เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาดิจิทัลของคุณผ่านนวัตกรรมสื่อแบบเนทีฟ

Native Advertising Through Innovation

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลในยุคสมัยใหม่ ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับเนื้อหาและโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนในทางบวกอย่างเท่าเทียมกัน

Performance, Technology, and Innovation

ข่าวล่าสุดของเรา

นำหน้าเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีโฆษณาและบล็อกแบบโปรแกรมของเรา อ่านเคล็ดลับและเทคนิคการโฆษณาแบบเนทีฟของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการตลาดแบบพันธมิตร: สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณและรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้

ยุค "ตะวันตกแดนเถื่อน" ของการตลาดแบบพันธมิตรได้จบลงแล้ว สิบปีก่อน คุณสามารถวางคุกกี้ กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่อยู่ไกลออกไปค...

ฤดูกาลส่งผลกระทบต่อแคมเปญพันธมิตรอย่างไร — วิธีเตรียมตัวรับมือช่วงพีคและช่วงที่เงียบ

การตลาดแบบพันธมิตรชื่นชอบแนวคิดที่ยั่งยืน เช่น ข้อเสนอที่สร้างยอดขายได้ตลอดทั้งปี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา หรื...

วิธีเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญแบบพันธมิตรของคุณ

แคมเปญพันธมิตรไม่ได้ล้มเหลวเพราะข้อเสนอที่ไม่ดี ส่วนใหญ่แล้วล้มเหลวเพราะปริมาณการเข้าชมนั้นไม่ตรงกับเป้าหมาย การเลือกแหล...

เทรนด์เทคโนโลยีโฆษณาปี 2026: การวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

หากคุณรู้สึกว่าอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากใน 12 เดือนที่ผ่านมา มากกว่าใน 12 ปีที่ผ่านมา นั่นก็เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริง ...

MGID ตามตัวเลขสถิติ

เราเข้าถึงผู้คนมากถึงพันล้านคนทั่วโลกในแต่ละเดือน

850 ล้าน+

ผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันต่อเดือน

18,500 ล้าน+

คำแนะนำเนื้อหารายเดือน

กรณีศึกษา

ขับเคลื่อน Brandformance การสร้างแบรนด์สำหรับแบรนด์ระดับโลกและระดับท้องถิ่น

Lazada: เชื่อมต่อภูมิสู่ประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่

วิธีที่ Lazada ใช้ MGID เพื่อโปรโมทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กว้างขวาง

ผลลัพธ์

  • 5.2%
    อัตราผู้ให้ความสนใจ
  • $1.7
    eCPA เฉลี่ย
  • $0.09
    CPC เฉลี่ย

ธนาคาร HSBC: ให้บริการโลกทางการเงินผ่านการส่งข้อความที่ไม่เหมือนใคร

MGID สร้างข้อความในรูปแบบเนทีฟที่ไม่ซ้ำใครเพื่อสร้างโอกาสในการขายสำหรับบริการบัตรเครดิตของ HSBC ได้อย่างไร

ผลลัพธ์

  • 74,883
    จำนวนคลิกรวม
  • $0.06
    CPC เฉลี่ย
  • 1.5%
    อัตราผู้ให้ความสนใจ
  • $4
    eCPA

FCA: พบกับประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนผ่านการโฆษณาแบบเนทีฟ

MGID ช่วยในการพัฒนาวิธีที่ไม่ล่วงล้ำ แต่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้สนใจเข้าเยี่ยมชมสำนักงานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของ FCA ได้อย่างไร

ผลลัพธ์

  • 17,329
    จำนวนคลิกรวม
  • $0.14
    CPC เฉลี่ย
  • $96
    eCPL

Domino’s: นำเสนอโซลูชันที่น่าลิ้มลองไปยังภูมิภาคของชาวอินโดนีเซีย

วิธีที่ MGID ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์และ CTA เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับ Domino’s

ผลลัพธ์

  • 166,700
    จำนวนคลิกรวม
  • 0.71%
    CTR เฉลี่ย
  • $0.03
    CPC เฉลี่ย
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแถวหน้าของโลก

ตั้งแต่แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศไปจนถึงบริษัททั่วโลก

เริ่มรันแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟกับ MGID วันนี้!

