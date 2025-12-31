หากคุณรู้สึกว่าอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากใน 12 เดือนที่ผ่านมา มากกว่าใน 12 ปีที่ผ่านมา นั่นก็เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริง ๆ ปี 2026 จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ระบบปฏิบัติการเก่าของการโฆษณาดิจิทัลจะล่มสลายในที่สุด
กฎเกณฑ์ที่ค้ำจุนอุตสาหกรรมมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว และการแสร้งทำเป็นว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้ทำให้มันกลับมา ดังนั้นแทนที่จะนำเสนอรายการแนวโน้มอย่างสุภาพ เราจึงทำสิ่งที่แตกต่างออกไป: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยที่อุตสาหกรรมยังคงยึดติดอยู่ และความเป็นจริงใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ในปี 2026
ผู้โฆษณา: ยินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งการวัดผลได้ทุกอย่าง
ประสิทธิภาพกำหนดแบรนด์
ยิ่งงบประมาณเผชิญกับแรงกดดันมากเท่าไหร่ ทุกจุดสัมผัสก็ยิ่งต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันสร้างคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้นเท่านั้น
|กฎเก่า:
|กฎใหม่:
|การสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ ประสิทธิภาพนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
|เส้นแบ่งได้หายไปแล้ว และตอนนี้ ประสิทธิภาพคือการสร้างแบรนด์ ผู้โฆษณาไม่ได้ลงทุนกับการแสดงผลเพียงเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์อีกต่อไปแล้ว การซื้อโฆษณาแบบอิงผลลัพธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพทีละน้อย และการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เข้ามาแทนที่แคมเปญแบรนด์ที่หวังว่าจะได้ผลตอบแทนในภายหลัง
ความโปร่งใสกลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงครั้งสุดท้าย
ในขณะที่เสียงรบกวนจาก MFA และการพื้นที่โฆษณาแบบกล่องดำหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ความชัดเจนคือสิ่งเดียวที่ผู้ซื้อไว้วางใจ
|กฎเก่า:
|กฎใหม่:
|ตัวเลขที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะถูกถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันโดยแทบไม่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาเลย
|ผู้โฆษณาต้องการความโปร่งใสอย่างเต็มที่: แหล่งที่มาของการเข้าชม ตรรกะในพื้นที่โฆษณา การตัดสินใจด้วยอัลกอริทึม และการไหลของข้อมูล หากแพลตฟอร์มไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ก็จะไม่ได้รับงบประมาณไป
AI มีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคุณสามารถอธิบายมันได้
ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ AI นั้นอยู่ในระดับสูง แต่การยอมรับแบบไร้เงื่อนไขได้หายไปแล้ว ผู้โฆษณาต้องการข้อมูลอัจฉริยะที่พวกเขาสามารถตรวจสอบได้
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|การเปิดใช้งาน AI เป็นเพียงเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำไปโดยไม่มีการตั้งคำถาม
