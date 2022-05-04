MGID, глобальная рекламная платформа, сегодня объявила о том, что она соответствует строгим стандартам, необходимым для присоединения к Trustworthy Accountability Group (TAG), Глобальной программе сертификации безопасности бренда.

Сертификация TAG подтверждает приверженность MGID разработке и внедрению процессов безопасности бренда, которые способствуют минимизации риска неправильного размещения рекламы для клиентов-рекламодателей бренда. Эти процессы включают в себя прозрачную модерацию контента — как ручную, так и автоматическую — стороннюю проверку, ранжирование безопасности для определения того, какие элементы и кампании приемлемы в сети рекламных паблишеров MGID, и инструмент Контекстный анализ.

TAG Brand Safety Certified — это крупнейшая и широчайшая глобальная программа сертификации безопасности бренда в рекламной индустрии. Программа была разработана для значительного снижения риска неправильного размещения рекламы на электронних ресурсах всех типов, и способствует направлению рекламных бюджетов в те компании, которые устанавливают высокие стандарты и поддерживают отраслевые рамки безопасности бренда.

Компания MGID также снова получила сертификат TAG Certified Against Fraud Seal за свою приверженность сокращению мошеннического трафика по всей цепочке поставок онлайн-рекламы.

«TAG рада сообщить, что компания MGID получила знак сертификации безопасности бренда после того, как независимый аудит показал, что компания соблюдает строгие стандарты программы», — сказал Майк Занейс, генеральный директор TAG. «Мы благодарим MGID за неизменную приверженность установлению и поддержанию лучших в своем классе мировых стандартов, которые защищают игроков отрасли от потенциальных рисков, связанных с мошенничеством и безопасностью бренда, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с ними как с компанией, которая вносит свой вклад в укрепление всей экосистемы рекламы».

Сергей Денисенко, генеральный директор MGID, сказал: «После тщательной оценки мы рады не только снова получить сертификацию от TAG за нашу приверженность защите от мошенничества, но и получить сертификацию за нашу приверженность обеспечению безопасности бренда. Уверенность в том, что реклама показывается вместе с заслуживающим доверия контентом является главным приоритетом для маркетологов. Чтобы поддержать наших клиентов в этом, MGID внедрил строгие процессы и решения, чтобы защитить клиентов от потенциальных угроз безопасности бренда и предоставить им уверенность в том, что их реклама будет размещена в безопасной и подходящей среде».