาดใหญ่จะหาทางเข้าถึงผู้บริโภคปลายทางได้เสมอ ทำให้งานของผู้โฆษณาเป็นเรื่องง่าย

เคล็ดลับมือโปร #2: การกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ในตลาดขนาดใหญ่มักจะง่ายกว่าและถูกกว่าสำหรับผู้โฆษณา

ภูมิศาสตร์

ประเทศและที่ตั้งอาจเป็นปัจจัยหลักอันดับสองที่ส่งผลต่อต้นทุนของแคมเปญโฆษณาเนทีฟ ตัวอย่างเช่น แคมเปญโฆษณาเนทีฟที่เปิดตัวในประเทศหนึ่งอาจมีราคาถูกกว่าอีกประเทศหนึ่งถึงยี่สิบเท่า

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากการแข่งขันในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน ไม่มีตลาดสองแห่งที่เหมือนกัน และไม่มีการประมาณการเข้าชมแคมเปญที่เหมือนกัน ประเทศหนึ่งอาจมีขนาดเล็กกว่าแต่มีการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งอาจมีประชากรมากกว่าและมีการแสดงโฆษณามากกว่า

ภาพหน้าจอจากแดชบอร์ดของ MGID

เคล็ดลับมือโปร #3: หากคุณลงเอยด้วยการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาเนทีฟบนแพลตฟอร์มโฆษณาระดับโลกของเรา คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ Traffic Insights ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้แสดงการเข้าชม จำนวนคลิก ค่าใช้จ่ายของแคมเปญ และภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตามการกำหนดเป้าหมายของคุณ

ฤดูกาล

ค่าโฆษณาเนทีฟจะผันผวนค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับฤดูกาล หากคุณตัดสินใจลงโฆษณาในช่วงวันหยุด ค่าโฆษณาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ตั้งแต่การเฉลิมฉลองในฤดูหนาวไปจนถึงเทศกาลฤดูร้อนและทุก ๆ อย่างในระหว่างนั้น มีค่าใช้จ่ายโฆษณาพุ่งสูงขึ้นในทุก ๆ ช่วงเวลาพิเศษของปี

ภาพหน้าจอจากแดชบอร์ดของ MGID

Pro tip #4: If you go to your personal MGID dashboard, the Reach Meter shows your potential ad campaign reach and the level of competition at any given time of the year, so you can track average prices for each season. เคล็ดลับมือโปร #4: หากคุณไปที่แดชบอร์ด MGID ส่วนบุคคลของคุณ Reach Meter จะแสดงการเข้าชมแคมเปญโฆษณาที่เป็นไปได้และระดับการแข่งขัน ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี คุณจึงสามารถติดตามราคาเฉลี่ยสำหรับแต่ละฤดูกาลได้

ความเกี่ยวข้องของโฆษณา

แต่อย่าเข้าใจผิดว่า CTR ที่สูงจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีของแคมเปญ ฉันเคยเห็นผู้โฆษณาจำนวนมากออกแบบโฆษณาแบบคลิกเบตด้วยความตั้งใจเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนและทำให้เกิดการคลิก จากแนวทางนี้ ฉันไม่สงสัยเลยว่าคุณจะได้รับ CTR ที่สูงมาก แต่จะมีประโยชน์อะไรหากคุณได้การสร้างลูกค้าจากศูนย์ถึงไม่มีเลยสักราย

ประเด็นที่เราต้องการเน้นย้ำก็คือเนื้อหาโฆษณาของคุณ (ความคิดสร้างสรรค์ หน้าก่อนแลนดิ้งเพจ ข้อเสนอพิเศษ) ทั้งหมดควรมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมของคุณเท่านั้น ถามตัวเองในครั้งต่อไปที่คุณเห็น CTR สูง “กลุ่มเป้าหมายของฉันเป็นคนคลิกโฆษณาหรือคนทั่วไป”

ประหยัดค่าโฆษณาเนทีฟอย่างไร

บางทีเราอาจไม่ควรยอมรับเรื่องนี้ แต่บางครั้งค่าโฆษณาเนทีฟอาจจะสูงบ้าง ซึ่งแตกต่างจากโฆษณาบน Facebook ที่คุณสามารถ (บางครั้ง) บรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โฆษณาเนทีฟต้องการงบประมาณมากกว่าสำหรับการทดลองและการเพิ่มประสิทธิภาพ ถึงอย่างนั้น ความพยายามเหล่านี้ก็มีผลตอบแทนเป็นอัตรากำไรที่สูงขึ้นตามลำดับ

หากคุณไม่ได้ทำการทดสอบกับโฆษณาเนทีฟ โฆษณาของคุณอาจสร้างลูกค้าได้บ้าง แต่อาจยังห่างไกลจากศักยภาพที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม หากคุณจัดสรรงบประมาณสำหรับการทดสอบไว้มากเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณอย่างถูกวิธี คุณก็จะเปิดประตูสู่แหล่งรายได้มากมายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้

หากคุณจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีประหยัดค่าโฆษณาเนทีฟ ฉันจะบอกว่า:

เลือก CPC ที่สูงกว่าที่แนะนำ 30% เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นแคมเปญโฆษณา แพลตฟอร์มโฆษณาจะแนะนำต้นทุนต่อคลิกขั้นต่ำให้คุณ เราขอแนะนำให้เลือก CPC ที่สูงกว่าที่แนะนำอย่างน้อย 30% เพื่อให้สามารถทดสอบผู้เผยแพร่โฆษณาได้ในจำนวนที่มากขึ้น และค้นหาแหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแคมเปญของคุณ มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะเสียงบประมาณโฆษณาไปกับผู้ชมที่ไม่เกี่ยวข้องได้

เปรียบเทียบ CR กับ CTR แม้ว่า CTR จะเป็นเมตริกที่สำคัญ แต่อย่าพยายามเน้นที่จุดนี้มากเกินไป เราขอแนะนำให้ผู้โฆษณาให้ความสนใจกับอัตราส่วน CR/CTR ตัวเลขจะแสดงความเกี่ยวข้องของโฆษณากับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งหมายความว่ายิ่งอัตราส่วนต่ำ คุณก็ยิ่งจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับแคมเปญโฆษณาเนทีฟของคุณ ด้วยรูปแบบ CPC โปรดทราบว่าคุณจ่ายเป็นรายคลิก ดังนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการทำให้แต่ละคลิกถูกนับรวมในการสร้างลูกค้าแทนที่จะใช้เมตริก CTR เพียงอย่างเดียว

จำกัดงบประมาณของคุณเป็น 3x CPA คุณควรจัดงบประมาณโฆษณาให้สูงกว่า CPA โดยรวมของคุณอย่างน้อยสามเท่า ตัวอย่างเช่น หาก CPA ที่คาดไว้ของคุณมีค่าเท่ากับ $90 คุณควรกำหนดขีดจำกัดสำหรับงบประมาณของคุณที่ $180 หรือมากกว่านั้น การทำเช่นนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอสำหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของคุณ: ลดราคาโฆษณาที่ไม่ได้ผลและลงทุนในโฆษณาที่ทำงานได้ดีให้มากขึ้น

ติดตั้งซอฟต์แวร์การติดตาม ก่อนเปิดตัวแคมเปญโฆษณาเนทีฟ โปรดใช้เวลาในการติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตาม ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเราจะติดตั้ง MGID Pixel หรือใช้การติดตามผลภายหลัง วิธีการติดตามใดก็ใช้ได้ ตราบใดที่คุณติดตามการสร้างลูกค้าและพฤติกรรมของผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของช่องทางการตลาด

เคล็ดลับมือโปร #5: แดชบอร์ดของ MGID จะช่วยให้ผู้โฆษณากำหนดค่าการทำตามเป้าหมายได้สูงสุด 3 รายการ ดังนั้นใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด

กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณใหม่ เมื่อคุณทำการทดสอบโฆษณาเสร็จสิ้นและรวบรวมข้อมูลการติดตามอย่างเพียงพอแล้ว คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ชมของคุณใหม่ด้วยข้อความหรือชุดโฆษณาใหม่ได้ แนวโน้มทั่วไปที่เราเห็นบ่อยกว่านั้นคือผู้คนมีแนวโน้มที่จะสร้างลูกค้าด้วยแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายใหม่ เป้าหมายของการกำหนดเป้าหมายใหม่คือคุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ชมของคุณได้ด้วยข้อความที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแคมเปญก่อนหน้า เราสังเกตเห็นว่าวิธีนี้ใช้ได้ดีเป็นพิเศษสำหรับบริษัทและแบรนด์อีคอมเมิร์ซ

สรุป: ทำไมโฆษณาเนทีฟจึงมีความสำคัญในปี 2023

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลโดยรวม การโฆษณาแบบเนทีฟยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีการใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลที่สูงมากในปัจจุบัน แม้ว่าการแพร่ระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ทิ้งบาดแผลไว้กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ธุรกิจต่าง ๆ ก็ยังคงใช้ช่องทางการโฆษณาใหม่ ๆ และเพิ่มโฆษณาเนทีฟลงในสื่อแบบผสมของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการโฆษณาเนทีฟ คุณจะสามารถขยายการเข้าถึงผู้ชมของคุณ: บอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ของคุณ โปรโมตข้อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด เข้าใกล้เป้าหมายทางด้านประสิทธิภาพของคุณมากขึ้น ค่าใช้จ่ายการโฆษณาแบบเนทีฟได้ถูกรวมเข้ากับงบประมาณโฆษณาของธุรกิจจำนวนมากอย่างมั่นคง ด้วยความสามารถเฉพาะตัวในการผสมผสานเข้ากับเนื้อหาเว็บและเอาชนะการโดนโฆษณาแบนเนอร์บังของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

อย่าลังเลที่จะดูตัวอย่างโฆษณาเนทีฟและทำความเข้าใจว่าโฆษณาจะปรากฏบน MGID อย่างไร แพลตฟอร์มระดับโลกของเราช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถทดสอบรูปแบบโฆษณาต่าง ๆ ก่อนเปิดตัวแคมเปญใหม่ได้

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับคุณ!