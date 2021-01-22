สร้างบัญชี
Olha Sukhinina

หัวหน้าฝ่ายจัดการบัญชี

Olha ดูแลด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดการทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จของลูกค้าที่ MGID ภารกิจหลักของแผนกนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและกำหนดเป้าหมาย KPI

คุณสามารถหา Olha Sukhinina ได้ใน linkedin หรือ twitter

บทความโดย Olha Sukhinina

8744
4 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
เหนือกว่าการคลิก: AI เปลี่ยนการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญจาก CPC...

หลายปีที่ผ่านมา การโฆษณาดิจิทัลหมุนรอบตัวชี้วัดเดียว นั่นก็คือ ต้นทุนต่อคลิก (CPC) อย่างไรก็ตา...

22 ส.ค. 2568 • 4 อ่านขั้นต่ำ
9005
4 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรที่มีประสิทธิภา...

คุณสนใจพลังของการตลาดแบบพันธมิตรหรือไม่ สำหรับหลาย ๆ คนแล้ว การตลาดแบบพันธมิตรเป็นกุญแจสำคัญใน...

25 มิ.ย. 2567 • 4 อ่านขั้นต่ำ
5918
5 อ่านขั้นต่ำ
ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการโฆษณา
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด: การพลิกโฉมก...

ปัญญาประดิษฐ์มีความก้าวหน้าอย่างมากนับตั้งแต่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในอุตสาหกรรมการตลาด ในตอนแรก เค...

1 มี.ค. 2567 • 5 อ่านขั้นต่ำ
9827
3 อ่านขั้นต่ำ
ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการโฆษณา
เทรนด์การโฆษณาแบบเนทีฟปี 2024: มุมมองในอ...

โฆษณาแบบเนทีฟมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากปรากฏการณ์โฆษณาแบนเนอร์บังหน้าจอ ผู้ใช...

12 ม.ค. 2567 • 3 อ่านขั้นต่ำ
7636
4 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
สุดยอดคู่มือสำหรับชุมชนการตลาดแบบพันธมิต...

ุตสาหกรรมการตลาดแบบพันธมิตรกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าค่าใช้จ่ายประจำปีภายในสิ้นปี 2023...

24 พ.ย. 2566 • 4 อ่านขั้นต่ำ
9883
3 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
วิธีวัดการรับรู้ถึงแบรนด์: จากการเข้าชมไ...

ในโลกปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเรานึกถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่...

31 ส.ค. 2566 • 3 อ่านขั้นต่ำ
7777
5 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
เครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตรที่ดีที่สุดข...

ในการดำเนินธุรกิจการตลาดแบบพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ (หรือธุรกิจประเภทใดก็ตาม!) คุณต้องมีเครื...

3 ก.ค. 2566 • 5 อ่านขั้นต่ำ

