การตลาดแบบพันธมิตรชื่นชอบแนวคิดที่ยั่งยืน เช่น ข้อเสนอที่สร้างยอดขายได้ตลอดทั้งปี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา หรือช่องทางการขายที่เพียงแค่ปรับแต่งเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าพันธมิตรจะมองว่านี่คือจุดสูงสุดของความเสถียร แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้แต่แคมเปญที่เสถียรที่สุดก็ยังได้รับผลกระทบจากฤดูกาลของการตลาดแบบพันธมิตร ไม่ว่าพันธมิตรจะวางแผนไว้หรือไม่ก็ตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามปฏิทิน เช่นเดียวกับงบประมาณ ความตั้งใจ และการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอทางการเงินที่ราบรื่นในเดือนมีนาคม อาจประสบปัญหาในเดือนกรกฎาคม และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอาจแทบไม่มีการเคลื่อนไหวเลยในเดือนตุลาคม จากนั้นก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม การเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้การเติบโตช้าลง แต่ยังนำไปสู่การใช้จ่ายที่สูญเปล่า การพลาดโอกาสในการสร้างรายได้ และการตัดสินใจที่เร่งรีบเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน (และหลีกเลี่ยงไม่ได้) อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่เป็นรูปแบบที่ต้องอ่านและนำไปใช้
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนคือ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด บางอย่างสามารถคาดการณ์ได้และเกิดขึ้นซ้ำทุกปี บางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยมีสาเหตุมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกของผู้บริโภค หรือการเปลี่ยนแปลงความสนใจอย่างกะทันหัน การเข้าใจความแตกต่างนี้เองที่เป็นตัวแยกพันธมิตรที่ตอบสนองต่อสถานการณ์จากผู้ที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
ฤดูกาลในแคมเปญพันธมิตรคืออะไร
โดยพื้นฐานแล้ว ฤดูกาลในการตลาดแบบพันธมิตรหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในด้านความต้องการ พฤติกรรมของผู้ใช้ และการแข่งขันตลอดทั้งปี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อวิธีการที่ผู้คนค้นหา คลิก และสร้างลูกค้า และจำนวนเงินที่ผู้โฆษณาเต็มใจจ่ายเพื่อเข้าถึงพวกเขา
สิ่งนี้ใช้ได้กับทั้งข้อเสนอระยะสั้นและระยะยาว ในขณะที่แคมเปญพันธมิตรตามฤดูกาลบางแคมเปญสร้างขึ้นสำหรับวันหยุดหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ แม้แต่ข้อเสนอที่เรียกว่า "ข้อเสนอตลอดกาล" ก็ยังประสบกับความผันผวนที่เห็นได้ชัด ปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้นและลดลง ความตั้งใจในการสร้างลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนโฆษณาก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะของมันเอง
นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญคือจะต้องแยกแยะฤดูกาลที่แท้จริงออกจากยอดขายที่พุ่งขึ้นอย่างฉับพลันให้ได้ ยอดพุ่งขึ้นในวัน Black Friday หรือยอดบูมในช่วงปีใหม่นั้นแตกต่างจากวงจรระยะยาว เช่น การชะลอตัวในช่วงฤดูร้อนหรือแรงกดดันจากอีคอมเมิร์ซในไตรมาสที่ 4 เหตุการณ์ระยะสั้นที่สร้างยอดขายพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว วงจรตามฤดูกาลระยะยาวจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนแนวโน้มการเข้าชมตามฤดูกาลในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
เครือข่ายพันธมิตรที่เข้าใจรูปแบบเหล่านี้จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ โดยคาดการณ์และปรับเปลี่ยนก่อนที่ผลลัพธ์จะเริ่มลดลง
ประเภทของฤดูกาลที่ส่งผลต่อแคมเปญพันธมิตร
ฤดูกาลไม่ใช่เรื่องมิติเดียว อันที่จริง แคมเปญพันธมิตรส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากหลายรูปแบบที่ซ้อนทับกันในเวลาเดียวกัน การเข้าใจว่าคุณกำลังเผชิญกับประเภทใดจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมประสิทธิภาพถึงเปลี่ยนแปลงและควรทำอย่างไรต่อไป
