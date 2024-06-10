MGID стремится развивать использование технологий ИИ, чтобы сделать сервис как можно более удобным для клиента. Итак, мы начали сотрудничать с Memorable AI, чтобы предоставить вам новый инструмент на основе ИИ для прогнозирования эффективности рекламы. Недавно мы уже запустили генератор изображений с помощью ИИ — с помощью которого можно создать изображение с помощью ИИ на дашборде MGID Ads. А наша новая функция позволяет легко анализировать эффективность онлайн-рекламы и помогает определить, какие версии рекламы использовать и как на ее эффективность влияют текст и заголовки.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой функции!

Что такое функция прогнозирования эффективности?

Функция прогнозирования эффективности, доступная на дашборде MGID Ads, — это модель искусственного интеллекта, предусматривающая результативность рекламных объявлений. Эта модель оценивает, насколько эффективным может быть объявление на основе настроек кампании и дизайна рекламы.

Преимущества прогнозирования эффективности рекламы

Прогнозирование эффективности рекламы меняет все — благодаря ему вы узнаете, насколько эффективны ваши рекламные материалы и как малейшие изменения могут влиять на их результаты в сети MGID. Вот краткий перечень преимуществ.

Это облегчает принятие решений. Благодаря прогнозной аналитике вы сможете принимать более рациональные решения о том, какие варианты рекламы использовать, максимально увеличивая эффективность ваших кампаний. Это экономит ваши усилия. Зная, какие объявления, вероятно, достигнут наилучших результатов, вы сэкономите время и силы на тестирование различных вариантов. Это повышает рентабельность инвестиций: Оптимизация эффективности рекламы ведет к более высокому заработку на инвестициях, так как более эффективная реклама означает высшее привлечение и больше конверсий. Это позволяет целенаправленно вносить изменения. Понимая, как изменения текста и заголовков влияют на результат, вы сможете достаточно точно корректировать рекламу, что улучшит результаты. Это даст вам конкурентное преимущество. Использование новаторских инструментов ИИ поможет вам опередить конкурентов, поскольку вы сможете быстро адаптироваться к тенденциям рынка и потребностям пользователей.

Категории прогнозирования эффективности рекламы

Как уже упоминалось, мы разработали данную модель прогнозирования в сотрудничестве с нашим партнером, компанией Memorable AI. Прогнозы делятся на четыре категории и включают краткие сообщения, помогающие клиентам понять потенциальную результативность их рекламы и дальнейшие шаги.

Плохо («Poor») — попробуйте что-нибудь другое. Это объявление не принесет результатов, пока вы не измените изображение или заголовок. Средне («Medium») — почему бы не попробовать? Эффективность данной рекламы в среднем спектре. Хорошо («Good») — можно запускать! Эта реклама принесет отличные результаты. Отлично («Excellent») — непременно запускайте! Эффективность этой рекламы будет необычайной.

Как использовать функцию прогнозирования эффективности?

Когда вы заполните в форме рекламного материала на дашборде MGID Ads заголовок и изображение, функция прогнозирования эффективности включится автоматически. Вот что вам нужно о ней знать.

Расположение на дашборде

Функция прогнозирования эффективности расположена в правой части экрана под секцией предварительного просмотра. Кроме того, индикатор прогноза каждой миниатюры креатива расположен на крайней левой панели.

Автоматические обновления

При редактировании заголовка и/или изображения прогноз автоматически обновляется в соответствии с новым контентом.

Ошибки в работе

Если у вас возникли трудности с функцией прогнозирования эффективности, попробуйте следующие советы, прежде чем написать нашей службе поддержки:

Попробуйте перезагрузить страницу. Удалите и повторно загрузите изображение. Убедитесь, что у вас есть стабильное соединение с Интернетом.

Часто задаваемые вопросы

Означает ли это, что прогноз будет одинаковым для всех моих рекламных кампаний?

Нет, прогноз зависит от настроек рекламной кампании. Для различных настроек таргетирования прогнозы того же объявления могут отличаться.

Означает ли это, что объявления, получившие хорошие и отличные прогнозы, точно будут одобрены модерацией?

Нет, отдел модерации может отклонить рекламные материалы вне зависимости от того, какую оценку они получили по прогнозу эффективности.

Означает ли это, что прогноз, полученный сегодня, останется неизменным через 6 месяцев?

Нет, поскольку рекламная среда достаточно динамична, модель будет постоянно обновляться с учетом новых данных в системе. Прогноз можно считать действительным до 30 дней.

Заключение

Функция прогнозирования эффективности — бесценный инструмент для оптимизации ваших рекламных кампаний. Используя прогнозы на основе искусственного интеллекта, вы сможете принимать рациональные решения по рекламным материалам, экономить время и ресурсы и добиваться лучших результатов.

Идите в ногу со временем, используя прогнозирование эффективности в MGID на основе ИИ — это ваш ключ к лучшей, более эффективной рекламе.