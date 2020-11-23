MGID – глобальная компания, но понимаем, насколько это важно – говорить с клиентами и партнёрами на одном языке. В MGID мы постоянно расширяем возможности взаимодействия на разных языках, а также адаптируем наиболее популярный контент под локальные рынки.

Наш дашборд уже переведён на 9 языков, включая русский, вьетнамский, испанский, португальский, украинский, индонезийский, хинди и тайский, при этом порядка 9% пользователей предпочитают русскоязычную версию нашего продукта.

Теперь мы запустили новую русскоязычную версию сайта в дополнение к функционирующей английской, чтобы делиться успешными кейсами рекламных кампаний на рынках СНГ, а также анонсировать предстоящие мероприятия и обновления платформы MGID.

В ближайшее время планируем завершить локализацию сайта для клиентов, говорящих на испанском, португальском, индонезийском, тайском и вьетнамском языках.

Спасибо, что вы с нами!