|AI ต้องตรวจสอบได้ มีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และมีความโปร่งใสในตรรกะของตัวเอง เป็นระบบอัตโนมัติ ทำการวิเคราะห์เชิงทำนาย และการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อแพลตฟอร์มสามารถอธิบายได้ว่าทำไมโมเดลจึงเลือกการกระทำบางอย่าง และข้อมูลได้รับการประมวลผลอย่างไร
ความเข้าใจของมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่แตกต่างซึ่ง AI ไม่สามารถเลียนแบบได้
ระบบอัตโนมัติจัดการกับการทำซ้ำ แต่กลยุทธ์ การเล่าเรื่อง และการตัดสินใจยังคงเป็นของมนุษย์อย่างมั่นคง
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่คน และในที่สุดก็จะควบคุมกระบวนการทั้งหมด
|AI จะช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากร ไม่ได้มาแทนที่ บุคลากรจะคาดการณ์ ทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่มนุษย์จะตัดสินใจว่าอะไรสำคัญ อะไรสอดคล้องกับแบรนด์ และเรื่องราวแบบไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่า
AI หยุดเป็นเพียงฟีเจอร์ และกลายเป็นเพื่อนร่วมงาน
AI ได้เปลี่ยนจากการช่วยเหลืองานแคมเปญไปเป็นการดำเนินงานบางส่วนของแคมเปญอย่างจริงจัง
|กฎเก่า:
|กฎใหม่:
|AI เคยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสร้างหัวเรื่อง การประมูลอัตโนมัติ และการทดสอบรูปแบบต่าง ๆ
|AI ที่มีบทบาทจะเข้ามาจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมด: การวิจัย → การติดตามคู่แข่ง → การสร้างโฆษณา → การตั้งค่าแคมเปญ → การเพิ่มประสิทธิภาพ → การรายงาน อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือ ผู้โฆษณาไม่ต้องการหุ่นยนต์ที่ควบคุมไม่ได้ หรือเด็กฝึกงานแบบกล่องดำที่ตัดสินใจอย่างลึกลับในวงกว้าง แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ AI ที่มีการกำกับดูแล ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์ ผู้ชนะจะสร้างระบบ AI ที่มีขอบเขตการควบคุมที่ชัดเจน มีหน่วยความจำ มีชั้นการกำกับดูแล และความสามารถในการอธิบายว่าทำไมมันถึงทำเช่นนั้น
การมองเห็นย้ายจากเครื่องมือค้นหาไปยังเครื่องมือตอบคำถาม
เมื่อผู้ใช้หยุดคลิกลิงก์ การค้นพบได้ในปัจจุบันหมายถึงการปรากฏตัวภายในคำตอบของ LLM
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|SEO เคยเป็นสนามรบหลักสำหรับการมองเห็น
|พฤติกรรมการค้นหาเปลี่ยนไปสู่การคลิกศูนย์ครั้ง: ผู้ใช้ถาม AI แพลตฟอร์มโซเชียล หรือเครื่องมือค้นหาค้าปลีก และคาดหวังคำตอบโดยตรง แบรนด์ต่าง ๆ แข่งขันกันเพื่อการแสดงผลภายในบทสรุป LLM ผลการค้นหา TikTok กระทู้ Reddit และผู้ช่วยแบบมัลติโมดอล เพื่อให้ยังคงมองเห็นได้ ผู้โฆษณาต้องก้าวข้ามวิธีการใช้ข้อมูลเมตาเพียงอย่างเดียว และเพิ่มประสิทธิภาพส่วนผสมทั้งหมด: ข้อมูลที่มีโครงสร้าง คำถามที่พบบ่อย ข้อเท็จจริงของแบรนด์ และเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ
ชื่อเสียงในปัจจุบันนั้นอยู่ภายใน LLM มากพอ ๆ กับในสื่อต่าง ๆ
สิ่งที่ระบบ AI คิดเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณมักจะเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วกว่าบทความหรือโฆษณาใด ๆ
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|ชื่อเสียงถูกสร้างขึ้นโดยสื่อ อินฟลูเอนเซอร์ และการสนทนาทางสังคม
|ผลลัพธ์ของ LLM มีอิทธิพลต่อนักข่าว ครีเอเตอร์ และผู้บริโภคในวงกว้าง
การต่อสู้กับข้อมูลเท็จกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุขอนามัยด้านประสิทธิภาพ