ฤดูกาลตามปฏิทิน
นี่คือแนวโน้มตามฤดูกาลที่ชัดเจนที่สุดและคาดการณ์ได้ง่ายที่สุด ความต้องการจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความตั้งใจของผู้ใช้สูงขึ้นตามธรรมชาติ
ช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการสูงนั้นคุ้มค่ากับการเตรียมตัว เมื่อถึงช่วงที่ปริมาณการเข้าชมพุ่งสูงขึ้น แพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็จะแออัด ราคาประมูลก็จะสูงขึ้น และช่วงการเรียนรู้ก็จะแพงขึ้น กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่สุดคือการเตรียมแคมเปญพันธมิตรให้พร้อมสำหรับช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการสูง ก่อนที่ความต้องการจะพุ่งสูงขึ้นจริง ๆ
ขั้นตอนแรกคือการวางแผนโฆษณา สิ่งที่ได้ผลในช่วงเวลาที่สงบ มักจะไม่ได้ผลเมื่อการแข่งขันดุเดือดขึ้น ผู้ใช้จะเห็นโฆษณามากขึ้น เลื่อนดูเร็วขึ้น และตัดสินใจได้เร็วขึ้น โฆษณาจึงต้องมีจุดดึงดูดที่ชัดเจนกว่า มุมมองที่เฉียบคมกว่า และส่งข้อความได้เร็วขึ้น
นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานล่วงหน้าก็เป็นประโยชน์เช่นกัน:
- กำหนดงบประมาณและขีดจำกัดการขยายขนาดล่วงหน้า
- กำหนดกฎการประมูลและเกณฑ์ประสิทธิภาพให้ชัดเจน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามและการระบุแหล่งที่มามีความเสถียร
- สร้างช่องทางและหน้าแลนดิ้งเพจล่วงหน้า แทนที่จะแก้ไขในช่วงกลางฤดูกาลที่มีความต้องการสูง
การทดสอบเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่มักถูกมองข้าม การรันแคมเปญในปริมาณที่น้อยกว่าก่อนช่วงที่มีความต้องการสูง ช่วยให้คุณระบุมุมมองและตำแหน่งที่ได้ผลดีโดยไม่ต้องจ่ายราคาสูงสุด เมื่อความต้องการพุ่งสูงขึ้น คุณจะสามารถขยายการตั้งค่าที่ได้ผลดีอยู่แล้ว แทนที่จะทดลองภายใต้ความกดดัน
ช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการสูงจะทำให้ทุกอย่างทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะ ความพ่ายแพ้ และความไม่มีประสิทธิภาพ การวางแผนอย่างรอบคอบจะเปลี่ยนการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญตามฤดูกาลให้กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโต แทนที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การจัดการการเข้าชมแบบเสียเงินในช่วงที่มีการแข่งขันสูง
เมื่อถึงช่วงฤดูกาลที่มีความต้องการสูง การเข้าชมแบบจ่ายเงินจะมีความท้าทายมากขึ้น การประมูลจะเข้มข้นขึ้น ความสนใจของผู้คนลดลง และแม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้น นี่คือจุดที่การดำเนินการอย่างมีวินัยมีความสำคัญมากกว่าการขยายขนาดอย่างรวดเร็ว
การเสนอราคาและงบประมาณต้องมีความยืดหยุ่น กฎเกณฑ์คงที่ที่ใช้ได้ผลเมื่อเดือนที่แล้วอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วเมื่อการแข่งขันเพิ่มขึ้น พันธมิตรหลายรายสังเกตเห็นความผันผวนของ CPC อย่างฉับพลันตามฤดูกาล โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีผู้โฆษณาหลายรายใช้งบประมาณพร้อมกัน การตอบสนองที่ช้าเกินไปมักหมายถึงการต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ใช้กลุ่มเดียวกันมากเกินไป
ครีเอทีฟโฆษณามักจะหมดประสิทธิภาพเร็วขึ้นในช่วงที่มีความต้องการสูง ผู้ชมเห็นโฆษณามากขึ้น บ่อยขึ้น และในหลายช่องทางมากขึ้น รอบการอัปเดตต้องสั้นลง และควรปรับข้อความให้เข้ากับสถานการณ์ นั่นหมายถึงความเร่งด่วนในช่วงการขาย การสร้างความมั่นใจในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน หรือความชัดเจนเมื่อผู้ใช้รู้สึกสับสนกับตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย
กลยุทธ์บางอย่างจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในช่วงเวลานี้:
