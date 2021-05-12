Компания MGID заявила о расширении регионов покрытия нативной рекламы на новостной платформе Microsoft – MSN. Начиная с 29 апреля рекламодателям стал доступен инвентарь рынков России, Великобритании, Италии, Испании, Германии, Канады, Франции, Бразилии, Индии, Таиланда, Мексики и Колумбии.

Увеличение покрытия произошло в рамках ранее заключенного соглашения между MGID и Microsoft в 2020 году. Благодаря развитию сотрудничества, российским рекламодателям стал доступен инвентарь на одной из ключевых новостных платформ.

MGID постоянно работает над тем, чтобы предоставлять рекламодателям доступ к инвентарю лучших площадок. Несмотря на то что в России мы больше сфокусированы на работе с бредовыми рекламодателями, среди наших партнеров в мире – топовые международные паблишеры, такие, как MSN от Microsoft, — комментирует новость о сотрудничестве Сергей Денисенко, CEO MGID. — Рекламные форматы MGID помогают рекламодателям не только повысить лояльность к бренду, но и одновременно подтолкнуть пользователя совершить целевое действие. AI-алгоритм платформы MGID подбирает релевантное рекламе контентное окружение, обеспечивая клиентам brand safety, а пользователям – положительный пользовательский опыт.

Компания планирует и дальше продолжать работу над расширением аудитории и разработкой новых форматов размещения нативной рекламы.