ด้วย Deepfakes และการโจมตีด้วยเรื่องราวที่เพิ่มมากขึ้น การปกป้องความจริงจึงกลายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|การจัดการวิกฤตเป็นสิ่งที่คุณจัดการหลังจากปัญหาแพร่กระจายไปทั่ว
|แบรนด์ต่าง ๆ ต้องการระบบเตือนภัยล่วงหน้า การตรวจสอบเรื่องราว และคู่มือรับมือข้อมูลเท็จ เรื่องราวเท็จแพร่กระจายเร็วกว่าโฆษณา และการแก้ไขช้าเกินไปมักไม่ได้ผล
กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กดีกว่ากลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่
ผู้คนไม่ได้มีพฤติกรรมตามข้อมูลประชากรอีกต่อไปแล้ว แต่มีพฤติกรรมเหมือนชนเผ่าที่มีค่านิยมและแรงจูงใจร่วมกัน
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|“อายุ 25-44 ปี ความสนใจ: การท่องเที่ยวและเทคโนโลยี” ถือว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายแล้ว
|ผู้โฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กตามลักษณะทางจิตวิทยาที่กำหนดโดยความสนใจ พฤติกรรม อัตลักษณ์ และสัญญาณทางวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายที่สร้างโดย AI จำลองปฏิกิริยา ทดสอบข้อความ และค้นพบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการกำหนดเป้าหมายแบบกว้าง ผลลัพธ์ที่ชัดเจน: ความเกี่ยวข้องที่สูงขึ้น การสร้างลูกค้าที่มีต้นทุนถูกลง และโฆษณาที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง
ความสำเร็จขับเคลื่อนด้วยความสนใจมากกว่าจำนวนการเข้าชม
ทุกคนสามารถซื้อการเข้าถึงได้ แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถดึงดูดความสนใจของใครบางคนได้นานพอที่จะสร้างผลกระทบ
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|หากโฆษณาใดมีจำนวนการเข้าชมสูงและ CPC ต่ำ จะถือว่าประสบความสำเร็จ
|ผู้โฆษณาวัดคุณภาพของความสนใจ ความลึกของการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ความเร็วในการเลื่อน การดูวิดีโอจนจบ และการกระตุ้นทางระบบประสาท แดชบอร์ดประสิทธิภาพในปัจจุบันรวมผลกระทบระยะยาวของแบรนด์ไว้ด้วย แทนที่จะแยกออกมาเป็น KPI แยกต่างหาก ความสนใจกลายเป็นสกุลเงินที่เชื่อมโยงความแข็งแกร่งของโฆษณากับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
เส้นทางการซื้อขายยุบตัวลงเหลือเพียงขั้นตอนเดียว
ตัวแทน AI และการผสานรวมแพลตฟอร์มเปลี่ยนความต้องการให้เป็นการซื้อเกือบจะในทันที
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|ผู้คนค้นหาข้อมูลบนแพลตฟอร์มหนึ่ง ค้นคว้าข้อมูลบนอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง และซื้อบนแพลตฟอร์มที่สาม
|สื่อค้าปลีก ระบบตอบคำถาม CTV และตัวแทนผสานรวมช่องทาง: “แสดงรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดให้ฉันดู” → AI แนะนำ → ผู้ใช้ซื้อโดยไม่ต้องออกจากอินเตอร์เฟซ ผู้โฆษณาต้องผสานรวมฟีดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง และรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายสำหรับเส้นทางการค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ครีเอเตอร์เปลี่ยนจากสิ่งที่ควรมีมาเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายที่วัดผลได้
การตลาดอินฟลูเอนเซอร์หยุดเป็นการเสี่ยงโชคและกลายเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่วัดผลได้