- ปรับราคาประมูลแบบไดนามิกแทนที่จะพึ่งพาขีดจำกัดคงที่
- หมุนเวียนโฆษณาบ่อยขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่าย
- ขยายตำแหน่งการแสดงโฆษณาหรือทดสอบภูมิศาสตร์รองเพื่อลดแรงกดดัน
- ประเมินช่องทางการขายใหม่เพื่อหาจุดบกพร่องที่มองไม่เห็นมาก่อน
การโฆษณาแบบเนทีฟก็สามารถมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในช่วงเวลานี้ได้เช่นกัน เมื่อเทียบกับช่องทางที่มีการแข่งขันสูงกว่า การโฆษณาแบบเนทีฟช่วยให้เข้าถึงพื้นที่โฆษณาที่กว้างกว่าและตำแหน่งการแสดงโฆษณาตามบริบท ช่วยให้ประสิทธิภาพของโฆษณาแบบเนทีฟในช่วงฤดูกาลมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อการแข่งขันในช่องทางอื่น ๆ สูงขึ้น
ช่วงเวลาที่มีการแข่งขันสูงไม่เพียงแต่ทดสอบงบประมาณเท่านั้น แต่ยังทดสอบการตัดสินใจด้วย และพันธมิตรที่ปรับตัวได้มักจะทำได้ดีกว่าผู้ที่ใช้จ่ายมากกว่า
กลยุทธ์นอกฤดูกาล: รักษาผลกำไรเมื่อความต้องการลดลง
ไม่ใช่ทุกช่วงชะลอตัวจะเป็นความล้มเหลว ในการตลาดแบบพันธมิตร ช่วงเวลาที่เงียบสงบเป็นส่วนหนึ่งของวงจร และสามารถมีคุณค่าได้มากเท่ากับช่วงเวลาสูงสุดหากใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เมื่อความต้องการลดลง จุดสนใจจะเปลี่ยนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วไปสู่ประสิทธิภาพและการเรียนรู้
การแข่งขันที่ลดลงมักจะนำไปสู่ต้นทุนโฆษณาตามฤดูกาลที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ทำให้ช่วงนอกฤดูกาลเป็นเวลาที่ดีในการทดสอบไอเดียที่รู้สึกว่าเสี่ยงเกินไปในช่วงฤดูกาลสูงสุด ปริมาณการเข้าชมอาจน้อยลง แต่ก็มีการแข่งขันน้อยลงเช่นกัน ซึ่งทำให้มีพื้นที่ในการทดลองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป
การปรับเปลี่ยนในช่วงนอกฤดูกาลมักรวมถึง:
- เปลี่ยนการใช้จ่ายไปที่ข้อเสนอที่ยั่งยืนหรือข้อเสนอทางเลือกอื่น ๆ
- ลดราคาประมูลและสำรวจมุมมองสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพหน้าแลนดิ้งเพจและช่องทางเพื่อความชัดเจนและรวดเร็ว
- ดำเนินการทดสอบแบบควบคุมบนภูมิศาสตร์หรือตำแหน่งใหม่ ๆ
ช่วงเวลาเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง การตรวจสอบข้อมูลจากช่วงฤดูกาลสูงสุดที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาการติดตาม และการปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายสามารถวางรากฐานสำหรับผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและความสำเร็จในอนาคต
ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่พันธมิตรทำในช่วงเวลาที่ช้าลงคือการมองว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อน ในความเป็นจริง นี่คือช่วงเวลาที่การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญตามฤดูกาลอย่างชาญฉลาดเกิดขึ้น — อย่างเงียบ ๆ รอบคอบ และปราศจากแรงกดดันจากราคาในช่วงฤดูกาลสูงสุด
ข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับฤดูกาลที่เครือข่ายพันธมิตรทำ
ฤดูกาลไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ความเสียหายที่แท้จริงมักเกิดจากวิธีที่เครือข่ายพันธมิตรตอบสนอง (หรือไม่ตอบสนอง) ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น แคมเปญจำนวนมากประสบปัญหาไม่ใช่เพราะตลาดเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะความคาดหวังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการขยายขนาดที่ช้าเกินไป เครือข่ายพันธมิตรรอให้ประสิทธิภาพพุ่งสูงขึ้น จากนั้นจึงรีบเพิ่มงบประมาณเมื่อการแข่งขันถึงจุดสูงสุดแล้ว ในเวลานั้น ช่วงเวลาการเรียนรู้มีค่าใช้จ่ายสูง สินค้าคงคลังที่เหลืออยู่เต็มคลัง และกำไรก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
