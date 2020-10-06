Компания MGID, глобальный лидер инноваций в сфере нативной рекламы, получила премию Bronze Stevie® Award на седьмой ежегодной церемонии Asia-Pacific Stevie® Awards. MGID были награждены за развитие новых технологий — разработанный ими смарт виджет для AMP страниц показал хорошую производительность и смог улучшить опыт пользователей мобильных устройств.

Экспертное жюри премии Asia-Pacific Stevie® Awards отметило, что данный инструмент, как комплексное решение на основе ИИ, позволяет эффективно монетизировать поисковый трафик, обеспечивать контекстный таргетинг, плюс к этому – вовлекать новую и уже имеющуюся аудиторию.

2020 году было рассмотрено более 1000 заявок от организаций Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники соревновались в таких номинациях, как: «Достижения в области корпоративных инноваций», «Достижения в области инноваций в технологиях и медиа», «Визуальная коммуникация и развлечения» и многих других.

Обладатели золотой, серебряной и бронзовой награды были определены посредством подсчета среднего балла. Оценки выставляли более 100 руководителей со всего мира, которые так же выступили в качестве жюри в марте и апреле. Подробную информацию об Asia-Pacific Stevie® Awards и список лауреатов Stevie® Award можно найти по адресу http://asia.stevieawards.com/

«Мы невероятно горды тем, что на церемонии Asia-Pacific Stevie® Awards мы были признаны лидерами инноваций в сфере технологий», - прокомментировал директор по маркетингу MGID Николас Рекеда. «Залог нашего успеха в постоянном совершенствовании продукта. Ведь только так мы можем обеспечить и нашим партнерским площадкам и рекламодателям доступ к лучшим инструментам, с помощью которых можно реализовывать эффективные кампании, приносящие высокие результаты. Чтобы добиваться такого успеха и в дальнейшем, мы сотрудничаем с наиболее продвинутыми и надежными партнерами в данной сфере и постоянно усовершенствуем свои технические навыки».