|กฎเก่า:
|กฎใหม่:
|จ่ายเงินให้ครีเอเตอร์ รับเนื้อหา และหวังว่ามันจะได้ผล
|ความร่วมมือกับครีเอเตอร์เชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการสร้างลูกค้า การขายที่ระบุ การเพิ่มขึ้น หรือการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น ผู้โฆษณาสร้างพอร์ตโฟลิโอของอินฟลูเอนเซอร์ระดับนาโน ไมโคร แมโคร และแม้กระทั่ง AI โดยแต่ละรายมีบทบาทเฉพาะในกระบวนการขาย สิ่งที่ไม่สำคัญจะหายไป แต่ผลกระทบทางธุรกิจยังคงอยู่
ผู้เผยแพร่: ออกแบบมาเพื่อการค้นพบ ทดสอบโดย AI
การเข้าชมเว็บไซต์ไม่ใช่เป้าหมายหลักอีกต่อไป แต่คุณค่ากลายเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อครึ่งหนึ่งของอินเทอร์เน็ตกลายเป็นศูนย์คลิก การเข้าชมหน้าเว็บจึงดูเหมือนเรื่องล้าสมัยไปแล้วเหมือนปี 2015
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|ปริมาณการเข้าชมที่มากขึ้นหมายถึงรายได้ที่มากขึ้น
|การคิดว่าการเข้าชมทั้งหมดเหมือนกันหมดเป็นความเข้าใจผิดที่อันตราย และที่สำคัญคือการเข้าชมจำนวนมากไม่เคยเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเลย ผู้เผยแพร่โฆษณาเปลี่ยนจากการไล่ล่าปริมาณไปเป็นการดึงมูลค่าสูงสุดจากทุกเซสชัน: CPM ที่สูงขึ้น บริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการสร้างรายได้ที่ชาญฉลาดขึ้น
บริบทเอาชนะขนาดได้ในที่สุด
อัลกอริทึมกลืนกินการเข้าถึงของเรา แต่บริบทเป็นสิ่งที่พวกมันไม่สามารถปลอมแปลงได้
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|ผู้เผยแพร่โฆษณาพึ่งพาขนาดเพื่อดึงดูดผู้โฆษณา
|กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงพร้อมสัญญาณบริบทที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการเข้าถึงแบบทั่วไปจำนวนมาก ผู้โฆษณาต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับแบรนด์ พื้นที่โฆษณาที่สะอาด ความเกี่ยวข้องทางความหมาย และหลักฐานว่าความสนใจนั้นเป็นของจริงและไม่ได้ซื้อมาจากฟาร์ม MFA
การกระจายรายได้เปลี่ยนจากโครงการเสริมมาเป็นเรื่องของการอยู่รอด
โมเดลโฆษณาอย่างเดียวยังคงอยู่ แต่ในรูปแบบที่เล็กลงมาก
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|การโฆษณาแบบโปรแกรมช่วยให้จ่ายค่าใช้จ่ายได้ และสิ่งอื่น ๆ เป็นเพียงการทดลอง
|เสาหลักด้านรายได้เชิงกลยุทธ์ เช่น การค้าเนื้อหา สื่อค้าปลีก การเป็นสมาชิก ระบบนิเวศพันธมิตร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม ล้วนเป็นส่วนสำคัญสำหรับการอยู่รอดในปัจจุบัน สำนักพิมพ์ที่สร้างระบบการสร้างรายได้แบบหลายช่องทางจะไม่ถูกผูกมัดด้วยความผันผวนของ CPM หรืออัลกอริทึมของแพลตฟอร์มอีกต่อไป
AI พัฒนาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ
AI จะไม่กลายเป็นศัตรูของคุณ หาก — และเฉพาะเมื่อ — คุณควบคุมมันไว้
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|เนื้อหาที่สร้างโดย AI แข่งขันกับนักข่าวและลดทอนความน่าเชื่อถือ
|ผู้ชนะใช้ AI เพื่อเร่งกระบวนการทำงานในขณะที่ยังคงการตัดสินใจด้านบรรณาธิการไว้ในมือของมนุษย์, AI, ร่าง, สรุป, วิเคราะห์, ติดแท็ก และเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่มนุษย์แก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่งเรื่องราว และรักษาน้ำเสียงของแบรนด์
