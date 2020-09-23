САНТА-МОНИКА, Калифорния, 23 сентября 2020 г. – Компания MGID, мировой лидер в области нативной рекламы, победила в номинации «Лучшая компания в сфере рекламных технологий» в рамках третьей ежегодной программы MarTech Breakthrough Awards, проводимой MarTech Breakthrough. Это ведущая организация по анализу рынка, которая отмечает лучшие компании, технологии и продукты в области международного маркетинга, продаж и рекламных технологий. Это вторая награда MGID за прошедшие два года.

MGID разработала первую в отрасли платформу, которая позволяет рекомендовать контент через собственный виджет. Теперь, охватывая до миллиарда человек по всему миру каждый месяц, платформа помогает вебмастерам монетизировать и взращивать аудиторию, а также повышать эффективность и узнаваемость брендов. Объединяя в себе как прямой, так и programmatic-спрос, технология MGID использует алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации размещения рекламы и экономии ресурсов для брендов, издателей и аудитории.

В момент запроса по объявлению сложный алгоритм MGID анализирует множество факторов, таких, как конкретные веб-сайты, контент, пользователи, и сопоставляет обширные собственные данные со своей платформы, от вебмастеров и других поставщиков. Эти данные имеют более 50 характеристик и используются для точной оценки множества вероятностей. Сюда входят оценка вероятности того, что реклама будет стимулировать клики и конверсии, возможная заполняемость от прямых и сторонних поставщиков, а также различные элементы, ориентированные на видео; например, видимость рекламы, или то, какой контент будет наиболее релевантным для конкретного пользователя и вероятность того, что реклама будет воспроизведена. Одновременно MGID отправляет всем партнерам по programmatic запросы, которые включают информацию платформы управления данными MGID.

За счет расширенной меж-форматной оптимизации доходности между нативными, дисплейными и видеообъявлениями в рамках одного размещения также гарантируется самая высокая цена за тысячу показов (CPM) для ресурсов и лучший пользовательский опыт для аудитории; все это при обеспечении защиты личных данных пользователей. В результате цена за тысячу показов увеличивается на 230% по сравнению с традиционной нативной рекламой на платформе MGID.

«С отказом от сторонних кукиз, площадки неизбежно столкнутся с необходимостью сохранить стабильную прибыль и эффективность рекламных показов, защищая при этом личные данные пользователей», - сказал Сергей Денисенко, генеральный директор MGID. «Чтобы помочь паблишерам преодолеть эти трудности, MGID предлагает альтернативное решение по созданию собственной экосистемы оптимизации доходности и предоставляет инструменты, которые помогут им разработать более разумные стратегии монетизации и привлечения аудитории в среде без кукиз. В конце концов, ключевая роль отраслевых технологий заключается в стимулировании роста доходов для всех участников экосистемы, и MGID выполняет это обещание».

Миссия MarTech Breakthrough Awards - отмечать выдающиеся достижения и инновации, упорный труд и успех в различных категориях маркетинговых, торговых и рекламных технологий. К ним относятся автоматизация маркетинга, исследования рынка и клиентского опыта, AdTech, SalesTech, маркетинговая аналитика, контентный и социальный маркетинг, мобильный маркетинг и многое другое. В программе этого года было представлено более 2750 номинантов из более чем 15 стран.

Джеймс Джонсон, управляющий директор MarTech Breakthrough сказал следующее: «Пространство AdTech становится все более сложным, и такие новаторы, как MGID, предлагают прорывные решения, с помощью которых создаются мощные платформы нативной рекламы с доступом к уникальной аудитории по всему миру. Благодаря способности компании раскрывать потенциал монетизации при помощи кросс-форматной оптимизации доходности, а также универсальности данного решения, MGID становится идеальным кандидатом на получение нашей награды «Лучшая компания в сфере рекламных технологий», и мы очень рады назвать их победителями премии MarTech Breakthrough Award 2020».

О MGID

Компания MGID – мировой новатор в области нативной рекламы, которая способствует росту доходов всех участников экосистемы. С момента своего основания в 2008 году MGID стала ведущей платформой для рекомендаций по контенту, ориентированной на 850 миллионов уникальных читателей со 185 миллиардами рекомендаций в месяц. Платформа MGID помогает ресурсам удерживать и монетизировать аудиторию, одновременно повышая эффективность и узнаваемость брендов, связывая их с уникальной аудиторией в нужное время с помощью нужного контента.

О MarTech Breakthrough

Программа MarTech Breakthrough Awards является частью Tech Breakthrough, ведущей платформы для изучения рынка и признания глобальных технологических инноваций и лидерства и посвящена награждению передовых достижений в области маркетинга и рекламы, а так же технологических компаний, продуктов и людей. Премия MarTech Breakthrough Awards представляет собой платформу для общественного признания достижений компаний и продуктов, занимающихся передовыми маркетинговыми технологиями, в таких категориях, как автоматизация маркетинга, AdTech, SalesTech, маркетинговая аналитика, управление взаимодействием с клиентами, контентный и социальный маркетинг, веб-сайты, поисковый маркетинг, мобильный маркетинг и многое другое.

Для получения дополнительной информации посетите вебсайт MarTechBreakthrough.com.