อีกปัญหาหนึ่งคือการละเลยช่วงขาลงที่ตามมา ช่วงพีคจะสิ้นสุดลงอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม งบประมาณและการเสนอราคา มักจะไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเครือข่ายพันธมิตรไม่ปรับตัวหลังจากความต้องการลดลง พวกเขายังคงจ่ายในราคาสูงที่สุดสำหรับความตั้งใจหลังจากจบช่วงพีค ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้กำไรลดลงอย่างรวดเร็ว
รูปแบบอื่น ๆ ที่เห็นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
- จ่ายเงินสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์มากเกินไปโดยไม่ปรับปรุงครีเอทีฟหรือมุมมอง
- คิดว่าสิ่งที่ได้ผลในปีที่แล้วจะใช้ได้ผลเช่นเดียวกันในปีนี้
- ปฏิบัติต่อทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มธุรกิจราวกับว่ามีรูปแบบตามฤดูกาลเดียวกัน
- สับสนระหว่างการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะสั้นกับการเติบโตที่ยั่งยืน
ฤดูกาลให้ผลตอบแทนแก่ผู้ที่ตระหนักรู้ ดังนั้นพันธมิตรที่สร้างความยืดหยุ่นในกลยุทธ์ของตนจะปรับตัวได้อย่างราบรื่น ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่พึ่งพาข้อสมมติฐานที่ตายตัวมักจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปเมื่อประสิทธิภาพลดลงไปแล้ว
การสร้างกลยุทธ์พันธมิตรที่พร้อมรับมือกับฤดูกาล
การจัดการกับฤดูกาลหมายถึงการสร้างระบบที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่พร้อมรับมือกับฤดูกาลจะช่วยให้พันธมิตรมีพื้นที่ในการขยายขนาดในช่วงพีคและรักษาประสิทธิภาพในช่วงชะลอตัว
หนึ่งในพื้นฐานที่ง่ายที่สุดคือการวางแผนล่วงหน้า ปฏิทินประจำปีที่วางแผนจุดสูงสุดและต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้ตามกลุ่มธุรกิจและภูมิภาคจะช่วยให้ทีมจัดสรรงบประมาณ ครีเอทีฟ และช่วงเวลาการทดสอบได้นานก่อนที่ความกดดันจะมาถึง สิ่งนี้จะเปลี่ยนฤดูกาลของการตลาดพันธมิตรจากสิ่งที่ไม่คาดคิดให้กลายเป็นตัวแปรในการวางแผน
การกระจายความเสี่ยงมีความสำคัญไม่แพ้กัน การพึ่งพาข้อเสนอเดียว ภูมิภาคเดียว หรือแหล่งที่มาของการเข้าชมเพียงอย่างเดียว ทำให้ความผันผวนตามฤดูกาลส่งผลกระทบมากขึ้น การผสมผสานแคมเปญพันธมิตรแบบต่อเนื่องและแบบตามฤดูกาลจะช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอมากขึ้นตลอดทั้งปี
กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งยังรวมถึงมาตรการป้องกัน:
- การกระจายแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อลดการพึ่งพาช่องทางเดียว
- การแจ้งเตือนตาม KPI เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ
- กฎการเสนอราคาและงบประมาณที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
- เกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการขยาย หยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนทิศทางแคมเปญ
ฤดูกาลไม่เหมือนกันในแต่ละปี แต่ระบบที่มีโครงสร้างที่ดีจะทำให้ความแตกต่างเหล่านั้นสามารถจัดการได้ และมักจะสร้างผลกำไรได้
แนวโน้มในอนาคต: การวางแผนตามฤดูกาลที่ชาญฉลาดขึ้นด้วย AI
การคาดการณ์ตามฤดูกาลทำได้ยากขึ้นด้วยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว พฤติกรรมของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สัญญาณทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงที่ช่วงกลางรอบ และความต้องการไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบของปีที่แล้วเสมอไป นี่คือจุดที่การวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เริ่มมีความสำคัญ
แพลตฟอร์มสมัยใหม่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นในคุณภาพการเข้าชม การมีส่วนร่วม และพฤติกรรมการสร้างลูกค้า แทนที่จะตอบสนองหลังจากที่ประสิทธิภาพลดลง พันธมิตรสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอัตราการสร้างลูกค้าตามฤดูกาลได้ในขณะที่กำลังก่อตัว และปรับเปลี่ยนก่อนที่ต้นทุนจะพุ่งสูงขึ้นหรือปริมาณจะลดลง
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังกำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินการอีกด้วย:
- การคาดการณ์ความต้องการโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและแบบเรียลไทม์
- การจัดสรรงบประมาณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อการแข่งขันรุนแรงขึ้น
- การคาดการณ์ว่าโฆษณาใดมีแนวโน้มที่จะหมดความนิยมก่อน
- การปรับการส่งมอบให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในแนวโน้มการเข้าชมตามฤดูกาล
ในการโฆษณาแบบเนทีฟ วิธีการนี้มีค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากสินค้าคงคลังและบริบทเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี AI ช่วยรักษาประสิทธิภาพตามฤดูกาลของโฆษณาแบบเนทีฟให้คงที่โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ฤดูกาลจะไม่หายไป แต่ระบบที่ชาญฉลาดกว่าจะทำให้การทำงานกับมันง่ายขึ้น แทนที่จะต้องคอยตามให้ทันอยู่ตลอดเวลา
สรุป
ฤดูกาลในการตลาดแบบพันธมิตรไม่ใช่เรื่องใหม่: มันคือการขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันรุนแรงขึ้น งบประมาณขยายและหดตัว แม้ว่าทั้งหมดนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่กำหนดความสำเร็จของเครือข่ายพันธมิตรคือความพร้อมเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาถึง
ความแตกต่างระหว่างความตึงเครียดและการขยายขนาดมักขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา เครือข่ายพันธมิตรที่วางแผนล่วงหน้า ทำการทดสอบตั้งแต่เนิ่น ๆ และมีความยืดหยุ่น มักจะใช้ประโยชน์จากช่วงพีคได้อย่างมั่นใจ และใช้ช่วงเวลาที่เริ่มเงียบอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ตอบสนองช้า มักจะจบลงด้วยการไล่ล่าผลลัพธ์ในช่วงเวลาที่แพงที่สุด
ไม่จำเป็นต้องคาดเดาหรือหวาดกลัวฤดูกาล ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง การคาดการณ์ที่เป็นจริงและเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได้จะสามารถช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ แม้กระทั่งสร้างผลกำไร แพลตฟอร์มที่รองรับการเสนอราคาที่ยืดหยุ่น การส่งมอบตามบริบท และสัญญาณประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสอดคล้องกับความตั้งใจของผู้ใช้ตลอดทั้งปี
ข้อสรุปง่าย ๆ คือการเตรียมพร้อมดีกว่าการตอบสนอง ทำการทดสอบก่อนที่ความต้องการจะพุ่งสูงขึ้น ปรับเปลี่ยนก่อนที่ต้นทุนจะสูงขึ้น และมองทุก ๆ ฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นช่วงพีคหรือเงียบเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวที่ใหญ่กว่า
คำถามที่พบบ่อย
1. ฤดูกาลในการตลาดแบบพันธมิตรคืออะไร ฤดูกาลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ได้ในปริมาณการเข้าชม ความต้องการ และการแปลงตามช่วงเวลาของปี วันหยุด หรือวัฏจักรของอุตสาหกรรม
2. ข้อเสนอของเครือข่ายพันธมิตรที่ดำเนินอยู่ตลอดปี ยังคงต้องเผชิญกับฤดูกาลหรือไม่ ใช่ แม้แต่ข้อเสนอที่ดำเนินอยู่ตลอดปีก็ยังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ การแข่งขัน และต้นทุนค่าโฆษณาตลอดทั้งปี
3. เครือข่ายพันธมิตรสามารถเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลช่วงพีคได้อย่างไร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ทดสอบแคมเปญตั้งแต่เนิ่น ๆ เตรียมโฆษณาล่วงหน้า และรักษาแหล่งที่มาของการเข้าชมที่สามารถขยายขนาดได้
4. ทำไมต้นทุนค่าโฆษณาจึงเพิ่มขึ้นในฤดูกาลช่วงพีค มีผู้โฆษณาจำนวนมากขึ้นแข่งขันเพื่อแย่งชิงกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ทำให้ CPC และ CPM สูงขึ้น
5. MGID จะช่วยเหลือแคมเปญเครือข่ายพันธมิตรตามฤดูกาลได้อย่างไร MGID ใช้การกำหนดเป้าหมายแบบคาดการณ์ การเสนอราคาที่มีความยืดหยุ่น และการจับคู่ตามบริบท เพื่อช่วยให้ เครือข่ายพันธมิตรปรับแคมเปญให้เข้ากับความต้องการตามฤดูกาล ในขณะที่ยังคงรักษา ROI เอาไว้ได้