การมองเห็นย้ายจาก Google ไปสู่ LLM
หากเนื้อหาของคุณไม่ปรากฏในเครื่องมือค้นหา คุณก็เหมือนออฟไลน์ไปแล้ว
|กฎเก่า:
|กฎใหม่:
|SEO เพียงพอที่จะทำให้คุณอยู่รอดได้
|ตอนนี้ LLM ผู้ช่วย AI การค้นหา TikTok และการปรากฏตัวของ Reddit เป็นตัวตัดสินว่าเนื้อหาของคุณจะเข้าสู่การสนทนาหรือไม่ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องจัดโครงสร้างเนื้อหาเพื่อให้โมเดลเข้าใจ: หน้าที่มีอำนาจ, ศูนย์รวมข้อเท็จจริง, คำถามที่พบบ่อย, Schema, ข้อมูลที่สะอาด และแหล่งที่มาที่สอดคล้องกัน
ชื่อเสียงของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่ AI พูดถึงคุณ
หาก LLM ตีความรายงานของคุณผิดพลาด ขอแสดงความยินดี นั่นคือภาพลักษณ์สาธารณะใหม่ของคุณ
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|ชื่อเสียงถูกสร้างขึ้นโดยนักข่าว ผู้อ่าน และการพูดคุยในสังคม
|LLM, สรุป, ผสมผสาน และเรียบเรียงเนื้อหาของผู้เผยแพร่ใหม่ และบางครั้งก็ทำผิดพลาด ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องตรวจสอบว่า AI อธิบายถึงพวกเขาและเรื่องราวของพวกเขาอย่างไร และแก้ไขแหล่งข้อมูลต้นทางเมื่อจำเป็น
ชุมชนกลายเป็นช่องทางการเผยแพร่ใหม่
และไม่ใช่ นี่ไม่ได้หมายถึงการเปิดเพจ Facebook ใหม่
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|ผู้เผยแพร่โฆษณาเผยแพร่เนื้อหา และแพลตฟอร์มเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะได้เห็นเนื้อหานั้น
|ชุมชนบน Reddit, Discord, ฟอรัมเฉพาะกลุ่ม, ช่องของครีเอเตอร์ และกลุ่มแชท คือที่ที่การค้นพบที่แท้จริงเกิดขึ้น ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ได้บุกรุก แต่เข้าร่วมพื้นที่เหล่านี้ โดยให้ความเชี่ยวชาญ ตอบคำถาม และนำเสนอรายงานในที่ที่และเมื่อมีความเกี่ยวข้องจริง ๆ
แอปแชทกลายเป็นหน้าแรกใหม่
ที่ที่ผู้ชมใช้เวลา ผู้เผยแพร่ต้องตามไป แม้ว่าจะเป็น WhatsApp ก็ตาม
|กฎเก่า:
|กฎใหม่:
|จดหมายข่าวทางอีเมลและฟีดโซเชียลเป็นเส้นทางหลักในการกลับมา
|ผู้เผยแพร่โฆษณาใช้ WhatsApp Channels, Messenger และ WeChat เพื่อส่งเนื้อหาโดยตรง หลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มที่จำกัดการเข้าถึง ตั้งแต่การแจ้งเตือนส่วนบุคคลไปจนถึงเนื้อหาแบบแบ่งระดับ กลุ่มพรีเมียม และเรื่องราวแบบโต้ตอบ นั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความภักดีของผู้ชมในปัจจุบัน
ระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทเข้ามาแทนที่คุกกี้อย่างแท้จริงในครั้งนี้
AI อ่านความหมายของหน้าเว็บได้ดีกว่ารายการคำหลักใด ๆ ที่เคยมีมา
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|บริบทเกี่ยวข้องกับคำสำคัญ ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายใช้คุกกี้
|โมเดลเชิงความหมายเข้าใจน้ำเสียง เจตนา ความรู้สึก ตัวตน และความลึกของหัวข้อ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเสนอการกำหนดเป้าหมายคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวแก่ผู้โฆษณา ซึ่งใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้
รูปแบบที่มีการมีส่วนร่วมสูงกลายเป็นตัวเร่งรายได้ใหม่
ความสนใจในปัจจุบันอยู่ที่ช่วงเวลาสด ๆ เรื่องราวสั้น ๆ และชุมชนแฟนคลับ
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|บทความข้อความได้รับคลิกมากที่สุด ในขณะที่วิดีโอถือเป็นรูปแบบที่ควรมี
|ผู้เผยแพร่โฆษณาหันมาใช้รูปแบบใหม่ ๆ เช่น สตรีมสดและบทวิจารณ์ การเล่าเรื่องแนวตั้งแบบสั้น ๆ เนื้อหาที่เน้นแฟนคลับ (กีฬา เกม อนิเมะ) รายงานเบื้องหลัง และคำอธิบายแบบโต้ตอบ
การกำกับดูแลด้านบรรณาธิการกลายเป็นข้อได้เปรียบด้านความไว้วางใจ
ท่ามกลางความวุ่นวายของ AI ที่เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง ความไว้วางใจจึงกลายเป็นสินค้าที่มีค่า
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|แนวทางการบรรณาธิการเคยอยู่ใน Google Docs และส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่นั่น
|ผู้เผยแพร่โฆษณากำหนดกฎการใช้งาน AI อย่างเป็นทางการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชั้นการกำกับดูแลโดยมนุษย์ และคำแถลงด้านความโปร่งใส ผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์จะได้รับการอนุมัติ จัดลำดับความสำคัญ อ้างอิง และเลือกใช้โดยผู้โฆษณาที่ไม่ต้องการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของแบรนด์
ระบบนิเวศของสมาชิกเข้ามาแทนที่ผู้อ่านโดยปริยาย
ผู้คนเปลี่ยนผู้เผยแพร่โฆษณาให้กลายเป็นชุมชนที่พวกเขาเข้าร่วม
|กฎเดิม:
|กฎใหม่:
|การสมัครสมาชิกเป็นกลยุทธ์การเก็บค่าธรรมเนียม
|ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างระบบนิเวศแบบสมาชิกที่นำเสนอ: เนื้อหาพิเศษ พื้นที่ชุมชน การเข้าถึงก่อนใคร สิทธิประโยชน์ทางการค้า กิจกรรม และผลิตภัณฑ์การเรียนรู้ การรักษาฐานลูกค้ากลายเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้โมเดลธุรกิจทั้งหมดมีความเสถียร
แล้ว… ต่อไปล่ะ ยินดีต้อนรับสู่ปี 2026 ปีที่ทุกอย่างฉลาดขึ้น (รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ด้วย)
ถ้าปี 2026 มีบุคลิก มันคงเหมือนเพื่อนที่วุ่นวายเล็กน้อยแต่ฉลาดหลักแหลม ที่มาปรากฏตัวโดยไม่ได้รับเชิญ จัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ของคุณใหม่หมด แล้วพูดว่า “เชื่อฉันสิ แบบนี้ดีกว่า”
เพราะเอาจริง ๆ แล้ว เทคโนโลยีโฆษณา (AdTech) กำลังเฉียบคมขึ้นเรื่อย ๆ: แพลตฟอร์มที่ดังขึ้น อัลกอริทึมที่คาดเดาไม่ได้ กลุ่มเป้าหมายที่เลือกได้มากขึ้น และ AI ที่อยู่ทุกหนทุกแห่ง
แต่อย่าตกใจ! จงคิดว่าปี 2026 เป็นปีแห่งความแม่นยำ จำไว้ว่าการจะประสบความสำเร็จ คุณต้องคิดให้ไกลกว่าการเพิ่มงบประมาณและแดชบอร์ดที่สวยหรู และพิจารณาอย่างจริงจังว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริง ๆ เมื่อคุณเข้าใจแล้ว จงทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่และทิ้งส่วนที่เหลือไปโดยไม่ต้องคิดมาก
ปี 2026 จะให้รางวัลแก่ผู้ที่:
- ถามคำถามที่ดีกว่า
- เชื่อในสมมติฐานน้อยลง
- สร้างระบบที่สะอาดกว่า
- และปฏิบัติต่อ AI เหมือนเพื่อนร่วมงาน
ส่วนอย่างอื่นนั้นเป็นตัวเลือกเสริม กฎเกณฑ์เปลี่ยนไปแล้ว ใช่ แต่ก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงแล้ว ดังนั้นขอให้ปีใหม่นี้เป็นไปด้วยดี: เสียงรบกวนน้อยลง ความชัดเจนมากขึ้น เครื่องมือที่ชาญฉลาดขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้น และบางที ในที่สุด อุตสาหกรรมของเราก็จะทำงานอย่างชาญฉลาดเหมือนกับที่พูดคุยกัน
มาทำให้ปี 2026 เป็นปีที่เราหยุดปรับตัวให้เข้ากับอนาคต และเริ่มสร้างอนาคตกันเถอะ