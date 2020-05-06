สร้างบัญชี
ผู้เขียน

Ivan Doruda

รองประธานฝ่ายขาย

Ivan ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายของ MGID ด้วยประสบการณ์กว่า 11 ปีในธุรกิจโฆษณาดิจิทัลและ 7 ปีในด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา เขาเปิดตัวบริษัทสตาร์ทอัพแห่งแรกที่ดำเนินงานในด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ เขาได้เข้าร่วมงานกับ MGID ในปี 2012 ซึ่งได้เป็นผู้นำการขยายตัวทั่วโลกของ MGID ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในตลาดยุโรปและละตินอเมริกาในตำแหน่งรองประธานฝ่ายขาย Ivan เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์สำหรับแบรนด์และเอเจนซี การวิเคราะห์ข้อมูล และการโฆษณาแบบตอบสนองโดยตรง ในฐานะผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมของ MGID ตัว Ivan ยังรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของ MGID ให้กับคณะกรรมการ IAB หลายแห่งในโซเชียลมีเดีย การโฆษณาแบบเนทีฟ และการตลาดเชิงเนื้อหา

คุณสามารถหา Ivan Doruda ได้ใน linkedin หรือ twitter

บทความโดย Ivan Doruda

10072
2 อ่านขั้นต่ำ
Brandformance
ผู้โฆษณา
Brandformance: มุมมองใหม่เกี่ยวกับความตึงเครียดของ "แบรนด์เท...

ในหลายปีที่ผ่านมา แนวทางหลักสองประการในการทำโฆษณาดิจิทัล นั่นคือการสร้างแบรนด์และประสิทธิภาพ -...

15 ก.ย. 2563 • 2 อ่านขั้นต่ำ
ไม่มีโพสต์เพิ่มเติม

แสดงประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเนทีฟในไม่กี่นาที

ด้วย MGID คุณจะสามารถเข้าถึงผู้เผยแพร่โฆษณาได้มากกว่า 32,000 รายและการแสดงผล 185+ พันล้านครั้งต่อเดือน

เป็นผู้โฆษณา
เป็นผู้เผยแพร่โฆษณา