Ivan Doruda
Ivan ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายของ MGID ด้วยประสบการณ์กว่า 11 ปีในธุรกิจโฆษณาดิจิทัลและ 7 ปีในด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา เขาเปิดตัวบริษัทสตาร์ทอัพแห่งแรกที่ดำเนินงานในด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ เขาได้เข้าร่วมงานกับ MGID ในปี 2012 ซึ่งได้เป็นผู้นำการขยายตัวทั่วโลกของ MGID ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในตลาดยุโรปและละตินอเมริกาในตำแหน่งรองประธานฝ่ายขาย Ivan เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์สำหรับแบรนด์และเอเจนซี การวิเคราะห์ข้อมูล และการโฆษณาแบบตอบสนองโดยตรง ในฐานะผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมของ MGID ตัว Ivan ยังรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของ MGID ให้กับคณะกรรมการ IAB หลายแห่งในโซเชียลมีเดีย การโฆษณาแบบเนทีฟ และการตลาดเชิงเนื้อหา
บทความโดย Ivan Doruda
ในหลายปีที่ผ่านมา แนวทางหลักสองประการในการทำโฆษณาดิจิทัล นั่นคือการสร้างแบรนด์และประสิทธิภาพ -...
