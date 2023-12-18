เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาดิจิทัลของคุณผ่านนวัตกรรมสื่อแบบเนทีฟ
กรณีศึกษา
ขับเคลื่อน Brandformance การสร้างแบรนด์สำหรับแบรนด์ระดับโลกและระดับท้องถิ่น
Lazada: เชื่อมต่อภูมิสู่ประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่
วิธีที่ Lazada ใช้ MGID เพื่อโปรโมทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กว้างขวาง
ผลลัพธ์
- 5.2%อัตราผู้ให้ความสนใจ
- $1.7eCPA เฉลี่ย
- $0.09CPC เฉลี่ย
ธนาคาร HSBC: ให้บริการโลกทางการเงินผ่านการส่งข้อความที่ไม่เหมือนใคร
MGID สร้างข้อความในรูปแบบเนทีฟที่ไม่ซ้ำใครเพื่อสร้างโอกาสในการขายสำหรับบริการบัตรเครดิตของ HSBC ได้อย่างไร
ผลลัพธ์
- 74,883จำนวนคลิกรวม
- $0.06CPC เฉลี่ย
- 1.5%อัตราผู้ให้ความสนใจ
- $4eCPA
FCA: พบกับประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนผ่านการโฆษณาแบบเนทีฟ
MGID ช่วยในการพัฒนาวิธีที่ไม่ล่วงล้ำ แต่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้สนใจเข้าเยี่ยมชมสำนักงานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของ FCA ได้อย่างไร
ผลลัพธ์
- 17,329จำนวนคลิกรวม
- $0.14CPC เฉลี่ย
- $96eCPL
Domino’s: นำเสนอโซลูชันที่น่าลิ้มลองไปยังภูมิภาคของชาวอินโดนีเซีย
วิธีที่ MGID ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์และ CTA เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับ Domino’s
ผลลัพธ์
- 166,700จำนวนคลิกรวม
- 0.71%CTR เฉลี่ย
- $0.03CPC เฉลี่ย
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแถวหน้าของโลก
ตั้งแต่แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศไปจนถึงบริษัททั่วโลก