แคมเปญพันธมิตรไม่ได้ล้มเหลวเพราะข้อเสนอที่ไม่ดี ส่วนใหญ่แล้วล้มเหลวเพราะปริมาณการเข้าชมนั้นไม่ตรงกับเป้าหมาย การเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ แต่เป็นการเลือกแหล่งที่มาที่เหมาะสมกับช่องทางการขาย งบประมาณ และตรรกะการสร้างลูกค้าของคุณจริง ๆ
บางแหล่งที่มาอาจมีขนาดใหญ่แต่ความตั้งใจต่ำ บางแหล่งอาจมีผู้ใช้น้อยกว่าแต่มีการดำเนินการที่มีคุณภาพสูงกว่า กุญแจสำคัญคือการรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากปริมาณการเข้าชมก่อนที่จะซื้อ ไม่ใช่หลังจากที่งบประมาณหมดไปแล้ว
ในคู่มือนี้ เราจะวิเคราะห์วิธีการประเมินและเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญพันธมิตรโดยอิงจากตรรกะการทำงานจริง ไม่ใช่แค่กระแส
เริ่มต้นด้วยเป้าหมายของแคมเปญ
ก่อนที่จะเปรียบเทียบแพลตฟอร์มหรือรูปแบบต่าง ๆ คุณต้องมีความชัดเจนในเรื่องหนึ่ง: ความสำเร็จสำหรับแคมเปญนี้หมายถึงอะไร เป้าหมายของพันธมิตรมักแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนไม่กี่อย่าง:
- การขายหรือการซื้อโดยตรง
- การสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือการลงทะเบียน
- เซสชันที่มีส่วนร่วมหรือการคลิกที่มีคุณภาพ
- การกำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับผู้ใช้ที่รู้จักแบรนด์อยู่แล้ว
แต่ละเป้าหมายต้องการวิธีคิดที่แตกต่างกันเมื่อเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร ตัวอย่างเช่น การเข้าชมที่ได้ผลดีสำหรับการสร้างการรับรู้หรือการมีส่วนร่วม อาจได้ผลไม่ดีสำหรับการสร้างลูกค้าที่เป็นการคลิกครั้งสุดท้าย
หากเป้าหมายของคุณคือประสิทธิภาพ คุณควรพิจารณาว่าแหล่งที่มาใดสอดคล้องกับความตั้งใจของผู้ใช้ในขั้นตอนนี้ของช่องทาง เมื่อเป้าหมายชัดเจนแล้ว การประเมินแหล่งที่มาของการเข้าชมพันธมิตรก็จะง่ายขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลงมาก
จับคู่ความตั้งใจของการเข้าชมกับขั้นตอนของช่องทาง
ไม่ใช่ทุกการเข้าชมที่จะนำไปสู่การสร้างลูกค้าทันที ซึ่งเป็นจุดที่แคมเปญพันธมิตรจำนวนมากทำผิดพลาด ก่อนที่จะเลือกแหล่งที่มา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าผู้ใช้ใกล้จะดำเนินการมากแค่ไหน
โดยทั่วไปแล้ว ความตั้งใจของการเข้าชมมักจะอยู่ในสามขั้นตอนของช่องทาง ได้แก่ ส่วนบนสุดของช่องทาง ส่วนกลางของช่องทาง และส่วนล่างสุดของช่องทาง
ส่วนบนสุดของช่องทาง (Top of Funnel - TOF)
ผู้ใช้กำลังเรียกดู สำรวจ หรือบริโภคเนื้อหา พวกเขายังไม่ได้ต้องการที่จะซื้ออย่างจริงจัง โฆษณาแบบเนทีฟและการวางตำแหน่งโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหามักจะได้ผลดีในขั้นตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อเสนอต้องมีการให้ความรู้หรือบริบทเพิ่มเติม
ส่วนกลางของช่องทาง (Middle of Funnel - MOF)
ผู้ใช้กำลังเปรียบเทียบตัวเลือก อ่านรีวิว หรือสำรวจโซลูชันต่าง ๆ นี่คือจุดที่การเล่าเรื่อง รูปแบบโฆษณาแบบบทความ และครีเอทีฟที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าสามารถดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าใกล้การสร้างลูกค้าได้มากขึ้น
ส่วนล่างสุดของช่องทาง (Bottom of Funnel - BOF)
ผู้ใช้ที่มีความตั้งใจสูงและพร้อมที่จะเป็นลูกค้า การค้นหาและการกำหนดเป้าหมายมักจะครองขั้นตอนนี้ แต่ขนาดมักจะจำกัดและมีต้นทุนสูงกว่า
การเข้าใจว่าข้อเสนอของคุณอยู่ในช่วงใดจะช่วยให้คุณเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมในการตลาดแบบพันธมิตรที่สนับสนุนเส้นทางทั้งหมดมากกว่าแค่การคลิกครั้งสุดท้าย
เมื่อความตั้งใจของการเข้าชมและขั้นตอนของช่องทางสอดคล้องกัน คุณจะต้องไม่บังคับให้เกิดการสร้างลูกค้าอีกต่อไป คุณกำลังนำทางผู้ใช้ไปตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่แหล่งที่มาของการเข้าชมในการตลาดแบบพันธมิตรได้ผลดีที่สุดและให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
การเข้าชมแบบเสียเงินเทียบกับการเข้าชมแบบไม่เสียเงิน: สิ่งที่นักการตลาดแบบพันธมิตรควรรู้
ในทางทฤษฎี การเข้าชมแบบไม่เสียเงินดูเหมือนจะดีที่สุด: คลิกฟรี มูลค่าระยะยาว ความตั้งใจที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง แคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรส่วนใหญ่พึ่งพาช่องทางแบบเสียเงิน เพราะให้ความเร็ว การควบคุม และการขยายขนาดได้
การเข้าชมแบบไม่เสียเงิน (SEO เนื้อหา รายชื่ออีเมล) ได้ผลดีที่สุดเมื่อ:
- คุณมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว
- เวลาไม่ใช่ปัจจัยจำกัด
- ข้อเสนอของคุณสร้างลูกค้าจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจอยู่แล้วได้ดี
อย่างไรก็ตาม การเติบโตแบบไม่เสียเงินนั้นช้าและยากที่จะขยายขนาดได้ตามต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตรที่ทำงานกับข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด หรือทดสอบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ ๆ
ในทางกลับกัน การเข้าชมแบบเสียเงินให้ความยืดหยุ่นแก่นักการตลาดแบบพันธมิตร:
- เปิดตัวได้เร็วและได้รับผลตอบรับอย่างรวดเร็ว
- การกำหนดเป้าหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพที่แม่นยำ
- การขยายขนาดที่คาดการณ์ได้เมื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพแล้ว
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักการตลาดแบบพันธมิตรที่เน้นประสิทธิภาพส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่แหล่งที่มาของการเข้าชมแบบเสียเงินที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร เพราะไม่เพียงแต่จะมีราคาถูกกว่า แต่ยังวัดผลได้และควบคุมได้อีกด้วย
ประเด็นสำคัญนั้นง่ายมาก: การเข้าชมแบบออร์แกนิกเป็นสินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม แต่การเข้าชมแบบเสียเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการทำงาน หากเป้าหมายของคุณคือการทดสอบ ขยายขนาด และเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ช่องทางแบบเสียเงินมักจะทำงานได้ดีกว่า
ทำความเข้าใจจุดแข็งของแหล่งที่มาของการเข้าชมประเภทต่าง ๆ
ไม่ใช่ทุกช่องทางจะทำงานเหมือนกัน แต่ละประเภทมีจุดแข็ง ข้อจำกัด และกรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดอยู่
การเข้าชมจากการค้นหา
การเข้าชมจากการค้นหามีความตั้งใจสูงและมีศักยภาพในการเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อเสนอที่อยู่ด้านล่างสุดของช่องทางการขาย แล้วข้อเสียคืออะไร มีข้อจำกัดด้านขนาดและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงได้ผลดีที่สุดเมื่อข้อเสนอนั้นมีความต้องการอยู่แล้ว
การเข้าชมจากโซเชียลมีเดีย
การเข้าชมจากโซเชียลมีเดียเหมาะสำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและการดึงดูดอารมณ์ แพลตฟอร์มโซเชียลสามารถเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว แต่คุณภาพของการเข้าชมขึ้นอยู่กับครีเอทีฟ กฎการกลั่นกรอง และการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมเป็นอย่างมาก
การเข้าชมแบบดิสเพลย์
การเข้าชมแบบดิสเพลย์ให้การเข้าถึงที่กว้างและ CPC ต่ำ แต่โดยปกติแล้วต้องมีการกรองและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาคุณภาพ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานร่วมกับหน้าพรีแลนดิ้งที่แข็งแกร่งหรือกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายใหม่
โฆษณาแบบเนทีฟ
โฆษณาแบบเนทีฟอยู่ระหว่างโฆษณาแบบเนื้อหาและโฆษณาแบบเน้นประสิทธิภาพ และจะได้ผลดีที่สุดเมื่อข้อเสนอจำเป็นต้องมีการอธิบาย บริบท หรือการเล่าเรื่องก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้า
Google Discover สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษในบริบทนี้ อัลกอริทึมของ Google Discover จะผลักดันเนื้อหาตามพฤติกรรมของผู้ใช้และความสนใจในหัวข้อ สร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการเรียกดูและค้นหาอย่างเป็นธรรมชาติ โปรไฟล์ความตั้งใจนี้สอดคล้องกับการโฆษณาแบบเนทีฟโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เผยแพร่ที่ใช้การเข้าชมจาก Discover มักแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งกว่าและประสิทธิภาพที่เสถียรกว่า ช่วยให้พันธมิตรสามารถกำหนดความตั้งใจของผู้ใช้ได้ แทนที่จะพึ่งพาความตั้งใจที่มีอยู่แล้ว
ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พันธมิตรหลายรายมองข้ามคือ การโฆษณาแบบเนทีฟไม่ใช่แหล่งที่มาของการเข้าชมเพียงแหล่งเดียว แต่เป็นระบบนิเวศ ที่ MGID รวบรวมการเข้าชมแบบเนทีฟโดยตรงจากผู้เผยแพร่โฆษณา ทำให้เราสามารถมองเห็นและจำแนกแหล่งที่มาที่แท้จริงของการเข้าชมเหล่านั้นได้ เช่น ออร์แกนิก, โซเชียล, Google Discovery, การเข้าชมโดยตรง, การอ้างอิง และแหล่งอื่น ๆ
ความโปร่งใสนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายจึงให้การมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งกว่าหรือพฤติกรรมการแปลงที่เสถียรกว่าอย่างสม่ำเสมอสำหรับกลุ่มธุรกิจเฉพาะ ในทางปฏิบัติ การเข้าชมแบบเนทีฟเป็นการผสมผสานของช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยรวมกันด้วยสภาพแวดล้อมการวางตำแหน่งที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา การที่สามารถระบุและวิเคราะห์แหล่งที่มาต้นน้ำเหล่านั้นได้ ช่วยให้พันธมิตรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างชาญฉลาดกว่าในช่องทางที่ห่วงโซ่อุปทานยังคงไม่โปร่งใส
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การระบุว่าช่องทางใดดีที่สุด ข้อได้เปรียบที่แท้จริงมาจากการทำความเข้าใจว่าแต่ละแหล่งที่มาออกแบบมาเพื่ออะไร และเลือกตามพฤติกรรมของผู้ใช้ ไม่ใช่ตามที่แพลตฟอร์มวางตำแหน่งตัวเอง นั่นคือวิธีที่เครือข่ายพันธมิตรที่มีประสบการณ์จำกัดแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรโดยไม่ต้องเสียเงินไปกับช่องทางที่ไม่เหมาะสม
ประเมินคุณภาพการเข้าชมมากกว่าปริมาณและ CPC
ปริมาณการเข้าชมสูงไม่ได้หมายถึงประสิทธิภาพสูง และ CPC ต่ำไม่ได้หมายถึงการเข้าชมที่ทำกำไรได้ เมื่อเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร พันธมิตรมักจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดพื้นผิวมากเกินไป ในทางปฏิบัติ คุณภาพการเข้าชมจะปรากฏให้เห็นลึกลงไปในช่องทางการขาย
นี่คือสิ่งที่สำคัญจริง ๆ:
- พฤติกรรมของผู้ใช้หลังจากคลิก: เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ ความลึกของการเลื่อน การโต้ตอบ สัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าผู้ใช้เข้าใจและเชื่อถือข้อเสนอหรือไม่
- ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์: แหล่งที่มาที่ให้ผลลัพธ์ที่คงที่สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่ามีค่ามากกว่าแหล่งที่มาที่พุ่งสูงขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็ดับลง
- การตอบสนองต่อความคิดสร้างสรรค์: การเข้าชมที่ดีจะตอบสนองต่อมุมมอง หัวข้อ และรูปแบบใหม่ ๆ หากการเปลี่ยนโฆษณาไม่มีผลกระทบ ปัญหาอาจอยู่ที่แหล่งที่มาเอง
- ความสอดคล้องกับตรรกะของข้อเสนอ: ข้อเสนอบางอย่างต้องการการให้ความรู้ บางอย่างต้องการความเร่งด่วน ไม่ใช่ทุกแหล่งที่มาจะรองรับได้ทั้งสองอย่าง
นักการตลาดแบบพันธมิตรที่มีประสบการณ์จะตัดสินแหล่งที่มาของการเข้าชมจากความสามารถในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่จากราคาคลิกที่ดูในรายงาน
หากการเข้าชมช่วยให้คุณทดสอบ เรียนรู้ และปรับปรุงผลลัพธ์ได้ตลอดเวลา นั่นหมายความว่ามันทำงานได้ดีแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น การขยายขนาดจะยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น
เมื่อการเข้าชมมาจากหลายแหล่งและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละผู้เผยแพร่และตำแหน่ง การบรรลุผลลัพธ์ที่คงที่จึงซับซ้อนมากขึ้น การขยายขนาดเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความตั้งใจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาของการเข้าชม
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่าง CTR Guard และ CPA Tune เข้ามามีบทบาท CTR Guard ช่วยรักษาเสถียรภาพของ KPI ในช่วงต้นของช่องทางการขาย โดยการระบุสัญญาณเริ่มต้นของความเบื่อโฆษณา และปกป้องคุณภาพการมีส่วนร่วม ในขณะที่ CPA Tune จะประเมินแบบไดนามิกว่าควรจัดสรรการเสนอราคาไปที่ใดและอย่างไร โดยอิงจากสัญญาณประสิทธิภาพจากแหล่งที่มาของการเข้าชม ตำแหน่งการแสดงโฆษณา และรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
แทนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละแหล่งที่มาแยกกัน วิธีการนี้จะเน้นที่ผลลัพธ์ โดยปรับการตัดสินใจในการส่งมอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่ขับเคลื่อนการกระทำที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างแท้จริง
วิธีเลือกและทดสอบแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เหมาะสม
ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับการเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชม สิ่งที่ได้ผลสำหรับข้อเสนอหรือภูมิภาคหนึ่ง อาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงสำหรับอีกข้อเสนอหรือภูมิภาคหนึ่ง นั่นเป็นเหตุผลที่นักการตลาดแบบพันธมิตรที่มีประสบการณ์จะมองการเลือกแหล่งที่มาของการเข้าชมเป็นกระบวนการทดสอบ ไม่ใช่การตัดสินใจแบบครั้งเดียวจบ
กรอบการทำงานที่เรียบง่ายสามารถช่วยจำกัดแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรได้โดยไม่ต้องเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
เริ่มต้นเล็ก ๆ และควบคุมได้
ทดสอบแหล่งที่มาทีละแหล่งด้วย KPI ที่ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการเปิดตัวบนหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน การเปิดตัวบนหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันทำให้ผลลัพธ์อ่านยากขึ้น
จับคู่แหล่งที่มากับกลไกของข้อเสนอ
ข้อเสนอที่ต้องอธิบายจะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา ข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาและกระตุ้นการตัดสินใจมักจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากับการเข้าชมที่มีความตั้งใจสูง
สังเกตพฤติกรรม ไม่ใช่แค่การสร้า่งลูกค้า
สัญญาณเริ่มต้น เช่น การมีส่วนร่วมและคุณภาพการคลิก มักจะทำนายประสิทธิภาพในระยะยาวได้ดีกว่าการสร้างลูกค้าในวันแรก
ขยายขนาดหลังจากที่เห็นรูปแบบแล้วเท่านั้น
เมื่อประสิทธิภาพสม่ำเสมอ การขยายขนาดจะปลอดภัยและสามารถคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น นั่นคือเมื่อแหล่งที่มานั้นทำงานได้ดีที่สุดในบรรดาแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับแคมเปญแบบพันธมิตรของคุณ
เป้าหมายคือการสร้างรายการแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรที่ดีที่สุดที่สั้น กระชับ และน่าเชื่อถือ ซึ่งคุณสามารถเข้าใจ ปรับแต่ง และขยายขนาดได้อย่างมั่นใจ
สรุป: เน้นความเหมาะสม ไม่ใช่กระแส
การเลือกการเข้าชมนั้นเกี่ยวกับการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ข้อเสนอเปลี่ยนลูกค้าอย่างไร และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างไร
แหล่งที่มาของการเข้าชมที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรนั้นไม่ค่อยใช้ได้กับทุกสถานการณ์ มันขึ้นอยู่กับบริบท สิ่งสำคัญคือแหล่งที่มานั้นสนับสนุนการทดสอบ การเรียนรู้ และการปรับแต่งได้ดีเพียงใด ไม่ใช่ว่ามันถูกโปรโมทดังแค่ไหนในอุตสาหกรรม
พันธมิตรที่ประสบความสำเร็จจะมองการเข้าชมอย่างเป็นระบบ พวกเขาทำการทดสอบอย่างระมัดระวัง อ่านสัญญาณตั้งแต่เนิ่น ๆ และขยายขนาดเฉพาะสิ่งที่พิสูจน์คุณค่าได้เท่านั้น นั่นคือวิธีการสร้างแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรที่น่าเชื่อถือเมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อการเข้าชมสอดคล้องกับความตั้งใจ ขั้นตอนของช่องทาง และตรรกะของข้อเสนอ ประสิทธิภาพก็จะคาดเดาได้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงของพันธมิตร